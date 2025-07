Crear y proteger múltiples identidades en línea

Esta guía te ayuda a reflexionar sobre las razones por las que puedes querer crear identidades en línea alternativas y te sugiere métodos para asegurar estas identidades con el fin de que sea lo más difícil posible conectarlas con tu vida privada o con tus otras identidades en línea.

Desarrolla tu estrategia

Las estrategias para mantener identidades separadas pueden ir desde la transparencia total al anonimato total.

En función de tu riesgo, situación, necesidades y objetivos, puedes optar por utilizar tu nombre oficial de forma transparente, crear un personaje alternativo con nombre e historia propios o intentar ocultar tu identidad por completo.

En las siguientes secciones encontrarás una descripción de todas estas estrategias para ayudarte a reflexionar sobre lo que mejor funciona para ti.

Identidad real

Publicar contenidos en línea con tu nombre oficial puede tener sentido si tu identidad está relacionada con una reputación que te da credibilidad y confianza.

Si decides ser transparente sobre quién eres, esto no significa que tengas que exponer toda tu vida privada en internet. Podrías, por ejemplo, utilizar el nombre y apellidos en tus documentos para firmar tus colaboraciones en medios de comunicación y otros sitios web, mientras utilizas perfiles privados con un seudónimo en redes sociales y grupos de chat para comunicarte con tus amigos íntimos y familiares.

What counts in these cases is that you always apply basic practices to keep your identities separate.

Seudonimato persistente

Si utilizas un nombre alternativo de forma sistemática para un determinado tipo de actividades durante un período de tiempo más largo, estás optando por el seudonimato persistente. Esta estrategia puede ayudar a mitigar amenazas como las represalias políticas o económicas por lo que publicas en línea, al tiempo que permite desarrollar una reputación en línea relacionada con tu nombre alternativo. Esto, a su vez, hace posible que otros decidan si se puede confiar en ti o no, un aspecto crucial en las comunidades en línea basadas en la confianza.

También es posible mantener varios seudónimos (y reputaciones) para distintos fines. Por ejemplo, podrías diferenciar entre tu nombre como activista y el seudónimo que utilizas para publicar las fotos que haces por afición.

Una identidad alternativa también puede gestionarse de forma colectiva. Aunque esta opción ofrece las ventajas de la colaboración en grupo, tendrás que desarrollar buenas prácticas de coordinación junto con fuertes medidas de seguridad si quieres evitar exponer a personas individuales a riesgos determinados por las decisiones de otra persona.

En las siguientes secciones encontrarás instrucciones sobre cómo crear y proteger una identidad seudónima.

Anonimato

El anonimato total en Internet puede ser difícil de conseguir, pero las herramientas y estrategias de anonimización son útiles en situaciones de alto riesgo que podrían comprometer tu libertad y bienestar e incluso poner en peligro a tus contactos cercanos.

A diferencia del seudonimato persistente, el anonimato completo consiste en utilizar una identidad efímera para lograr un objetivo concreto sin dejar rastro. Por ejemplo, una persona denunciante que quisiera enviar documentos a un medio de comunicación utilizaría herramientas de anonimato para comunicarse con periodistas y luego borraría cualquier cuenta que hubiera creado con este fin.

Si estás pensando en anonimizar tus actividades online, ten en cuenta que en algunos países las autoridades podrían interpretar esta estrategia como una señal de que estás haciendo algo malo. En tales casos, pregúntate si podrías encontrar otras formas de alcanzar tus objetivos, por ejemplo no utilizando Internet en absoluto.

Más información sobre las herramientas y estrategias que puedes utilizar para anonimizar tus conexiones, mensajes y archivos compartidos.

Comparación de estrategias

Ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de identidad:

Más riesgo para ti Mantener la reputación Esfuerzo necesario Identidad real + ++ - Seudonimidad persistente - + + Anonimato -- - ++

Identidad real Riesgo: Utilizar tu identidad oficial en Internet significa que eres fácilmente identificable por familiares, colegas y otras personas, por lo que tus actividades pueden relacionarse contigo. Reputación: Los demás pueden identificarte fácilmente; ganar reputación y confianza es más fácil. Esfuerzo: Esta estrategia requiere poco esfuerzo, ya que no es necesario aprender a utilizar herramientas de anonimización.

