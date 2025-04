Vượt qua các hạn chế và kiểm duyệt trên Internet

Cập nhật 17 September 2024

Nếu bạn không thể truy cập các trang web hoặc dịch vụ quan trọng cho hoạt động của mình, điều này có thể là do các rào cản được thiết lập trong mạng cục bộ, thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc chính phủ. Việc chặn này thường là một hình thức kiểm duyệt, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể truy cập các trang web bị chặn bằng cách sử dụng một số công cụ và kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của Internet và cách các trang web bị chặn.

Hướng dẫn này cung cấp một loạt các khuyến nghị về:

Trước khi tiến hành cài đặt VPN, hãy tự hỏi xem bạn thực sự cần gì.

Bạn nên thử sử dụng VPN theo hướng dẫn bên dưới trong những trường hợp sau:

Nhưng cũng có những trường hợp khác mà yêu cầu của bạn có thể được giải quyết thông qua các giải pháp khác nhau, ví dụ:

Dịch vụ VPN cung cấp cho bạn một kết nối khiến bạn trông như đang ở một quốc gia khác so với vị trí thực tế và có thể khiến nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) tưởng rằng bạn đang truy cập một trang web hoặc sử dụng một dịch vụ khác so với thực tế.

Một số dịch vụ VPN dựa vào các chức năng được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows, macOS, Linux, Android và iOS. Một số khác yêu cầu bạn phải cài đặt và cấu hình phần mềm bổ sung (như OpenVPN hoặc WireGuard). Một số nhà cung cấp VPN sẽ cung cấp trình cài đặt tùy chỉnh xử lý mọi thứ cho bạn.

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau để biết cách chọn dịch vụ VPN:

- **Có đáng tin cậy không?** – Câu hỏi quan trọng nhất là liệu bạn có thể tin tưởng công ty hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ hay không. Khi sử dụng VPN, bạn đang chuyển điểm tin cậy của mình từ mạng cục bộ và nhà cung cấp dịch vụ Internet sang nhà cung cấp VPN. Hãy tự hỏi liệu việc thay đổi người có thể xem lưu lượng truy cập của bạn có thực sự làm giảm rủi ro của bạn hay không. Nhà cung cấp VPN hiện có khả năng theo dõi lưu lượng truy cập Internet của bạn, vì vậy cần đảm bảo rằng bạn có thể tin tưởng họ bằng cách xem xét các điểm dưới đây. - **Sứ mệnh của nhà cung cấp VPN là gì?** – Để chắc chắn rằng một dịch vụ VPN đáng tin cậy, điều đầu tiên bạn nên nghiên cứu là sứ mệnh hoặc mô hình kinh doanh của dịch vụ đó: mục tiêu của những người quản lý dịch vụ đó là gì? Dịch vụ VPN này do các nhà hoạt động muốn chống lại sự giám sát hay do một công ty quản lý? Và nếu là một công ty, ai là người sáng lập ra nó? Nó có gương mặt đại diện không và những người sáng lập có xuất thân thế nào? - **Nó có lưu lại nhật ký truy cập không?** – Một tính năng quan trọng khác cần xem xét là liệu dịch vụ VPN có lưu lại nhật ký truy cập hay không – sớm hay muộn, các cơ quan nhà nước sẽ yêu cầu nhà cung cấp VPN chuyển giao dữ liệu về một trong những người dùng của mình để điều tra. Đặc biệt nếu VPN được quản lý bởi một công ty thương mại, công ty đó sẽ phải hợp tác với các nhà điều tra nếu muốn duy trì hoạt động kinh doanh. Trong những trường hợp như vậy, cách duy nhất để nhà cung cấp VPN có thể tránh chuyển giao dữ liệu và vi phạm lòng tin của người dùng là chỉ cần giữ trên máy chủ của mình càng ít thông tin về các kết nối của bạn càng tốt. Kiểm tra chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ của VPN để tìm hiểu xem họ có lưu nhật ký truy cập hay không. Ngoài ra, hãy kiểm tra lịch sử của VPN: VPN đó đã nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan nhà nước chưa? VPN đó đã phản hồi như thế nào? - **Dịch vụ VPN đó đã được kiểm định chưa?** – Một cách để đảm bảo rằng VPN sẵn sàng bảo vệ người dùng như đã hứa là kiểm tra xem VPN đó có trải qua các cuộc kiểm định độc lập định kỳ của bên thứ ba và có uy tín hay không. Vì khả năng bảo vệ do dịch vụ VPN cung cấp phụ thuộc vào cách cơ sở hạ tầng của nó được thiết lập và quản lý, nên cách duy nhất có thể để kiểm tra xem nó có thực sự an toàn hay không là gửi các bài kiểm tra thường xuyên. Kiểm tra xem nó có trải qua các cuộc kiểm định hay không, lần kiểm định gần nhất là khi nào và liệu các máy chủ có được kiểm định hay không. Nếu họ chỉ kiểm định các ứng dụng của họ chứ không phải cơ sở hạ tầng phụ trợ, bạn không thể chắc chắn họ sẽ làm gì với dữ liệu của bạn khi dữ liệu đó đi qua máy chủ của họ. - **Công ty có trụ sở chính ở đâu?** – Công ty có trụ sở chính tại một quốc gia có thể tuân thủ yêu cầu của chính quyền tại quốc gia của bạn không? Và quốc gia đó có thực thi quyền con người và bảo vệ người tiêu dùng không? Điều quan trọng là phải biết liệu nhà cung cấp VPN có tôn trọng quyền riêng tư và quyền của bạn hay không và liệu họ có bị buộc phải hợp tác với chính quyền quốc gia của bạn hay không, đặc biệt là nếu bạn đang sử dụng dịch vụ VPN để bảo mật các hoạt động mà quốc gia của bạn đang đàn áp nghiêm ngặt.

