Eludir los bloqueos y la vigilancia de Internet

Actualizado 17 September 2024

Tabla de contenido ... Cargando Tabla de Contenido...

Si no puedes acceder a sitios web o servicios importantes para tus actividades, puede deberse a bloqueos aplicados en tu red local, por tu proveedor de Internet o por tu gobierno. Estos bloqueos suelen ser una forma de censura, pero en la mayoría de los casos puedes acceder a los sitios web bloqueados utilizando varias herramientas y técnicas.

Más información sobre cómo funciona Internet y cómo se pueden bloquear sitios web.

Esta guía ofrece una serie de recomendaciones sobre:

cómo acceder a sitios web y servicios bloqueados o censurados en tu país o en la red local desde la que te conectas (como tu biblioteca, lugar de trabajo, hotel, etc.);

cómo evitar que las personas propietarias o que gestionan los sitios web y servicios a los que accedes sepan dónde estás;

cómo evitar la vigilancia del servicio proveedor local de Internet o de alguien de tu red local.

Comprueba si el sitio web o servicio al que no puedes acceder está realmente bloqueado

Enter the address of the website or service you can't access in the search bar of Down for everyone or just me. Alternatively, you could ask a trusted person living in another country to try and access the website or service you would like to visit or use and let you know if they can access it.

Si el sitio o servicio está activo pero no puedes acceder a este, no significa necesariamente que haya sido bloqueado en tu país o institución. Si se trata de un sitio web, prueba acceder con un navegador diferente para asegurarte de que no falla al cargarse debido a algún ajuste o complemento instalado en tu navegador principal. Si se trata de un servicio, prueba a utilizar otra aplicación o dispositivo.

Si después de estas pruebas sigues sin poder acceder al sitio web o al servicio, prueba una de las herramientas que se indican a continuación para sortear un posible bloqueo.

Aprende por qué lo recomendamos A veces es posible que no puedas acceder a un sitio web o a un servicio por motivos ajenos a la censura. El sitio web o servicio puede estar caído por razones técnicas, la cache de tu navegador puede no estar actualizada, una extensión que tengas instalada en tu navegador puede impedir que el sitio funcione correctamente, tu aplicación puede estar desactualizada, etc. Especialmente si has podido acceder a este sitio web o servicio hasta hace poco, vale la pena seguir los pasos de esta sección para solucionar tu problema.

Cifra tus conexiones y tus DNS

Aprende por qué lo recomendamos A veces, las solicitudes web se bloquean basándose en una lista de palabras clave no autorizadas aplicadas a la dirección o al contenido de la página. Sin embargo, esta forma de censura sólo puede aplicarse a las comunicaciones web no cifradas. Al utilizar el modo solo HTTPS, cifrará las comunicaciones de tu navegador con el sitio web, de modo que solo tu y el sitio web puedan saber qué páginas estás viendo y cuál es su contenido. En otros casos, la censura se aplica a nivel de las consultas DNS: lo que se bloquea o altera es el funcionamiento de las solicitudes de traducción de determinadas direcciones web en direcciones IP. Utilizando servidores DNS de confianza fuera de tu país y cifrando tu tráfico DNS, puedes evitar esta censura. Por otro lado, la entidad que está filtrando tu conexión a Internet puede ver que utilizas un proveedor de DNS extranjero que admite cifrado y podría empezar a bloquear el acceso.

Considera si realmente necesitas un servicio VPN

Antes de proceder a instalar una VPN, pregúntate qué necesitas exactamente.

En estos casos, deberías intentar utilizar una VPN, siguiendo las instrucciones de las secciones siguientes:

si necesitas ocultar tu dirección IP a los sitios web que visitas u otros servicios que utilizas,

si necesitas ocultar qué sitios web o servicios utilizas a tu proveedor local de Internet o a alguien de tu red local,

si necesitas eludir los bloqueos de Internet implantados en tu país o en la red local desde la que te conectas (como tu biblioteca, lugar de trabajo, hotel, etc.).

