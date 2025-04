Cómo funciona Internet y cómo se puede censurar

Actualizado 20 August 2024

Cómo funciona Internet y cómo algunos países y otras entidades bloquean o censuran sitios web y servicios en línea

Internet es un recurso público internacional, formado por computadoras, teléfonos, servidores, routers y otros dispositivos conectados entre sí. Se diseñó para seguir prestando servicio aunque se destruyera parte de la red.

Ninguna persona, empresa, organización o gobierno dirige Internet. Página de Wikipedia sobre la gobernanza de Internet

Sin embargo, los organismos nacionales e internacionales tienen cierto control sobre la infraestructura de internet en su jurisdicción. Muchos países impiden que los internautas dentro de sus fronteras accedan a determinados sitios web o servicios en línea. Empresas, escuelas, bibliotecas y otras instituciones pueden recurrir a filtros similares para «proteger» a quienes trabajan en estas, estudiantes y clientes del material que consideran perjudicial o que distrae.

El filtrado de Internet puede basarse en diferentes tecnologías. Algunos filtros bloquean sitios basándose en sus direcciones IP (números de identificación que pueden tener formas como 172.105.249.143 o 2a01:7e01::f03c:92ff:fecd:7e45 y que se asignan a cada teléfono, computadora, router y sitio web para entregar contenidos de Internet a quienes los han solicitado). Otros bloquean nombres de dominio concretos (las direcciones web que le resultan más familiares, como google.com o este sitio web, securityinabox.org ). Algunos filtros bloquean todas las direcciones excepto una lista oficial de sitios permitidos definida por la autoridad que ha ideado esos filtros. Otros filtros buscan en el tráfico de Internet no cifrado y hacen que la infraestructura de Internet ignore las solicitudes que incluyen palabras clave específicas (por ejemplo, búsquedas que incluyen «violaciones de los derechos humanos» o nombres de líderes de la oposición).

A menudo puedes eludir estos filtros instalando software que utiliza servidores intermediarios, situados en otros países, para pasar contenidos entre el contenido o servicio bloqueado al que intentas acceder y tu dispositivo. Más información sobre estas herramientas en la guía sobre cómo eludir los bloqueos y la vigilancia en internet.

Entendiendo cómo sitios web y servicios en línea pueden ser bloqueados

Las investigaciones realizadas por organizaciones como el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI) y Reporteros sin Fronteras (RSF) indican que muchos países filtran una amplia variedad de contenidos sociales, políticos y de «seguridad nacional», pero rara vez publican listas de lo que bloquean. Los gobiernos que desean controlar el acceso de sus habitantes a Internet también bloquean las VPN y los proxies de los que tienen conocimiento, así como los sitios web que ofrecen herramientas e instrucciones para ayudar a la gente a sortear los filtros.

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza el libre acceso a la información. A pesar de ello, el número de países que censuran Internet sigue aumentando. Pero a medida que esta práctica se extiende por el mundo, también lo hace el acceso a herramientas antibloqueo creadas, desplegadas y difundidas por quieres ejercen el activismo, la programación y voluntariados, con financiación de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, ONG y otros organismos preocupados por la libertad de expresión.

Tu conexión a Internet

Cuando pides a tu ordenador que acceda a un sitio web, o a tu teléfono que utilice una aplicación, tanto tu petición como el contenido que ves en respuesta pasan por una serie de dispositivos de red. Tu teléfono u ordenador utiliza primero su conexión de datos por cable, inalámbrica o móvil para llegar a tu proveedor de servicios de Internet (ISP). Si estás en casa y utilizas tu propio wifi, este ISP puede ser la compañía a la que pagas por el servicio de internet. Si utilizas datos móviles, el ISP al que te conectas es probablemente tu proveedor de servicios móviles. Si estás trabajando desde una oficina, escuela, cibercafé o algún otro espacio público, puede ser difícil determinar a qué ISP te estás conectando.

Tu ISP depende de la infraestructura de red de tu país para conectar a sus usuarios con el resto del mundo. El ISP asigna una dirección IP a la red local o al dispositivo que utilizas para conectarte, ya sea el wifi de tu casa, tu teléfono móvil o la red del cibercafé, colegio o hotspot que estés utilizando. Tu ISP utilizará esta dirección para enviar contenidos a tu dispositivo. En el otro extremo de la conexión, el sitio web o el servicio de Internet al que accedas habrá recibido su propia dirección IP de un ISP de su propio país.

Los servicios en línea pueden utilizar esta dirección para enviarte las páginas web que intentas ver y otros datos que solicites. (Tu dispositivo tiene su propia dirección IP, que es la forma en que tu router envía a todo el mundo en tu red su propio tráfico. Sólo se utiliza en tu red local).

Cualquiera que conozca tu dirección IP puede averiguar en qué ciudad o región te encuentras. Ciertas entidades pueden determinar tu ubicación exacta con aún más precisión:

Tu proveedor de telefonía móvil conoce la ubicación física exacta de tu teléfono mientras el dispositivo está encendido, mediante la triangulación de tu ubicación entre sus torres de telefonía móvil.

conoce la ubicación física exacta de tu teléfono mientras el dispositivo está encendido, mediante la triangulación de tu ubicación entre sus torres de telefonía móvil. Es probable que tu ISP sepa en qué edificio te encuentras.

sepa en qué edificio te encuentras. Un café internet, una biblioteca o una empresa en la que accedas a Internet sabrá cuál de sus computadoras has utilizado en cada momento. Y si estás utilizando tu propio dispositivo, sabrán qué dirección IP local se asignó a tu dispositivo en su red local, asociando así todas tus actividades a tu dispositivo.

en la que accedas a Internet sabrá cuál de sus computadoras has utilizado en cada momento. Y si estás utilizando tu propio dispositivo, sabrán qué dirección IP local se asignó a tu dispositivo en su red local, asociando así todas tus actividades a tu dispositivo. Los organismos gubernamentales pueden saber todo lo anterior. E incluso si no lo saben, a menudo pueden utilizar su influencia para averiguarlo.