Mạng lưới của VPN đó rộng lớn như thế nào? – VPN có bao nhiêu máy chủ và ở bao nhiêu địa điểm? Mạng càng lớn thì kết nối của bạn càng đáng tin cậy. Bạn cũng cần kiểm tra xem VPN có máy chủ gần khu vực của mình không, vì kết nối có thể sẽ nhanh hơn nếu bạn sử dụng máy chủ gần mình hơn.

VPN có bao nhiêu máy chủ và ở bao nhiêu địa điểm? Mạng càng lớn thì kết nối của bạn càng đáng tin cậy. Bạn cũng cần kiểm tra xem VPN có máy chủ gần khu vực của mình không, vì kết nối có thể sẽ nhanh hơn nếu bạn sử dụng máy chủ gần mình hơn. Dịch vụ VPN đó sử dụng công nghệ nào? – VPN có sử dụng giao thức đáng tin cậy và công nghệ mã hóa hiện đại không? Hãy tìm các dịch vụ cung cấp mã hóa ít nhất 256 bit và giao thức VPN hiện đại như giao thức WireGuard hoặc OpenVPN có mã nguồn mở.

VPN đó có bao gồm tính năng kill switch không? – Trong trường hợp có sự cố kết nối, VPN có thể ngắt kết nối và kết nối của bạn có thể đột nhiên trở nên không an toàn mà bạn không biết. Để tránh rủi ro này, các dịch vụ VPN tốt nhất có tính năng kill switch, tự động dừng mọi kết nối bất cứ khi nào xảy ra sự cố kết nối. Lưu ý rằng một số hệ điều hành (như Android) cung cấp tính năng tương tự trong cài đặt của riêng chúng.

Ngoài ra, hãy tìm hiểu về các tiêu chí mà chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo khi chọn công cụ.

Lựa chọn dịch vụ VPN

Xem danh sách các công cụ bảo vệ kết nối Internet mà chúng tôi đề xuất để biết một số dịch vụ VPN được đề xuất. Danh sách này cũng bao gồm các tùy chọn để chạy VPN của riêng bạn.

Sau khi xác định được VPN phù hợp nhất với mình, hãy cân nhắc cài đặt ít nhất một vài VPN để bạn có phương án thay thế trong trường hợp một trong số chúng không hoạt động.

Kiểm tra xem nó có hoạt động không

Sau khi đã chọn được VPN phù hợp với mình, hãy làm theo các bước được liệt kê trong phần này để kiểm tra xem dịch vụ đó có thực sự hoạt động và không làm rò rỉ địa chỉ IP của bạn hay không.

Nếu có thể, hãy chạy các thử nghiệm này khi bạn có kết nối Internet ổn định và không cần phải tránh né tình trạng kiểm duyệt trên diện rộng.

