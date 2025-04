Bağlantılarınızı anonim hale getirin

“ Encryption and anonymity, today’s leading vehicles for online security, provide individuals with a means to protect their privacy, empowering them to browse, read, develop and share opinions and information without interference and enabling journalists, civil society organizations, members of ethnic or religious groups, those persecuted because of their sexual orientation or gender identity, activists, scholars, artists and others to exercise the rights to freedom of opinion and expression.” (Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye, to the U.N. General Assembly, 22 May 2015)

Bu kılavuz, herhangi bir iz bırakmadan belirli bir hedefe ulaşmak için bağlantıların ve iletişimlerin nasıl anonimleştirileceğini açıklamaktadır. Bu strateji, özellikle yüksek riskli durumlarda faydalıdır; çünkü faaliyetlerinizin kimliğinizle ilişkilendirilmesi, özgürlüğünüzü ve güvenliğinizi tehlikeye atabilir.

Daha uzun süreli bir proje için alternatif bir kimliğe ihtiyacınız varsa (örneğin, resmi adınızı insan hakları savunucusu olarak yürüttüğünüz faaliyetlerden ayrı tutmak için), birden fazla çevrimiçi kimliğin nasıl yönetilip güvence altına alınacağına ilişkin önerilerimize göz atın.

Anonimlik araçlarını kullanmayı düşünüyorsanız, bazı ülkelerde bunların yasadışı olabileceğini veya sizi şüpheli bir faaliyet yürütüyormuş gibi gösterebileceğini unutmayın. Bu gibi bir durumda, hedeflerinize ulaşmak için başka yollar bulup bulamayacağınızı değerlendirin; örneğin, internet erişimi gerektirmeyen yöntemleri kullanmayı düşünebilirsiniz.

Anonimlik araçlarına gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirin

Aşağıdaki durumlarda, Tor tabanlı anonimlik araçlarını kullanmanızı ve aşağıdaki bölümlerde yer alan talimatları takip etmenizi özellikle tavsiye ederiz:

gerçekleştireceğiniz belirli faaliyetlerin resmi kimliğinizle ilişkilendirilemeyeceğinden emin olmanız gerekiyorsa;

VPN gibi sansür aşma araçları ülkenizde engellenmişse.

Diğer durumlarda, ihtiyaçlarınızı farklı ve muhtemelen daha basit çözümlerle karşılayabilirsiniz, örneğin:

Eğer yerel ağınızdaki biri veya internet servis sağlayıcınızın (İSS) web sitesine girdiğiniz hassas verileri görmesini engellemek istiyorsanız, tarayıcınızda yalnızca HTTPS modunu etkinleştirerek bağlantınızı şifreleyebilirsiniz.

Ticari izleme yöntemlerinden korunmak istiyorsanız, tarayıcı ayarlarında üçüncü taraf çerezlerini engellemek ve tarayıcınıza ücretsiz ve açık kaynaklı gizlilik uzantıları yüklemek yeterli olabilir.

Eğer aşağıdaki durumlarla karşı karşıyaysanız, VPN kullanabilirsiniz: Ülkenizde veya bağlandığınız yerel ağda (örneğin kütüphane, iş yeri, otel vb.) engellenen veya sansürlenen web siteleri veya hizmetlere erişmek istiyorsanız, eriştiğiniz web siteleri ve hizmetlerin sahiplerinin veya yöneticilerinin konumunuzu tespit etmesini , engellemek istiyorsanız veya yerel internet sağlayıcınız veya yerel ağınızdaki biri tarafından izlenmeyi engellemek istiyorsanız. Bu gibi durumlarda, öncelikle internet engellerini aşma konusundaki kılavuzumuzu okumanızı öneririz.



Bu adımı neden öneriyoruz Tor, tüm bağlantılarınızı şifreleyip anonim hale getirerek çevrimiçi faaliyetlerinizin izlenmesini ve bunların size doğru geri izlenmesini neredeyse imkânsız hale getirir (bunun nasıl çalıştığını görmek için aşağıdaki Web’de anonim olarak gezinme bölümüne bakın). Ancak, yerel ağınızda izlenmekten korunmak ve internet servis sağlayıcınız (İSS) ile ticari web siteleri tarafından profilinizin çıkarılmasını ve izlenmesini önlemek istiyorsanız, başka yöntemler de mevcuttur. Çoğu durumda, standart tarayıcınızın gizlilik ayarları temel gizlilik ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Ayrıca, izlemeyi önlemek için tarayıcı eklentileri yükleyebilirsiniz. Engellenmiş web sitelerine erişmek, IP adresinizi ziyaret ettiğiniz web sitesi ve hizmetlerden gizlemek veya internet servis sağlayıcınız (İSS) veya yerel ağınız tarafından izlenmekten kaçınmak istiyorsanız, çoğu durumda bir VPN bu ihtiyaçları karşılar.