La comunicación por Internet es algo más compleja que la descripción anterior, pero incluso este modelo simplificado puede ayudarte a averiguar a qué riesgos te enfrentas cuando te conectas a Internet y qué institución o entidad podría estar bloqueando un sitio web al que intentas conectarte.

Cómo se bloquean los sitios web

Cuando ves una página web, tu dispositivo se conecta a un servicio de nombres de dominio (DNS) para buscar la dirección IP asociada al nombre de dominio del sitio web; por ejemplo, podría preguntar cuál es la dirección IP de securityinabox.org y recibir la respuesta 172.105.249.143 . A continuación, pide a tu ISP que envíe una petición al ISP responsable de 172.105.249.143 para que solicite al servidor web de 172.105.249.143 el contenido de securityinabox.org.

Si te encuentras en un país que censura securityinabox.org, tu solicitud no tendrá éxito en algún momento de este proceso: cuando tu dispositivo intenta buscar la dirección IP, cuando solicita el contenido o mientras el contenido se envía a tu dispositivo. En algunos países, los ISP están obligados a consultar una lista negra nacional de sitios que no deben mostrarte. Estas listas negras pueden contener nombres de dominio, direcciones IP, palabras clave o una mezcla de todos ellos. Los filtros de palabras clave analizan tanto las solicitudes no cifradas como los resultados que un sitio web o servicio te devuelve.

Es posible que no siempre sepas cuándo has solicitado una página web, un contenido o un servicio bloqueados. A veces puedes recibir una respuesta que explique por qué se ha censurado un determinado contenido o servicio. Pero la mayoría de las veces verás un mensaje de error engañoso, diciendo por ejemplo que la página o el servicio no se han podido encontrar o que la dirección puede estar mal escrita.

Cada técnica de bloqueo tiene sus puntos fuertes y débiles. Al intentar evitar los bloqueos de Internet, es más fácil suponer lo peor que averiguar qué técnicas se utilizan en tu país. Es mejor suponer:

que el bloqueo se aplica a nivel nacional, a nivel de ISP y en tu red local,

que las búsquedas DNS y las solicitudes de contenido están bloqueadas,

que se mantengan listas de bloqueo tanto para nombres de dominio como para direcciones IP,

que tu tráfico de Internet no cifrado se supervisa en busca de palabras clave, y

that no indication or reason will be given for the blocking.

Las herramientas antibloqueo más seguras y eficaces deberían funcionar independientemente del tipo de bloqueo al que te enfrentes.

Cómo sortear los bloqueos con herramientas

Las herramientas de elusión como Tor y las VPN aplican cifrado a tu tráfico, protegiendo así el secreto de los datos solicitados, incluida la dirección IP del servicio solicitado. Ocultan la dirección hasta que tu solicitud llega a un servidor proxy en otro país. A continuación, el proxy descifra esa dirección, envía tu solicitud para ver el contenido, acepta la respuesta de la página o servicio, la vuelve a cifrar y la envía de vuelta a tu dispositivo. A veces usamos «túneles» como metáfora de esto: tu tráfico sigue pasando por una infraestructura controlada por el ISP, el gobierno u otras instituciones que quieren bloquear tu acceso, pero sus filtros son incapaces de leer el contenido de tu petición o determinar exactamente a dónde intentas ir cuando sales del túnel. Lo único que saben es que estás interactuando con un proxy y que se está utilizando el cifrado para evitar que vean la información que solicitas.

Resistencia al bloqueo

Por supuesto, la agencia gubernamental encargada de los filtros de Internet -o la empresa que suministra a tu gobierno el software de bloqueo- podría acabar identificando esa computadora desconocida como un proxy, y añadirla a su lista de bloqueo. Por eso a veces las VPN y otras herramientas dejan de funcionar.

Sin embargo, quienes bloquean Internet suelen tardar en descubrir los proxies. Las herramientas para visitar sitios web bloqueados utilizan una o varias de las siguientes técnicas:

Los proxies ocultos pueden distribuirse entre usuarios de forma que los sensores no los encuentren todos a la vez.

pueden distribuirse entre usuarios de forma que los sensores no los encuentren todos a la vez. Los proxies privados limitan el número de personas que los conocen y pueden acceder a ellos, haciendo más difícil que las autoridades les encuentren y bloqueen. Puedes crear un proxy privado utilizando, por ejemplo, Outline o Algo.

limitan el número de personas que los conocen y pueden acceder a ellos, haciendo más difícil que las autoridades les encuentren y bloqueen. Puedes crear un proxy privado utilizando, por ejemplo, Outline o Algo. Los proxies desechables pueden ser reemplazados más rápidamente de lo que pueden ser bloqueados.

pueden ser reemplazados más rápidamente de lo que pueden ser bloqueados. La ofuscación disfraza el tráfico proxy como tráfico normal de Internet, evitando así que los censores identifiquen proxies desconocidos.

disfraza el tráfico proxy como tráfico normal de Internet, evitando así que los censores identifiquen proxies desconocidos. El fronting de dominios dificulta el bloqueo de una dirección web, ya que este bloqueo también bloquearía el acceso a otros servicios útiles y populares (como Google).