Kiểm tra xem có rò rỉ địa chỉ IP không

Tra cứu địa chỉ IP hiện tại của bạn. Bạn có thể truy cập trang web như IPLocation hoặc WhatIsMyIP, hoặc đơn giản chỉ cần nhập câu hỏi "IP của tôi là gì?" vào thanh tìm kiếm của Google. Địa chỉ IP sẽ có cấu trúc giống như 172.105.249.143 hoặc 2a01:7e01::f03c:92ff:fecd:7e45 . Trên cùng thiết bị đó, bật VPN hoặc ứng dụng khác mà bạn muốn sử dụng để vượt qua tình trạng chặn Internet. Quay lại trang tra cứu địa chỉ IP mà bạn đã sử dụng ở bước 1 và tải lại trang đó. Xác nhận rằng địa chỉ IP giờ đây đã khác so với trước đó.

Nếu bạn vẫn thấy địa chỉ IP cũ, ứng dụng VPN bạn đang sử dụng đã không hoạt động như mong đợi. Nếu công cụ bạn đang sử dụng làm rò rỉ địa chỉ IP, hãy thử các bước sau để xem bạn có thể khắc phục được sự cố này không: Khởi động lại thiết bị.

Kiểm tra liệu ứng dụng bạn đang dùng có đang kết nối với máy chủ VPN hay không.

Tạm thời vô hiệu hóa tường lửa và phần mềm diệt virus của bạn. Nếu sau bước này địa chỉ IP của bạn không bị rò rỉ nữa, hãy kiểm tra tài liệu hướng dẫn của tường lửa hoặc phần mềm diệt virus để đảm bảo chúng không vô hiệu hóa chức năng của VPN.

Kiểm tra xem DNS có bị rò rỉ không

Sau khi tắt VPN, hãy mở trang kiểm tra DNS bị lộ trên BrowserLeaks. Hãy ghi lại các tên miền hiển thị. Khởi động VPN và tải lại trang kiểm tra DNS bị lộ. Địa chỉ IP bạn thấy hiện tại phải khác với địa chỉ bạn thấy ở bước 1. Nếu chúng không thay đổi, có thể VPN của bạn đang làm lộ DNS của bạn.

Kiểm tra xem có bất kỳ WebRTC nào bị lộ không

Khi VPN của bạn đã tắt, hãy mở trang kiểm tra WebRTC bị lộ trên BrowserLeaks. Bạn sẽ thấy địa chỉ IP của mình trong mục Địa chỉ IP công khai. Khởi động VPN và tải lại trang kiểm tra WebRTC bị lộ. Địa chỉ IP bạn thấy hiện tại phải khác với địa chỉ bạn thấy ở bước 1. Nếu nó không thay đổi, có thể WebRTC của bạn đã bị lộ. Để khắc phục sự cố này, bạn có thể thử tắt WebRTC trong trình duyệt, nhưng lưu ý rằng điều này cũng sẽ vô hiệu hoá chức năng gọi video. Tìm hiểu cách tắt WebRTC trong trình duyệt của bạn.

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Most VPN providers advertise their services as effective, but you should check that they work and they don't leak your IP address. Điều quan trọng là phải kiểm tra xem dịch vụ VPN bạn sử dụng có thực sự hoạt động hiệu quả và bảo vệ bạn hay không, để bạn có thể sẵn sàng khi cần (ví dụ: khi một trang web bạn cần truy cập hoặc một dịch vụ bạn cần sử dụng bị chặn). Trong tình huống khẩn cấp, việc đảm bảo sử dụng đúng công cụ sẽ khó khăn hơn, và thậm chí các trang web cung cấp công cụ đó cũng có thể bị chặn.

Hãy cân nhắc các giải pháp thay thế cho các dịch vụ VPN thông thường

Nếu dịch vụ VPN bị chặn ở quốc gia hoặc cơ quan của bạn, hãy thử các công cụ tránh kiểm duyệt thay thế để truy cập các trang web bạn muốn.

Thiết lập VPN của riêng bạn

Hợp tác với một người sống ở quốc gia khác để thiết lập VPN của riêng bạn bằng các công cụ như Outline, Algo hoặc Amnezia VPN.

