Tạo và bảo vệ nhiều danh tính trực tuyến

Cập nhật 9 September 2024

Hướng dẫn này giúp bạn suy nghĩ về những lý do tại sao bạn nên tạo danh tính trực tuyến thay thế và đề xuất các phương pháp bảo mật những danh tính này để khiến việc kết nối chúng với cuộc sống riêng của bạn hoặc các danh tính trực tuyến khác trở nên khó khăn nhất có thể.

Phát triển chiến lược của bạn

Các chiến lược để duy trì danh tính riêng biệt có thể dao động từ hoàn toàn minh bạch đến hoàn toàn ẩn danh.

Tùy thuộc vào mức độ rủi ro, tình hình, nhu cầu và mục tiêu của bạn, bạn có thể chọn sử dụng tên chính thức của mình một cách minh bạch, tạo một nhân vật thay thế có tên và câu chuyện riêng hoặc thử ẩn danh tính của bạn hoàn toàn.

Trong các phần sau, bạn có thể tìm thấy mô tả về tất cả các chiến lược này để giúp bạn suy nghĩ xem chiến lược nào hiệu quả nhất với mình.

Danh tính thật

Việc xuất bản nội dung trên mạng dưới tên chính thức của bạn có thể hợp lý nếu danh tính của bạn gắn liền với danh tiếng mang lại cho bạn sự uy tín.

Nếu bạn quyết định minh bạch về con người của mình, điều này không có nghĩa là bạn phải tiết lộ toàn bộ cuộc sống riêng tư của mình trên internet. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tên và họ của mình để ký các bài viết trên các phương tiện truyền thông và các trang web khác trong khi vẫn sử dụng tài khoản cá nhân có bí danh trên mạng xã hội và nhóm trò chuyện để giao tiếp với bạn bè thân thiết và gia đình.

What counts in these cases is that you always apply basic practices to keep your identities separate.

Bí danh cố định

Nếu bạn sử dụng tên thay thế một cách nhất quán cho một loại hoạt động nhất định trong thời gian dài, nó có nghĩa là bạn đang lựa chọn ẩn danh liên tục. Chiến lược này có thể giúp giảm thiểu các mối đe dọa như trả thù chính trị hoặc kinh tế đối với những gì bạn đăng trên mạng, đồng thời cho phép phát triển danh tiếng trên mạng gắn liền với tên thay thế của bạn. Đổi lại, điều này giúp người khác có thể quyết định xem bạn có đáng tin cậy hay không − một khía cạnh quan trọng trong các cộng đồng dựa trên sự tin cậy.

Bạn cũng có thể duy trì nhiều bút danh (và danh tiếng) cho các mục đích khác nhau. Ví dụ, bạn có thể phân biệt giữa tên của mình với tư cách là một nhà hoạt động và biệt danh bạn sử dụng để đăng ảnh bạn chụp như một sở thích cá nhân.

Một danh tính thay thế cũng có thể được quản lý bởi tập thể. Mặc dù tùy chọn này mang lại lợi thế khi làm việc nhóm, bạn sẽ cần phát triển các hoạt động phối hợp tốt cùng với các biện pháp bảo mật mạnh mẽ nếu bạn muốn tránh việc để các cá nhân phải chịu rủi ro do quyết định của người khác.

Trong các phần sau, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách tạo và bảo vệ danh tính sử dụng bí danh.

Ẩn danh

Có thể khó ẩn danh hoàn toàn trên mạng, nhưng các công cụ và chiến lược ẩn danh sẽ rất hữu ích trong những tình huống rủi ro cao gây tổn hại đến quyền tự do và sức khỏe của bạn, thậm chí gây nguy hiểm cho những người liên lạc với bạn.