Pero hay otros casos en los que tu necesidad puede resolverse con soluciones diferentes, por ejemplo:

Aprende por qué lo recomendamos Un servicio VPN puede ocultar tu dirección IP de los sitios web que visitas y puede ayudarte a eludir los bloqueos de Internet, pero si necesitas protegerte del fisgoneo a nivel de tu red local y evitar que tu ISP y los sitios web comerciales te hagan perfiles y te rastreen, una VPN no será suficiente: para satisfacer estas necesidades, debes asegurarte al menos de que la configuración de privacidad mejorada está activada en tu navegador y debes instalar complementos para evitar el rastreo. If you are considering using a VPN to protect your online activities from someone on your local network, a VPN may not be your best solution, as (at the moment of writing this guide) VPNs have a vulnerability called TunnelVision that can allow an attacker to route your connections through their computer instead of your VPN so they can spy on your traffic. En los casos más delicados en los que realmente necesitas ocultar tu IP un servicio VPN no es suficiente para lograr el anonimato en línea porque el proveedor de VPN puede ver todo tu tráfico.

Considera lo que un servicio VPN puede hacer por ti

Los servicios VPN te ofrecen una conexión que puede hacer que parezca que te encuentras en un país diferente del que realmente estás, y puede dar a tu ISP la impresión de que estás visitando un sitio web o utilizando un servicio diferente al que realmente estás accediendo.

Algunos servicios VPN se basan en funcionalidades integradas en los sistemas operativos Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Otros requieren la instalación y configuración de software adicional (como OpenVPN o WireGuard). Algunos proveedores de VPN ofrecen un instalador personalizado que se encarga de todo por ti.

Cómo elegir un servicio VPN

Hazte estas preguntas para saber cómo elegir un servicio VPN:

¿Te funcionará? – ¿Conoces a otras personas en tu misma situación que utilicen este servicio VPN? ¿Has confirmado con ellos que cumple su función? Si no es el caso, ¿ofrece la VPN una prueba gratuita para que puedas asegurarte de que funcionará para ti antes de firmar un contrato? Especialmente si estás planeando utilizar herramientas específicas con tu VPN (como por ejemplo software de intercambio de archivos peer-to-peer), es una buena idea comprobar si la VPN funcionará con esa herramienta.

– ¿Conoces a otras personas en tu misma situación que utilicen este servicio VPN? ¿Has confirmado con ellos que cumple su función? Si no es el caso, ¿ofrece la VPN una prueba gratuita para que puedas asegurarte de que funcionará para ti antes de firmar un contrato? Especialmente si estás planeando utilizar herramientas específicas con tu VPN (como por ejemplo software de intercambio de archivos peer-to-peer), es una buena idea comprobar si la VPN funcionará con esa herramienta. ¿Son legales los servicios VPN en tu país? – En algunos países, las VPN son ilegales y puedes arriesgarte a fuertes multas o incluso a ir a la cárcel por utilizarlas. Si las VPN son ilegales en su país, puedes buscar un servicio de VPN que ofrezca servidores ofuscados o [una herramienta diferente para eludir la censura] (#alternativas-a-las-vpns).