Hãy thử sử dụng một công cụ chuyên dụng để vượt qua kiểm duyệt

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này VPN không phải lúc nào cũng hoạt động hiệu quả. Ở một số quốc gia và tổ chức, VPN có thể bị chặn giống như các trang web mà bạn muốn truy cập. Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng các giải pháp thay thế, chẳng hạn như tự thiết lập VPN riêng, với địa chỉ IP không bị các cơ quan chức năng trong quốc gia của bạn biết đến, hoặc sử dụng các công cụ chuyên dụng sử dụng công nghệ được thiết kế để vượt qua các bộ lọc internet. Algo, Outline và Amnezia VPN là các ứng dụng mã nguồn mở giúp cá nhân và tổ chức dễ dàng quản lý dịch vụ VPN bảo mật riêng của mình. Với các công cụ này, những người có quyền truy cập internet tự do có thể thiết lập VPN để giúp người ở các quốc gia bị chặn VPN có thể truy cập các trang web bị cấm bằng cách vượt qua việc chặn địa chỉ IP. Psiphon là một công cụ mã nguồn mở vượt kiểm duyệt miễn phí, giúp người dùng truy cập nội dung trực tuyến không bị kiểm duyệt bằng cách sử dụng một lớp ẩn danh để tránh các bộ lọc nhận diện VPN. Psiphon được tài trợ từ các nhà quảng cáo, những người trả tiền để hiển thị quảng cáo tới người dùng. Lantern là một công cụ vượt kiểm duyệt sử dụng một tập hợp các giao thức mã nguồn mở để hòa lẫn với lưu lượng truy cập internet thông thường, giúp kết nối của nó không bị chặn và khó bị phát hiện.

Thử sử dụng Tor

Xem hướng dẫn về các công cụ ẩn danh của chúng tôi.

Cũng giống như các trang web và các nguồn tài nguyên khác, mạng Tor cũng có thể không truy cập được tại quốc gia của bạn. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể sử dụng một Tor Bridge.

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Sử dụng các công cụ ẩn danh miễn phí và mã nguồn mở như Trình duyệt Tor có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn quan tâm không chỉ là vượt qua kiểm duyệt internet mà còn tránh sự giám sát của nhà nước – nghĩa là nếu bạn muốn tránh bị nhận diện là người dùng các nguồn tài nguyên bị kiểm duyệt, vì việc truy cập một số trang web hoặc thực hiện một số hoạt động trực tuyến có thể là bất hợp pháp và bị xử phạt ở quốc gia của bạn. Tor không chỉ đơn giản chuyển hướng lưu lượng truy cập internet của bạn qua một nhà cung cấp dịch vụ như VPN thường làm. Thay vào đó, nó chuyển tiếp kết nối của bạn qua một mạng lưới phân tán gồm các trạm chuyển tiếp do các tình nguyện viên trên khắp thế giới vận hành. Tor mã hóa các yêu cầu truy cập trang web của bạn và chuyển chúng qua ít nhất ba máy chủ trước khi đến được điểm đích. Bằng cách này, Tor ngăn chặn những người theo dõi kết nối Internet của bạn biết được các trang web bạn truy cập, đồng thời cũng ngăn các trang web đó biết được vị trí thực tế của bạn. Nếu Tor bị chặn hoặc không an toàn để sử dụng ở quốc gia của bạn, bạn có thể sử dụng Tor Bridges – đây là các trạm chuyển tiếp của Tor không được liệt kê trong thư mục công khai của Tor, do đó sẽ khó bị nhận diện hơn bởi các nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các chính phủ đang cố gắng chặn truy cập vào mạng Tor.

Hãy cân nhắc truy cập và chia sẻ nội dung trên các mạng phi tập trung

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Trong các chế độ đàn áp nghiêm ngặt, hầu hết các công cụ vượt kiểm duyệt có thể không truy cập được hoặc tiềm ẩn rủi ro khi sử dụng. Các công cụ dựa trên mạng phi tập trung như I2P và trình duyệt Ceno được phát triển đặc biệt cho những trường hợp này. Ý tưởng là nếu một mạng không tập trung, nó sẽ trở nên chống chịu tốt hơn với kiểm duyệt vì không có một điểm yếu duy nhất, và nội dung có thể được chia sẻ và truy cập trên từng nút mạng. I2P is one of these anonymous, resilient networks, so you cannot be identified if you use it. Ceno là một trình duyệt cho phép truy cập nội dung web bị kiểm duyệt. Trình duyệt này khuyến khích và hỗ trợ người dùng chia sẻ nội dung web với nhau, tạo nên một mạng lưới phi tập trung, nơi các thành viên hỗ trợ lẫn nhau.

