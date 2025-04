Lindungi perangkat Androidmu

16 May 2024

Keamanan dimulai dengan mengatur perangkat untuk melindungi informasimu. Ikuti langkah-langkah dalam panduan berikut untuk membuat perangkat Androidmu lebih aman. Perangkat Android berbeda tergantung dari produsennya, jadi kamu mungkin perlu mencari di beberapa termpat untuk menemukan pengaturan yang kamu cari.

Gunakan versi terakhir dari sistem operasi (OS) perangkatmu

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Kerentanan baru dalam kode yang berjalan di perangkat dan aplikasimu ditemukan setiap hari. Para pengembang yang menulis kode tersebut tidak dapat memprediksi di mana kerentanan itu akan ditemukan, karena kode tersebut sangat kompleks. Penyerang dapat memanfaatkan kerentanan ini untuk masuk ke perangkatmu. Namun, pengembang perangkat lunak secara teratur merilis kode yang memperbaiki kerentanan tersebut. Itulah mengapa sangat penting untuk memasang pembaruan dan menggunakan versi terbaru dari sistem operasi untuk setiap perangkat yang kamu gunakan. Kami menyarankan untuk mengatur perangkatmu ntuk memperbarui secara otomatis sehingga kamu memiliki satu tugas yang tidak perlu diingat untuk dilakukan.

Perbarui secara rutin semua aplikasi yang terpasang

Pastikan bahwa aplikasi Google Play Store diperbarui dengan mengikuti instruksi di panduan resmi tentang cara memperbarui Google Play Store.

Ikuti instruksi pada dokumentasi resmi untuk mempelajari cara memperbarui semua aplikasi Android secara otomatis.

Gunakan aplikasi dari sumber terpercaya

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini The Google Play Store is the official app store for Android. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Google to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the Google Play Store. If you decide that the benefit of a particular app that cannot be installed through the Google Play Store outweighs the risk, take additional steps to protect yourself, like planning to keep sensitive or personal information off that device. Even in this case, only install apps from trusted alternative app stores like F-Droid or Aurora Store or from the websites of the developers themselves. "Mirror" download sites may be untrustworthy unless you know and trust the people who provide those services. Untuk mengetahui cara memutuskan apakah kamu perlu menggunakan aplikasi tertentu, lihat bagaimana Security in a Box memilih aplikasi dan layanan yang direkomendasikan. Beberapa pemerintah menuntut perusahaan teknologi untuk melarang aplikasi tertentu di negara mereka. Ketika hal itu terjadi, kontakmu mungkin akan mendorong untuk "melakukan root" pada perangkatmu untuk memasang aplikasi yang dilarang dengan membuka toko aplikasi atau situs web pihak ketiga. Faktanya, "me-root" perangkatmu tidak diperlukan jika kamu menerapkan teknik untuk mengakali sensor di negaramu saat mengatur ponselmu. Kami tidak menyarankan untuk me-root perangkatmu, karena hal tersebut akan membuatmu berisiko besar terinfeksi kode berbahaya.

Hapus aplikasi yang tidak kamu perlukan dan gunakan

Pelajari cara menghapus aplikasi.

Ada kemungkinan untuk tidak bisa menghapus aplikasi yang dipasang oleh produsen di ponselmu, namun lihat petunjuk berikut tentang cara mencoba menghapus, atau menonaktifkannya.

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Kerentanan baru dalam kode yang berjalan di perangkat dan aplikasimu ditemukan setiap harinya. Para pengembang yang menulis kode tersebut tidak bisa memprediksi di mana kerentanannya akan ditemukan, karena kode tersebut sangat kompleks. Penyerang bisa memanfaatkan kerentanan ini untuk masuk ke perangkatmu. Menghapus aplikasi yang tidak kamu gunakan membantu membatasi jumlah aplikasi yang kemungkinan rentan. Aplikasi yang tidak kamu gunakan bisa juga mengirimkan informasi tentangmu yang mungkin kamu tidak ingin bagikan dengan orang lain, seperti lokasi. Jika kamu tidak bisa menghapus aplikasi, kamu setidaknya bisa mencoba menonaktifkannya.

Jika mungkin, hindari menggunakan aplikasi media sosial

Akses media sosial dan situs lainnya dengan masuk melalui peramban.

