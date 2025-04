Buat dan lindungi beberapa identitas daring

Diperbarui 9 September 2024

Panduan ini membantumu merefleksikan alasan mengapa kamu ingin membuat identitas daring alternatif dan menyarankan metode untuk mengamankan identitas tersebut untuk membuatnya sesulit mungkin untuk menghubungkannya dengan kehidupan pribadimu atau dengan persona daringmu yang lain.

Kembangkan strategimu

Strategi untuk menjaga identitas terpisah bisa berkisar dari transparansi penuh ke anonimitas penuh.

Bergantung pada risiko, situasi, kebutuhan, dan tujuan, kamu bisa memilih untuk menggunakan nama asli secara transparan, membuat persona alternatif dengan nama dan cerita sendiri atau coba dan sembunyikan identitasmu secara menyeluruh.

Di bagian berikut kamu bisa menemukan deskripsi dari semua strategi berikut untuk membantumu mempertimbangkan mana yang terbaik untukmu.

Identitas Asli

Menerbitkan konten daring dengan nama aslimu pantas jika identitasmu tersambung dengan reputasi yang memberikanmu kredibilitas dan kepercayaan.

Jika kamu memutuskan untuk transparan tentang siapa dirimu, bukan berarti kamu harus menyingkap semua kehidupan pribadimu di internet. Kamu bisa, seperti menggunakan nama dan nama belakangmu dalam dokumen untuk menandatangani kontribusi Anda ke outlet media dan situs web lain sambil menggunakan profil pribadi dengan nama samaran di media sosial dan grup perpesanan untuk berkomunikasi dengan teman dekat dan keluarga.

What counts in these cases is that you always apply basic practices to keep your identities separate.

Pseudonimitas persisten

Jika kamu menggunakan nama alternatif secara konsisten untuk beberapa jenis aktifitas dalam waktu yang lama, kamu memilih pseudonimitas yang persisten. Strategi ini bisa membantu memitigasi ancaman seperti retribusi politik atau ekonomi dari apa yang kamu terbitkan secara daring, yang bisa mengembangkan reputasi daring yang terhubung dengan nama alternatifmu. Hal ini pada nantinya memungkinkan orang lain untuk memutuskan apakah kamu dapat dipercaya atau tidak − sebuah aspek penting dalam komunitas daring berbasis kepercayaan.

Mungkin juga untuk memelihara beberapa pseudonim (dan reputasi) untuk tujuan berbeda. Contohnya, kamu bisa membedakan antara nama aktivismu, dan nama panggilan yang kamu gunakan untuk menerbitkan foto yang kamu ambil sebagai hobi.

Identitas alternatif juga bisa dikelola secara kolektif. Saat opsi ini menawarkan keuntungan kolaborasi grup, kamu perlu mengembangkan praktik koordinasi yang baik bersamaan dengan pengukuran keamanan yang kuat untuk menghindari penyingkapan individu atas risiko yang dihasilkan oleh pilihan orang lain.

Pada bagian berikut kamu bisa menemukan instruksi tentang bagaimana membuat dan melindungi sebuah identitas pseudonim.

Anonimitas

Anonimitas daring total bisa sangat sulit untuk dicapai, namun alat-alat dan strategi pendukung anonimitas bisa sangat membantu dalam situasi berisiko tinggi yang bisa membahayakan kebebasan dan kesejahteraanmu, bahkan membahayakan orang-orang terdekatmu.

Tidak seperti pseudonimitas yang persisten, anonimitas total termasuk mengunakan identitas yang berumur pendek untuk mencapai tujuan tertentu tanpa meninggalkan jejak apapun. Contohnya, seorang pengungkap fakta yang ingin mengirimkan dokumen ke sebuah outlet media akan menggunakan alat-alat pendukung anonimitas untuk berkomunikasi dengan jurnalis dan kemudian menghapus akun apapun yang mereka buat untuk tujuan ini.

Jika kamu berpikiran untuk menganonimkan aktivitas daring, pertimbangkan bahwa di beberapa negara, otoritas negara tersebut bisa mengartikan strategi ini sebagai tanda bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah. Dalam kasus tersebut, tanyakan dirimu jika kamu bisa mencari cara lain untuk mencapai tujuanmu, contohnya dengan tidak menggunakan internet sama sekali.

Learn more about the tools and strategies you can use to anonymize your connections, messages and file sharing.

Membandingkan strategi

Pro dan kontra dari memiliki berbagai pilihan identitas:

Lebih berisiko untukmu Menjaga reputasi Upaya yang diperlukan Identitas asli + ++ - Pseudonimitas yang persisten - + + Anonimitas -- - ++

Identitas asli Risiko: Menggunakan identitas resmimu secara daring berarti kamu bisa dengan mudah diidentifikasi oleh anggota keluarga, kolega, dan yang lainnya sehingga aktivitasmu bisa dikaitkan kepadamu. Reputasi: Orang lain bisa dengan mudah mengidentifikasimu; memperoleh reputasi dan kepercayaan menjadi lebih mudah. Upaya: Strategi ini memerlukan sedikit upaya karena kamu tidak perlu mempelajari cara menggunakan alat-alat pendukung anonimitas.