Không giống như bí danh cố định, ẩn danh hoàn toàn bao gồm việc sử dụng danh tính tạm thời trong thời gian ngắn để đạt được mục tiêu cụ thể mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ví dụ, người tố giác muốn gửi tài liệu đến một cơ quan truyền thông sẽ sử dụng các công cụ ẩn danh để giao tiếp với các nhà báo và sau đó xóa bất kỳ tài khoản nào họ tạo cho mục đích này.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc ẩn danh các hoạt động trên mạng, hãy cân nhắc rằng ở một số quốc gia, chính quyền có thể hiểu chiến lược này là dấu hiệu cho thấy bạn đang làm điều gì đó sai trái. Trong những trường hợp như vậy, hãy tự hỏi liệu bạn có thể tìm ra cách khác để đạt được mục tiêu của mình không, ví dụ như không sử dụng internet.

Tìm hiểu thêm về các công cụ và chiến lược bạn có thể sử dụng để ẩn danh các kết nối, tin nhắn và chia sẻ tệp của mình.

So sánh các chiến lược

Ưu và nhược điểm khi lựa chọn danh tính khác nhau:

Rủi ro hơn đối với bạn Duy trì danh tiếng Nỗ lực cần có Danh tính thật + ++ - Bí danh cố định - + + Ẩn danh -- - ++

Danh tính thật Rủi ro: Sử dụng danh tính thật trên mạng có nghĩa là bạn có thể dễ dàng bị gia đình, đồng nghiệp và những người khác nhận dạng, do đó các hoạt động đều sẽ liên quan đến bạn. Danh tiếng: Người khác có thể dễ dàng nhận ra bạn; việc tạo dựng danh tiếng và lòng tin sẽ dễ dàng hơn. Nỗ lực: Chiến lược này không tốn nhiều công sức vì bạn không cần phải học cách sử dụng các công cụ ẩn danh.

Bí danh cố định Rủi ro: Bí danh có thể được liên kết với danh tính chính thức của bạn nếu bạn không áp dụng các chiến lược cẩn thận để bảo vệ các mối liên hệ của mình. Danh tiếng: Một bút danh cố định giúp bạn có thể được nhận dạng trên nhiều nền tảng và là một cách tốt để tạo dựng uy tín và lòng tin. Nỗ lực: Việc duy trì bí danh đòi hỏi sự cố gắng, đặc biệt là nếu bạn cũng sử dụng tên chính thức của mình ở nơi khác.

Ẩn danh Rủi ro: Mặc dù có thể hữu ích nếu bạn muốn thực hiện các hoạt động có thể bị xử phạt, nhưng rất khó duy trì sự ẩn danh hoàn toàn. Hãy lựa chọn một cách cẩn thận và tìm hiểu thông tin về cách sử dụng đúng các công cụ ẩn danh. Danh tiếng: Việc ẩn danh mang lại ít cơ hội xây dựng lòng tin và danh tiếng hoặc kết nối với người khác. Nỗ lực: Rất khó để ẩn danh hoàn toàn và nó đòi hỏi bạn phải thận trọng để tránh rò rỉ thông tin có thể tiết lộ danh tính thật của bạn.



Hãy kiểm tra xem thông tin nào về bạn đã xuất hiện trên mạng

Trước khi bắt đầu tạo danh tính thay thế cho các hoạt động trên mạng của mình, tốt nhất bạn nên nghiên cứu để tìm hiểu xem internet có thể tiết lộ những gì về bạn − một hoạt động thường được gọi là "tự điều tra" (self-doxing).

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Doxing bao gồm việc theo dõi và thu thập thông tin về bất kỳ người nào bằng cách sử dụng tất cả các nguồn có sẵn để tìm ra thông tin đó. Một người bất kỳ có thể làm điều này để xác định thông tin có giá trị về người mà họ muốn điều tra, ví dụ như tìm ra thông tin chi tiết riêng tư về một người trên mạng. "Self-doxing" cho phép bạn tìm bất kỳ thông tin nào có sẵn về bạn và nếu cần, hãy xóa thông tin đó để ngăn chặn dữ liệu này được công bố lại và phát tán.

