Lindungi privasi komunikasi daringmu

Setiap metode komunikasi, digital atau lainnya, hadir dengan kelebihan dan kekurangan dalam hal kenyamanan, popularitas, biaya, dan keamanan, serta pertimbangan lainnya. Kembali ke masing-masing kita untuk menimbang manfaat dan risiko dari metode yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Ketika risiko lebih tinggi, sebaiknya kita memilih alat komunikasi dengan lebih hati-hati.

Tetapkan dan lakukanlah pelatihan rencana komunikasimu dan komunitasmu, sehingga kamu bisa menjaga komunikasi dan menjaga satu sama lain saat di masa tegang atau krisis.

Using the Tor Browser, a VPN, or Tails allows you to visit websites without disclosing to the website who you are or where you are from. If you log in to a website or service while doing so, you will still be sharing your account information (and potentially personal information) with the website.

Tails adalah sistem operasi yang bisa kamu gunakan alih-alih sistem operasi biasa di komputermu (Windows, Mac, Linux). Tails melindungi seluruh sambungkan internetmu dengan menggunakan Tor setiap saat. Tails dijalankan dengan USB yang dicolok ke perangkatmu. Tails menghapus riwayatmu ketika kamu mematikannya, membuat lebih kecil kemungkinan komputermu untuk "diidentifikasi" oleh situs yang kamu kunjungi, wifi yang kamu gunakan, dan aplikasi yang kamu pasang.