Lindungi perangkat iOS-mu

Diperbarui 30 May 2024

Jika kamu menggunakan iPhone atau iPad, mungkin kamu pernah mendengar mitos bahwa mereka lebih aman. Hal ni belum tentu benar. Keamanan tergantung pada kombinasi dari bagaimana kita menggunakan perangkat kita, dań perangkat lunaknya sendiri, yang bisa saja memiliki kerentanan kapan pun. Ikuti langkah-langkah dalam panduan berikut untuk membuat perangkatmu lebih aman. Biasakan untuk memeriksa pengaturan ini secara berkala, untuk memastikan tidak ada yang berubah.

Catatan

Jika kamu memakai iPhone, iPad atau perangkat iOS lain, kami sangat menyarankan untuk menyalakan Mode Kuncitara. Kemungkinan besar kamu tidak akan merasakan sedikit atau banyak perubahan dalam cara kerja perangkatmu, namun kamu akan terlindungi lebih baik.

Apple's App Store is the official app store for iOS devices. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

Tinjau semua perizinan satu persatu untuk memastikan hanya aktif untuk aplikasi yang kamu gunakan. Izin berikut harus dimatikan pada aplikasi yang tidak kamu gunakan, dan dianggap mencurigakan ketika digubakan oleh aplikasi yang tidak kamu ketahui:

Apple devices have Apple ID accounts associated with them. More than one device may be logged in at a time (like your phone, laptop and maybe your TV). If someone else has access to your accounts without your authorization, the steps included in this section will help you see and stop this.