Loại bỏ thông tin không mong muốn và danh tính cũ

Nếu bạn tìm thấy hình ảnh, video hoặc các thông tin khác có thể giúp kết nối các danh tính của bạn với nhau, bạn có thể liên hệ với các trang web và nền tảng đã đăng tải những thông tin đó và yêu cầu họ gỡ bỏ.

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Sử dụng một danh tính trong một thời gian dài − cho công việc và cuộc sống riêng tư cũng như các hoạt động khác − có thể tạo ra rất nhiều thông tin có thể được sử dụng để lập hồ sơ về bạn hoặc tấn công bạn. Có thể sẽ hữu ích khi bạn coi mỗi danh tính của bạn, ngay cả những danh tính mang tên chính thức của bạn, là danh tính dùng một lần và xóa thông tin, hình ảnh, video và tài khoản cũ khi bạn cần.

Lập bản đồ các mối quan hệ xã hội của bạn

Một bước quan trọng khác trước khi tạo nhiều danh tính là lập bản đồ các mối quan hệ xã hội của bạn để tìm ra nơi chúng có xu hướng chồng chéo lên nhau và điểm giao nhau nào có thể dẫn đến các cuộc tấn công chéo.

Hãy nghĩ về các hoạt động và mạng lưới khác nhau của bạn, cả trên mạng lẫn trong đời thực, và cân nhắc mức độ nhạy cảm của từng hoạt động. Khi bạn đã xác định được các mạng lưới nhạy cảm nhất của mình, hãy suy nghĩ về cách giữ chúng tách biệt với các mạng lưới khác trong cuộc sống của bạn. Dựa trên điều này, bạn có thể tiến hành phát triển các danh tính trực tuyến mà bạn cần tạo để tách các hoạt động nhạy cảm của mình khỏi các hoạt động còn lại.

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Mỗi người đều thuộc về một vài mạng lưới xã hội khác nhau - chẳng hạn như tại nơi làm việc và tổ chức hoạt động của họ, trong gia đình và vòng tròn bạn bè, trong đội thể thao, trong tổ dân phố và trong nhóm chơi game của họ. Chúng ta có xu hướng bảo mật một số mạng lưới và hoạt động của mình nhiều hơn những mạng lưới và hoạt động khác. Ví dụ, chúng ta có thể có xu hướng bảo vệ thông tin liên lạc của mình nhiều hơn cho công việc hoặc hoạt động của mình và ít hơn khi tương tác với bạn bè trên mạng xã hội. Nhưng bất kỳ giao điểm nào giữa các nhóm này đều có thể trở thành mối đe dọa. Ví dụ, nếu một nhà hoạt động nói về sở thích của họ trên mạng xã hội, một người muốn theo dõi họ có thể cố gắng cài đặt vi-rút vào thiết bị của họ bằng cách gửi cho họ một tệp PDF bị nhiễm vi-rút về sở thích của họ và thuyết phục họ mở tệp đó. Tuy nhiên, điều này chỉ khả thi nếu một người sử dụng cùng một danh tính cho mọi thứ họ làm trực tuyến. Đây là một trong những lý do tại sao việc giữ các mạng lưới xã hội tách biệt với nhau có thể giúp bảo mật các hoạt động nhạy cảm nhất của chúng ta.

Tạo và bảo mật danh tính thay thế

Chọn một tên mới

Danh tính mới của bạn có thể có tên và họ mà mạng xã hội nơi bạn đăng ký tài khoản sẽ cảm thấy nó đáng tin cậy như một tên thật. Bạn cũng có thể chọn một cái tên ít hợp lý hơn, nhưng hãy cân nhắc rằng một số nền tảng − nhất là Facebook − yêu cầu người dùng đăng ký dưới "tên họ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày", vì vậy, việc chọn một cái tên đáng tin cậy khi tạo một tài khoản trên mạng có thể hữu ích. Trong mọi trường hợp, nếu bạn quyết định sử dụng bút danh trên các nền tảng mạng xã hội, hãy ghi nhớ rằng luôn có rủi ro bị vô hiệu hóa tài khoản và nghĩ đến những cách giao tiếp thay thế nếu bạn mất quyền truy cập vào tài khoản mạng xã hội của mình.