Pseudonimitas yang persisten Risiko: Sebuah pseudonim bisa dikaitkan dengan identitas resmimu jika kamu tidak menerapkan strategi secara hati-hati untuk melndungi koneksimu. Reputasi: Sebuah pseudonim yang persisten membuatnya memungkinkan untuk mengidentifikasimu di lintas platform dan adalah cara yang baik untuk memperoleh reputasi dan kepercayaan. Upaya: Menjaga sebuah pseudonim memerlukan upaya, terlebih lagi jika kamu juga menggunakan nama resmimu di tempat lain.

Anonimitas Risiko: Saat hal ini bisa sangat berguna jika kamu ingin melakukan aktivitas yang dilarang dalam konteksmu, anonimitas juga bisa menjadi sangat sulit untuk dijaga. Pilih opsi ini dengan hati-hati dan pelajari cara bagaimana menggunakan alat-alat pendukung anonimitas secara benar. Reputasi: Anonimitas menawarkan sedikit kesempatan untuk memperoleh kepercayaan dan reputasi, atau untuk berjejaring dengan orang lain. Upaya: Mencapai anonimitas adalah hal yang sulit, dan memerlukan upaya yang kuat untuk berhati-hati dalam menghindari membocorkan informasi yang bisa menyingkap identitasmu.



Periksa informasi apa saja yang ada tentangmu secara daring

Sebelum kamu mulai membuat identitas alternatif untuk aktivitas daringmu, sebaiknya kamu melakukan riset secara daring untuk mengetahui apa yang bisa internet singkap mengenai dirimu − sebuah aktivitas yang sering disebut "swa-doxing".

Pelajari kenapa kami merekomendasikan ini Doxing terdiri dari penelusuran dan pengumpulan informasi tentang seseorang dengan menggunakan semua sumber yang tersedia untuk mempublikasikannya. Seseorang yang jahat dapat melakukan hal ini untuk mengidentifikasi informasi berharga tentang target mereka, misalnya untuk mengetahui detail pribadi pada persona daring. "Swa-doxing" memungkinkanmu mengetahui informasi apa saja yang tersedia tentangmu dan, jika perlu, menghapusnya untuk mencegah data ini dipublikasikan ulang dan disebarkan.

Singkirkan informasi yang tidak diinginkan dan identitas lama

Jika kamu menemukan gambar, video, atau informasi lainnya yang bisa menghubungkan identitasmu satu sama lain, kamu bisa menghubungi situsweb dan platform tempat hal tersebut diterbitkan dan minta mereka untuk menghapusnya.

Pelajari kenapa kami merekomendasikan ini Menggunakan identitas untuk jangka waktu yang lama − untuk pekerjaan dan kehidupan pribadimu, juga untuk aktivitas lainnya − bisa membuat banyak informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau menyerangmu. Akan sangat berguna jika kamu menganggap setiap identitas, bahkan yang menggunakan nama resmimu, sebagai sesuatu yang sekali pakai, dan menyingkirkan informasi, foto, video, dan akun lama saat diperlukan.

Petakan wilayah sosialmu

Langkah penting lainnya sebelum membuat beberapa identitas termasuk memetakan wilayan sosialmu untuk memahami di mana ada kecenderungan untuk dicocokkan dan titik pertemuan mana yang bisa berujung pada serangan lintas wilayah.

Pikirkanlah tentang aktivitas dan jaringan berbeda yang kamu miliki, baik daring dan luring, dan pertimbangkan tingkat sensitifitasnya. Saat kamu telah mengidentifikasi wilayah yang paling sensitif, pikirkan cara memisahkannya dari wilayah lainnya dalam hidupmu. Berdasarkan hal tersebut, kamu bisa melanjutkan untuk mengembangkan identitas daring yang kamu perlu buat untuk memisahkan wilayah yang sensitif dari aktivitasmu yang lain.

