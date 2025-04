E-posta iletişimlerinizi koruyun

Güncellendi 10 October 2024

E-posta, tarayıcı üzerinden veya cihazınıza yüklenmiş bir e-posta istemci uygulaması (örneğin Thunderbird veya K-9 Mail) kullanarak gönderdiğiniz bir metin mesajıdır (dosya ekleri de içerebilir). Gönder düğmesine tıkladığınızda, mesajınız e-posta sağlayıcınızın sunucularına ulaşır ve genellikle Gönderilenler klasöründe saklanır ve/veya ayrıca yedeklenebilir. Sağlayıcınız daha sonra mesajınızı alıcılarınızın kullandığı sağlayıcının sunucusuna iletir; burada mesaj saklanır (ve tekrar yedeklenebilir). Son olarak, e-posta alıcılarınıza teslim edilir ve onlar bunu tarayıcıları veya tercih ettikleri e-posta istemcileri aracılığıyla okurlar. Bu noktada, alıcılar e-postayı çevrimiçi olarak saklamayı veya cihazlarına indirip sağlayıcının sunucularından silmeyi tercih edebilirler.

Günümüzde birçok kişi günlük iletişimleri için e-posta göndermek yerineşifreli sohbet uygulamalarını veya video görüşmelerini tercih ediyor. Ancak, hala birçok farklı nedenle e-posta kullanıyoruz; özellikle diğer çevrimiçi hesaplar oluşturmak ve işimizi ve konuşmalarımızı farklı parametrelere göre düzenlemek için kullanmaya devam ediyoruz.

E-posta en güvenli çevrimiçi iletişim yöntemi değildir. Şifrelenmez, çok fazla meta veri içerir, sağlayıcıların sunucularında saklanır ve sizi kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve diğer saldırılara açık hale getirebilir. Yine de, e-posta dayanıklı bir teknolojidir ve sunucular kısa bir süre devre dışı kalsa bile iletişimin devam etmesini sağlar. Ayrıca, bu kılavuzda açıklandığı gibi, e-postayı daha güvenli hale getirmenin yolları da vardır.

Bir e-posta sağlayıcıyı nasıl seçeceğinizi öğrenmek için kendinize şu soruları sorun:

Yeni e-posta hesabınızı hangi sağlayıcıda oluşturacağınıza karar vermek için e-posta sağlayıcıları listemizi inceleyin.

Bazı durumlarda, aktivistler tarafından sıkça kullanılan ve yaygın olmayan bir alan adı yerine, Gmail gibi daha yaygın bir sunucuda e-posta hesabı açmayı tercih edebilirsiniz. Bu durumda, ticari bir e-posta sağlayıcısının bir soruşturma durumunda verilerinizi yetkililere teslim etme riskini göz önünde bulundurarak e e-postanızı şifreleyin.

Bu adımı neden öneriyoruz

E-posta, güvenlik odaklı bir şekilde tasarlanmış bir teknoloji değildir. 1970'lerde, yalnızca birbiriyle iletişim kurmak isteyen sınırlı sayıda kişi için geliştirilmiştir. Bugün ise çoğu e-posta sağlayıcısı, mesajlarınızı cihazınızdan başlayıp yerel yönlendiriciniz ve internet servis sağlayıcınız (ISS) üzerinden e-posta sağlayıcısının sunucularına ulaşana kadar şifreler. Bu, yerel ağınızdaki veya bu iletim hattındaki herhangi birinin mesajlarınızı okumasını engeller. Bu koruma genellikle TLS (Transport Layer Security) kullanılarak sağlanır. Mesajlarınızı iletim sırasında şifreleyen sağlayıcılar, iletişim güvenliğinizi artırır. Bu nedenle, TLS ile e-postaları şifreleyen e-posta sağlayıcılarını tercih etmenizi öneriyoruz.

However, your messages remain unencrypted when they are stored on your device and on your email provider's servers as well as on the recipient's device and email provider's servers. This means someone with access to the servers or devices can read your email. Therefore we strongly recommend you to consider also encrypting your messages, especially if their content is particularly sensitive.