– En algunos países, las VPN son ilegales y puedes arriesgarte a fuertes multas o incluso a ir a la cárcel por utilizarlas. Si las VPN son ilegales en su país, puedes buscar un servicio de VPN que ofrezca servidores ofuscados o [una herramienta diferente para eludir la censura] (#alternativas-a-las-vpns). ¿Es fiable? – La cuestión más importante es si puedes confiar en la empresa u organización que presta el servicio. Al utilizar una VPN, estás trasladando tu punto de confianza de tu red local y proveedor de servicios de Internet al proveedor de la VPN. Pregúntate si cambiar quién puede ver tu tráfico reduce realmente tus riesgos. El proveedor de VPN ahora podrá observar potencialmente tu tráfico de Internet, por lo que deberás asegurarte de que puedes confiar en él teniendo en cuenta los puntos que se indican a continuación. ¿Cuál es la misión del proveedor de VPN? – Para tener seguridad de que un servicio VPN es de confianza, lo primero que debes investigar es su misión o modelo de negocio: ¿cuáles son los objetivos de las personas que lo gestionan? ¿La VPN está gestionada por activistas que quieren luchar contra la vigilancia o por una empresa? Y si es una empresa, ¿quién la fundó? ¿Tiene un rostro público y qué formación tienen quienes le fundaron? ¿Guarda registros? – Otra característica importante a tener en cuenta es si el servicio VPN guarda registros: tarde o temprano, las autoridades estatales pedirán a un proveedor VPN que entregue los datos de uno de sus usuarios para alguna investigación. Especialmente si la VPN está gestionada por una empresa comercial, estará obligada a colaborar con quienes investigan si quiere seguir en activo. En estos casos, la única forma que tiene un proveedor de VPN de evitar entregar datos y quebrantar la confianza de sus usuarios es simplemente mantener en sus servidores la menor cantidad de información posible sobre tus conexiones. Comprueba la política de privacidad y las condiciones de servicio de una VPN para averiguar si guardan registros o no. Comprueba también el historial de la VPN: ¿ha recibido ya solicitudes de información por parte de las autoridades estatales? ¿Cómo respondió? ¿Ha sido auditada? – Una forma de asegurarse de que una VPN está dispuesta a proteger a quienes utilizan sus servicios como promete es comprobar si se somete a auditorías periódicas por parte de terceros con acreditaciones e independientes. Dado que la protección que ofrece un servicio VPN depende de la forma en que está configurada y gestionada su infraestructura, la única forma posible de comprobar si es realmente seguro es sometiéndose a pruebas periódicas. Comprueba si se somete a auditorías, cuándo fue la última y si los servidores también fueron auditados. Si sólo han auditado sus aplicaciones y no la infraestructura backend, no puedes tener seguridad de lo que hacen con tus datos cuando pasan por sus servidores. ¿Dónde tiene su sede? – ¿Está la sede de la empresa en un país que atendería una petición de las autoridades de tu país? ¿Y ese país respeta los derechos humanos y la protección de quienes lo consumen? Es importante saber si el proveedor de VPN respetará tu privacidad y derechos, y si se verá obligado a colaborar con las autoridades de tu país, especialmente si utilizas el servicio de VPN para garantizar actividades que tu país reprime severamente.

– La cuestión más importante es si puedes confiar en la empresa u organización que presta el servicio. Al utilizar una VPN, estás trasladando tu punto de confianza de tu red local y proveedor de servicios de Internet al proveedor de la VPN. Pregúntate si cambiar quién puede ver tu tráfico reduce realmente tus riesgos. El proveedor de VPN ahora podrá observar potencialmente tu tráfico de Internet, por lo que deberás asegurarte de que puedes confiar en él teniendo en cuenta los puntos que se indican a continuación. ¿Qué tamaño tiene la red? – ¿Cuántos servidores tiene la VPN y en cuántas ubicaciones? Cuanto mayor sea la red, más fiable será la conexión. También es importante comprobar si la VPN tiene servidores cerca de tu región, ya que las conexiones probablemente serán más rápidas si puedes utilizar servidores más cercanos.

– ¿Cuántos servidores tiene la VPN y en cuántas ubicaciones? Cuanto mayor sea la red, más fiable será la conexión. También es importante comprobar si la VPN tiene servidores cerca de tu región, ya que las conexiones probablemente serán más rápidas si puedes utilizar servidores más cercanos. ¿Qué tecnología utiliza? – ¿Utiliza la VPN un protocolo fiable y una tecnología de cifrado moderna? Busca servicios que ofrezcan al menos un cifrado de 256 bits y un protocolo VPN moderno, como los protocolos de código abierto WireGuard u OpenVPN.

