Yedekleme ve bilgi kaybından kurtarma

Güncellendi 14 March 2024

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Dijital koruma uzmanları arasındaki yaygın bir deyiş vardır: "Asıl mesele verilerinizi kaybedip kaybetmediğiniz değil, ne zaman kaybedeceğinizdir." Bir yedekleme planı kaybınızı en aza indirebilir, böylece cihazlarınızdan herhangi biri çalınsa, el konulsa veya hasar görsel bile önemli bilgilere erişmeye devam edebilirsiniz. Bu anlamda ileriye yönelik planlama yaparken takip eden adımları atın veya değerlendirin.

Silinen veya kaybolan bilgileri kurtarma

Verilerinizi kaybetmeniz durumunda sorunları nasıl gidereceğinizi öngörmek için Digital First Aid Kit'in Verilerimi kaybettim kılavuzunun yardımına başvurun.

Bir bilgisayar veya harici cihazdaki silinen veya kaybolan verileri kurtarmak için bu bölümde listelenen araçları kullanabilirsiniz.

Eğer cihazınız silinen verilerin üstüne yeni bir veri yazdıysa bu araçların çalışmayacağını unutmayın. Eğer mümkünse, dosyalarınızı kurtarma girişimine kadar (ya da başkası bunu sizin için yapana kadar) cihazınızı kullanmayı bırakın. Cihazınızda bu sırada yaptığınız çalışmalar kaybedilen dosyaların üstüne veri yazılmasına sebep olabilir ve onları geri getirmeyi imkansız kılar. Bilgisayarı dosyaları kurtarmayı denemeden önce uzun süre kullanmak, kaybolan doyaların geri getirilmesi ihtimalini ciddi ölçüde azaltır.

Linux, macOS, and Windows

TestDisk & PhotoRec'i deneyin. Nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.

Windows

Bu adımı neden öneriyoruz Bir dosyayı sildiğinizde dosya görünürde kaybolmasına rağmen cihazınızda kalır. Hatta Geri Dönüşüm Kutusunu veya Çöp Kutusunu boşalttıktan sonra bile dosya genellikle sabit disk sürücüsünde bulunur. Bunun güvenliğinizi nasıl riske edebileceğini öğrenmek için Hassas bilgiler nasıl imha edilir başlığına bakın. Ancak önemli bir dosyayı yanlışlıkla silmeniz durumunda bu sizin faydanıza çalışabilir zira burada listelenenler gibi bazı programlar yakın zamanda silinen dosyaları geri yüklemenizi sağlayabilir.

Bir yedekleme planı oluşturun

Biriminizi bağlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

Bilgilerinizi düzenleyin

Yedekleme planını yapmadan önce yedeklemeyi düşündüğünüz tüm belgeleri içeren dosyaları "Belgeler" veya "Belgelerim" klasörü gibi tek bir konuma taşıyın.

Bilgilerinizin ne ve nerede olduğunu belirleyin

Yedekleme planı oluşturmanın ilk adımı, kişisel verilerin ve işle alakalı bilgilerin nerede bulunduğunu zihninizde canlandırmaktır. Mesela, e-postanız, e-posta sağlayıcınızın sunucusunda, kendi bilgisayarınızda veya her iki yerde de depolanabilir. Ve tabii birden fazla e*posta hesabınız olabilir.

Daha sonra evde ya da ofiste kullandığınız bilgisayarda bulunan önemli belgeler: kelime işlem belgeleri, sunumlar, PDF dosyaları, elektronik tablolar vb. Bilgisayarınız ve mobil cihazınız ayrıca hassas kabul edilebilecek irtibat kişilerinin listesini, sohbet geçmişinizi ve kişisel programınızı da saklar.

Ayrıca bazı bilgileri USB sürücü, taşınabilir sabit sürücüler ve diğer depolama ortamlarına depolamış olabilirsiniz. Bir web siteniz varsa, yıllardır yaptığınız çalışmaları kapsayan geniş bir makale koleksiyonu içerebilir. Son olarak defter, günlük ve mektup gibi dijital olmayan hususları unutmayın.

Bilgilerinizi nasıl haritalandıracağınız hakkında daha fazla bilgiyi Bütünsel güvenlik el kitabının bilgileri anlama ve kataloglama bölümü'nden öğrenebilirsiniz.

Hangilerinin birincil kopya hangilerinin ikincil nüsha olduğunu belirleyin

Dosyaları yedeklerken 3-2-1 kuralını uygulamanız önerilir: her belgeden 3 kopyayı en az 2 yerde ve en az 1 kopyasını da orijinalinin bulunduğu yerden farklı bir yerde bulundurun.

