Tanımlayıcı bilgileri yok edin
Güncellendi 20 March 2024
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Fotoğraf ve dosyalarınızdan tanımlayıcı bilgileri çıkarmak
Resim ve videolar siz ve birlikte olduğunuz kişiler hakkında pek çok bilgiyi ortaya çıkarabilir. Mesela bir fotoğraf bir gösteriye katılan kişilerin yüzlerini gösteriyor olabilir ve bir selfie çekerken dikkat etmediğiniz takdirde sokak tabelasını da fotoğrafa dahil ederek belirli bir zamanda bulunduğunuz yerin tam adresini açık edebilirsiniz.
Ancak bir fotoğraf, video vb paylaştığınızda kendiniz hakkında açığa vurabileceğiniz bilgiler bunlarla sınırlı değildir. Varsayılan olarak, fotoğraf, video, PDF ve diğer birçok dosya türü, verilerle ilgili bilgiler olan meta verilere içerir. Meta veriler, bir dosyanın ne zaman, nerede, kim tarafından, hangi cihazla oluşturulduğu gibi ayrıntılara erişimi sağlar. Bu bilgiler, bir dosyayı bir klasörde bulmak veya arşivlemek için yararlı olsa da dosyayı oluşturan veya yayınlayan kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen birine çeşitli ayrıntılar sunabilir. Örneğin, fotoğrafı nerede ve ne zaman çektiğinizi gösteren GPS verileri ve zaman damgası, gizlemeye çalıştığınız fiziksel konumunuzu birinin bulmasına olanak tanır.
Bu kılavuz, fotoğraf, video, PDF ve diğer dosyalardan kimlik bilgilerinin nasıl kaldırılacağına ilişkin yönergeler içermektedir.
Fotoğraflardan tanımlayıcı ayrıntıları silme
Fotoğrafı telefonunuzla çekiyorsanız ve fotoğrafı paylaşmadan evvel yüzleri mozaiklemek veya diğer tanımlayıcı ayrıntıları gizlemek istiyorsanız, kullanabileceğiniz çeşitli araçlar vardır.
Instagram, Facebook veya Snapchat gibi sosyal ağ platformları, görüntüleri yayınlamadan önce düzenleme imkanı sunsa da bu tanımlayıcı bilgileri kaldırmadan önce görüntülerin platforma yüklenmesini gerektirir. Bu da platformun orijinal resmi elinde bulunduracağı ve talep edilmesi halinde bunu paylaşabileceği anlamına gelir. Bu sebeple, tanımlayıcı bilgileri çevrimiçi uygulamalar yerine telefonunuzda yüklü/yerleşik araçlarla kaldırmak en iyisidir.
Orijinal görsellerinizin otomatik olarak yedeklenebileceğini unutmayın. Bunun önüne geçmek için, resimler için yedeklemeyi devre dışı bıraktığınızdan veya orijinal görüntüleri yedekleme platformundan sildiğinizden emin olun.
- Android ve iOS'ta resimlerden tanımlayıcı bilgilerin kaldırılması hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hareket halindeyken fotoğrafların düzenlenmesi: Bir alan kılavuzu konusuna göz atın.
Android ve iOS
Signal ücretsiz ve açık kaynak kodlu ve gizlilik dostu bir mesajlaşma uygulamasıdır. Signal, bir fotoğraf çekip içindeki yüzleri bulanıklaştırmak için de kullanılabilmektedir. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için Signal için bulanıklaştırma araçları sayfasına bakın.
Signal ayrıca bir çektiğiniz bir fotoğrafı kendinize göndermenizi, oradan indirmenizi ve bir çevrimiçi platforma yüklemenizi veya farklı bir iletişim aracıyla göndermenizi de sağlar.
Android
- Yüzleri bulanıklaştırmak, kamera ve konum meta verilerini kaldırmak için ücretsiz ve açık kaynaklı bir uygulama olan Obscuracam kullanabilirsiniz.
