Eliminando informações que te identificam

Atualizado 20 March 2024

Retire das suas fotos e outros arquivos informações que possam te identificar

Fotos e vídeos podem revelar muitas informações sobre e outras pessoas próximas. Por exemplo, uma foto pode mostrar o rosto de participantes em eventos, e uma selfie pode revelar sua localização exata em determinado momento se você não prestar atenção nas placas que estão sendo mostradas.

Isso não é tudo que pode ser revelado por você ao postar uma foto, um vídeo ou outras mídias. Por padrão, fotos, vídeos, PDFs e muitos outros tipos de arquivo possuem metadados, informações. Metadados oferecem detalhes sobre como um arquivo foi criado, como, por quem, por qual tipo de dispositivo e por aí vai. Essas informações podem ser úteis para localizar ou arquivar ficheiros em uma pasta, mas também entrega detalhes para quem deseja descobrir mais sobre a pessoa que criou ou publicou esse arquivo. Por exemplo, pode incluir dados de GPS e/ou um identificador de data e hora, mostrando onde você estava quando tirou a foto e deixando que outra pessoa descubra sua localização física.

Este guia oferece instruções sobre como remover de fotos, vídeos PDFs e outros arquivos informações que possam te identificar.

Removendo de fotos detalhes que possam te identificar

Se estiver tirando fotos com seu telefone e deseja pixelar ou censurar rostos ou outros detalhes antes de publicar online, você pode utilizar diversas ferramentas.

Redes sociais como Instagram, Facebook ou Snapchat permitem a edição das imagens antes de serem publicadas, mas isso implica que você faça o upload delas para a plataforma antes mesmo de remover os detalhes que deseja. Isso significa que a plataforma também terá a foto original e poderá decidir compartilhá-la com outras pessoas. Então o melhor é remover esses detalhes com ferramentas do seu telefone, ao invés de apps online.

Lembre-se de que suas imagens originais podem sofrer backup automaticamente. Se você não quer que isso aconteça, desative o backup para suas fotos ou delete as imagens da sua plataforma de backup.

Para saber mais sobre como remover informações de imagens através do Android ou iOS, veja o artigo Tratando fotos em movimento: um guia de campo (em inglês).

Android e iOS

Signal é um aplicativo de conversas gratuito e de código aberto, favorável à privacidade. Você pode também usá-lo para tirar uma foto e borrar os rostos, tudo através dele. Veja as ferramentas de borrão para Signal e aprenda como usar. Pelo Signal também é possível tirar uma foto enviando para si, fazer o download e depois publicá-la em na plataforma que quiser ou enviá-la através de outro app mensageiro.

Android

Utilize Obscuracam, app gratuito e de código aberto, para borrar rostos e remover metadados de câmera e localização.

Ou então, você pode utilizar também o aplicativo nativo do telefone para editar uma foto. Para ter certeza que a edição não possa ser desfeita, utilize a ferramenta de caneta ao invés de marcador, passando por cima dos detalhes que possam te identificar. Faça isso pelo menos duas vezes.

iOS

Utilize o aplicativo de fotos para Escrever ou desenhar sobre uma foto. Perceba que formas completamente opacas são mais efetivas do que ferramentas de marcador (que não são mesmo opacas). Considere também adicionar retângulos pretos ou até mesmo utilizar a ferramenta de texto para adicionar emojis.

Em alguns aplicativos como Messages, Mail, Notes e Books, você pode desenhar sobre fotos, capturas de tela, PDFs e mais. Veja como Desenhar em apps com o Markup no iPhone.

Linux, Windows, macOS

Se está tirando fotos com uma câmera e pretende fazer o upload através do computador, você pode borrar os detalhes que te identificam utilizando softwares de edição gratuitos e de código aberto como o Gimp. Aprenda como fazer isso pelo Guia Oficial do Gimp (em inglês).

Saiba por que recomendamos isso Pode parecer que basta utilizar recursos para borrar o rosto ou cobrir detalhes sensíveis para proteger você, as pessoas e os lugares que estão nas suas imagens. Porém, ainda pode ser possível revelar o que você cobriu, isso se a sua censura não for feita de um jeito específico. O Obscuracam para Android garante que a censura será feita de maneira segura. Certas técnicas de desfoque podem ser revertidas. Leia mais sobre isso em Por que Você Nunca Deve Utilizar Pixelização Para Esconder Textos Sensíveis. Você pode encontrar mais recomendações sobre quais técnicas de desfoque funcionam melhor em Editando Fotos em Movimento: um guia de campo.

Removendo de vídeos detalhes que possam te identificar

Android

Use o Putmask para borrar rostos em vídeos. Veja o tutorial de rastreio facial para aprender a censurar rostos automaticamente.

Você também pode borrar determinadas partes do seu vídeo através de um computador, com o Youtube Studio. Aprenda a fazer isso com o Guia do Youtube para borrar vídeos.

iOS

Use o Blur-Video para borrar rostos, marcas ou objetos no fundo de seus vídeos.

Linux, Windows, macOS

Use o Shotcut, um editor de vídeo gratuito e de código aberto, para borrar detalhes que possam te identificar em seus vídeos. Veja o tutorial no Youtube sobre Como Borrar Partes de Vídeos com o Shotcut.

Desative a geolocalização em seu dispositivo

Remover metadados de arquivos que não sejam fotos pode ser difícil em alguns sistemas operacionais, então pode ser uma boa ideia se prevenir contra essa necessidade de eliminar as informações de geolocalização. Para isso, desligue os serviços de localização em seus dispositivos antes de fazer fotos, vídeos ou áudios.

Android

iOS

macOS

Windows

Linux

Também vale a pena checar as permissões de seus dispositivo e desabilitar a geolocalização, sempre que possível. Para aprender a fazer isso, veja nossos guias sobre como proteger seus dispositivos:

Removendo dados de fotos, vídeos e outros arquivos

Se você precisar remover metadados de fotos, vídeos, arquivos de áudio, PDFs, etc., você pode utilizar as ferramentas listadas nessa seção. Mas saiba que, em alguns sistemas operacionais, só é possível deletar esses metadados de vídeos e fotos.

Android

Use Scrambled Exif para remover dos metadados de suas fotos as informações identificadoras.

Use ExifTool para Android para visualizar, editar e deletar metadados em fotos e vídeos.

iOS

Use MetaX para checar, editar e deletar metadados das suas fotos.

Use o app Photo & Video Metadata Remover para remover metadados de suas fotos e vídeos. Lembre-se de que ele não altera a imagem ou vídeo original, apenas cria uma cópia sem os metadados.

Linux, Windows e macOS

Use Exifcleaner para limpar metadados de imagens, vídeos, PDFs e outros arquivos.