Yedekleme yapmaya başlamadan önce, halihazırda bir araya haritalandırdığınız dosyalardan hangilerinin "birincil kopya" ve hangilerinin ikinci nüshalar olduğuna karar verin. Birincil kopya belirli bir dosyanın veya dosya toplamının en güncel sürümüdür; içeriği güncellemeniz gerektiğinde üstünde düzenleme yapacağınız dosyadır. Bu durum sadece tek nüshaya sahip olduğunuz dosyalar için geçerli bir durum olmasa da bazı türden bilgiler için son derece önemlidir.

Yaygın bir felaket senaryosu, önemli bir belgenin önemli bir belgenin yalnızca kopyalarının yedeklenmesi ve bu kopyalar güncellenmeden önce birincil kopyanın kaybolması ya da yol olması durumunda ortaya çıkar. Mesela, bir haftadır seyahat ettiğinizi ve USB'de sakladığınız önemli bir hesap çizelgesinin bir kopyasını güncellediğinizi düşündüğümüzde bu kopyayı birinci kopya olarak düşünmeniz gerekir zira bu kopya ofiste bulunan diğer nüshalardan daha günceldir.

Belirlediğiniz bilgilerin birincil kopyalarının ve ikinci nüshalarının fiziksel konumlarını. Bu, ihtiyaçlarınızı netleştirmeye ve uygun bir yedekleme politikası tanımlamaya başlamanıza yardımcı olur. Aşağıdaki tablo çok temel bir örnektir. Sizin hazırlayacağınız liste daha uzun olabilir ve birden fazla depolama cihazında depolanan birden fazla veri türünü içerebilir.

Veri türü Birincil / İkinci Nüsha Saklama Cihazı Konum Araştırma dosyaları Birincil Bilgisayar sabir sürücüsü Ofis İnsan hakları ihlalleri tanık dosyaları İkincil Nüsha USB Üstümde Program veritabanları (fotoğraflar, adres defteri, takvim, vb.) Birincil Bilgisayar sabit sürücüsü Ofis Bazı paylaşılan dosyalar İkinci nüsha Ofis sunucusu Ofis Video ve fotoğraflar İkinci nüsha Harici hard disk Ev E-posta & e-posta adresleri Birincil E-posta Hesabı E-posta sürücüsü Yazılı mesajlar & telefon numaraları Birincil Cep telefonu Üstümde Yazılı belgeler (sözleşmeler, faturalar, vb.) Birincil Masa çekmecesi Ofis

Yukarıdaki tabloda şunları görebilirsiniz:

Ofis bilgisayarınızın çökmesi durumunda erişiminiz olacak belgeler USB' bellek çubuğunda ve diğer harici depolama ortamlarındaki kopyalar ile sunucuda paylaştığınız dokümanlar olacaktır.

E-postalarınızın ve adres defterinizin çevrimdışı bir kopyası olmadığından dolayı e-posta şifrenizi unutmanız (ya da birinin şifrenizi ele geçirmesi durumunda) bunlara erişimi kaybedersiniz.

Cep telefonunuzdan herhangi bir verini kopyası yok.

Sözleşme ve faturalar gibi yazılı dokümanların dijital ya da fiziksel olarak tuttuğunuz ikinci nüshaları yok.

Bu bölümdeki kontrol listesini takip ettikten sonra, depolama cihazları, veri türlerini ve yedeklemeleri bilgilerinizi felakete karşı daha dayanıklı hale getirecek şekilde yeniden düzenlemiş olmalıydınız. Örneğin:

Veri türü Birincil/İkinci nüsha Saklama cihazı Konum İnsan hakları ihlalleri hakkındaki tanıklıklar Birincil Bilgisayar sabit sürücüsü Ofis İnsan hakları ihlalleri hakkındaki tanıklıklar İkinci nüsha USB Ev Araştırma dosyaları Birincil Bilgisayar sabit sürücüsü Ofis Araştırma dosyaları İkinci nüsha USB Üstümde Program veritabanları Birincil Bilgisayar sabit sürücüsü Ofis Program veritabanları İkinci nüsha Harici sabit sürücü Ev E-posta & e-posta adresleri Birincil E-posta hesabı E-posta sunucusu E-posta & e-posta adresleri İkinci nüsha Ofis bilgisayarındaki Thunderbird'de Ofis Yazılı mesajlar & telefon numaraları Birincil Cep telefonu Üstümde Yazılı mesajlar & telefon numaraları İkinci nüsha Bilgisayar sabit sürücüsü Ofis Yazılı mesajlar & telefon numaraları İkinci nüsha SD kart yedeklemesi Ev Yazılı belgeler Birincil Masa çekmecesi Ofis Taranmış belgeler İkinci nüsha Harici sürücü Ev Tim belgelerin yedeklemesi İkinci nüsha Ofis sunucusu Ofis