- Alternatif olarak, bir fotoğrafı düzenlemek için yerleşik Fotoğraf uygulamasını da kullanabilirsiniz . Yaptığınız düzenlemenin kod gizleme teknikleriyle geri alınamayacağından emin olmak için işaretçi yerine kalem aracını kullanın ve tanımlayıcı bilgilerin üzerinden en az iki kez geçin.
iOS
- Fotoğrafların üzerine yazmak veya çizmek Bir fotoğrafın üzerine yazmak veya çizmek Tamamen opak bir şekil, tamamen opak olmayan işaretleme araçlarından daha etkili olduğunu unutmayın. Siyah dikdörtgenler ekleyerek veya metin aracıyla emoji ekleyerek görüntüleri düzenlemeyi değerlendirin.
- Mesajlar, E-posta, Notlar ve Kitaplar gibi uygulamalarda fotoğraf, ekran görüntüsü, PDF vb üzerine çizim yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için iPhone’da İşaretle ile uygulamalarda çizim yapma bölümüne bakın.
Linux, Windows, macOS
- Bir fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekiyorsanız ve bunları bir bilgisayardan yüklemeyi planlıyorsanız, tanımlayıcı ayrıntıları ücretsiz ve açık kaynaklı Gimp gibi fotoğraf düzenleme yazılımıyla bulanıklaştırabilirsiniz.Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için Gimp kılavuzuna bakın.
Bu adımı neden öneriyoruz
Fotoğraflarınızdaki kişi veya yerleri sadece bir yüz bulanıklaştırma özelliği kullanarak veya hassas ayrıntıları gizleyerek korumak mümkünmüş gibi görünebilir. Ancak, bulanıklaştırma belirli bir yöntemle yapılmadığı zaman, dosyaya sahip olan biri neyi gizlediğinizi görebilir. Android için Obscuracam, bulanıklaştırmanın güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.
Bazı bulanıklaştırma teknikleri, gizleme yöntemlerine karşı savunmasız olabilir.Bu konuda daha fazla bilgiyi Hassas Metni Gizlemek İçin Neden Pikselleştirmeyi Asla Kullanmamalısınız bölümünde okuyabilirsiniz. Hangi bulanıklaştırma tekniklerinin en iyi sonucu verdiğine dair bazı önerileri Hareket halindeyken fotoğrafları gizleme: Bir alan kılavuzu adresinde bulabilirsiniz.
Videolardan tanımlayıcı bilgileri kaldırın
Android
- Videolardaki yüzleri bulanıklaştırmak için Putmask kullanın. Yüzleri otomatik olarak nasıl gizleyeceğinizi öğrenmek için yüz izleme eğitimine göz atın.
- YouTube Studio'da bilgisayarda bulunan videonuzun bazı kısımlarını bulanıklaştırabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı videoları bulanıklaştırmayla ilgili Youtube kılavuzundan öğrenebilirsiniz.
iOS
- Videolarınızın arka planındaki yüzleri, logoları veya nesneleri bulanıklaştırmak için Blur-Video kullanabilirsiniz.
Linux, Windows, macOS
- Videolarınızdaki tanımlayıcı ayrıntıları bulanıklaştırmak için ücretsiz ve açık kaynaklı video düzenleme yazılımı Shotcut'ı kullanın. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için Shotcut'ta Videonun Bir Kısmı Nasıl Bulanıklaştırılır konulu video eğitimine göz atın.
Cihazınızda coğrafi konumu devre dışı bırakın
Fotoğrafların dışındaki dosyalardan meta verileri kaldırmak bazı işletim sistemlerinde zor olabilir, bu yüzden fotoğraf, video veya ses dosyası oluşturmadan önce cihazınızdaki konum servislerini kapatarak coğrafi konum bilgilerinin kaldırılması ihtiyacını bertaraf edebilirsiniz.
Android
- Android cihazınızda coğrafi konumu kapatmak için Android cihazınızın konum ayarlarını yönetin konusuna göz atın.
- Ayrıca Android cihazınızı korumaya ilişkin kılavuzumuzda konumun nasıl kapatılacağını ve geçmişin nasıl silineceğini öğrenin.
iOS
- iPhone veya iPad'de coğrafi konumunuzu kapatmak için iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda Konum Servisleri'ni ve GPS'i açma veya kapatma bölümüne göz atın.
