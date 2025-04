Обход блокировок и мониторинга интернета

Обновлено 17 September 2024

Если у вас нет доступа к важным для работы сайтам и сервисам, не исключено, что это из-за блокировки. Она может быть установлена, например, провайдером доступа к интернету или правительством вашей страны. Блокировки часто являются формой цензуры. Но в большинстве случаев вы можете получить доступ к заблокированным сайтам. Понадобятся некоторые инструменты и методы.

Подробнее о том, как работает интернет и как могут быть заблокированы сайты.

В этом руководстве вы найдете советы о том, как:

Прежде чем устанавливать VPN, спросите себя, чего конкретно вы хотите добиться.

VPN есть смысл использовать в следующих случаях:

Бывает, что задачу можно решить другими средствами.

При подключении через VPN все выглядит так, будто вы находитесь в другой стране. У вашего провайдера доступа может сложиться впечатление, что вы посещаете не тот сайт (сервис), который запрашивали, а какой-то другой.

Некоторые VPN-сервисы полагаются на функции, встроенные в операционные системы Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Другие требуют установки и настройки дополнительных программ (например, OpenVPN или WireGuard). Некоторые VPN предлагают настраиваемый установщик, который все делает за вас.

Для выбора VPN мы советуем задать себе некоторые вопросы.

После выбора VPN пройдите шаги, перечисленные в этом разделе. Убедитесь, что VPN действительно работает и не раскрывает ваш IP-адрес.

По возможности запустите перечисленные тесты. Лучше делать это с хорошим доступом к интернету и без необходимости обхода масштабной цензуры.

Если VPN у вас в стране (или локальной сети) заблокированы, можно попробовать другие инструменты обхода цензуры.

Почему мы советуем делать так

Если в стране происходят репрессии, использовать инструменты обхода цензуры может быть небезопасно (или вовсе не получится). Специально для таких условий были разработаны средства, основанные на децентрализованных сетях одноранговых узлов, такие как I2P и Ceno Browser. Идея заключается в том, что если сеть не имеет единого центра, ее сложнее "отключить", она более устойчива к цензуре. Нужный материал можно получить на любом из узлов такой сети.

Ceno Browser — браузер для доступа к заблокированному контенту. Пользователи фактически обмениваются материалами друг с другом, и получается децентрализованная сеть взаимной поддержки.