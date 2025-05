Приватность онлайновых коммуникаций

У всех видов коммуникаций (цифровых или каких-либо других) есть свои плюсы и минусы. Это касается, помимо прочего, удобства пользования, популярности, цены и безопасности. Каждый человек определяет для себя, каковы преимущества и риски разных способов коммуникаций. Чем выше риски, тем тщательнее мудрый человек выбирает инструменты связи.

Придумайте и отрепетируйте план коммуникаций как для себя, так и для своего сообщества. Даже в моменты стресса или кризиса нужно поддерживать связь и заботиться о ближних.

Почему мы советуем делать так

Using the Tor Browser, a VPN, or Tails allows you to visit websites without disclosing to the website who you are or where you are from. If you log in to a website or service while doing so, you will still be sharing your account information (and potentially personal information) with the website.

Tails — операционная система, которую можно использовать вместо вашей обычной ОС (Windows, Mac или Linux). Весь Интернет-трафик в Tails всегда проходит через Tor. Так обеспечивается защита коммуникаций. Tails можно запускать с USB-флешки. Когда вы завершаете работу с Tails, история ваших действий стирается. Это уменьшает риск отслеживания компьютера по его "отпечатку" (посещенные вами сайты, использованные wifi, установленные приложения).