Pelajari kenapa kami merekomendasikan ini Setiap orang berada di beberapa wilayah sosial − di tempat kerja dan organisasi aktivisnya, di keluarga dan lingkaran pertemanannya, di tim olahraga, di lingkungan tempat tinggal dan di kelompok bermain videogamenya. Kita cenderung mengamankan beberapa jaringan dan aktivitas kita lebih dari yang lain. Contohnya, kita cenderung lebih melindungi komunikasi untuk pekerjaan atau aktivisme kita dan kurang melindungi interaksi dengan teman di platform media sosial. Namun setiap titik pertemuan antara grup tersebut bisa berubah menjadi ancaman. Contohnya, jika seorang aktivis berbicara tentang hobinya di media sosial, seseorang yang ingin mengintainya bisa mencoba memasang virus di perangkat mereka dengan mengirimkan PDF terinfeksi mengenai hobi mereka dan meyakinkan mereka untuk membukanya. Namun, ini hanya akan terjadi jika seseorang menggunakan identitas yang sama untuk semua yang mereka lakukan secara daring. Ini adalah salah satu alasan kenapa memisahkan wilayah sosial dari satu sama lain bisa membantu mengamankan aktivitas kita yang paling sensitif.

Buat dan amankan identitas alternatif

Memilih sebuah nama

Identitas barumu harus memiliki nama dan nama keluarga yang terlihat kredibel sebagai nama resmi oleh platform media sosial tempat kamu mendaftarkan akun. Kamu juga bisa memilih nama yang kurang masuk akal, namun ingatlah bahwa beberapa platform – terutama Facebook – mensyaratkan pengguna mendaftar dengan "nama yang mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari", jadi, memilih nama yang kredibel akan membantu saat membuat persona daring. Dalam kasus apapun, jika kamu memutuskan untuk menggunakan sebuah pseudonim di platform media sosial, kamu harus mengingat risiko penonaktifan akun dan memikirkan cara alternatif untuk berkomunikasi jika kamu kehilangan akses ke akun media sosialmu.

Saat kamu sudah memilih sebuah nama, nama keluarga, dan nama pengguna untuk persona barumu, hal terbaik adalah melakukan riset menyeluruh untuk mencari tahu apakah orang lain sudah menggunakan nama tersebut.

Dapatkan nomor telepon berbeda

Ada beberapa cara mendapatkan nomor telepon berbeda, dan tergantung di mana kamu tinggal, kamu mungkin bisa mendaftarkannya tanpa identitas resmimu.

Di beberapa negara, kamu bisa membeli kartu SIM prabayar yang telah terdaftar tanpa mengharuskanmu untuk menunjukkan dokumen apapun.

Kamu juga bisa mendapatkan nomor telepon dari layanan panggilan daring seperti Hushed, Google Voice atau Twilio.

Ingatlah bahwa penting untuk menjaga kendali atas nomor telepon alternatifmu: jika kamu berhenti membayar, nomor itu bisa saja diserahkan ke orang lain dan bisa menjadi semakin sulit untuk memulihkan akun yang kamu daftarkan dengan nomor tersebut jika kamu kehilangan aksesnya.

Pelajari kenapa kami merekomendasikan ini Saat kamu mendaftarkan alamat surel baru atau akun media sosial, aplikasi bertukar pesan, dll., kamu biasanya dimintai nomor telepon, dan dalam banyak kasus, nomor teleponmu tersambung ke dokumen dan identitas resmimu. Jadi, nomor teleponmu bisa menjadi titik lemah yan bisa memungkinkan pelacakan identitas alternatifmu. Ini mengapa salah satu dari beberapa langkah awal untuk membuat beberapa identitas harus disertai mencari cara untuk mendapatkan nomor telepon permanen yang berbeda utuk setiap persona daringmu,

Sembunyikan alamat IP-mu

Kamu bisa memilih untuk menggunakan VPN yang terpercaya untuk menyembunyikan IP-mu, namun ingatlah bahwa penyedia layanan VPN akan bisa melihat apa yang kamu lakukan secara daring, jadi kamu harus mempercayai mereka. Jika kamu ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa mengaitkan nama resmi dengan identitas alternatifmu, hal terbaik adalah menganonimkan koneksimu dengan Tor.

Pelajari kenapa kami merekomendasikan ini Untuk memastikan PJI, penyedia layanan surel, dan platform daring yang kamu gunakan tidak bisa mengaitkan identitas resmi dengan identitas alternatifmu, sebaiknya kamu menyembunyikan alamat IP saat kamu membuat akun untuk identitas barumu juga saat kamu menggunakan dan mengelola akun tersebut.

Create a new email account

You can register a new mail account, create an alias starting from your current email account or, if you don't need a permanent address, you could use a disposable email service. Read more on all these options in our guide on safe email.

Pelajari kenapa kami merekomendasikan ini An important step to creating an alternative online identity consists in creating a new email account. You will need to use this email to register new accounts on social networking platforms and other online services. Jika kamu tidak ingin penyedia layanan surel mengaitkan akun barumu ke identitas resmimu, gunakan alat untuk menyembunyikan alamat IP saat membuat akun surel barumu – dan ingatlah untuk selalu menggunakan alat yang sama juga untuk memeriska pesanmu.