Seudonimato persistente Riesgo: Un seudónimo podría vincularse a tu identidad oficial si no aplicas cuidadosamente estrategias para proteger tus conexiones. Reputación: Un seudónimo persistente permite identificarte en todas las plataformas y es una buena forma de ganar reputación y confianza. Esfuerzo: Mantener un seudónimo requiere cierto esfuerzo, sobre todo si también utilizas tu nombre oficial en otros sitios.

Anonimato Riesgo: Aunque puede ser útil si quieres llevar a cabo actividades sancionadas en tu contexto, el anonimato también puede ser difícil de mantener. Elige esta opción con cuidado e infórmate sobre cómo utilizar correctamente las herramientas de anonimización. Reputación: El anonimato ofrece pocas oportunidades de ganar confianza y reputación, o de establecer redes con otras personas. Esfuerzo: Conseguir el anonimato es difícil, y un esfuerzo así requiere precaución para evitar filtrar información que pueda delatar tu identidad.



Comprueba qué información existe ya sobre ti en Internet

Antes de empezar a crear identidades alternativas para tus actividades en línea, lo mejor es que investigues en la red para averiguar qué puede revelar Internet sobre ti, una actividad que suele denominarse «autodoxificación».

Aprende por qué recomendamos esto El Doxing consiste en rastrear y recopilar información sobre alguien utilizando todas las fuentes disponibles con el fin de publicarla. Una persona maliciosa puede hacerlo para identificar información valiosa sobre su objetivo, por ejemplo para averiguar detalles privados sobre una persona en línea. El «self-doxing» permite averiguar qué información está disponible sobre ti y, si es necesario, borrarla para evitar que estos datos vuelvan a publicarse y difundirse.

Eliminar la información no deseada y las identidades antiguas

Si encuentras imágenes, vídeos u otra información que pueda ayudar a relacionar tus identidades entre sí, puedes ponerte en contacto con los sitios web y plataformas donde se han publicado y pedirles que los retiren.

Aprende por qué recomendamos esto Utilizar una identidad durante un periodo de tiempo prolongado -para el trabajo y para tu vida privada, así como para otras actividades- puede generar mucha información que podría utilizarse para elaborar tu perfil o atacarte. Puede ser útil pensar en cada una de tus identidades, incluso las que llevan tu nombre oficial, como desechables, y deshacerte de información, fotos, vídeos y cuentas antiguas cuando lo necesites.

Mapea tus dominios sociales

Otro paso importante antes de crear múltiples identidades consiste en trazar un mapa de tus dominios sociales para averiguar dónde tienden a solaparse y qué intersecciones podrían dar lugar a ataques entre dominios.

Piensa en tus diferentes actividades y redes, tanto en línea como fuera de línea, y considera lo sensible que es cada una de ellas. Una vez que hayas identificado tus dominios más sensibles, reflexiona sobre cómo mantenerlos separados de las demás redes de tu vida. Basándote en esta reflexión, puedes proceder a desarrollar las identidades en línea que necesitas crear para separar tus dominios sensibles del resto de tus actividades.

Aprende por qué recomendamos esto Cada persona pertenece a varios ámbitos sociales: en su lugar de trabajo y en su organización activista, en su familia y en su círculo de amigos, en sus equipos deportivos, en su barrio y en su cuadrilla de videojuegos. Tendemos a proteger algunas de nuestras redes y actividades más que otras. Por ejemplo, podemos tender a proteger más nuestras comunicaciones para nuestro trabajo o activismo y menos cuando interactuamos con amigos en una plataforma de medios sociales. Pero cualquier intersección entre estos grupos puede convertirse en una amenaza. Por ejemplo, si un activista habla de su afición en una red social, alguien que quiera espiarle puede intentar instalar un virus en su dispositivo enviándole un PDF infectado sobre su afición y convencerle de que lo abra. Sin embargo, esto sólo es posible si una persona utiliza la misma identidad para todo lo que hace en línea. Esta es una de las razones por las que mantener los dominios sociales separados entre sí puede ayudar a proteger nuestras actividades más delicadas.

