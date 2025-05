Perlindungan dari ancaman fisik

Kita melakukan banyak kerja digital untuk melindungi informasi sensitif. Namun itu hanyalah satu aspek dari keamanan informasi. Kerja yang kamu lakukan untuk melindungi perangkat dan dokumen berhargamu dapat menjadi sia-sia dalam sekejap jika perangkatmu hilang, dicuri, diganggu, disita atau dirusak. Merencanakan keamanan fisik sama pentingnya dengan melindungi perangkatmu secara digital.

Menilai risiko dengan cermat, menjaga lingkungan yang aman, dan menuliskan kebijakan keamanan dapat membantumu menghindari bencana fisik. Bahkan jika kamu tidak bekerja dengan organisasi formal, menuliskan panduan dan rencana tanggapan untuk diri sendiri, rumah tangga, dan orang-orang yang bekerja denganmu adalah ide yang baik.

Baik kriminal dan penyerang bermotif politik mungkin memiliki alasan untuk mengincar datamu. Mereka mungkin mencari informasi keuangan, data sensitif terkait pekerjaanmu atau detail pribadi yang bisa mereka gunakan untuk mengintimidasi, memeras, atau berpura-pura menjadi dirimu. Kamu juga bisa ditarget karena informasi yang diterima dari orang lain, seperti daftar kontak, wawancara, testimoni, informasi identitas korban atau saksi. Serangan kriminal dan politis seringkali sulit untuk dibedakan, dan percobaan untuk mengambil data sensitif seringkali terlihat seperti percobaan pencurian perangkat keras berharga.

Ketika merencanakan perlindungan, penting untuk selalu pertimbangkan aspek kesejahteraan dari semua orang yang terlibat. Untuk mempelajari hal ini lebih lanjut, lihat Sumber Daya Front Line Defenders untuk kesejahteraan & pengelolaan stress.

Saat berusaha untuk melakukan perlindungan fisik, kamu pasti akan bertukar dan menyimpan banyak informasi sensitif dalam prosesnya. Pastikan untuk melindungi informasi sensitifmu dan privasi komunikasi daringmu.

Mulai dengan langkah di bawah untuk membangun rencana keamanan fisik.

Memiliki rencana untuk rumah tangga dan kantormu adalah hal yang penting. Pertimbangkan untuk menyertakan informasi berikut:

Kaji risiko dan kerentanan yang kamu hadapi dan jawab pertanyaan berikut:

