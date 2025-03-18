تدارك اختراق الحسابات

مُحدَّث في 18 March 2025

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من الصعب التيقّن من كون حسابك مخترقًا، إلا أنّ الدلائل التالية قد تدلّ على احتمال حدوث ذلك.

الدلائل على كون حساب مخترقًا

ملاحظة تغيّر في المحتوى أو في تضبيطات الحساب ما أحدثتها بنفسك.

تلقّي معارفك رسائل من عنوانك ما أرسلتها. مع التحقّق من كون الرسالة مرسلة من حسابك فعليًّا. إن كانت الرسالة بريدية فافحص ترويساتها لمعرفة ما إذا كانت مزيّفة.

تعذّر الولوج إلى الحساب بالرغم من إدخال المسوغات الصحيحة من اسم المستخدم و كلمة السرّ. للتحقّق من كونكم تدخلون المسوّغات الصحيحة يمكن تجربة إدخالها في محرر نصوص بسيطة ثم نسخها إلى استمارة الولوج، لكشف علّات لوحات المفاتيح.

انقطاع وصول الرسائل بالرغم من توكيد المرسلين أنّهم أرسلوها. مع التحقّق من كون الرسائل لم تُهمَل تلقائيا في مجلّد السُّخام.

حصول شخص ما ليس طرفًا في التراسل على معلومات لم يَجرِ التواصل بشأنِها إلا من هذا الحساب،و ذلك بالرغم من عدم مشاركة أي من أطراف التراسل تلك المعلومات مع غيرهم.

وصول إخطارات بشأن محاولات تغيير كلمة سرّ الحساب بالرغم من عدم قيام صاحب الحساب بذلك، سواء نجحت تلك المحاولات أم لا.

فقدان الهاتف المحمول، أو سرقته أو مصادرته، و كان الحساب مفتوحًا فيه. إن كنت قد فعّلت تعمية النبيطة بكاملها (FDE) فإنّ سريّة البيانات لا تتحقذق فعليا إلا بعد إطفاء النبيطة.

إن كانت الجهة مُشغِّلة ذلك الحساب تتيح سجلّا يُبيِّن التصرفات الحاصلة فيه، و يظهر في السجل استخدام أو ولوج إلى الحساب في أوقات أو مِنْ مواضع لم تُجرِها بنفسك. لاحظوا أنّكم إذا كنتم تستعملون VPN أو تور فإنّ ذلك قد يؤدي إلى إنذار كاذب بسبب الولوج ظاهريًّا من موضع غير الذي تعملون منه.

تلقيّ رسالة من مُشغّل الخدمة بشأن محاولة الولوج إلى الحساب.

إنْ لاحظتم واحدًا أو أكثر من تلك المؤشّرات، و لم يوجد لها تفسير آخر مُحتمل، فمن المستحسن اتباع الخطوات التالية أو بعضها:

الامتناع عن استخدام الحساب في المراسلات الحسّاسة

التوقف مؤقّتا عن استخدام الحساب لحين الوقوف على فهم أفضل لما يحدث.

تغيير كلمة السر فورًا

طالعوا دليلنا الإرشادي في كيفية إنشاء و إدارة كلمات السرّ.

استبدال كلمات سرّ حساباتك الأخرى بكلمات سرّ جديدة فريدة

هذا مهمّ للغاية إن كانت حساباتك الأخرى لها نفس كلمة سرّ الحساب المشكوك فيه أو كلمات تشبهها.

مراجعة أمان النبائط المتّصلة بالحساب

تنبغي مراجعة أمان النبائط التي يمكن منها الولوج إلى الحساب أو التي حُفِظت فيها مسوّغات الولوج إلى الحساب، بما فيها بيانات الاستيثاق عديد المعامِلات.

طالعوا دليلنا إلى كيفية حماية الهواتف و الحواسيب من أنواع عَدَّة من الهجمات.

فحص الخدمات المشبوكة بالحساب

خدمات عديدة تتيح لمستخدميها الولوج بطريق حساباتهم في فيسبوك أو گوگِل أو ميكروسوفت أو أپِل و غيرها.

لذا ينبغي حصر الحسابات المربوطة (يمكنك البحث في صندوق بريدك بكلمات مثل "وكّد عنوان بريدك" أو "بيانات الحساب" لإيجاد الكثير منها سريعًا).

ثم محاولة "فصلها" إن أمكن.

ينبغي البدء بالحسابات المالية و تلك التي تحوي بيانات أو مراسلات حسّاسة.

إنهاء كلِّ الجلسات

عادة ما تتيح خدمات البريد الإلكتروني لمستخدميها مطالعة المواضع الوالج منها المستخدم إلى الحساب، كما تتيح وظيفة لإنهاء تلك الجلسات.

قد يستلزم ذلك لاحقًا الولوج مُجدّدا إلى الحساب من النبائط المرغوب في استمرار استخدام الحساب منها.

طالعوا أدلَّتنا الإرشادية الأساسية للحواسيب و الهواتف المحمولة لمعرفة كيفية عمل ذلك في نظم التشغيل المختلفة.

اتخاذ إجراءات لتأمين الحسابات

باتّباع الإرشادات في دليلنا إرشادات للشبكات الاجتماعية في القسمين "فقد حساب أو سرقته أو اختراقه" و "حماية الحسابات" و ذلك لكلّ حساب من حساباتك.

إنْ تعذّر عليك الولوج إلى الحساب