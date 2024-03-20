Tanımlayıcı bilgileri yok edin

Güncellendi 20 March 2024

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Fotoğraf ve dosyalarınızdan tanımlayıcı bilgileri çıkarmak

Resim ve videolar siz ve birlikte olduğunuz kişiler hakkında pek çok bilgiyi ortaya çıkarabilir. Mesela bir fotoğraf bir gösteriye katılan kişilerin yüzlerini gösteriyor olabilir ve bir selfie çekerken dikkat etmediğiniz takdirde sokak tabelasını da fotoğrafa dahil ederek belirli bir zamanda bulunduğunuz yerin tam adresini açık edebilirsiniz.

Ancak bir fotoğraf, video vb paylaştığınızda kendiniz hakkında açığa vurabileceğiniz bilgiler bunlarla sınırlı değildir. Varsayılan olarak, fotoğraf, video, PDF ve diğer birçok dosya türü, verilerle ilgili bilgiler olan meta verilere içerir. Meta veriler, bir dosyanın ne zaman, nerede, kim tarafından, hangi cihazla oluşturulduğu gibi ayrıntılara erişimi sağlar. Bu bilgiler, bir dosyayı bir klasörde bulmak veya arşivlemek için yararlı olsa da dosyayı oluşturan veya yayınlayan kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen birine çeşitli ayrıntılar sunabilir. Örneğin, fotoğrafı nerede ve ne zaman çektiğinizi gösteren GPS verileri ve zaman damgası, gizlemeye çalıştığınız fiziksel konumunuzu birinin bulmasına olanak tanır.

Bu kılavuz, fotoğraf, video, PDF ve diğer dosyalardan kimlik bilgilerinin nasıl kaldırılacağına ilişkin yönergeler içermektedir.

Fotoğraflardan tanımlayıcı ayrıntıları silme

Fotoğrafı telefonunuzla çekiyorsanız ve fotoğrafı paylaşmadan evvel yüzleri mozaiklemek veya diğer tanımlayıcı ayrıntıları gizlemek istiyorsanız, kullanabileceğiniz çeşitli araçlar vardır.

Instagram, Facebook veya Snapchat gibi sosyal ağ platformları, görüntüleri yayınlamadan önce düzenleme imkanı sunsa da bu tanımlayıcı bilgileri kaldırmadan önce görüntülerin platforma yüklenmesini gerektirir. Bu da platformun orijinal resmi elinde bulunduracağı ve talep edilmesi halinde bunu paylaşabileceği anlamına gelir. Bu sebeple, tanımlayıcı bilgileri çevrimiçi uygulamalar yerine telefonunuzda yüklü/yerleşik araçlarla kaldırmak en iyisidir.

Orijinal görsellerinizin otomatik olarak yedeklenebileceğini unutmayın. Bunun önüne geçmek için, resimler için yedeklemeyi devre dışı bıraktığınızdan veya orijinal görüntüleri yedekleme platformundan sildiğinizden emin olun.

Android ve iOS'ta resimlerden tanımlayıcı bilgilerin kaldırılması hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hareket halindeyken fotoğrafların düzenlenmesi: Bir alan kılavuzu konusuna göz atın.

Android ve iOS

Signal ücretsiz ve açık kaynak kodlu ve gizlilik dostu bir mesajlaşma uygulamasıdır. Signal, bir fotoğraf çekip içindeki yüzleri bulanıklaştırmak için de kullanılabilmektedir. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için Signal için bulanıklaştırma araçları sayfasına bakın. Signal ayrıca bir çektiğiniz bir fotoğrafı kendinize göndermenizi, oradan indirmenizi ve bir çevrimiçi platforma yüklemenizi veya farklı bir iletişim aracıyla göndermenizi de sağlar.

Android

Yüzleri bulanıklaştırmak, kamera ve konum meta verilerini kaldırmak için ücretsiz ve açık kaynaklı bir uygulama olan Obscuracam kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, bir fotoğrafı düzenlemek için yerleşik Fotoğraf uygulamasını da kullanabilirsiniz . Yaptığınız düzenlemenin kod gizleme teknikleriyle geri alınamayacağından emin olmak için işaretçi yerine kalem aracını kullanın ve tanımlayıcı bilgilerin üzerinden en az iki kez geçin.

iOS

Fotoğrafların üzerine yazmak veya çizmek Bir fotoğrafın üzerine yazmak veya çizmek Tamamen opak bir şekil, tamamen opak olmayan işaretleme araçlarından daha etkili olduğunu unutmayın. Siyah dikdörtgenler ekleyerek veya metin aracıyla emoji ekleyerek görüntüleri düzenlemeyi değerlendirin.