– ¿Utiliza la VPN un protocolo fiable y una tecnología de cifrado moderna? Busca servicios que ofrezcan al menos un cifrado de 256 bits y un protocolo VPN moderno, como los protocolos de código abierto WireGuard u OpenVPN. ¿Incluye un interruptor de corte? – En caso de problemas de conectividad, la VPN podría desconectarse y tu conexión podría volverse repentinamente insegura sin que tu lo supieras. Para evitar este riesgo, los mejores servicios VPN cuentan con un interruptor de corte que detendrá automáticamente todas las conexiones cuando tengas un problema de conectividad. Ten en cuenta que algunos sistemas operativos (como Android) ofrecen una función similar en sus propios ajustes.

– En caso de problemas de conectividad, la VPN podría desconectarse y tu conexión podría volverse repentinamente insegura sin que tu lo supieras. Para evitar este riesgo, los mejores servicios VPN cuentan con un interruptor de corte que detendrá automáticamente todas las conexiones cuando tengas un problema de conectividad. Ten en cuenta que algunos sistemas operativos (como Android) ofrecen una función similar en sus propios ajustes. Conoce también los criterios que recomendamos seguir a la hora de elegir una herramienta.

Elige un servicio VPN

Consulta nuestra lista de herramientas para proteger las conexiones para conocer algunos servicios VPN recomendados. Estos incluyen opciones para ejecutar tu propia VPN.

Una vez que hayas identificado las VPN que mejor te funcionan, considera la posibilidad de instalar al menos un par para tener alternativas en caso de que una de ellas no funcione.

Comprueba si funciona

Una vez que hayas elegido un servicio que pueda funcionarte, sigue los pasos indicados en esta sección para comprobar que realmente funciona y no filtra tu dirección IP.

Si es posible, realiza estas pruebas mientras tengas buen acceso a Internet y no necesites sortear la censura generalizada.

Comprueba si hay fugas de IP

Busca tu dirección IP actual. Puedes visitar un sitio como IPLocation o WhatIsMyIP, o incluso simplemente introducir la consulta «¿cuál es mi IP?» en la barra de búsqueda de Google. La dirección será algo así como 172.105.249.143 o 2a01:7e01::f03c:92ff:fecd:7e45 . En ese mismo dispositivo, activa la VPN u otra aplicación que quieras utilizar para evitar los bloqueos de Internet. Vuelve a la página de búsqueda de direcciones IP que utilizaste en el paso 1 y actualízala. Confirma que ahora te muestra una dirección IP diferente.

Si ves la misma dirección IP que antes, la aplicación que estás utilizando no está funcionando como debería. Si la herramienta que estás utilizando filtra tu dirección IP, prueba los siguientes pasos para ver si puedes resolver este problema: Reinicia tu dispositivo.

Comprueba que tu aplicación se conecta al servidor VPN.

Desactiva temporalmente tu cortafuegos y tu antivirus. Si tu IP no se filtra después de este paso, comprueba la documentación de tu cortafuegos o antivirus para asegurarte de que no desactivan la funcionalidad de tu VPN.

Comprueba si hay fugas de DNS

Con tu VPN apagada, abre la página DNS leak test page on BrowserLeaks. Anota los dominios que aparecen. Inicia tu VPN y vuelve a cargar la página de prueba de fuga de DNS. Las direcciones IP que veas ahora deberían ser diferentes de las que viste en el paso 1. Si no han cambiado, es probable que tu VPN esté filtrando tus DNS.

