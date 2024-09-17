Обход блокировок и мониторинга интернета

Обновлено 17 September 2024

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Если у вас нет доступа к важным для работы сайтам и сервисам, не исключено, что это из-за блокировки. Она может быть установлена, например, провайдером доступа к интернету или правительством вашей страны. Блокировки часто являются формой цензуры. Но в большинстве случаев вы можете получить доступ к заблокированным сайтам. Понадобятся некоторые инструменты и методы.

Подробнее о том, как работает интернет и как могут быть заблокированы сайты.

В этом руководстве вы найдете советы о том, как:

получить доступ к сайтам и сервисам, которые заблокированы или находятся под цензурой у вас в стране или в локальной сети (например, в библиотеке, на рабочем месте, в отеле и т.д.);

сделать так, чтобы владельцы и админы сайтов и сервисов, которые вы посещаете, не знали, где вы находитесь;

избежать слежки со стороны местного интернет-провайдера или кого-либо в локальной сети.

Проверьте, действительно ли заблокирован недоступный сайт или сервис

Введите адрес недоступного сайта или сервиса в строку поиска сервиса Down for everyone или only me. Как вариант, можно попросить доверенного человека из другой страны попробовать открыть соответствующий сайт или сервис: получится ли у него?

Сайт или сервис работает, но остается вне доступа? Не факт, что вы столкнулись с блокировкой. Если это веб-сайт, попробуйте зайти на него из другого браузера. Убедитесь, что причиной стали не какие-то настройки или плагины вашего основного браузера. Если мы говорим о сервисе, попробуйте использовать другое приложение или устройство.

Если после этого доступа к сайту (сервису) по-прежнему нет, попробуйте один из описанных ниже инструментов обхода блокировок.

Почему мы советуем делать так Бывает, что доступа к сайту или сервису нет, но цензура тут ни при чем. Например, причины могут оказаться техническими, или "виноват" кеш вашего браузера, который перестал обновляться, или правильной загрузке сайта мешает какое-то браузерное расширение, и т.д. Особенно странно, если сайт/сервис еще недавно были доступны. Попробуйте следовать советам из этого раздела, чтобы устранить проблему.

Шифруйте свои подключения и DNS

Почему мы советуем делать так Иногда запросы веб-страниц фильтруются по списку запрещенных ключевых слов (применительно как к адресам страниц, так и к их содержанию). Однако "черные списки" эффективны только для нешифрованных коммуникаций. В режиме "Только HTTPS" соединение между вашим браузером и сайтом зашифровано. Только вы и сайт знаете, какие страницы вы просматриваете и каково их содержимое. Случается, цензура вводится на уровне DNS-запросов. Тогда цензура меняет преобразование определенных веб-адресов в IP-адреса. С этим можно справиться, если использовать доверенные DNS-серверы за пределами страны и шифровать DNS-трафик. С другой стороны, цензор увидит, что вы пользуетесь иностранным DNS-провайдером, который поддерживает шифрование. Тогда цензор может заблокировать доступ к этому провайдеру.

Подумайте, действительно ли вам нужен VPN-сервис

Прежде чем устанавливать VPN, спросите себя, чего конкретно вы хотите добиться.

VPN есть смысл использовать в следующих случаях:

если вы хотите скрыть свой IP-адрес от посещаемых сайтов или других используемых вами сервисов;

если вам нужно скрыть, какие сайты или сервисы вы используете, от интернет-провайдера или от кого-то в вашей локальной сети;

если вам нужно обойти блокировки сайтов, применяемые в вашей стране или в локальной сети (например, в библиотеке, на рабочем месте, в отеле и т.д.).

Бывает, что задачу можно решить другими средствами.

Почему мы советуем делать так VPN может скрыть ваш IP-адрес от посещаемых вами сайтов и помочь обойти блокировки в Интернете. Но VPN недостаточно, если вам нужно защитить себя от слежки на уровне локальной сети, избежать профилирования и мониторинга со стороны вашего интернет-провайдера и коммерческих веб-сайтов. Для решения этих задач нужно, как минимум, убедиться, что в вашем браузере включены расширенные настройки конфиденциальности. Есть смысл также установить браузерные расширения против слежки. Для защиты от кого-то в локальной сети VPN может оказаться не лучшим решением. На момент написания этого руководства у сервисов VPN была обнаружена уязвимость под названием TunnelVision. Она позволяет злоумышленнику направлять ваш трафик через его компьютер вместо VPN и таким образом шпионить за вами. В самых деликатных ситуациях, когда вам действительно нужно скрыть свой IP-адрес, VPN недостаточно для обеспечения анонимности. Ведь сам VPN-провайдер может видеть весь ваш трафик.