Cài đặt phần mềm không thể truy cập ở quốc gia của bạn

Tải xuống các ứng dụng vượt kiểm duyệt thông qua Paskoocheh.

Tìm hiểu vì sao chúng tôi đề xuất điều này Nếu bạn sống ở một chế độ đàn áp, nơi rất khó để tải các ứng dụng vượt kiểm duyệt, hãy cân nhắc sử dụng các kênh chống kiểm duyệt của Paskoocheh để lấy các công cụ mà bạn muốn cài đặt – bao gồm trang web Paskoocheh, ứng dụng Android, bot email và bot Telegram.

Hãy đặt câu hỏi về các công cụ khác để truy cập những trang web bị chặn

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã cung cấp một số công cụ mà bạn có thể sử dụng để duy trì kết nối internet bất chấp các rào cản.

Bạn có thể biết đến các công cụ khác được bạn bè hoặc đồng nghiệp giới thiệu và tự hỏi liệu chúng có an toàn và hiệu quả để sử dụng hay không.

Đó có phải là một proxy dùng qua trình duyệt web, một loại proxy khác hay là phần mềm riêng cần cài đặt?

Các proxy dựa trên web có thể tiện lợi nếu bạn không thể cài đặt phần mềm trên một máy tính mà bạn không có quyền kiểm soát, hoặc khi việc cài đặt phần mềm có thể gây rủi ro cho bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các ứng dụng đáng tin cậy hoạt động bên ngoài trình duyệt thường an toàn và ổn định hơn so với các proxy dựa trên web.

Nếu bạn buộc phải sử dụng proxy thông qua trình duyệt, đừng nhập mật khẩu hoặc trao đổi thông tin nhạy cảm. Tuyệt đối không sử dụng proxy dựa trên web với địa chỉ bắt đầu bằng HTTP thay vì HTTPS, vì điều này sẽ khiến các yêu cầu truy cập trang web và thông tin bạn cung cấp bị lộ cho chủ sở hữu proxy xem.

Ngoài ra, hãy lưu ý rằng một số proxy (gọi là SOCKS proxy) không dựa trên web mà sẽ chuyển toàn bộ lưu lượng truy cập của bạn qua máy chủ của chúng. Điều này có thể giúp bạn truy cập các dịch vụ bị chặn ở quốc gia hoặc tổ chức của bạn (ví dụ như các ứng dụng nhắn tin), nhưng chúng sẽ không mã hóa kết nối của bạn.

Đây là dịch vụ công cộng hay riêng tư ?

Các proxy công cộng có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai, hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn không biết ai cung cấp proxy đó hoặc lý do tại sao họ cung cấp, rất có thể proxy này được cung cấp với mục đích xấu. Proxy công cộng cũng thường bị quá tải nhanh chóng, dẫn đến tốc độ chậm và tăng khả năng bị chặn. Trong khi đó, proxy riêng tư giới hạn quyền truy cập theo một cách nào đó, thường bằng cách thu phí hàng tháng hoặc hàng năm.

Nếu bạn có thể đăng ký một tài khoản trên một proxy riêng đáng tin cậy, an toàn và bảo mật, proxy đó có khả năng hoạt động ổn định lâu hơn so với một proxy công cộng.

Mục nâng cao: Hợp tác OONI

Nếu các trang web hoặc dịch vụ bị chặn khi bạn truy cập internet ở khu vực của mình, Open Observatory of Network Interference (OONI), một tổ chức thu thập dữ liệu từ những trường hợp như vậy trên toàn thế giới, rất mong nhận được thông tin từ bạn.

Nếu bạn quyết định hợp tác với OONI, hãy cân nhắc rằng bất kỳ ai giám sát hoạt động internet của bạn đều có thể thấy rằng bạn đang chạy OONI Probe. Vì vậy, nếu bạn đang nằm trong tầm ngắm của một chế độ đàn áp, tốt nhất là nên tìm hiểu thêm về các rủi ro tiềm ẩn khi thực hiện các bài kiểm tra cho OONI trước khi bắt đầu.