Comprueba si hay fugas de WebRTC

Con tu VPN apagada, abre la página de pruebas de fugas de WebRTC en BrowserLeaks. Deberías ver tu dirección IP en el campo Dirección IP pública. Inicia tu VPN y vuelve a cargar la página de prueba de fuga de WebRTC. La dirección IP que ves ahora debería ser diferente de la que viste en el paso 1. Si no ha cambiado, probablemente tengas una fuga WebRTC. Para solucionar este problema puedes intentar desactivar WebRTC en tu navegador, pero ten en cuenta que esto también desactivará las funcionalidades de videollamada. Aprende a desactivar WebRTC en tu navegador.

Aprende por qué lo recomendamos Most VPN providers advertise their services as effective, but you should check that they work and they don't leak your IP address. Es importante probar que el servicio VPN que utilizas realmente funciona y te protege, de modo que tengas la preparación para cuando lo necesites (por ejemplo, cuando se bloquee un sitio web que necesites visitar o un servicio que necesites utilizar). Es más difícil asegurarse de que estás utilizando una herramienta correctamente en una emergencia, y en situaciones críticas incluso los sitios web donde se pueden descargar esas herramientas podrían estar bloqueados.

Considera alternativas a los servicios VPN habituales

Si los servicios VPN están bloqueados en tu país o institución, puedes probar herramientas alternativas de elusión de la censura para acceder a los sitios web que te gustaría visitar.

Instala tu propia VPN

Join forces with someone who lives in a different country to set up your own VPN using tools like Outline, Algo or Amnezia VPN.

Prueba una herramienta específica para eludir la censura

Aprende por qué lo recomendamos Las VPN no siempre funcionan. En algunos países e instituciones pueden estar tan bloqueadas como las páginas web a las que quieres acceder. En estos casos hay soluciones alternativas que puedes utilizar, como configurar tu propia VPN, que tendrá una dirección IP que no conocerán las autoridades de tu país, o utilizar herramientas específicas que emplean tecnologías diseñadas para sortear los filtros de internet. Algo, Outline and Amnezia VPN are open-source applications that make it easier for individuals and organizations to administer their own secure VPN service. By using these tools, people enjoying free access to the internet can set up a VPN to give access to blocked websites to people who live in countries where VPNs are filtered by their IP addresses. Psiphon es una herramienta gratuita y de código abierto para eludir la censura que proporciona acceso sin censura a contenidos en línea mediante el uso de una capa de ofuscación para defenderse de los bloqueos basados en filtros que reconocen las VPN. Psiphon obtiene su financiación de anunciantes que pagan por llegar a las personas usuarias con sus anuncios. Lantern es una herramienta para eludir la censura que utiliza un conjunto de protocolos de código abierto para mezclarse con el tráfico habitual de Internet, manteniendo tus conexiones desbloqueadas y sin ser detectadas.

Prueba Tor

Consulta nuestra guía sobre herramientas de anonimato.

Al igual que los sitios web y otros recursos, también la red Tor puede ser inaccesible en tu país. En tales casos, puedes utilizar un Puente Tor.

Aprende por qué lo recomendamos Utilizar herramientas de anonimato gratuitas y de código abierto como el Navegador Tor puede ser especialmente útil si su principal preocupación no es sólo la censura en Internet, sino también la vigilancia estatal, es decir, si quieres evitar que te identifiquen como alguien que hace uso de recursos censurados porque visitar determinados sitios web o realizar ciertas actividades en línea es ilegal y está sancionado en tu país. Tor no se limita a encaminar tu tráfico de Internet a través de un proveedor de servicios, como haría una VPN. En su lugar, hace rebotar tus conexiones a través de una red distribuida de repetidores gestionados por personas voluntarias de todo el mundo, cifrando tus peticiones web y haciéndolas pasar por al menos tres servidores antes de llegar a su destino. De este modo, se evita que alguien que vigile tu conexión a Internet sepa qué sitios visitas, y que los sitios que visitas conozcan tu ubicación física. If Tor is blocked or unsafe to use in your country, you can use Tor Bridges – Tor relays that are not listed in the public Tor directory and are therefore harder to identify for ISPs or governments trying to block access to the Tor network.