Sau khi đã chọn xong tên, họ và tên người dùng cho danh tính mới của mình, tốt nhất bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm hiểu xem có ai khác sử dụng tên đó hay không.

Dùng một số điện thoại khác

Có một số cách để có một số điện thoại khác và tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn thậm chí có thể đăng ký sử dụng số điện thoại đó mà không cần liên kết với thông tin định danh chính thức của mình.

Ở một số quốc gia, bạn có thể mua thẻ SIM trả trước giá rẻ đã được đăng ký mà không cần phải xuất trình giấy tờ.

Bạn cũng có thể nhận số điện thoại từ các dịch vụ gọi điện trực tuyến như Hushed, Google Voice hoặc Twilio.

Hãy nhớ rằng việc duy trì quyền kiểm soát số điện thoại thay thế của bạn là rất quan trọng: nếu bạn ngừng trả tiền cho số điện thoại đó, nó có thể được chuyển cho người khác và việc khôi phục tài khoản bạn đã đăng ký bằng số đó có thể trở nên khó khăn hơn nếu bạn mất quyền truy cập vào số đó.

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Khi bạn đăng ký một địa chỉ email mới hoặc một tài khoản trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, v.v., bạn thường được yêu cầu cung cấp số điện thoại và trong hầu hết các trường hợp, số điện thoại của bạn được kết nối với các giấy tờ tuỳ thân và danh tính chính thức của bạn. Vì vậy, số điện thoại của bạn có thể là điểm yếu có thể khiến người khác truy ngược lại các danh tính thay thế của bạn. Đây là lý do tại sao một trong những bước đầu tiên để tạo nhiều danh tính nên bao gồm việc tìm cách lấy một số điện thoại cố định khác nhau cho mỗi danh tính trực tuyến của bạn.

Ẩn địa chỉ IP của bạn

Bạn có thể chọn sử dụng một dịch vụ VPN đáng tin cậy để ẩn IP của mình, nhưng hãy nhớ rằng nhà cung cấp VPN sẽ có thể thấy những gì bạn làm trên mạng, vì vậy bạn cần tin tưởng họ. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng không ai có thể liên kết tên chính thức của bạn với danh tính thay thế của bạn, tốt nhất là hãy ẩn danh các kết nối của bạn bằng Tor.

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Để đảm bảo ISP, nhà cung cấp dịch vụ email và mạng xã hội của bạn không thể liên kết danh tính chính thức của bạn với danh tính thay thế, tốt nhất là bạn nên ẩn địa chỉ IP khi tạo tài khoản cho danh tính mới cũng như khi sử dụng và quản lý các tài khoản này.

Create a new email account

You can register a new mail account, create an alias starting from your current email account or, if you don't need a permanent address, you could use a disposable email service. Read more on all these options in our guide on safe email.

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này An important step to creating an alternative online identity consists in creating a new email account. You will need to use this email to register new accounts on social networking platforms and other online services. Nếu bạn không muốn nhà cung cấp dịch vụ email truy ngược tài khoản mới của bạn về danh tính chính thức của bạn, hãy sử dụng công cụ để ẩn địa chỉ IP khi tạo tài khoản email mới − và hãy nhớ luôn sử dụng công cụ đó để kiểm tra thư của bạn.

Giữ danh tính của bạn tách biệt

Apply basic practices to keep your identities separate

Whatever approach you choose, you should always apply some basic practices that can help you reduce the risk of revealing too much about your identities when using social media, chats and other online platforms.

Khi chia sẻ thông tin cá nhân về cuộc sống riêng tư của bạn, hãy sử dụng tài khoản riêng tư mà chỉ những người được cho phép mới có thể truy cập. Khi sử dụng hồ sơ riêng tư trên mạng xã hội, hãy lưu ý đến những thay đổi thường xuyên trong chính sách bảo mật của nền tảng đó. Điều này có thể ảnh hưởng đến mức độ "riêng tư" cho tài khoản của bạn. Đã có những trường hợp cài đặt quyền riêng tư bị thay đổi, làm lộ hình ảnh, nội dung và các cuộc trò chuyện của tài khoản và nhóm riêng tư.