Mesajlar, E-posta, Notlar ve Kitaplar gibi uygulamalarda fotoğraf, ekran görüntüsü, PDF vb üzerine çizim yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için iPhone’da İşaretle ile uygulamalarda çizim yapma bölümüne bakın.

Linux, Windows, macOS

Bir fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekiyorsanız ve bunları bir bilgisayardan yüklemeyi planlıyorsanız, tanımlayıcı ayrıntıları ücretsiz ve açık kaynaklı Gimp gibi fotoğraf düzenleme yazılımıyla bulanıklaştırabilirsiniz.Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için Gimp kılavuzuna bakın.

Bu adımı neden öneriyoruz Fotoğraflarınızdaki kişi veya yerleri sadece bir yüz bulanıklaştırma özelliği kullanarak veya hassas ayrıntıları gizleyerek korumak mümkünmüş gibi görünebilir. Ancak, bulanıklaştırma belirli bir yöntemle yapılmadığı zaman, dosyaya sahip olan biri neyi gizlediğinizi görebilir. Android için Obscuracam, bulanıklaştırmanın güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Bazı bulanıklaştırma teknikleri, gizleme yöntemlerine karşı savunmasız olabilir.Bu konuda daha fazla bilgiyi Hassas Metni Gizlemek İçin Neden Pikselleştirmeyi Asla Kullanmamalısınız bölümünde okuyabilirsiniz. Hangi bulanıklaştırma tekniklerinin en iyi sonucu verdiğine dair bazı önerileri Hareket halindeyken fotoğrafları gizleme: Bir alan kılavuzu adresinde bulabilirsiniz.

Videolardan tanımlayıcı bilgileri kaldırın

Android

Videolardaki yüzleri bulanıklaştırmak için Putmask kullanın. Yüzleri otomatik olarak nasıl gizleyeceğinizi öğrenmek için yüz izleme eğitimine göz atın.

YouTube Studio'da bilgisayarda bulunan videonuzun bazı kısımlarını bulanıklaştırabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı videoları bulanıklaştırmayla ilgili Youtube kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

iOS

Videolarınızın arka planındaki yüzleri, logoları veya nesneleri bulanıklaştırmak için Blur-Video kullanabilirsiniz.

Linux, Windows, macOS

Videolarınızdaki tanımlayıcı ayrıntıları bulanıklaştırmak için ücretsiz ve açık kaynaklı video düzenleme yazılımı Shotcut'ı kullanın. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için Shotcut'ta Videonun Bir Kısmı Nasıl Bulanıklaştırılır konulu video eğitimine göz atın.

Cihazınızda coğrafi konumu devre dışı bırakın

Fotoğrafların dışındaki dosyalardan meta verileri kaldırmak bazı işletim sistemlerinde zor olabilir, bu yüzden fotoğraf, video veya ses dosyası oluşturmadan önce cihazınızdaki konum servislerini kapatarak coğrafi konum bilgilerinin kaldırılması ihtiyacını bertaraf edebilirsiniz.

Android

iOS

macOS

Windows

Linux

Ayrıca uygulama izinlerini kontrol etmeniz ve eğer mümkünse coğrafi konumu devre dışı bırakmanız faydalı olacaktır. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için cihazlarınızı nasıl koruyacağınıza dair kılavuzlarımıza göz atın:

Fotoğraf, video ve diğer dosyalardan meta verileri kaldırın

Fotoğraf, video, ses dosyası, PDF'den vb meta verileri kaldırmanız gerektiğinde bu bölümde listelenen araçları kullanabilirsiniz. Ancak bazı işletim sistemlerinin yalnızca fotoğraf ve videolardaki meta verileri silmeye veya düzenlemeye izin verdiğini unutmayın.

Android

Fotoğraflardaki meta verilerden tanımlayıcı bilgileri kaldırmak için Scrambled Exif kullanabilirsiniz.

Fotoğraf ve videolarda meta verileri görüntülemek, düzenlemek ve silmek için Android için ExifTool kullanabilirsiniz.

iOS

Fotoğraflardaki meta verileri görüntülemek, düzenlemek ve silmek için MetaX kullanın.

Fotoğraf ve videolarınızdan meta verileri kaldırmak için Photo & Video Metadata Remover uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulamanın orijinal görüntü veya videoda bir değişiklik yapmadığını, sadece meta veriler olmadan bir kopya oluşturduğunu unutmayın.

Linux, Windows ve macOS

Fotoğraf, video, PDF vb dosyalardan meta verileri silmek için Exifcleaner kullanabilirsiniz.