Crear y asegurar una identidad alternativa

Elige un nombre

Tu nueva identidad puede tener un nombre y unos apellidos que la plataforma de redes sociales en la que registres una cuenta considere creíbles como nombre oficial. También puedes elegir un nombre menos plausible, pero ten en cuenta que algunas plataformas -sobre todo Facebook- exigen a los usuarios que se registren con «el nombre que utilizan en la vida cotidiana», por lo que puede ser útil seleccionar un nombre creíble a la hora de crear un personaje en línea. En cualquier caso, si decides utilizar un seudónimo en las plataformas de redes sociales, debes tener siempre presente el riesgo de que desactiven tu cuenta y pensar en formas alternativas de comunicarte si pierdes el acceso a tu cuenta en las redes sociales.

Una vez que hayas elegido un nombre, un apellido y un nombre de usuario para tu nuevo personaje, lo mejor es hacer una investigación exhaustiva para averiguar si alguien más ya está utilizando ese nombre.

Obtén otro número de teléfono

Hay varias formas de conseguir un número de teléfono diferente, y dependiendo de dónde vivas podrás incluso registrarlo sin vincularlo a tu identidad oficial.

En algunos países, puedes comprar una tarjeta SIM prepago barata que ya está registrada sin necesidad de mostrar tus documentos.

También puedes obtener un número de teléfono de servicios de llamadas en línea como Hushed, Google Voice o Twilio.

Recuerda que es importante mantener el control de tu número de teléfono alternativo: si dejas de pagar por este, puede que se lo reasignen a otra persona y puede que sea más difícil recuperar una cuenta que tenías registrada con ese número si pierdes acceso.

Aprende por qué recomendamos esto Cuando registras una nueva dirección de correo electrónico o una cuenta en redes sociales, aplicaciones de mensajería, etc., a menudo te piden un número de teléfono, y en la mayoría de los casos tu número de teléfono está conectado a tus documentos e identidad oficial. Por tanto, tu número de teléfono puede ser el punto débil que permita rastrear hasta ti tus identidades alternativas. Por eso, uno de los primeros pasos para crear múltiples identidades debería consistir en encontrar la manera de conseguir un número de teléfono diferente y permanente para cada uno de tus personajes en línea.

Ocultar tu dirección IP

Puedes optar por utilizar una VPN de confianza para ocultar tu IP, pero recuerda que el proveedor de VPN podrá ver lo que haces en línea, por lo que debes confiar en este. Si quieres sentirte con seguridad de que nadie puede relacionar tu nombre oficial con tus identidades alternativas, lo mejor es anonimizar tus conexiones con Tor.

Aprende por qué recomendamos esto Para asegurarte de que tu ISP, proveedor de correo electrónico y plataformas en línea no puedan vincular tu identidad oficial con tus identidades alternativas, lo mejor es ocultar tu dirección IP tanto cuando crees cuentas para tu nueva identidad como cuando utilices y gestiones estas cuentas.

Create a new email account

You can register a new mail account, create an alias starting from your current email account or, if you don't need a permanent address, you could use a disposable email service. Read more on all these options in our guide on safe email.

Aprende por qué recomendamos esto An important step to creating an alternative online identity consists in creating a new email account. You will need to use this email to register new accounts on social networking platforms and other online services. Si no quieres que el proveedor de correo electrónico rastree tu nueva cuenta hasta tu identidad oficial, utiliza una herramienta para ocultar tu dirección IP al crear tu nueva cuenta de correo electrónico - y recuerda utilizar siempre la misma herramienta también para comprobar tu correo.

Mantener tus identidades separadas

Apply basic practices to keep your identities separate

Whatever approach you choose, you should always apply some basic practices that can help you reduce the risk of revealing too much about your identities when using social media, chats and other online platforms.

Cuando compartas detalles personales sobre tu vida privada, utiliza perfiles privados a los que sólo puedan acceder contactos que tú selecciones. Cuando utilices perfiles privados en redes sociales comerciales, ten en cuenta los cambios periódicos en las políticas de privacidad de esa plataforma. Esto puede repercutir en el grado de «privacidad» de tus perfiles. Han habido casos en los que la configuración de privacidad se ha modificado, dejando al descubierto fotos, contenidos y conversaciones de perfiles y grupos privados.

Cuando escribas o publiques imágenes sobre sucesos, ten siempre en cuenta si la información que compartes podría utilizarse para identificar o atacar a alguien. Siempre es buena idea pedir permiso para escribir sobre personas concretas. Si decides publicar información, hazlo solo cuando haya terminado el evento.

Utiliza contraseñas seguras y únicas y autenticación de dos factores para cada cuenta en línea que crees.

