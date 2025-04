Ẩn danh các kết nối và giao tiếp

Cập nhật 17 September 2024

“ Encryption and anonymity, today’s leading vehicles for online security, provide individuals with a means to protect their privacy, empowering them to browse, read, develop and share opinions and information without interference and enabling journalists, civil society organizations, members of ethnic or religious groups, those persecuted because of their sexual orientation or gender identity, activists, scholars, artists and others to exercise the rights to freedom of opinion and expression.” (Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye, to the U.N. General Assembly, 22 May 2015)

Hướng dẫn này giải thích cách ẩn danh các kết nối và giao tiếp để đạt được một mục tiêu cụ thể mà không để lại dấu vết. Chiến lược này đặc biệt hữu ích trong các tình huống rủi ro cao, nơi các hoạt động của bạn không thể bị kết nối với danh tính của bạn vì điều này sẽ làm tổn hại đến tự do và sự an toàn của bạn.

Nếu bạn cần một danh tính thay thế cho một dự án dài hạn (ví dụ, để tách biệt tên chính thức của bạn khỏi các hoạt động bảo vệ quyền con người), hãy tham khảo thêm những khuyến nghị của chúng tôi về cách quản lý và bảo mật nhiều danh tính trực tuyến.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc sử dụng các công cụ ẩn danh, hãy cân nhắc rằng ở một số quốc gia, một số công cụ này là bất hợp pháp hoặc có thể bị coi là dấu hiệu cho thấy bạn đang làm điều gì đó sai trái. Trong những trường hợp như vậy, hãy tự hỏi liệu bạn có thể tìm những cách khác để đạt được mục tiêu của mình, ví dụ như sử dụng các phương pháp không yêu cầu truy cập internet.

Hãy cân nhắc liệu bạn có thực sự cần các công cụ ẩn danh hay không

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị việc sử dụng các công cụ ẩn danh dựa trên Tor và làm theo hướng dẫn dưới đây trong những tình huống sau:

nếu bạn cần đảm bảo rằng không ai có thể truy ngược một số hoạt động cụ thể mà bạn sắp thực hiện về danh tính chính thức của bạn;

nếu các công cụ vượt kiểm duyệt như VPN bị chặn ở quốc gia của bạn.

Trong các trường hợp khác, bạn có thể có những nhu cầu có thể được giải quyết bằng các giải pháp khác, và có lẽ đơn giản hơn, chẳng hạn như:

Nếu bạn cần ngăn ai đó trên mạng cục bộ hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của bạn xem dữ liệu nhạy cảm mà bạn nhập vào một trang web, bạn có thể đảm bảo rằng kết nối của mình được mã hóa bằng cách bật chế độ chỉ HTTPS trên trình duyệt của bạn.

Nếu bạn muốn tránh khỏi việc bị theo dõi thương mại, tắt cookie của bên thứ ba trong cài đặt trình duyệt và cài đặt các tiện ích mở rộng bảo mật miễn phí và mã nguồn mở trên trình duyệt của bạn có thể là đủ cho bạn.

Bạn có thể thử sử dụng VPN nếu bạn cần: truy cập các trang web hoặc dịch vụ bị chặn hoặc kiểm duyệt ở quốc gia của bạn hoặc trên mạng cục bộ mà bạn đang kết nối (như thư viện, nơi làm việc, khách sạn, v.v.), tránh để chủ sở hữu hoặc quản lý của các trang web và dịch vụ bạn truy cập biết bạn đang ở đâu, hoặc tránh bị giám sát bởi nhà cung cấp dịch vụ internet địa phương hoặc ai đó trong mạng cục bộ của bạn. Trong tất cả những trường hợp này, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc hướng dẫn của chúng tôi về cách vượt qua các chặn internet trước.



Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Tor sẽ khiến việc theo dõi các hoạt động trực tuyến của bạn và truy ngược lại bạn trở nên gần như không thể, vì nó mã hóa và ẩn danh tất cả các kết nối của bạn (xem giải thích cách hoạt động trong Duyệt web ẩn danh bên dưới). Tuy nhiên, nếu bạn cần bảo vệ mình khỏi việc bị theo dõi ở cấp độ mạng cục bộ và tránh bị lập hồ sơ cũng như theo dõi bởi nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) và các trang web thương mại, có những cách khác. Trong hầu hết các trường hợp, trình duyệt tiêu chuẩn của bạn có các cài đặt quyền riêng tư có thể đáp ứng các nhu cầu bảo mật cơ bản của bạn, và bạn có thể cài đặt các tiện ích bổ sung để ngăn chặn theo dõi. Nếu bạn muốn truy cập các trang web bị chặn, ẩn địa chỉ IP của mình khỏi các trang web và dịch vụ bạn truy cập hoặc tránh bị giám sát ở cấp độ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) hoặc mạng cục bộ, trong hầu hết các trường hợp một VPN sẽ đáp ứng các nhu cầu này.