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Aplikasi dapat membagikan banyak data, seperti ID ponsel, nomor telepon, dan wifi yang tersambung denganmu. Beberapa aplikasi media sosial mengumpulkan informasi lebih banyak dari yang seharusnya. Termasuk aplikasi seperti Facebook atau Instagram. Gunakan layanan tersebut melalui peramban yang aman di perangkatmu (seperti Firefox) untuk lebih melindungi privasimu.

Gunakan aplikasi yang ramah privasi

Kamu bisa menjelajahi web dengan Firefox.

Kamu bisa membaca surel menggunakan K-9 Mail.

You can use F-Droid or Aurora Store to find free and open-source apps that offer an alternative to proprietary apps installed in your device.

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Android devices come with built-in apps that by default ask you to log in to your Google accounts, like for example Chrome or GMail. Instead, you can use more privacy-friendly apps to browse the web, read your email and much more. In many cases you can also choose to install these apps from alternative app stores focused on free and open-source software like F-Droid or Aurora Store. Saat kamu telah memasang dan mengatur aplikasi yang ramah privasi, kamu juga bisa menghapus atau menonaktifkan aplikasi yang telah terpasang secara bawaan di perangkatmu yang tidak akan kamu gunakan.

Periksa perizinan aplikasimu

Tinjau semua perizinan satu persatu untuk memastikan hanya aktif untuk aplikasi yang kamu gunakan. Izin berikut harus dimatikan pada aplikasi yang tidak kamu gunakan, dan dianggap mencurigakan ketika digubakan oleh aplikasi yang tidak kamu ketahui:

Lokasi

Kontak

SMS

Mikrofon

Pengenalan suara

kamera (Web)

Perekam layar

Catatan atau riwayat panggilan

Telepon

Kalender

Surel

Gambar

Film atau video, dan perpustakaannya

Pembaca sidik jari

Komunikasi jarak dekat (NFC)

Bluetooth

Pengaturan apa pun yang menyebut "akses diska," "berkas," "folder," atau "sistem"

Pengaturan apapun yang menyebut "pemasangan"

Pengenalan wajah

Aktifitas fisik

Koneksi Kesehatan

Mengizinkan untuk mengunduh aplikasi lain

Untuk mempelajari cara mengubah perizinan aplikasi di Android, lihat Halaman bantuan Google, dengan rincian tentang cara mengubah dan menghapus izin aplikasi, apa yang dimaksud dengan setiap izin aplikasi, dan cara menonaktifkan akses kamera atau mikrofon pada perangkatmu.

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Aplikasi yang mengakses detail atau layanan digital yang sensitif — seperti lokasi, mikrofon, kamera, atau pengaturan perangkatmu — juga bisa membocorkan informasi tersebut atau dapat dieksploitasi oleh penyerang. Jadi, jika kamu tidak memerlukan aplikasi untuk menggunakan layanan tertentu, matikan izin tersebut.

Matikan lokasi dan bersihkan riwayat

Biasakan untuk mematikan layanan lokasi secara menyeluruh, atau ketika kamu tidak menggunakannya, untuk keseluruhan perangkatmu, juga untuk masing-masing aplikasi.

Pengaturan lokasi mungkin berada di tempat yang sedikit berbeda pada perangkat Android yang berbeda, tetapi mungkin ada di suatu tempat di Pengaturan, Privasi, dan/atau Keamanan serta di preferensi akun Googlemu.

Periksa dan bersihkan secara rutin riwayat lokasimu jika kamu menyalakannya. Untuk menghapus riwayat lokasi sebelumnya dan mengatur agar perangkatmu dan Google Maps tidak menyimpan aktivitas lokasimu, ikuti petunjuk Linimasa Google Mapsmu dan aktifitas Mapsmu.

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Banyak dari perangkat kita yang melacak di mana kita berada menggunakan GPS, menara ponsel (BTS), dan jaringan wifi yang kita gunakan. Jika perangkatmu menyimpan catatan lokasi fisikmu, maka ada kemungkinan seseorang dapat menemukanmu, atau dapat menggunakan catatan tersebut untuk menunjukkan bahwa kamu pergi ke tempat tertentu atau berhubungan dengan orang tertentu yang berada di suatu tempat yang sama denganmu di waktu bersamaan.