Yeni tabloda bilgi ve belgelerinizin üç kopyası mevcut: bilgisayarlarda, ofis sunucusunda ve evde, iki yerde ve en az bir kopyası ofis dışında.: 3-2-1 kuralı :)

Kontrol listesini tamamladıktan sonra, şimdi yedek kopyaları almanın zamanı.

Bilgisayarınızdaki dosyaları yerel bir cihaza yedekleyin

Daha güvenli bir yere götürebilmek için yedeklemenizi taşınabilir depolama ortamında saklayın. Harici sabit sürücüler veya USB bellekler olası seçenekler arasındadır.

Yedeklemeye karar verdiğiniz dosyalar genellikle hassas bilgiler içerdiğinden, yedeklenmiş dosyalarınızı şifreleme aracılığıyla korumanız önemlidir. Bunu, nasıl yapacağınızı, bilgilerin nasıl korunacağına ilişkin kılavuzumuzdan öğrenebilirsiniz.

Linux

Çoğu Linux sürümü bir yedekleme aracına sahiptir. Ubuntu, dosyalarınızı yedeklemenizi ve şifrelemenizi sağlayan Déjà Dup adlı dahili bir araca sahiptir. Nasıl kullanılacağını öğrenmek için Déjà Dup kılavuzuna göz atın.

macOS

Windows

Windows'ta dosyalarınızı yedekleme sayfasında bulunan harici sürücüye yedekleme ile ilgili bölümündeki talimatları izleyin.

Telefonunuzu yerel bir cihaza yedekleyin

Eğer mobil cihazınızı bilgisayara yedekliyorsanız, bir sonraki adım bu yedeklemeyi harici bir depolama ortamında saklamak olmalıdır. Ayrıca telefonunuzu otomatik yedekleme yapacak şekilde ayarlayın.

Rehberi, yazılı mesajları, ayarları ve telefonunuzda bulunan diğer verileri yedeklemek için cep telefonunuzu bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için ayrıca telefonu üreten firmanın web sitesinden yazılım yüklemeniz de icap edebilir.

Android

Dosyaları Android cihazdan bilgisayarınıza taşıyın.

Onca farklı türde veri ve bilgiyi android telefondan bilgisayara yedeklemek zor geliyorsa, cihazınızda yerleşik olarak bulunan araçlar aracılığıyla Google bulut hizmetine yedekleme yapabilirsiniz. Bu durumda bilgilerinizin Google'a ait sunuculara kaydedileceğini unutmayın.

iOS

macOS bilgisayarınıza yedekleme yapma

Windows bilgisayarınıza yedekleme yapma

Yerel yedeklemeyi şifrele onay kutusunu seçtiğinizden ve güçlü bir parola oluşturduğunuzdan emin olun.

"Bulut" servisinde yedekleme yapmanız gerekip gerekmediğini değerlendirin

Verilerinizi sizin için kendiliğinden şifreleyen bir servisi ("uçtan uca şifreleme" veya "sıfır bilgi" dosya depolama hizmetleri olarak adlandırılır) kullanmayı mı yoksa dosyalarınızı kendiniz şifreleyip akabinde buluta yedeklemeyi mi tercih edeceğinizi değerlendirin.

Bu adımı neden öneriyoruz Bir bilgisayar teknolojisine "bulut" dendiğini duyduğunuzda, "başkalarının bilgisayarlarını" düşünün. Google Drive, iCloud ve Dropbox gibi çevrimiçi dosya depolama hizmetleri yedeklemelerinizi ve diğer verilerinizi kendi sahip oldukları ve genellikle kendi şirketleri tarafından yönetilen servis sağlayıcıların sahip olduğu sunucularda (bilgisayarlarda) saklar. Bu, bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan kişilerin bu makinelere erişmek için siz fark etmeksizin çok zamanı olacağı anlamına gelir (şüpheli etkinlikleri fark etme ihtimalinizin daha yüksek olduğu, himayenizde tuttuğunuz cihazların aksine). Dolayısıyla önemli bilgilerinizin yerel bir kopyasını oluşturmak ve güvenli bir yerde saklamak daha iyi olabilir. Ancak çalışma alanınız veya tüm cihazlarınızın imha edilmesi veya yedeklemenizin bulunup ele geçirilme ihtimali yüksekse, şifrelenmiş verilerinizi güvenilir dosya depolama hizmetlerinde depolamak mantıklı olabilir.

