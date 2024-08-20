Как работают Интернет и цензура в Интернете

Обновлено 20 August 2024

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Как работает Интернет, и как правительства и разные темные силы блокируют сайты и онлайн-сервисы

Интернет — международное и общедоступное информационное поле. Оно состоит из компьютеров, телефонов, серверов, маршрутизаторов и других устройств, соединенных друг с другом. Интернет был разработан так, чтобы при уничтожении части сети вся сеть в целом продолжала работать.

Интернетом не управляет никакой человек, компания, организация или правительство. Страница Wikipedia про управления Интернетом

Но национальные и международные структуры все-таки имеют некоторый контроль над инфраструктурой интернета в пределах своей юрисдикции. Во многих странах пользователям запрещен доступ к определенным сайтам и онлайновым сервисам. Коммерческие компании, школы, библиотеки и прочие учреждения могут применять подобные "фильтры" во имя защиты своих сотрудников, студентов и клиентов от материалов, которые цензоры считают вредными или отвлекающими.

Интернет-цензура может использовать разные технологии. Некоторые фильтры блокируют сайты по IP-адресам. (IP-адрес — идентификационный номер вроде 172.105.249.143 или 2a01:7e01::f03c:92ff:fecd:7e45 , присваивается каждому телефону, компьютеру, маршрутизатору и веб-сайту для доставки интернет-контента по запросам пользователей). Другие фильтры блокируют конкретные доменные имена (более привычные веб-адреса типа google.com или наш сайт securityinabox.org ). Некоторые фильтры блокируют все подряд, кроме официального списка разрешенных сайтов. Другие фильтры мониторят незашифрованный интернет-трафик и блокируют запросы с ключевыми словами (например, "нарушения прав человека" или фамилии лидеров оппозиции).

Часто эти фильтры можно обойти. Для этого нужно установить программу, которая использует сервер-посредник в другой стране. С помощью такого сервера можно передавать данные между вами и заблокированным сайтом (сервисом). Подробнее об этих инструментах рассказано в руководстве по обходу блокировок и мониторинга.

Как блокируют сайты и онлайн-сервисы

Организации Open Observatory of Network Interference (OONI), Reporters Without Borders (RSF) и другие провели исследования, судя по которым цензура существует во многих странах. Блокируется широкий спектр информации, имеющей социальное и политическое значение. Цензура осуществляется "в интересах национальной безопасности". При этом цензоры редко публикуют списки того, что именно они блокируют. Под запретом оказываются известные цензорам VPN и прокси-серверы, а также сайты с инструкциями по обходу блокировок.

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека гарантирует свободный доступ к информации. Несмотря на это, число стран с интернет-цензурой продолжает расти. С другой стороны, по мере распространения цензуры по всему миру ширится доступ к инструментам борьбы с блокировками. Эти инструменты создаются, внедряются и рекламируются активистами, программистами и волонтерами при финансовой поддержке США, Канады, Европейского союза, неправительственных организаций и других структур, занимающихся проблемами свободы слова.

Подключение к интернету

Когда вы просите свой компьютер зайти на сайт (или просите свой телефон запустить приложение), то ваш запрос, как и ответ на него, проходят через множество сетевых устройств. Сначала ваш компьютер/телефон по проводам или без них подключается к вашему интернет-провайдеру. Если речь о домашнем wifi, этот провайдер может быть компанией, которой вы платите за услуги доступа к интернету. Если мы говорим о мобильных коммуникациях, то провайдер, к которому вы подключаетесь — скорее всего, ваш оператор мобильной связи. Если вы работаете в офисе, школе, интернет-кафе или другом общественном месте, бывает трудно понять, каким провайдером вы фактически пользуетесь.

Чтобы соединить вас с остальным миром, ваш интернет-провайдер использует сетевую инфраструктуру страны. Провайдер присваивает IP-адрес локальной сети или конкретному устройству, которое вы используете для подключения. Это может быть ваш домашний маршрутизатор wifi, мобильный телефон, сеть в интернет-кафе или школе, публичная точка доступа. Интернет-провайдер будет использовать этот адрес для отправки данных на ваше устройство. На другом конце — сайт или онлайновый сервис. У него собственный IP-адрес от провайдера в своей стране.

Онлайновые сервисы могут использовать этот адрес для отправки вам веб-страниц, которые вы хотите просмотреть, и других запрошенных вами данных. (У вашего устройства есть собственный, локальный IP-адрес, с помощью которого под управлением маршрутизатора происходит обмен трафиком внутри вашей локальной сети).

Всякий, кто знает ваш IP-адрес, может узнать, в каком городе или регионе вы находитесь. Иногда ваше местонахождение можно определить еще точнее.

Оператор сотовой связи знает точное местонахождение вашего телефона (во включенном состоянии) путем триангуляции сигналов по вышкам сотовой связи.

знает точное местонахождение вашего телефона (во включенном состоянии) путем триангуляции сигналов по вышкам сотовой связи. Провайдер доступа к интернету,, скорее всего, знает ваше местонахождение с точностью до здания.

скорее всего, знает ваше местонахождение с точностью до здания. Интернет-кафе, библиотека или коммерческая фирма, откуда вы выходите в сеть, знают, какой из их компьютеров вы использовали в конкретный момент времени. Если вы работаете на собственном устройстве, они будут знать, какой локальный IP-адрес присвоен вашему устройству в их локальной сети. Так они свяжут ваши действия с этим устройством.