Hãy sẵn sàng

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Nếu bạn muốn làm cho việc truy vết các hoạt động trực tuyến của mình trở nên khó khăn nhất có thể, hãy nhớ rằng điều này đòi hỏi sự lập kế hoạch kỹ lưỡng. Ngoài việc chọn một tên khác và tạo danh tính thay thế (dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn), bạn sẽ cần các tài khoản riêng biệt, được tạo thông qua số điện thoại và email không liên quan đến danh tính chính thức của bạn. Bạn cũng cần đảm bảo thiết bị của mình được bảo mật và được bảo vệ khỏi phần mềm độc hại. Hơn nữa, bạn nên học cách bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của mình và áp dụng các chiến lược để giữ danh tính ẩn danh hoàn toàn tách biệt với danh tính chính thức.

Duyệt web một cách ẩn danh

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Tor là một mạng giúp bảo vệ và ẩn danh các kết nối của bạn bằng cách mã hóa lưu lượng truy cập và chuyển nó qua ít nhất ba máy chủ ngẫu nhiên (hoặc nút) trong mạng Tor. Nút cuối cùng trong mạch (gọi là "nút thoát" hoặc "exit relay") sau đó sẽ gửi lưu lượng truy cập ra Internet công cộng. Mạng Tor có hàng nghìn máy chủ, được vận hành bởi các tình nguyện viên trên khắp thế giới. Cách mà hầu hết mọi người sử dụng Tor là thông qua Trình duyệt Tor, một phiên bản của Firefox được cải tiến để tăng cường quyền riêng tư. Trình duyệt Tor là phần mềm miễn phí và mã nguồn mở. Mạng Tor không lưu trữ nhật ký về các kết nối hoặc địa chỉ IP của bạn. Khi bạn sử dụng Tor, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của bạn chỉ có thể thấy các kết nối của bạn đến nút đầu tiên trong mạng Tor, và các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến mà bạn truy cập chỉ biết rằng bạn đang kết nối từ Tor, chứ không biết bạn là ai, trừ khi bạn tự tiết lộ danh tính của mình, ví dụ bằng cách đăng nhập vào một nền tảng bằng tài khoản thông thường của bạn. Hãy đọc phần tiếp theo của hướng dẫn này để tìm hiểu cách tránh các lỗi phổ biến có thể làm lộ danh tính của bạn với các trang web và dịch vụ mà bạn truy cập.

Sử dụng Tor một cách an toàn bằng cách tránh các lỗi phổ biến

Ẩn danh tất cả các kết nối của bạn

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Trình duyệt Tor chỉ ẩn danh những gì bạn thực hiện qua Trình duyệt Tor, như truy cập các trang web hoặc sử dụng các nền tảng trực tuyến có thể truy cập qua trang web. Nếu bạn muốn ẩn danh các hoạt động yêu cầu công cụ khác, chẳng hạn như ứng dụng nhắn tin hoặc trình quản lý email, bạn cần ẩn danh tất cả các kết nối phát ra từ một thiết bị nhất định, vì vậy bạn sẽ cần sử dụng một trong các công cụ được liệt kê trong phần này. Tails là một hệ điều hành miễn phí và mã nguồn mở, chạy trực tiếp từ USB, kết nối internet thông qua Tor và không để lại dấu vết nào trên máy tính của bạn. Whonix là một hệ điều hành ẩn danh hoạt động như một ứng dụng trên Windows, macOS, Linux và Qubes OS, đồng thời định tuyến tất cả lưu lượng internet được tạo bên trong máy trạm của nó qua mạng Tor. Orbot là một ứng dụng miễn phí và mã nguồn mở dành cho thiết bị di động, định tuyến lưu lượng internet qua mạng Tor. Với Orbot, bạn có thể ẩn danh tất cả các kết nối hoặc chỉ một số ứng dụng nhất định.

Trò chuyện ẩn danh

Trao đổi email ẩn danh

Gửi và nhận tệp ẩn danh

Sử dụng Tor Bridges nếu bạn không thể kết nối với Tor một cách tự động

Tor có thể bị chặn hoặc bị coi là bất hợp pháp ở một số quốc gia. Nếu Tor bị chặn hoặc không an toàn để sử dụng tại quốc gia của bạn, bạn có thể sử dụng Tor "Bridge". Tìm hiểu cách kết nối với Tor từ Trung Quốc. Tìm hiểu cách kết nối từ Nga.



[Chuyên sâu] Thiết lập một nền tảng tố giác để nhận tệp ẩn danh

Hãy cân nhắc sử dụng SecureDrop.

Hãy cân nhắc sử dụng GlobaLeaks.