Buat akun pengguna terpisah pada perangkatmu

Buat lebih dari satu akun pengguna pada perangkatmu, dengan satu pengguna memiliki privilese "admin" (administratif) dan yang lainnya dengan privilese "standar" (non-admin). Hanya kamu yang memiliki akses ke pengguna admin tersebut. Pengguna standar seharusnya tidak diizinkan untuk mengakses setiap aplikasi, berkas, atau pengaturan pada perangkatmu.

Pertimbangkan untuk menggunakan pengguna standar untuk pekerjaan sehari-harimu. Gunakan pengguna admin hanya saat kamu perlu membuat perubahan yang memengaruhi keamanan perangkat, seperti memasang perangkat lunak. Menggunakan pengguna standar sehari-hari dapat membatasi seberapa besar perangkatmu erpapar ancaman keamanan dari malware. When you cross borders, having a standard user open could help hide your more sensitive files. Use your judgment: will the border authorities confiscate your device for a thorough search, or will they force you to log in to your account so they can take a quick look? If you expect they won't look too deeply into your device, being logged in as a standard user for work that is not sensitive provides you some plausible deniability.

Pelajari cara menambahkan pengguna di Halaman bantuan Google tentang menambah dan menghapus pengguna.

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Kami sangat menyarankan untuk tidak berbagi perangkat yang kamu gunakan untuk pekerjaan sensitif dengan orang lain. Namun, jika kamu harus berbagi perangkat dengan rekan kerja atau keluarga, kamu dapat melindungiperangkat dan informasi sensitifmu dengan lebih baik dengan mengatur pengguna yang terpisah pada perangkatmu untuk menajaga perizinan dan berkas sensitifmu terlindungi dari orang lain.

Hapus pengguna yang tidak diperlukan yang terkait dengan perangkatmu

Pelajari cara menghapus pengguna yang tidak diinginkan di Halaman bantuan Google tentang cara menghapus pengguna.

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Jika kamu tidak bermaksud orang lain mengakses perangkatmu, lebih baik tidak membiarkan "pintu" tambahan itu terbuka (ini disebut "mengurangi permukaan serangan"). Selain itu, memeriksa pengguna yang ada di perangkatmu dapat menyingkap akun yang dibuat di perangkatmu tanpa sepengetahuanmu.

Amankan akun Google yang tersambung ke perangkatmu

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Most devices have accounts associated with them, like Google accounts for your Android phone, your Chromebook laptop, and Google TV. More than one device may be logged in to your Google account (like your phone, your laptop and maybe your TV). If someone else has access to your account without your authorization, the checks included in this section will help you see and stop this.

Atur layarmu ke mode tidur dan mengunci

Atur frasa sandi yang panjang (minimal 10 karakter), bukan kata sandi pendek atau PIN. Untuk mempelajari cara menyetel atau mengubah frasa sandimu, lihat Lihat halaman dukungan Google tentang cara menyetel kunci layar di perangkat Android. Menggunakan sidik jari, wajah, mata, atau suara untuk membuka kunci perangkatmu bisa digunakan untuk merugikanmu dengan paksaan; jangan gunakan opsi ini kecuali kamu memiliki disabilitas yang membuatmu tidak bisa mengetik. Hapus sidik jari dan wajahmu dari perangkatmu jika kamu telah memasukkannya. Karena perangkat Android berbeda-beda, caranya pun bisa saja ada dalam beberapa lokasi di perangkatmu, namun cobalah mengikuti instruksi untuk menghapus sidik jari atau menghapus Buka dengan Wajah. Sebagai alternatif, coba lihat di mana kamu cobalah mencari di mana kamu biasanya menemukan pengaturan kunci perangkatmu. Kunci pola bisa ditebak, jangan gunakan opsi ini. Opsi "usap untuk membuka kunci" sederhana bukanlah kunci yang aman; jangan gunakan opsi ini. Matikan opsi "buatlah kata sandi terlihat".