Определитесь, что вы хотите от VPN

При подключении через VPN все выглядит так, будто вы находитесь в другой стране. У вашего провайдера доступа может сложиться впечатление, что вы посещаете не тот сайт (сервис), который запрашивали, а какой-то другой.

Некоторые VPN-сервисы полагаются на функции, встроенные в операционные системы Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Другие требуют установки и настройки дополнительных программ (например, OpenVPN или WireGuard). Некоторые VPN предлагают настраиваемый установщик, который все делает за вас.

Узнайте, как выбрать VPN-сервис

Для выбора VPN мы советуем задать себе некоторые вопросы.

Подходит ли он вам? — Знаете ли вы других людей в похожей ситуации, которые используют этот VPN? Вы сами убедились, что этот VPN работает нормально? Если нет, предлагает ли VPN бесплатную пробную версию? Это особенно важно, если вы планируете использовать определенные инструменты (например, программы для обмена файлами по одноранговой сети). Стоит проверить, будет ли VPN работать с этим инструментом.

— Знаете ли вы других людей в похожей ситуации, которые используют этот VPN? Вы сами убедились, что этот VPN работает нормально? Если нет, предлагает ли VPN бесплатную пробную версию? Это особенно важно, если вы планируете использовать определенные инструменты (например, программы для обмена файлами по одноранговой сети). Стоит проверить, будет ли VPN работать с этим инструментом. Законны ли VPN у вас в стране? — В некоторых странах VPN вне закона. За использование VPN людям грозят большие штрафы или даже тюрьма. Если VPN у вас в стране под запретом, можно поискать VPN с поддержкой технологии обфускации или другой инструмент для обхода цензуры.

— В некоторых странах VPN вне закона. За использование VPN людям грозят большие штрафы или даже тюрьма. Если VPN у вас в стране под запретом, можно поискать VPN с поддержкой технологии обфускации или другой инструмент для обхода цензуры. Заслуживает ли он доверия? — Самый важный вопрос: доверяете ли вы провайдеру VPN? Для VPN важно доверие уже не столько к провайдеру интернета или админу локальной сети, сколько к провайдеру VPN. Теперь именно он сможет видеть ваш трафик. Это снизило ваши риски? Подробнее см. дальше.

— Самый важный вопрос: доверяете ли вы провайдеру VPN? Для VPN важно доверие уже не столько к провайдеру интернета или админу локальной сети, сколько к провайдеру VPN. Теперь именно он сможет видеть ваш трафик. Это снизило ваши риски? Подробнее см. дальше. Какова миссия VPN-провайдера? — Доверять ли VPN-сервису, во многом зависит от его миссии или бизнес-модели. Каковы цели владельца VPN? Им управляют активисты, борцы со слежкой? Или коммерческая компания? Если компания, то кто ее основал? Есть ли у нее публичное лицо? Какова ее история?

— Доверять ли VPN-сервису, во многом зависит от его миссии или бизнес-модели. Каковы цели владельца VPN? Им управляют активисты, борцы со слежкой? Или коммерческая компания? Если компания, то кто ее основал? Есть ли у нее публичное лицо? Какова ее история? Ведет ли VPN-провайдер логи? — Рано или поздно государственные органы попросят VPN-провайдера предоставить данные об одном из его клиентов для расследования. Если компания хочет остаться в бизнесе, ей придется сотрудничать со следствием. Единственный способ, каким VPN-провайдер может избежать передачи данных и подрыва доверия к себе, это хранить на своих серверах как можно меньше информации о действиях пользователей. Проверьте политику конфиденциальности и условия обслуживания VPN. Узнайте, ведет ли провайдер логи (журналы). Получал ли ранее VPN-провайдер запросы на информацию от государственных органов? Если да, то как он реагировал?

— Рано или поздно государственные органы попросят VPN-провайдера предоставить данные об одном из его клиентов для расследования. Если компания хочет остаться в бизнесе, ей придется сотрудничать со следствием. Единственный способ, каким VPN-провайдер может избежать передачи данных и подрыва доверия к себе, это хранить на своих серверах как можно меньше информации о действиях пользователей. Проверьте политику конфиденциальности и условия обслуживания VPN. Узнайте, ведет ли провайдер логи (журналы). Получал ли ранее VPN-провайдер запросы на информацию от государственных органов? Если да, то как он реагировал? Проходил ли он аудит? — Готов ли VPN выполнять свои обещания по защите клиентов? Проходит ли он регулярные аудиты авторитетными и независимыми третьими сторонами? Защита, которую обеспечивает VPN-сервис, зависит от того, как настроена и управляется его инфраструктура. Единственный способ проверки — регулярные аудиты. Узнайте, было ли это, и если было, то когда в последний раз. Были ли включены в аудит серверы? Если аудит коснулся не инфраструктуры, а только приложений, нельзя с уверенностью сказать, что владелец VPN делает с вашими данными, когда они проходят через его серверы.