Dosyalarınızı bulut servislerinde depolamadan önce koruma altına alın

.Cryptomator indirin ve bulutta depolamak istediğiniz dosyaları korumak için kullanın.

Alternatif olarak, şifrelenmiş bir birim oluşturmak için önce VeraCrypt kullanın ve daha sonra buluta kopyalayın.

Bu adımı neden öneriyoruz Birisinin (bilgisayar korsanları/hackerlar veya servis sahibi gibi) çevrimiçi sakladığınız dosyalara erişmesinden endişe ediyorsanız, şifreleme kullanarak dosyalarınızı koruma altına alabilirsiniz.

Şifrelenmiş bulut servisleri

Eğer dosyalarınızı bulutta tutmaya karar verirseniz, aşağıda verilen sıfır bilgi ve uçtan uca şifreleme seçeneklerinden birini kullanmayı düşünün:

Cihazınızın dahili araçlarını kullanarak buluta yedekleme yapma

Android

Google hesabınıza yedekleyin.

Yedeklemeler Google sunucularına yüklenir ve Google Hesabı parolanızla şifrelenir. Ayrıca bazı verilerde, ekran kilidi şifresi, deseni veya PIN'i verilerinizi şifrelemek için kullanılır.

iOS

macOS

Windows

E-postanızı yedekleyin

E-postalarınızı düzenli olarak görüntülemek ve yedeklemek için bir e-posta istemcisi programı (Thunderbird gibi) kullanabilirsiniz. E-postaları POP3 ile indirmenin (e-postanızı sunucudan silmek) veya IMAP ile indirme (e-postayı sunucuda tutmak için) arasındaki farklara dair açıklamaları Thunderbird belgelerinde bulabilirsiniz. Çoğu e-posta hizmeti, e-postalarınızı POP3 veya IMAP ile almak için bir e-posta istemcisinin nasıl ayarlanacağına ilişkin yönerge sağlar.

Yazılı belgeleri tarama ve yedekleme

Mümkün olduğu zaman tüm önemli belgelerinizi tarayın (veya fotoğrafını çekin). Taradığınız ya da fotoğrafladığınız dokümanları diğer elektronik belgelerinizle birlikte yukarıda anlatıldığı gibi yedekleyin.

Bir yedekleme planı oluşturun

Yukarıda listelenen tüm veri türlerini yedeklemek için, hem yazılıma hem de sürece ihtiyacınız olacak. Her veri türünün en az iki ayrı yerde saklandığından emin olun.

Kurtarmayı deneyin

Yedeklemeyi yaptıktan sonra dosyaları nasıl açıp kullanabileceğinizi bildiğinizden emin olmak için deneme yapın. Nihayetinde yedeklemeden ziyade geri yükleme önemlidir!

İş arkadaşlarınızın takip edeceği prosedürler oluşturun

Eğer bir grupla çalışıyorsanız, tüm ekibin güvenilir ve güvenli yedekleme yapabilmesi için takip edilmesi gereken prosedürleri yazın ve paylaşın. Verilerin kaybından kaynaklı olarak işlerinizin aksayabileceğini ve iş yapamaz duruma gelebileceğinize ilişkin riskleri açıklayın. Tüm ekiple birlikte çalıştığınız verileri belirlemek için yukarıdaki gibi bir tabloyu doldurmak, bu konuda yardımcı olabilir.

Gözetilmesi gereken diğer hususlar

Yedekleme planı oluştururken daha geniş bir açıdan bakın ve kendinize sorun: "Bu durumdan nasıl kurtulup çalışmaya devam edebilirim?"

Planınız yalnızca dosyalarla ilgili değil, şunları da kapsamalıdır:

Kullandığınız yazılım ve bu yazılımın lisansı,

Kaybolan, bozulan veya el konulan ekipmanı nasıl ikame edebileceğiniz,

Kriz durumunda çalışmaya devam edebileceğiniz bir yerin olması.

Bunu planlamak olası bir kaybın telafisi için kenara para ayırmak anlamına gelebilir. Bu tutarı hibe başvurusu olarak yazmayı değerlendirebilirsiniz.