Atur kunci layarmu segera setelah kamu berhenti menggunakannya (coba atur ke 1 atau 5 menit dan lihat mana yang cocok untukmu). Cara untuk melakukan hal ini berbeda pada perangkat yang berbeda, namun cari "Waktu tunggu layar" dalam pengaturan "Tampilan," "Sistem" atau "Keamanan".

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Meskipun serangan teknis bisa cukup mengkhawatirkan, perangkatmu mungkin juga disita atau dicuri, yang memungkinkan seseorang untuk membobolnya. Untuk alasan ini, sebaiknya atur kunci layar dengan frasa sandi, sehingga tidak ada yang bisa mengakses perangkatmu hanya dengan menyalakannya dan menebak PIN atau kata sandi yang pendek. Kami tidak menyarankan opsi kunci layar selain frasa sandi. Jika kamu ditangkap, ditahan, atau digeledah, kamu mungkin dengan mudah dipaksa untuk membuka kunci perangkat dengan wajah, suara, mata, atau sidik jari. Seseorang yang memegang perangkatmu dapat menggunakan perangkat lunak untuk menebak kata sandi atau PIN yang pendek. Bisa juga menebak "pola" kunci dengan melihat jejak jari di layar. Seseorang yang telah mencetak sidik jarimu dapat membuat versi palsu dari jarimu untuk membuka kunci perangkatmu jika kamu memasang kunci sidik jari, dan 1peretasan serupa telah didemonstrasikan untuk membuka kunci wajah. Untuk alasan tersebut, kunci paling aman yang bisa kamu gunakan adalah frasa sandi yang lebih panjang.

Mengontrol apa yang terlihat saat perangkatmu terkunci

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Kunci layar yang kuat akan memberikanmu perlindungan jika perangkatmu dicuri atau disita — namun jika kamu tidak mematikan pemberitahuan yang terlihat pada layar kuncimu, siapa pun yang memegang perangkatmu dapat melihat informasi yang mungkin bocor saat kontakmu mengirimkan pesan atau saat kamu menerima surel baru.

Matikan kontrol suara

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Jika kamu mengatur perangkatmu sehingga kamu bisa berbicara untuk mengontrolnya, hal tersebut memungkinkan orang lain untuk memasang kode pada perangkatmu yang bisa merekam apa yang didengar perangkatmu. Penting juga untuk mempertimbangkan risiko peniruan suara: seseorang bisa merekam suaramu dan menggunakannya untuk mengontrol ponselmu tanpa izinmu. Jika kamu memiliki disabilitas yang membuatmu sulit untuk mengetik atau memakai kontrol manual, kamu mungkin memerlukan kontrol suara. Bagian ini menyertakan instruksi bagaimana mengaturnya secara lebih aman. Namun, jika kamu tidak menggunakan kontrol suara karena alasan tersebut, akan lebih aman untuk mematikannya.

Gunakan penyaring privasi fisik yang bisa mencegah orang lain melihat layarmu

Untuk Informasi lebih lanjut tentang topik ini, lihat panduan Security Planner tentang filter privasi.

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Meskipun kita sering menganggap serangan terhadap keamanan digital kita sebagai sesuatu yang sangat teknis, kamu mungkin akan terkejut ketika mengetahui bahwa beberapa pembela hak asasi manusia pernah mengalami pencurian informasi atau pembobolan akun mereka ketika seseorang melihat dari layar mereka, atau menggunakan kamera keamanan untuk melakukannya. Filter privasi membuat serangan ini, yang sering disebut shoulder surfing, kemungkinan kecil akan berhasil. Kamu seharusnya bisa menemukannya di toko yang juga menjual aksesoris lainnya unyuk perangkatmu.

Gunakan penutup kamera

Pertama-tama, cari tahu apakah dan di manakah kameranya berada di perangkatmu. Ponsel pintarmu mungkin memiliki lebih dari satu kamera.

Kamu bisa membuat penutup kamera berteknologi-rendah: gunakan plester perekat kecil di atas kameramu, dan cabut ketika kamu butuh menggunakan kamera. Sebuah plester berfungsi lebih baik dari stiker karena bagian tengahnya tidak memiliki perekat, sehingga tidak menempel di lensa kameramu.

Sebagai alternatif, cari di toko pilihanmu untuk model perangkatmu dan "penutup privasi webcam model geser" untuk menemukan penutup geser yang paling sesuai untuk ponsel atau tabletmu.