Aprende a reducir el riesgo de ser rastreado cuando navegas por Internet.

Eliminar información identificativa de fotos y otros archivos

Cuando subas imágenes, vídeos u otros archivos, recuerda eliminar los metadatos y otra información que pueda revelar tu identidad, ubicación y demás.

Utiliza diferentes cuentas en línea, o incluso diferentes plataformas, en función de tus objetivos de comunicación

Cada una de tus identidades debe tener cuentas diferentes en redes sociales y aplicaciones de mensajería, y debes tener cuidado de registrar estas cuentas a través de una IP diferente, número de teléfono y dirección de correo que las conectadas a tu identidad principal.

También puede ser una buena idea no utilizar las mismas plataformas de redes sociales y apps de mensajería para cada una de tus identidades: dependiendo del tipo de actividades que quieras llevar a cabo y del carácter que quieras dar a tus personas, puedes decidir utilizar plataformas diferentes para cada una de ellas - por ejemplo Facebook si necesitas promocionar eventos o TikTok si quieres dirigirte a un público más joven.

Mantén tus cuentas en línea realmente separadas

Si utilizas cuentas diferentes en las mismas plataformas de redes sociales, sigue las recomendaciones que figuran en esta sección para reducir el riesgo de que alguien vincule tus cuentas entre sí:

Compartimentar cada identidad utilizando diferentes dispositivos, perfiles o entornos virtuales

Puedes utilizar varias herramientas para mantener tus identidades separadas en tus dispositivos. En esta sección encontrarás recomendaciones sobre cómo hacerlo en una computadora y en un teléfono.

Ordenadores

Utilizar distintos dispositivos

Puedes conseguir un ordenador diferente para cada una de tus identidades. Ten en cuenta que estos dispositivos tienen que poder recibir actualizaciones de seguridad. Comprueba si un dispositivo que estás pensando utilizar para tu identidad alternativa recibirá actualizaciones de seguridad en nuestras guías sobre Windows, Mac y Linux.



Arrancar el ordenador desde un disco USB

Si necesitas anonimizar todas tus conexiones para una identidad alternativa, una herramienta segura para hacerlo es Tails, un sistema operativo gratuito y de código abierto que se ejecuta desde una memoria USB, se conecta a internet a través de Tor y no deja rastro en tu ordenador. Puedes usar un lápiz Tails diferente para cada una de tus identidades más sensibles. Puedes almacenar todos tus datos para tu identidad separada en la memoria USB encriptada de Tails creando un almacenamiento persistente. Aprende más sobre esta opción en la documentación oficial de Tails.

También puedes crear un Ubuntu live USB con persistencia y usarlo para gestionar identidades separadas, pero con esta solución tu memoria USB no estará encriptada por defecto, así que deberías mantener tu memoria USB en un lugar seguro y asegurarte de que nadie puede usarla sin tu permiso.

Utilizar máquinas virtuales o herramientas de sandboxing

Si tu computadora cumple los requisitos del sistema, puedes considerar la instalación de Qubes OS, un sistema operativo gratuito y de código abierto orientado a la seguridad que te permite crear compartimentos aislados (llamados qubes) para cada una de tus identidades y necesidades. Consulta algunos ejemplos de cómo diferentes tipos de usuarios organizan sus qubes para averiguar cómo podrías organizar tus qubes para cada una de tus identidades.

Otra forma segura de gestionar una identidad separada y anonimizar todas sus conexiones a Internet es Whonix, una máquina virtual anónima que se ejecuta como una aplicación y enruta todo el tráfico de Internet a través de Tor.

También puedes aislar tus identidades utilizando una máquina virtual (o VM) para cada una de ellas. Puedes crear VMs con herramientas como VirtualBox, VMware o KVM, pero considera que esta solución requiere muchos recursos de tu computadora y no cambiará tu dirección IP, así que es mejor no ejecutar más de una VM a la vez y ejecutar una VPN o Tor antes de iniciar una máquina virtual.

En Windows, una posibilidad similar que requiere menos recursos pero que tampoco cambia tu dirección IP es Sandboxie, una herramienta de sandboxing para compartimentar tus identidades.

Crea diferentes cuentas en tus dispositivos

Si no necesitas proteger a tus personas contra ataques sofisticados o contra alguien que inspeccione sus dispositivos, puedes crear una cuenta de usuario diferente para cada una de tus identidades. Aprende a crear diferentes cuentas de usuario en Windows, Mac y Linux.



