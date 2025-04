Mengamankan komunikasi surelmu

Diperbarui 10 October 2024

Sebuah surel adalah pesan teks (yang bisa disertai dengan lampiran berkas) yang kamu kirimkan melalui peramban atau aplikasi klien surel yang terpasang di perangkatmu (contohnya Thunderbird atau K-9 Mail. Saat kamu mengeklik tombol Kirim, pesanmu menjangkau peladen penyedia surelmu, di mana pesan tersebut disimpan (biasanya di folder Terkirim) dan bisa juga dicadangkan. Penyedia layanan surelmu kemudian meneruskannya ke peladen penyedia surel yang digunakan oleh penerima, di mana pesan itu disimpan (dan bisa juga dicadangkan lagi). Akhirnya, surel tersebut terkirim ke penerima, yang membacanya melalui peramban atau klien surel pilihan mereka. Di titik ini, penerima bisa memutuskan untuk membiarkan surelnya disimpan secara daring atau mengunduhnya ke perangkat mereka dan menghapusnya dari peladen penyedia surel.

Akhir-akhir ini banyak orang jarang menggunakan surel, dan lebih memilih untuk menggunakan aplikasi bertukar pesan terenkripsi atau panggilan video untuk komunikasi harian mereka. Namun, kita masih menggunakan surel untuk banyak hal alasan berbeda, terlebih lagi untuk membuat akun daring lainnya dan mengelola pekerjaan dan percakapan kita berdasarkan parameter berbeda.

Secara bawaan, surel bukanlah metode komunikasi daring yang paling aman, karena tidak terenkripsi, mengandung banyak metadata, tersimpan di peladen penyedia layanan dan bisa membuatmu rentan terhadap phishing, infeksi malware dan serangan lainnya. Namun, ini adalah teknologi yang akan memastikan keberlangsungan komunikasi bahkan jika peladennya berhenti bekerja untuk beberapa saat, dan seperti yang dijelaskan dalam panduan ini, ada beberapa cara untuk membuatnya lebih aman.

Tanyakan pertanyaan berikut untuk mempelajari bagaimana cara memilih sebuah penyedia surel:

Lihat daftar penyedia layanan surel dari kami untuk memutuskan di mana kamu akan membuat surel baru.

Dalam beberapa situasi, kamu bisa memilih untuk membuat akun surel di peladen umum seperti Gmail, untuk menghindari penggunaan nama domain tidak umum yang kebanyakan digunakan oleh aktivis. Jika keadaannya seperti ini, pertimbangkan risiko bahwa penyedia surel komersial dapat menyerahkan datamu kepada pihak berwenang jika terjadi investigasi, dan pertimbangkan juga untuk mengenkripsi emailmu.

Pelajari kenapa kami merekomendasikan ini

Surel tidak dibuat berfokus pada keamanan, ia dikembangkan pada tahun 1970an, saat itu digunakan oleh beberapa orang terbatas hanya untuk memastikan bahwa mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Hari ini, kebanyakan penyedia layanan surel melindungi pesanmu dengan enkripsi klien-ke-peladen (menggunakan TLS) saat pesan keluar dari perangkatmu, melewati router dan PJI lokalmu, ke peladen penyedia layanan surelmu. Hal ini mencegah pesanmu dibaca oleh seseorang yang memata-matai jaringan lokal melalui kabel yang menghubungkan perangkatmu ke penyedia layanan surel dan perangkat penerima pesanmu. Atas dasar itu kami merekomendasikan penyedia layanan surel yang, di antara hal lainnya, mengenkripsi pesanmu dalam perjalanan menggunakan TLS.

However, your messages remain unencrypted when they are stored on your device and on your email provider's servers as well as on the recipient's device and email provider's servers. This means someone with access to the servers or devices can read your email. Therefore we strongly recommend you to consider also encrypting your messages, especially if their content is particularly sensitive.