Pikirkan juga untuk mematikan akses kamera secara menyeluruh pada perangkatmu.

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Malware bisa menyalakan kamera pada perangkatmu untuk mengintai kamu dan orang disekitarmu, atau untuk mencari tahu posisimu tanpa kamu mengetahuinya.

Matikan konektivitas yang tidak kamu gunakan

Matikan perangkatmu sepenuhnya pada malam hari.

Biasakan untuk mematikan wifi, Bluetooth, dan/atau berbagi jaringan, dan hanya aktifkan saaat kamu perlu menggunakannya.

Mode pesawat bisa menjadi cara yang cepat untuk mematikan konektivitas pada ponselmu. Pelajari bagaimana menyalakan wifi dan Bluetooth saat perangkatmu dalam Mode pesawat secara selektif hanya untuk menggunakan layanan yang kamu inginkan. Matikan Mode pesawat dan pastikan wifi dan Bluetooth dimatikan. Untuk mempelajari cara menyalakan wifi dan Bluetooth secara selektif saat ponselmu dalam Mode pesawat, lihat halaman bantuan Google tentang membuat koneksi nirkabel Androidmu tetap aktif dalam Mode pesawat.

Periksa petunjuk "Ubah pengaturan Wi-Fi lainnya pada halaman bantuan Google tentang mengelola setelan jaringan lanjutan di ponsel Androidmu dan pastikan "Aktifkan Wi-Fi secara otomatis" dan "Notifikasi jaringan terbuka" dalam posisi NONAKTIF.

Matikan hotspot saat tidak kamu gunakan. Pastikan perangkatmu tidak menyediakan koneksi internet ke orang lain menggunakan hotspot. Untuk mempelajari cara mematikan hotspot, lihat halaman bantuan Google atau halaman bantuan Pixel tentang berbagi koneksi seluler melalui hotspot.



Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Semua saluran komunikasi nirkabel (seperti wifi, NFC, atau Bluetooth) bisa disalahgunakan oleh penyerang di sekitar yang mungkin mencoba untuk menyusupi perangkat kita dan informasi sensitifnya dengan cara memanfaatkan titik lemah pada jaringan tersebut. Ketika kamu menyalakan Bluetooth atau sambungan wifi, perangkatmu mencoba mencari perangkat Bluetooth atau jaringan wifi yang diingat yang pernah tersambung sebelumnya. Secara sederhana, perangkatmu "meneriakkan" nama-nama dari setiap jaringan dalam daftar tersebut untuk melihat apakah jaringan tersebut tersedia. Seseorang yang mengintai dalam jarak dekat bisa menggunakan "teriakan" ini untuk mengidentifikasi perangkatmu, karena daftar jaringan dalam perangkatmu biasanya unik. Identifikasi seperti sidik jari ini membuat seorang pengintai yang dekat denanmu mudah untuk menargetkan perangkatmu. Untuk alasan berikut, sebaiknya matikan koneksi tersebut ketika kamu tidak menggunakannya, terutama wifi dan Bluetooth. Hal ini membatasi waktu yang dimiliki penyerang untuk mengakses hal berharga yang kamu miliki tanpa kamu sadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi pada perangkatmu.

Bersihkan jaringan wifi yang tersimpan

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Ketika kamu menyalakan wifi, perangkatmu mencari jaringan wifi yang diingat yang pernah tersambung sebelumnya. Secara sederhana, perangkatmu "meneriakkan" nama-nama dari setiap jaringan dalam daftar tersebut untuk melihat apakah jaringan tersebut tersedia. Seseorang yang mengintai dalam jarak dekat bisa menggunakan "teriakan" ini untuk mengidentifikasi perangkatmu, karena daftar jaringan dalam perangkatmu biasanya unik: kamu mungkin pernah tersambung ke jaringan rumah atau kantormu, belum lagi di rumah temanmu, kafe favorit, dll. Identifikasi seperti sidik jari ini membuat seorang pengintai dalam areamu mudah untuk menarget perangkatmu atau mengidentifikasi di mana saja kamu berada. Untuk melindungi dirimu dari identifikasi tersebut, hapus jaringan wifi yang tersimpan dalam perangkatmu dan atur perangkatmu untuk tidak mencari jaringan terus-menerus. Ini akan menyulitkanmu untuk tersambung ke jaringan secara cepat, namun menyimpan informasi tersebut dalam pengelola kata sandimu akan mempermudah saat kamu membutuhkannya.