Khi viết hoặc đăng hình ảnh về các sự kiện, hãy luôn cân nhắc xem thông tin bạn chia sẻ có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc tấn công ai đó không. Hãy luôn xin phép trước khi viết về một ai đó. Nếu bạn quyết định đăng thông tin, hãy chỉ đăng sau khi sự kiện kết thúc.

Sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất và xác thực hai yếu tố cho mọi tài khoản trực tuyến bạn tạo.

Tìm hiểu cách giảm nguy cơ bị theo dõi khi duyệt web.

Xóa thông tin nhận dạng khỏi hình ảnh và các tệp khác

Khi tải lên hình ảnh, video hoặc các tệp khác, hãy nhớ xóa siêu dữ liệu và thông tin khác có thể tiết lộ danh tính, vị trí của bạn và nhiều thông tin khác.

Sử dụng các tài khoản trực tuyến khác nhau hoặc thậm chí các nền tảng khác nhau dựa vào mục tiêu giao tiếp của bạn

Mỗi danh tính của bạn phải có các tài khoản khác nhau trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin và bạn phải cẩn thận khi đăng ký các tài khoản này thông qua một IP khác, số điện thoại khác và địa chỉ email khác so với các tài khoản được kết nối với danh tính thật của bạn.

Bạn cũng không nên sử dụng cùng một nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin cho mỗi danh tính của mình: tùy thuộc vào loại hoạt động bạn muốn thực hiện và tính cách bạn muốn thể hiện cho các danh tính của mình, bạn có thể quyết định sử dụng các nền tảng khác nhau cho từng danh tính − ví dụ: Facebook nếu bạn cần quảng bá sự kiện hoặc TikTok nếu bạn muốn tiếp cận đối tượng khán giả trẻ hơn.

Tách biệt các tài khoản trực tuyến của bạn

Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau trên cùng một nền tảng mạng xã hội, hãy làm theo các bước được liệt kê trong phần này để giảm nguy cơ ai đó liên kết các tài khoản của bạn với nhau:

Phân chia từng danh tính bằng các thiết bị, tài khoản hoặc môi trường ảo khác nhau

Bạn có thể sử dụng một số công cụ để giữ danh tính của mình tách biệt trên các thiết bị của bạn. Trong phần này, bạn có thể tìm thấy các cách thực hiện việc này trên máy tính và điện thoại.

Máy tính

Sử dụng thiết bị khác nhau

Bạn có thể dùng máy tính khác nhau cho mỗi danh tính của mình. Lưu ý rằng các thiết bị này phải có khả năng nhận được các bản cập nhật bảo mật. Kiểm tra xem thiết bị bạn định sử dụng làm danh tính thay thế có nhận được bản cập nhật bảo mật hay không trong hướng dẫn của chúng tôi trên Windows, Mac và Linux.



Khởi động máy tính của bạn từ ổ USB

Nếu bạn cần ẩn danh tất cả các kết nối của mình để sử dụng danh tính thay thế thì một công cụ an toàn để thực hiện việc này là Tails. Đây là một hệ điều hành miễn phí và sử dụng mã nguồn mở chạy từ ổ USB, kết nối với internet qua Tor và không để lại dấu vết trên máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng các USB cài Tails khác nhau cho mỗi danh tính nhạy cảm nhất của mình. Bạn có thể lưu trữ tất cả dữ liệu cho danh tính riêng biệt của bạn trong ổ USB Tails được mã hóa bằng cách tạo một bộ lưu trữ cố định. Tìm hiểu thêm về tùy chọn này trong tài liệu chính thức của Tails.

