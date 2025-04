Anonimizar tus conexiones y comunicaciones

“ Encryption and anonymity, today’s leading vehicles for online security, provide individuals with a means to protect their privacy, empowering them to browse, read, develop and share opinions and information without interference and enabling journalists, civil society organizations, members of ethnic or religious groups, those persecuted because of their sexual orientation or gender identity, activists, scholars, artists and others to exercise the rights to freedom of opinion and expression.” (Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye, to the U.N. General Assembly, 22 May 2015)

Esta guía explica cómo anonimizar conexiones y comunicaciones para lograr un objetivo concreto sin dejar rastro. Esta estrategia es especialmente útil en situaciones de alto riesgo en las que tus actividades no pueden relacionarse con tu identidad, ya que ello comprometería tu libertad y bienestar.

Si necesitas una identidad alternativa para un proyecto más duradero (por ejemplo, para mantener tu nombre oficial separado de tus actividades en defensa de los derechos humanos), lee también nuestras recomendaciones sobre cómo gestionar y asegurar múltiples identidades en línea.

Si estás pensando en utilizar herramientas de anonimato, ten en cuenta que en algunos países algunas de ellas son ilegales o pueden interpretarse como una señal de que estás haciendo algo malo. En tales casos, pregúntate si podrías encontrar otras formas de alcanzar tus objetivos, por ejemplo utilizando métodos que no requieran acceder a internet.

Piensa si realmente necesitas herramientas de anonimato

Recomendamos encarecidamente utilizar herramientas de anonimización basadas en Tor y seguir las instrucciones de las secciones siguientes, en estas situaciones:

si necesitas asegurarte de que nadie pueda rastrear hasta tu identidad oficial algunas actividades concretas que vayas a realizar;

si las herramientas para eludir la censura, como las VPN, están bloqueadas en tu país.

En otros casos, puedes tener necesidades que podrían abordarse con soluciones diferentes y probablemente más sencillas, por ejemplo:

Si necesitas evitar que alguien de tu red local o ISP vea los datos sensibles que introduces en un sitio web, puedes asegurarte de que tu conexión está encriptada activando el modo sólo HTTPS en tu navegador.

Si quieres protegerte del rastreo comercial, puede que te baste con detener las cookies de terceros en la configuración del navegador e instalar extensiones de privacidad gratuitas y de código abierto en tu navegador.

Puedes intentar usar una VPN si necesitas: acceder a sitios web o servicios bloqueados o censurados en tu país o en la red local desde la que te conectas (como tu biblioteca, lugar de trabajo, hotel, etc.), evitar que los propietarios o gestores de los sitios web y servicios a los que accedes sepan dónde te encuentras, o evitar la vigilancia de tu proveedor local de Internet o de alguien de tu red local. En todos estos casos, te recomendamos que leas primero nuestra guía sobre cómo eludir los bloqueos de Internet.



Aprende por qué lo recomendamos Tor hará casi imposible que alguien espíe tus actividades en línea y las rastree hasta ti, ya que encripta y anonimiza todas sus conexiones (ve una explicación de cómo funciona en Navegar por la web anónimamente más abajo). Sin embargo, si necesitas protegerte del fisgoneo a nivel de tu red local y evitar que te perfilen y rastreen por tu ISP y por sitios web comerciales, hay otras maneras. En la mayoría de los casos, tu navegador estándar incluye ajustes de privacidad que pueden satisfacer tus necesidades básicas de privacidad, y puedes instalar complementos para evitar el rastreo. Si deseas acceder a sitios web bloqueados, ocultar tu IP a los sitios web y servicios a los que accedes o evitar la supervisión a nivel de tu ISP o red local, en la mayoría de los casos una VPN satisfará estas necesidades.

Prepárate

Aprende por qué lo recomendamos Si quieres que sea lo más difícil posible rastrear tus actividades en Internet hasta ti, ten en cuenta que esto requiere una planificación minuciosa. Además de elegir un nombre diferente y crear una identidad alternativa (aunque sea por tiempo limitado), necesitarás cuentas separadas, que sólo pueden crearse a través de un número de teléfono y una dirección de correo electrónico que no puedan conectarse a tu identidad oficial. También necesitarás dispositivos seguros y protegidos frente al malware y deberás aprender a proteger tus datos confidenciales y qué estrategias puedes utilizar para mantener tu identidad anónima separada de la oficial.

Navegar por Internet de forma anónima

Aprende por qué lo recomendamos Tor es una red que protege y anonimiza tus conexiones encriptando tu tráfico y enviándolo a través de al menos tres servidores aleatorios (o nodos) en la red Tor. El último nodo del circuito (llamado «nodo de salida» o «relé de salida») envía entonces el tráfico a la Internet pública. Hay miles de servidores Tor y están gestionados por personas que se ofrecen su tiempo como un voluntariado de todo el mundo. La forma en que la mayoría de la gente utiliza Tor es a través del Navegador Tor, que es una versión de Firefox mejorada para una mayor privacidad. El Navegador Tor es un software gratuito y de código abierto. The Tor network does not keep logs about your connections or IP address. When you use Tor, your ISP can only see your connections to the first node in the Tor network and the websites or online services you visit only see that you are connecting from Tor and don't know who you are unless you reveal your identity, for example by logging in to a platform with your usual account. Read the following section of this guide to learn how to avoid common mistakes that could reveal your identity to the websites and services you access.

Utiliza Tor de forma segura evitando errores comunes

Anonimiza todas tus conexiones

Aprende por qué lo recomendamos El Navegador Tor sólo anonimiza lo que haces a través del Navegador Tor, como visitar sitios web o usar plataformas online a las que se puede acceder a través de una página web. Si quieres anonimizar actividades que requieren herramientas diferentes, como por ejemplo aplicaciones de mensajería o un cliente de correo electrónico, necesitas anonimizar todas las conexiones que salen de un cierto dispositivo, así que necesitarás usar una de las herramientas listadas en esta sección. Tails es un sistema operativo gratuito y de código abierto que se ejecuta desde una memoria USB, se conecta a Internet a través de Tor y no deja rastro en tu computadora. Whonix es un sistema operativo anónimo que se ejecuta como una aplicación en Windows, macOS, Linux y Qubes OS y enruta todo el tráfico de Internet generado dentro de tu estación de trabajo a través de la red Tor. Orbot es una aplicación gratuita y de código abierto para dispositivos móviles que dirige el tráfico de Internet a través de la red Tor. Con Orbot, puedes anonimizar todas tus conexiones o sólo determinadas aplicaciones.

Chatear de forma anónima

Intercambiar correos electrónicos anónimos

Enviar y recibir archivos de forma anónima

Utiliza Puentes Tor si no puedes conectarte a Tor automáticamente

[Avanzado] Crear una plataforma de denuncia para recibir archivos de forma anónima

Considera la posibilidad de utilizar SecureDrop.

Considera la posibilidad de utilizar GlobaLeaks.