— Готов ли VPN выполнять свои обещания по защите клиентов? Проходит ли он регулярные аудиты авторитетными и независимыми третьими сторонами? Защита, которую обеспечивает VPN-сервис, зависит от того, как настроена и управляется его инфраструктура. Единственный способ проверки — регулярные аудиты. Узнайте, было ли это, и если было, то когда в последний раз. Были ли включены в аудит серверы? Если аудит коснулся не инфраструктуры, а только приложений, нельзя с уверенностью сказать, что владелец VPN делает с вашими данными, когда они проходят через его серверы. Где находится VPN? — Находится ли руководство компании в стране, лояльной к запросам властей вашей страны? Соблюдаются ли в юрисдикции VPN права человека? Защищены ли права потребителей? Попробуйте оценить, будет ли VPN-провайдер уважать ваши права, вашу конфиденциальность? Будет ли он (пусть даже вынужденно) сотрудничать с властями вашей страны? Это особенно важно, если вы ведете активистскую работу, которой власти сильно недовольны.

— Находится ли руководство компании в стране, лояльной к запросам властей вашей страны? Соблюдаются ли в юрисдикции VPN права человека? Защищены ли права потребителей? Попробуйте оценить, будет ли VPN-провайдер уважать ваши права, вашу конфиденциальность? Будет ли он (пусть даже вынужденно) сотрудничать с властями вашей страны? Это особенно важно, если вы ведете активистскую работу, которой власти сильно недовольны. Насколько велика сеть?* — Сколько серверов у VPN? Где они находятся? Чем шире сеть, тем надежнее соединение. Проверьте, есть ли у VPN серверы рядом с вашим регионом. Скорее всего, VPN-подключение будет работать быстрее через более близкий сервер.

Какую технологию использует VPN? — Это достаточно надежный протокол? Современная технология шифрования? Ищите сервисы, которые обеспечивают шифрование на уровне не ниже 256 бит и современные протоколы VPN, такие как протоколы с открытым исходным кодом WireGuard и OpenVPN.

— Это достаточно надежный протокол? Современная технология шифрования? Ищите сервисы, которые обеспечивают шифрование на уровне не ниже 256 бит и современные протоколы VPN, такие как протоколы с открытым исходным кодом WireGuard и OpenVPN. Есть ли опция kill switch? — Это функция аварийного отключения. Представьте, что VPN внезапно прекратит работать. Ваше соединение сразу станет небезопасным, причем без вашего ведома. Чтобы избежать этого риска, лучшие VPN имеют функцию kill switch. Это автоматическое прерывание всех соединений при проблемах с VPN. Некоторые операционные системы (например, Android) имеют похожую опцию в своих настройках.

— Это функция аварийного отключения. Представьте, что VPN внезапно прекратит работать. Ваше соединение сразу станет небезопасным, причем без вашего ведома. Чтобы избежать этого риска, лучшие VPN имеют функцию kill switch. Это автоматическое прерывание всех соединений при проблемах с VPN. Некоторые операционные системы (например, Android) имеют похожую опцию в своих настройках. Также обратите внимание на рекомендуемые нами критерии выбора инструментов обеспечения безопасности.

Выберите VPN-сервис

У нас есть список инструментов для защиты коммуникаций. В нем упоминаются некоторые рекомендуемые VPN. Также там рассказано о варианте запуска собственного VPN.

Определили VPN, который вам подходят лучше всего? Возможно, стоит установить хотя бы пару таких инструментов. Так у вас будет запасной вариант, если какой-то из них откажется работать.

Проверьте, работает ли VPN

После выбора VPN пройдите шаги, перечисленные в этом разделе. Убедитесь, что VPN действительно работает и не раскрывает ваш IP-адрес.

По возможности запустите перечисленные тесты. Лучше делать это с хорошим доступом к интернету и без необходимости обхода масштабной цензуры.