Hazırlanın

Bu adımı neden öneriyoruz Çevrimiçi faaliyetlerinizin size doğru geri izlenmesini zorlaştırmak istiyorsanız, bu titiz ve kapsamlı bir planlama gerektirmektedir. Sadece farklı bir isim seçmek ve alternatif bir kimlik oluşturmak (sınırlı bir süre için bile olsa) yeterli değildir. Aynı zamanda resmi kimliğinizle ilişkilendirilemeyen bir telefon numarası ve e-posta adresi kullanılarak ayrı hesaplar oluşturmanız icap etmektedir. Ayrıca, güvenli ve kötü amaçlı yazılımlardan korunan cihazlara sahip olmanız ve hassas verilerinizi nasıl koruyacağınızı ve anonim kimliğinizi resmi kimliğinizden ayrı tutmak için hangi stratejileri kullanabileceğinizi bilmeniz gerekir.

Web’de anonim olarak gezinme

Bu adımı neden öneriyoruz Tor, trafiğinizi şifreleyerek ve Tor ağındaki en az üç rastgele sunucu (veya düğüm) üzerinden yönlendirerek bağlantılarınızı koruyan ve anonimleştiren bir ağdır. Bu devredeki son düğüm (çıkış düğümü veya çıkış rölesi olarak adlandırılır) trafiği herkese açık internete gönderir. Tor ağı, dünya çapındaki gönüllüler tarafından işletilen binlerce sunucudan oluşur. Pek çok kişi Tor'u irefox'un daha iyi gizlilik için geliştirilmiş bir sürümü olan Tor Browser üzerinden kullanmaktadır. Tor Tarayıcısı ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılımdır. The Tor network does not keep logs about your connections or IP address. When you use Tor, your ISP can only see your connections to the first node in the Tor network and the websites or online services you visit only see that you are connecting from Tor and don't know who you are unless you reveal your identity, for example by logging in to a platform with your usual account. Read the following section of this guide to learn how to avoid common mistakes that could reveal your identity to the websites and services you access.

Tor'u güvenli bir şekilde kullanmak için yaygın hatalardan kaçının

Tüm bağlantılarınızı anonim hale getirin

Bu adımı neden öneriyoruz Tor Tarayıcısı, yalnızca Tor Tarayıcısı üzerinden yapılan işlemleri anonimleştirir; örneğin, web sitelerini ziyaret etmek veya bir web sayfası aracılığıyla erişilebilen platformları kullanmak gibi. Mesajlaşma uygulamaları veya e-posta istemcisi gibi farklı araçlar gerektiren faaliyetleri anonimleştirmek istiyorsanız, belirli bir cihazdan çıkan tüm bağlantıları anonimleştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için bu bölümde listelenen araçlardan birini kullanmanız gerekir. Tails, bir USB bellek ile çalışan, internete Tor üzerinden internete bağlanan ve bilgisayarınızda hiçbir iz bırakmayan ücretsiz ve açık kaynaklı bir işletim sistemidir. Whonix, Windows, macOS, Linux ve Qubes OS üzerinde bir uygulama gibi çalışan, içindeki tüm internet trafiğini Tor ağı üzerinden yönlendiren anonim bir işletim sistemidir. Orbot, mobil cihazlar için internet trafiğini Tor ağı üzerinden yönlendiren ücretsiz ve açık kaynaklı bir uygulamadır. Orbot ile tüm bağlantılarınızı ya da yalnızca belirli uygulamaları anonim hale getirebilirsiniz.

Anonim olarak sohbet edin

Anonim e-postalar gönderin ve alın

Dosyaları anonim olarak gönderin ve alın

Eğer Tor'a otomatik olarak bağlanamıyorsanız, Tor Köprülerini (Tor Bridges) kullanın

[Gelişmiş] Dosyaları anonim olarak almak için bir ihbar (whistleblowing) platformu kurun

SecureDrop kullanmayı değerlendirin.

GlobaLeaks kullanmayı değerlendirin.