Bạn cũng có thể tạo USB chứa Ubuntu và sử dụng nó để quản lý các danh tính riêng biệt, nhưng với giải pháp này, ổ USB của bạn sẽ không được mã hóa theo mặc định, vì vậy bạn nên giữ ổ USB ở nơi an toàn và đảm bảo không ai có thể sử dụng nó mà không có sự cho phép của bạn.

Sử dụng máy ảo hoặc công cụ sandbox

Nếu máy tính của bạn tuân thủ yêu cầu hệ thống, bạn có thể cân nhắc cài đặt Qubes OS. Đây là hệ điều hành miễn phí sử dụng mã nguồn mở, hướng đến bảo mật cho phép bạn tạo các ngăn riêng biệt (gọi là qube) cho từng danh tính và nhu cầu của bạn. Xem một số ví dụ về cách các kiểu người dùng khác nhau sắp xếp qubes của họ để tìm ra cách bạn có thể sắp xếp qubes cho từng danh tính của mình.

Một cách an toàn khác để quản lý danh tính riêng biệt và ẩn danh mọi kết nối với internet là sử dụng Whonix. Đây là một máy ảo ẩn danh chạy như một ứng dụng và điều hướng mọi lưu lượng truy cập internet thông qua Tor.

Bạn cũng có thể cô lập danh tính của mình bằng cách sử dụng máy ảo (hoặc VM) cho từng danh tính. Bạn có thể tạo VM bằng các công cụ như VirtualBox, VMware hoặc KVM, nhưng hãy lưu ý rằng giải pháp này yêu cầu nhiều tài nguyên từ máy tính của bạn và sẽ không thay đổi địa chỉ IP của bạn. Vì vậy tốt nhất là không chạy nhiều hơn một VM cùng một lúc và chạy VPN hoặc Tor trước khi bạn khởi động máy ảo.

Đối với máy tính Windows, một lựa chọn tương tự đòi hỏi ít tài nguyên hơn nhưng cũng không thay đổi địa chỉ IP của bạn là Sandboxie. Đây là một công cụ sandbox để phân loại danh tính của bạn.

Tạo nhiều tài khoản khác nhau trên thiết bị của bạn

Nếu bạn không cần bảo vệ danh tính của mình khỏi các cuộc tấn công tinh vi hoặc lo lắng ai đó kiểm tra thiết bị của mình, bạn có thể tạo một tài khoản người dùng khác nhau cho mỗi danh tính của mình. Tìm hiểu cách tạo các tài khoản người dùng khác nhau trong Windows, Mac và Linux.



Sử dụng các trình duyệt, hồ sơ trình duyệt hoặc tiện ích mở rộng khác nhau

Điện thoại

Sử dụng thiết bị khác nhau

Consider dedicating a separate phone to each of your identities. Note that these devices have to be able to receive security updates. Kiểm tra xem thiết bị bạn định sử dụng làm danh tính thay thế có nhận được bản cập nhật bảo mật hay không trong hướng dẫn của chúng tôi về Android và iOS.



Tạo nhiều tài khoản khác nhau trên Android

Nếu bạn không cần bảo vệ danh tính của mình khỏi các cuộc tấn công hoặc việc ai đó kiểm tra thiết bị của mình, bạn có thể tạo một tài khoản người dùng khác nhau trên máy tính bảng hoặc điện thoại cho mỗi danh tính của mình. Tìm hiểu cách tạo nhiều tài khoản người dùng khác nhau trong Android.



Cô lập (sandbox) ứng dụng của bạn trên Android

Trong trường hợp bạn không muốn chuyển đổi liên tục từ tài khoản này sang tài khoản khác, bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng Shelter (chỉ khả dụng trên F-Droid). Đây là một công cụ sandbox cho phép bạn phân chia danh tính thay thế trong hồ sơ công việc trên Android. Lưu ý rằng điều này sẽ không thay đổi địa chỉ IP của bạn và sẽ không bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công mạng hoặc việc ai đó kiểm tra thiết bị của bạn.