Проверьте, нет ли утечки IP-адреса

Выясните свой текущий IP-адрес. Можно сделать это, например, зайдя на сайт IPLocation или WhatIsMyIP. Можно даже просто ввести запрос "какой у меня IP?" в строке поиска Google. Адрес будет выглядеть примерно так: 172.105.249.143 или 2a01:7e01::f03c:92ff:fecd:7e45 . На том же устройстве включите VPN или другое приложение для обхода цензуры. Вернитесь на страницу, где отображался ваш IP-адрес, и обновите ее. Убедитесь, что теперь она показывает другой IP-адрес.

Если вы видите прежний IP-адрес, что-то не так с работой вашего приложения для обхода цензуры. Если ваше средство обхода цензуры раскрывает ваш IP-адрес, попробуйте выполнить следующие действия. Перезагрузите ваше устройство.

Проверьте, подключается ли ваше приложение к VPN-серверу.

Временно отключите брандмауэр и антивирус. Если после этого шага ваш IP-адрес уже не "утекает", проверьте документацию брандмауэра или антивируса: не ограничивают ли они функциональность VPN.

Проверьте, нет ли утечек DNS

При отключенном VPN откройте страницу проверки утечки DNS на сайте BrowserLeaks. Запишите отображаемые домены. Запустите VPN и перезагрузите страницу проверки утечки DNS. IP-адреса, которые вы видите сейчас, должны отличаться от тех, которые вы видели на шаге 1. Если они не изменились, ваш VPN, вероятно, допускает утечку DNS.

Проверьте, нет ли утечек WebRTC

При отключенном VPN откройте страницу проверки утечки WebRTC на сайте BrowserLeaks. Вы должны увидеть свой IP-адрес в поле Public IP Address. Запустите VPN и перезагрузите страницу проверки утечки WebRTC. IP-адрес, который вы видите сейчас, должен отличаться от того, который вы видели на шаге 1. Если он не изменился, вероятно, есть утечка WebRTC. Чтобы исправить эту проблему, можно попробовать отключить WebRTC в браузере. Учтите: это также отключит возможность видеозвонков в браузере. Как отключить WebRTC в браузере.

Почему мы советуем делать так Most VPN providers advertise their services as effective, but you should check that they work and they don't leak your IP address. Важно заранее убедиться, что VPN-сервис действительно работает и защищает вас. Не откладывайте проверку на последний момент, когда вам понадобится VPN (например, когда нужно открыть заблокированный сайт или сервис). В критической ситуации сложнее проверять работу VPN. Более того, в такой ситуации сами сайты, откуда обычно скачивают подобные инструменты, могут оказаться заблокированы.

Подумайте об альтернативах VPN

Если VPN у вас в стране (или локальной сети) заблокированы, можно попробовать другие инструменты обхода цензуры.

Собственный VPN

Объедините усилия с кем-то, кто живет в другой стране, чтобы запустить свой собственный VPN. Используйте инструменты вроде Outline, Algo или Amnezia VPN. Также можете попробовать VPN Generator, с ним вам не понадобятся никакие технические познания.

Специальные инструменты для обхода цензуры

Почему мы советуем делать так VPN работают не повсеместно. В некоторых странах и учреждениях они могут быть заблокированы так же, как и сайты, на которые у вас не получается зайти. Доступны альтернативные решения. Например, можно настроить собственный VPN. Он будет иметь IP-адрес, неизвестный властям вашей страны. Другой вариант — использовать решения, специально предназначенные для обхода интернет-фильтров. Algo, Outline и Amnezia VPN — приложения с открытым исходным кодом. С их помощью администрирование собственного безопасного VPN-сервиса заметно упрощается. Такие инструменты позволяют людям со свободным доступом к интернету настраивать VPN и открывать жителям стран с цензурой по IP-адресам доступ к заблокированным сайтам. Psiphon — бесплатный инструмент обхода цензуры с открытым исходным кодом. Он обеспечивает доступ к онлайн-контенту с помощью технологии обфускации для защиты от блокировок, распознающих VPN. Psiphon получает финансирование от рекламодателей. Lantern — инструмент обхода цензуры, который использует набор протоколов с открытым исходным кодом для смешивания с обычным интернет-трафиком. Так Lantern сохраняет пользовательский трафик незаблокированным и незамеченным.

Попробуйте Tor

См. наше руководство по способам обеспечения анонимности.

Цензоры могут блокировать не только сайты, но и саму сеть Tor. В таких ситуациях можно использовать мост Tor.

