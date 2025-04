Bảo vệ máy tính Windows của bạn

Cập nhật 18 June 2024

Microsoft Windows là hệ điều hành được sử dụng nhiều nhất trên thế giới dành cho máy tính để bàn và máy tính xách tay, nhưng cũng là mục tiêu tấn công phổ biến nhất của phần mềm độc hại (malware). Hãy thực biện các bước trong danh sách dưới đây để bảo mật máy tính Windows của bạn.

Xem xét lần lượt tất cả các quyền truy cập để đảm bảo chỉ những ứng dụng bạn sử dụng mới có các quyền đó. Bạn nên tắt quyền truy cập trong các ứng dụng bạn không sử dụng và ứng dụng đáng ngờ mà bạn không nhận ra:

Tìm hiểu cách cài đặt ứng dụng và chức năng của từng quyền truy cập trong hướng dẫn của Microsoft về quyền truy cập của ứng dụng.

Ngoài việc kiểm tra các quyền truy cập được đề cập ở trên, hãy tắt các quyền sau đây khi bạn nhìn thấy:

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này

If you set up a device so you can speak to it to control it, for example through Voice Access or Copilot, the system is constantly listening while this feature is on. It also becomes possible for someone else to install code on your device that could capture what your device is listening to.

Điều quan trọng nữa là phải cân nhắc đến rủi ro của việc mạo danh giọng nói: ai đó có thể ghi âm giọng nói của bạn và sử dụng nó để điều khiển máy tính của bạn mà không có sự cho phép của bạn.

Nếu bạn có khiếm khuyết khiến bạn gặp khó khăn sử dụng bàn phím và các điều khiển thủ công khác, bạn có thể thấy điều khiển bằng giọng nói là cần thiết. Phần này sẽ có hướng dẫn về cách thiết lập tính năng này an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng điều khiển bằng giọng nói vì lý do này, thì việc tắt chúng đi sẽ tốt hơn nhiều.