откуда вы выходите в сеть, знают, какой из их компьютеров вы использовали в конкретный момент времени. Если вы работаете на собственном устройстве, они будут знать, какой локальный IP-адрес присвоен вашему устройству в их локальной сети. Так они свяжут ваши действия с этим устройством. Правительственным структурам известно все вышеперечисленное. Если они чего-то не знают, то часто могут использовать свое влияние и узнать.

Интернет-коммуникации устроены несколько сложнее, чем описано выше. Но даже такая упрощенная модель позволяет оценить, каким рискам вы подвергаетесь при подключении к интернету и какие силы могут блокировать нужные вам сайты.

Как работают блокировки сайтов

Когда вы просматриваете веб-страницу, ваше устройство подключается к службе доменных имен (DNS). Там устройство устанавливает, какой IP-адрес связан с доменным именем сайта. Например, компьютер спрашивает, какой IP-адрес у сайта securityinabox.org . Ответ: 172.105.249.143 . Зная IP-адрес, ваш компьютер обращается к вашему провайдеру. Суть запроса: обратиться к провайдеру, отвечающему за адрес 172.105.249.143 , чтобы тот получил у веб-сервера по этому адресу содержимое сайта securityinabox.org.

Если вы находитесь в стране, где цензоры блокируют доступ к securityinabox.org, ваш запрос успехом не увенчается. На каком-то этапе этого процесса возникнет проблема: когда ваше устройство попытается установить IP-адрес, когда оно запросит содержимое (страницу), или когда содержимое отправится на ваше устройство. В некоторых странах существуют "черные списки сайтов". Интернет-провайдеры обязаны сверяться с подобным списком при каждой попытке клиента загрузить страницу или использовать онлайн-сервис. "Черные списки" могут включать доменные имена, IP-адреса, ключевые слова или сочетание всего этого. Фильтры ключевых слов проверяют как ваши незашифрованные запросы, так и результаты, которые возвращает вам сайт или онлайн-сервис.

При запросе заблокированной страницы иногда можно увидеть объяснение причины. Но не всегда. Скорее всего, вы увидите сбивающее с толку сообщение об ошибке, например, что страница не найдена или адрес указан неверно.

У каждой технологии цензуры есть сильные и слабые места. Хотите разобраться с тем, как цензура работает у вас в стране? Попробуйте начать с худших сценариев. Вот что вы можете обнаружить:

блокировки действуют по всей стране (или, например, только у вашего провайдера и внутри локальной сети);

заблокированы DNS-запросы и выдача контента по ним;

существуют "черные списки" доменных имен (IP-адресов);

ваш незашифрованный интернет-трафик мониторится по ключевым словам;

that no indication or reason will be given for the blocking.

Самые надежные и эффективные средства обхода цензуры работают вне зависимости от того, как реализована блокировка.

Как работают средства обхода блокировок

Средства обхода цензуры вроде Tor и VPN шифруют ваш трафик. Так они обеспечивают конфиденциальность запрашиваемых данных, включая IP-адрес нужного онлайн-сервиса. Этот адрес остается скрыт, пока ваш запрос не поступит на прокси-сервер в другой стране. Затем прокси расшифрует адрес, отправит запрос "хочу посмотреть такую-то страницу", получит ответ, зашифрует его и отправит обратно на ваше устройство. Иногда это метафорически называют "туннелями". Да, ваш трафик по-прежнему проходит через сетевую инфраструктуру, которую контролируют интернет-провайдер, правительство и другие цензоры. Но их инструменты не могут прочитать содержимое вашего запроса или определить, куда именно вы пытаетесь попасть, когда покидаете туннель. Все, что они знают: вы взаимодействуете с прокси-сервером, а для защиты данных прибегаете к шифрованию.

Будни борьбы с цензурой

Правительственная структура-цензор или компания, которая поставляет ей программное обеспечение, в конце концов смогут понять, что этот неизвестный компьютер — прокси. Тогда они добавят его в свой "черный список". Вот почему VPN и другие инструменты иногда перестают работать.

Однако для обнаружения прокси цензорам требуется время. Кроме того, средства обхода цензуры используют специальные технологии.

Существуют скрытые прокси. Их адреса распространяются среди пользователей так, чтобы нельзя было заблокировать все прокси сразу.

Их адреса распространяются среди пользователей так, чтобы нельзя было заблокировать все прокси сразу. Частные прокси. Доступ к ним есть только у группы связанных с ними людей. Такие прокси труднее искать и блокировать. Вы можете создать собственный частный прокси, например, с помощью Outline или Algo.

Доступ к ним есть только у группы связанных с ними людей. Такие прокси труднее искать и блокировать. Вы можете создать собственный частный прокси, например, с помощью Outline или Algo. Есть одноразовые прокси. Только цензоры соберутся такой прокси заблокировать, а он глядь — уже и сам закрылся, вместо него действует другой.

Только цензоры соберутся такой прокси заблокировать, а он глядь — уже и сам закрылся, вместо него действует другой. Обфускация маскирует прокси-трафик под обычный интернет-трафик, не позволяя цензорам определять незнакомые прокси.

маскирует прокси-трафик под обычный интернет-трафик, не позволяя цензорам определять незнакомые прокси. Фронтирование домена усложняет блокировку веб-адреса: при блокировке теряется доступ к другим полезным и популярным сервисам (например, Google).

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