Utilizar distintos navegadores, perfiles de navegador o extensiones

Teléfonos

Utilizar distintos dispositivos

Consider dedicating a separate phone to each of your identities. Note that these devices have to be able to receive security updates. Comprueba si un dispositivo que estás pensando utilizar para tu identidad alternativa recibirá actualizaciones de seguridad en nuestras guías sobre Android e iOS.



Crear diferentes cuentas en Android

If you don't need to protect your personas against sophisticated attacks or against someone inspecting your devices, you can create a different user account in your tablet or phone for each of your identities. Aprende a crear diferentes cuentas de usuario en Android.



Sandbox para tus aplicaciones en Android

En caso de que prefieras no cambiar cada vez de una cuenta a otra, también puedes considerar el uso de Shelter (sólo disponible en F-Droid), una herramienta de sandboxing que te permite compartimentar una identidad alternativa en el perfil de trabajo de Android. Ten en cuenta que esto no cambiará tu dirección IP y no te protegerá contra ataques sofisticados o contra alguien que inspeccione tus dispositivos.

Utilizar distintos navegadores

Si sólo necesitas un navegador para gestionar tus identidades alternativas, puedes utilizar un navegador distinto del que utilizas habitualmente para tu identidad principal. Para saber qué navegadores puedes elegir, consulta nuestra guía sobre navegación segura. Consider using the Tor Browser on Android or Onion Browser on iOS to manage an alternative identity with a different IP address while using the same device.



Aprende por qué recomendamos esto Mantener tus identidades separadas unas de otras gestionando cada una de ellas en un dispositivo, perfil de usuario o sandbox diferente te ayudará a evitar errores humanos como responder a un mensaje desde la cuenta equivocada, y también hará más difícil conectar tus diferentes identidades a través de huella digital del dispositivo o navegador. Algunas de estas herramientas, como Whonix, Tor Browser o Qubes OS, también permiten gestionar más de una identidad con diferentes direcciones IP mientras se utiliza el mismo dispositivo. En algunos casos puede que solo quieras gestionar cada identidad en un navegador o app diferente para asegurarte de que no usas una identidad en lugar de la otra en tus cuentas de redes sociales, chats, etc.

Utiliza métodos de pago que no revelen tu identidad oficial

Si necesitas hacer compras en línea para tu identidad seudónima, puedes utilizar métodos de pago que no estén conectados a tu nombre oficial y cuenta bancaria.

Además de las criptodivisas, que pueden ser más difíciles de manejar, puedes usar dinero en efectivo para comprar tarjetas de prepago disponibles en supermercados o puedes abrir una cuenta en un banco que ofrezca tarjetas de crédito virtuales que mantienen tu identidad oculta a los vendedores.

Reflexiona sobre cómo gestionar tus múltiples identidades en los espacios físicos

Si las actividades de tu identidad alternativa no se limitan a la esfera en línea, tendrás que reflexionar sobre cómo mostrar tu rostro en relación con tu seudónimo.

Reflexiona sobre cómo separar tu vida cotidiana de las actividades físicas de tu personaje alternativo, por ejemplo cuando des una charla o asistas a un acto. Puedes optar por disfrazarte con una apariencia diferente o con una máscara, o por mostrar tu rostro sólo en espacios y con personas de confianza y donde no esté permitido hacer fotos ni grabar videos. Sin embargo, ten en cuenta también que la forma de llegar a ese espacio puede estar vigilada, por ejemplo por cámaras de seguridad.

Puedes crear una identidad desechable que te sirva para mantener el contacto con nuevos conocidos. Así tendrás tiempo de saber si puedes confiar en esos nuevos contactos antes de incluirlos en una red de mayor confianza.

[Avanzado] Crear un sitio web que no se puede conectar a tu identidad

Comprueba si el nombre de dominio y el registrador que eliges permiten la protección de la privacidad, e intenta encontrar un proveedor de nombres de dominio que ofrezca esta opción de forma gratuita.

Para tener seguridad de que ni siquiera tu proveedor de nombres de dominio sabe quién eres, puedes registrar tu dominio en Njalla, un registrador anónimo que acepta solicitudes cifradas y pagos en criptomonedas.