Почему мы советуем делать так Если вас беспокоит не только онлайн-цензура, но и государственная слежка, обратите внимание на бесплатных инструменты обеспечения анонимности с открытым кодом. Пример — Tor Browser. Он поможет избежать идентификации вас как посетителя запрещенных сайтов. (Что особенно важно, если посещение таких сайтов и вообще какие-либо действия в интернете власти вашей страны считают преступлением). VPN направляет ваш интернет-трафик через единственного посредника. Tor пропускает трафик через распределенную сеть узлов. Это компьютеры, которыми управляют волонтеры по всему миру. Ваш запрос на доступ к конкретному сайту шифруется и проходит через минимум три сервера, прежде чем доберется до адресата. Если за вашим трафиком кто-то следит, он не сможет выяснить, какие сайты вы посещаете, а сами сайты не получат данных о вашем местонахождении. Если Tor у вас в стране заблокирован или его использование небезопасно, можно применить мосты Tor. Это компьютеры-посредники для входа в сеть Tor. Мосты не указаны в открытом каталоге Tor, поэтому у цензорам труднее идентифицировать и заблокировать их.

Подумайте о том, чтобы общаться в децентрализованных сетях

Попробуйте I2P.

Попробуйте Ceno Browser.

Почему мы советуем делать так Если в стране происходят репрессии, использовать инструменты обхода цензуры может быть небезопасно (или вовсе не получится). Специально для таких условий были разработаны средства, основанные на децентрализованных сетях одноранговых узлов, такие как I2P и Ceno Browser. Идея заключается в том, что если сеть не имеет единого центра, ее сложнее "отключить", она более устойчива к цензуре. Нужный материал можно получить на любом из узлов такой сети. I2P is one of these anonymous, resilient networks, so you cannot be identified if you use it. Ceno Browser — браузер для доступа к заблокированному контенту. Пользователи фактически обмениваются материалами друг с другом, и получается децентрализованная сеть взаимной поддержки.

Установите программы, которые недоступны у вас в стране

Загружайте приложения для обхода цензуры через Paskoocheh.

Почему мы советуем делать так Если вы живете в стране с репрессивным режимом, где особенно сложно загрузить приложения для обхода цензуры, попробуйте получить эти программы через устойчивые к цензуре каналы Paskoocheh. Существуют сайт Paskoocheh, приложение для Android, почтовый бот и бот Telegram.

Какие вопросы задать про незнакомые инструменты обхода блокировок

В этом руководстве мы упомянули ряд инструментов для обхода блокировок.

Друзья и коллеги могут порекомендовать вам и другие инструменты. Как оценить, насколько они безопасны и эффективны?

Это веб-прокси, какой-либо другой прокси или отдельная программа для установки?

Веб-прокси может быть удобен, если компьютер чужой (вам не разрешено ничего устанавливать) или вы не хотите рисковать, устанавливая программы. Однако серьезные приложения, работающие отдельно от вашего браузера, безопаснее и надежнее веб-прокси.

Если вы работаете с прокси в браузере, не вводите пароли и не обменивайтесь конфиденциальной информацией. Никогда не используйте веб-прокси с адресом, который начинается с HTTP (только HTTPS). Использование HTTP раскрывает ваши данные, владельцы прокси их видят.

Некоторые прокси (их называют SOCKS-прокси) не являются веб-прокси. Они направляют весь ваш трафик через свои серверы. Это может открыть вам доступ к заблокированным ресурсам (напр. к мессенджеру), но ваш трафик не будет зашифрован.

Открытый или приватный прокси?

Открытые прокси доступны бесплатно и для всех. Но если вы не знаете, кто управляет этим прокси, где гарантия, что это не злоумышленник? Кроме того, открытые прокси, как правило, испытывают высокую нагрузку. Их работа замедляется, а вероятность блокировки, наоборот, увеличивается. Частные прокси дают доступ только некоторым пользователям, часто за ежемесячную или годовую оплату.

Если вы можете получить учетную запись на надежном, безопасном, проверенном частном прокси-сервере, он, вероятно, будет работать дольше, чем публичный прокси.

Дополнительно: поработайте с OONI

Открытая обсерватория сетевых помех (OONI) собирает данные о блокировках по всему миру. Если у вас в регионе заблокированы сайты и сервисы, OONI будет интересно об этом узнать.

Имейте в виду: всякий, кто отслеживает ваш интернет-трафик, сможет увидеть, что вы используете приложение OONI Probe. Если вы находитесь на радаре репрессивного режима, перед началом сотрудничества лучше узнать побольше о потенциальных рисках проведения тестов для OONI.

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