- Ayrıca iOS cihazınızı korumaya ilişkin kılavuzumuzda konumun nasıl kapatılacağını ve geçmişin nasıl silineceğini öğrenin.
macOS
- Mac'inizde Konum Servisleri'ni kapatmak için Uygulamaların Mac'inizin konumunu bulmasına izin verme hakkındaki Apple Kılavuzu'nda Konum Servisleri'ni kapatma bölümüne bakın.
- Ayrıca macOS cihazınızı korumaya ilişkin kılavuzumuzda konumun nasıl kapatılacağını ve geçmişin nasıl silineceğini öğrenin.
Windows
- Uygulamaların konum ayarlarınıza erişmesini engellemek için Windows konum hizmeti ve gizlilik kılavuzuna göz atın.
- Ayrıca Windows cihazınızı korumaya ilişkin kılavuzumuzda konumun nasıl kapatılacağını ve geçmişin nasıl silineceğini.
Linux
- To turn off location services in Ubuntu, see the official documentation on controlling location services.
- Gnome tabanlı işletim sistemlerinde coğrafi konumu devre dışı bırakmak için coğrafi konumu etkinleştirme ve devre dışı bırakma kılavuzuna göz atın.
- Ayrıca Linux cihazınızı korumaya ilişkin kılavuzumuzda konumun nasıl kapatılacağını ve geçmişin nasıl silineceğini öğrenin.
Ayrıca uygulama izinlerini kontrol etmeniz ve eğer mümkünse coğrafi konumu devre dışı bırakmanız faydalı olacaktır. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için cihazlarınızı nasıl koruyacağınıza dair kılavuzlarımıza göz atın:
Fotoğraf, video ve diğer dosyalardan meta verileri kaldırın
Fotoğraf, video, ses dosyası, PDF'den vb meta verileri kaldırmanız gerektiğinde bu bölümde listelenen araçları kullanabilirsiniz. Ancak bazı işletim sistemlerinin yalnızca fotoğraf ve videolardaki meta verileri silmeye veya düzenlemeye izin verdiğini unutmayın.
Android
- Fotoğraflardaki meta verilerden tanımlayıcı bilgileri kaldırmak için Scrambled Exif kullanabilirsiniz.
- Fotoğraf ve videolarda meta verileri görüntülemek, düzenlemek ve silmek için Android için ExifTool kullanabilirsiniz.
iOS
- Fotoğraflardaki meta verileri görüntülemek, düzenlemek ve silmek için MetaX kullanın.
- Fotoğraf ve videolarınızdan meta verileri kaldırmak için Photo & Video Metadata Remover uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulamanın orijinal görüntü veya videoda bir değişiklik yapmadığını, sadece meta veriler olmadan bir kopya oluşturduğunu unutmayın.
Linux, Windows ve macOS
- Fotoğraf, video, PDF vb dosyalardan meta verileri silmek için Exifcleaner kullanabilirsiniz.
Bu adımı neden öneriyoruz
Görüntüler, görselde görünenden daha fazla bilgi içerir. Nerede ve nasıl oluşturulduklarına dair tüm dosyalar meta veri içerir. Bir dosyanın meta verilerini genellikle bilgisayarda bir dosyaya sağ tıklayıp Özellikler veya Bilgi al seçeneğini açtığınızda görebilirsiniz.
Bazı meta veriler konumunuzu veya dosyanın oluşturulduğu cihazın modeli gibi bilgileri içerebilir: Dosyaya bakan biri bu bilgileri sizi tanımlamak için kullanabilir. Bu bölümde önerilen uygulamalar, meta verileri güvenli bir şekilde silmenize yardımcı olur.
Meta veriler ve bunları dosyalarınızdan nasıl temizleyebileceğinize dair daha fazla bilgi edinmek için Medya meta verileri hakkında bilmek istediğiniz ancak sormaya korktuğunuz her şey konusuna göz atın.