Considera la posibilidad de acceder y compartir contenidos en redes descentralizadas

Prueba I2P.

Prueba Ceno Browser.

Aprende por qué lo recomendamos En regímenes especialmente opresivos, la mayoría de las herramientas para eludir la censura pueden resultar inaccesibles o de uso arriesgado. Las herramientas basadas en redes descentralizadas de pares, como I2P y Ceno Browser, se han desarrollado específicamente para estos casos. La idea es que si una red no está centralizada, se hace más resistente a la censura, ya que no hay un solo punto de fallo y se puede compartir y acceder al contenido en cada uno de sus nodos. I2P is one of these anonymous, resilient networks, so you cannot be identified if you use it. Ceno Browser es un navegador que permite acceder a contenidos web censurados. Fomenta y permite compartir contenidos web entre usuarios, creando una red descentralizada de pares que se ayudan mutuamente.

Instalar programas que no son accesibles en tu país

Download censorship circumvention apps through Paskoocheh.

Aprende por qué lo recomendamos Si vives en un régimen opresivo en el que es especialmente difícil descargar aplicaciones para eludir la censura, considera la posibilidad de obtener las herramientas que te gustaría instalar a través de los canales resistentes a la censura de Paskoocheh: el sitio web de Paskoocheh, la aplicación para Android, el bot de correo electrónico y el bot de Telegram.

Haz estas preguntas sobre otras herramientas para visitar sitios web bloqueados

En esta guía te ofrecemos una serie de herramientas que puedes utilizar para seguir con conexión a Internet a pesar de los bloqueos.

Puede que encuentres otras herramientas, recomendadas por amistades o colegas, y te preguntes si su uso es seguro y eficaz.

¿Se trata de un proxy basado en web, de otro tipo de proxy o de un software independiente que hay que instalar?

Los proxies basados en la web pueden ser convenientes si no puedes instalar software en un ordenador que no controlas, o cuando hacerlo puede ponerte en peligro. Sin embargo, ten en cuenta que las aplicaciones fiables que funcionan fuera del navegador son más seguras y fiables que los proxies web.

Si debes utilizar un proxy a través de tu navegador, no introduzcas contraseñas ni intercambies información confidencial. Nunca utilices un proxy basado en web con una dirección que empiece por HTTP en lugar de HTTPS, ya que dejará tus solicitudes web y los datos que introduzcas expuestos a la vista de los propietarios del proxy.

Ten en cuenta también que algunos proxies (llamados proxies SOCKS) no están basados en la web, sino que dirigen todo tu tráfico a través de sus servidores. Esto puede ayudarte a acceder a servicios filtrados en tu país o institución (por ejemplo, aplicaciones de mensajería), pero no cifrará tus conexiones.

¿Es público o privado?

Los proxies públicos pueden ser utilizados gratuitamente por cualquiera. Sin embargo, si no se sabe quién proporciona el proxy o por qué, es posible que se haga con malas intenciones. Los proxies públicos también tienden a saturarse más rápidamente. Esto los ralentiza y aumenta la probabilidad de que sean bloqueados. Los proxies privados limitan el acceso de alguna manera, a menudo cobrando una cuota mensual o anual.

Si consigues una cuenta en un proxy privado fiable, seguro y de confianza, probablemente seguirá funcionando más tiempo que un proxy público.

Avanzado: Asociarse con OONI

Si en tu región se bloquean sitios web o servicios al acceder a Internet, al Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI), que recoge datos de estas situaciones en todo el mundo, le encantaría conocer tu opinión.

Si decides colaborar con OONI, ten en cuenta que cualquiera que vigile tu actividad en Internet podrá ver que estás ejecutando OONI Probe. Así que si estás en el radar de un régimen opresor es mejor que te informes sobre los riesgos potenciales de ejecutar pruebas para OONI antes de empezar.

Otras lecturas