Sử dụng các trình duyệt khác nhau

Nếu bạn chỉ cần một trình duyệt để quản lý danh tính thay thế, bạn có thể sử dụng một trình duyệt khác với trình duyệt bạn thường sử dụng cho danh tính chính của mình. Tìm hiểu những trình duyệt bạn có thể sử dụng trong hướng dẫn của chúng tôi về cách duyệt web an toàn hơn. Hãy cân nhắc sử dụng Trình duyệt Tor trên Android hoặc Trình duyệt Onion trên iOS để quản lý danh tính thay thế với địa chỉ IP khác khi sử dụng cùng một thiết bị.



Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Giữ các danh tính của bạn tách biệt với nhau bằng cách quản lý từng danh tính trên một thiết bị, hồ sơ người dùng hoặc sandbox khác nhau sẽ giúp bạn tránh được các lỗi như trả lời tin nhắn từ tài khoản sai và cũng sẽ khiến việc kết nối các danh tính khác nhau của bạn thông qua dấu vết của thiết bị hoặc trình duyệt trở nên khó khăn hơn. Một số công cụ như Whonix, Tor Browser hoặc Qubes OS, cũng cho phép quản lý nhiều danh tính với các địa chỉ IP khác nhau khi sử dụng cùng một thiết bị. Trong một số trường hợp, bạn có thể chỉ muốn quản lý từng danh tính trong một trình duyệt hoặc ứng dụng khác nhau để đảm bảo bạn không sử dụng danh tính này thay cho danh tính kia trong các tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, v.v. của mình.

Sử dụng phương thức thanh toán không tiết lộ danh tính chính thức của bạn

Nếu bạn cần mua hàng trực tuyến bằng danh tính giả của mình, bạn có thể muốn sử dụng phương thức thanh toán không liên quan đến tên chính thức và tài khoản ngân hàng của bạn.

Bên cạnh tiền điện tử, có thể khó quản lý hơn, bạn có thể dùng tiền mặt để mua thẻ trả trước có bán tại các siêu thị hoặc có thể mở tài khoản tại một ngân hàng cung cấp thẻ tín dụng ảo giúp ẩn danh tính của bạn khỏi người bán.

Suy nghĩ về cách quản lý nhiều danh tính của bạn trong không gian vật lý

Nếu hoạt động của danh tính thay thế của bạn không chỉ giới hạn trên mạng, bạn sẽ cần phải suy nghĩ về cách giới thiệu bản thân khi sử dụng bí danh.

Hãy suy nghĩ về cách tách biệt cuộc sống hàng ngày của bạn khỏi các hoạt động của nhân cách thay thế của bạn, ví dụ như khi nói chuyện hoặc tham dự một sự kiện. Bạn có thể chọn ngụy trang bằng nhiều diện mạo khác nhau hoặc bằng mặt nạ, hoặc chỉ để lộ khuôn mặt ở những không gian và với những người bạn tin tưởng và ở nơi không được phép chụp ảnh và quay video. Tuy nhiên, cũng hãy cân nhắc rằng không gian đó có thể bị giám sát, ví dụ như bằng camera an ninh.

Bạn có thể tạo danh tính dùng một lần mà bạn có thể sử dụng để giữ liên lạc với những người quen mới. Điều này sẽ cho bạn một khoảng thời gian để hiểu liệu bạn có thể tin tưởng những người mới này hay không trước khi bạn đưa họ vào một mạng lưới đáng tin cậy hơn.

[Nâng cao] Tạo một trang web không thể kết nối với danh tính của bạn

Kiểm tra xem tên miền và công ty đăng ký tên miền bạn chọn có cho phép bảo vệ quyền riêng tư hay không và cố gắng tìm nhà cung cấp tên miền có tùy chọn này miễn phí.

Để đảm bảo ngay cả nhà cung cấp tên miền của bạn cũng không biết bạn là ai, bạn có thể đăng ký tên miền của mình trên Njalla, một công ty đăng ký tên miền ẩn danh chấp nhận các yêu cầu được mã hóa và thanh toán bằng tiền điện tử.