Matikan fitur berbagi yang tidak kamu gunakan

Berbeda di setiap perangkat Android, namun cari "perangkat terhubung," "sambungan perangkat," atau pilihan serupa di Pengaturan, dan matikan atau hapus semua perangkat yang ada.

Menonaktifkan Quick Share (yang dalam beberapa perangkat bernama Nearby Share). Aktifkan hanya saat kamu perlu berbagi data dengan perangkat di sekitar yang kamu percaya. Jika kamu harus berbagi data dengan seseorang di dekatmu yang tidak berada dalam kontak Googlemu, pilih untuk berbagi dengan "siapa saja" namun centang pilihan "Gunakan moda siapa saja untuk sementara" sehingga perangkatmu tidak lagi terlihat oleh perangkat di sekitar setelah beberapa menit. Setelah kamu selesai berbagi, matikan Quick Share lagi.



Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Banyak perangkat memberikan kita pilihan untuk membagikan berkas atau layanan dengan orang lain di sekitar kita — fitur yang berguna. Bagaimanapun, jika fitur tersebut tetap menyala saat tidak kamu gunakan, orang jahat bisa memanfaatkannya untuk mengambil berkas di perangkatmu.

Tingkat lanjut: Mencari tahu apakah seseorang telah mengakses perangkatmu tanpa izin (forensik dasar)

Ikuti langkah-langkah pada daftar periksa berikut:

Pelajari mengapa kami merekomendasikan ini Mungkin tidak selalu terlihat jelas saat seseorang telah mengakses perangkat, berkas, atau komunikasimu. Daftar periksa tambahan berikut bisa memberikan wawasan lebih mengenai apakah perangkatmu telah dibobol.

Tingkat lanjut: Gunakan Android tanpa akun Google

Jika kamu khawatir google mengintai setiap gerakanmu, kamu bisa menghapus akun Google dari perangkatmu dengan mengikuti langkah-langkah pada dokumentasi Android mengenai Menambahkan atau menghapus akun di Android. Lebih baik lagi, saat pertama kali mengonfigurasi ponselmu, kamu bisa melewati bagian "Masuk". Dengan cara ini perangkatmu tidak akan terkait ke akun google apapun. Dan informasi terkait lokasi, pencarian, aplikasi terpasang dan lainnya tidak akan ditambahkan ke profil.

With no Google account connected to your device, you will not be able to use the Google Play Store to install apps. Use alternative app stores like F-Droid and Aurora Store instead.

F-droid hanya menyediakan aplikasi gratis bersumber terbuka (FOSS). Untuk memasangnya unduh APK F-Droid dari situsweb resmi mereka dan klik berkas yang sudah di unduh untuk lanjut ke pemasangan. Kamu mungkin perlu untuk sementara mengizinkan pemasangan aplikasi tidak dikenal. Pastikan untuk mencabut perizinan pemasangan tersebut setelah pemasangannya selesai!

Di Aurora Store kamu akan menemukan aplikasi yang sama seperti yang ada di Google Play Store. Kamu bisa memasang Aurora Store dari F-Droid.

Perbarui secara terartur aplikasi yang terpasang dengan membuka F-Droid dan Aurora Store dan secara manual memverifikasi pembaruannya. Ingatlah bahwa pembaruan otomatis mungkin tidak berfungsi dan seiringnya waktu kamu mungkin menggunakan aplikasi yang sudah lama dan tidak aman jika kamu tidak memperbaruinya secara manual.

Tingkat lanjut: Ganti sistem operasi perangkat Androidmu

Android is made by Google so it is loaded with Google apps that track you and gather a lot of information about what you do and where you are. In some cases you can install a more secure and private alternative Android operating system such as security- and privacy-focused GrapheneOS or CalyxOS. This is an advanced solution: if you decide to do this, make sure your device is compatible. There are several steps you must take to install and if something goes wrong you could make your device unusable.