Menjaga identitasmu tetap terpisah

Apply basic practices to keep your identities separate

Whatever approach you choose, you should always apply some basic practices that can help you reduce the risk of revealing too much about your identities when using social media, chats and other online platforms.

Saat berbagi detail pribadi tentang kehidupan pribadimu, gunakan profil pribadi yang hanya bisa diakses oleh kontak yang dipilih. Saat menggunakan profil pribadi di media sosial komersil, berhati-hatilah terhadap perubahan reguler dari kebijakan privasi dari platform tersebut. Ini bisa memiliki dampak terhadap sebarapa "privat" profilmu. Ada beberapa kasus saat pengaturan privasi diubah, mengekspos gambar, isi, dan percakapan dari profil dan grup pribadi.

Saat menulis dan memposting gambar tentang sebuah kejadian, selalu pikirkan jika informasi yang kamu bagikan bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau menyerang seseorang. Adalah hal yang baik untuk meminta izin saat menulis tentang seseorang. Jika kamu memutuskan untuk memposting informasi, hanya lakukan setelah kejadian tersebut selesai.

Gunakan kata sandi yang kuat dan unik dan autentikasi dua faktor untuk setiap akun daring yang kamu buat.

Pelajari bagaimana cara mengurangi resiko dilacak saat menjelajahi web.

Hapus informasi yang bisa mengidentifikasi dari gambar dan berkas lainnya

Saat mengunggah gambar, video, atau berkas lainnya, ingatlah untuk menghapus metadata dan informasi lainnya yang bisa mengungkapkan identitasmu, lokasi, dan lainnya.

Gunakan beberapa akun daring, atau bahkan platform yang berbeda berdasarkan tujuan komunikasimu

Setiap identitasmu harus memiliki akun berbeda di media sosial dan aplikasi bertukar pesan, dan kamu harus berhati-hati saat mendaftarkan akun tersebut melalui alamat IP berbeda, nomor telepon dan alamat surel berbeda dari yang terhubung ke identitas utamamu.

Sebaiknya kamu tidak menggunakan platform jejaring sosial dan aplikasi bertukar pesan yang sama untuk setiap identitas: tergantung pada jenis kegiatan yang ingin kamu lakukan dan karakter yang ingin kamu tampilkan pada personamu, kamu bisa memutuskan untuk menggunakan platform yang berbeda untuk setiap identitas – misalnya Facebook jika ingin mempromosikan acara atau kegiatan, atau TikTok jika kamu ingin menjangkau audiens yang lebih muda.

Menjaga akun daringmu benar-benar terpisah

Jika kamu menggunakanakun berbeda untuk platform jejaring sosial yang sama, ikuti rekomendasi dalam daftar pada bagian ini untuk mengurangi risiko seseorang mengaitkan akunmu dengan yang lainnya:

Mengelompokkan setiap identitas menggunakan perangkat, profil, atau lingkungan virtual yang berbeda

Kamu bisa menggunakan beberapa alat untuk menjaga identitasmu tetap terpisah di perangkatmu. Dalam bagian ini, kamu bisa menemukan rekomendasi tentang bagaimana cara melakukannya di komputer dan ponselmu.

Komputer

Menggunakan perangkat berbeda

Kamu bisa menggunakan komputer berbeda untuk setiap identitas. Ingatlah bahwa perangkat-perangkat ini harus bisa menerima pembaruan keamanan. Periksa jika sebuah perangkat yang akan kamu guinakan untuk identitas alternatifmu akan menerima pembaruan keamanan dalam panduan kami tentang Windows, Mac dan Linux.



Memulai komputermu dari stik USB

Jika kamu perlu membuat semua koneksi untuk identitas alternatif menjadi anonim, sebuah peralatan aman untuk melakukannya adalah Tails, sistem operasi gratis dan bersumber terbuka yang bisa kamu jalankan dari sebuah media USB, tersambung ke internet menggunakan Tor, dan tidak meninggalkan jejak pada komputermu. Kamu bisa menggunakan USB Tail yang berbeda untuk setiap identitasmu yang paling sensitif. Kamu bisa menyimpan semua data untuk identitasmu yang berbeda di dalam stik USB Tails yang dienkripsi dengan membuat penyimpanan persisten. Pelajari lebih lanjut tentang opsi ini dalam dokumentasi resmi Tails.

Kamu juga bisa membuat sebuah live USB ubuntu dengan penyimpanan dan gunakanlah untuk mengelola identitas yang terpisah, namun dengan solusi ini, stik USB-mu tidak akan dienkripsi secara bawaan, sehingga kamu harus menyimpannya di tempat yang aman dan pastikan tidak ada seorang pun yang bisa menggunakannya tanpa izinmu.

Gunakan mesin virtual atau alat yang dijalankan di sandbox

Jika komputermu mendukung persyaratan sistem, kamu bisa mempertimbangkan untuk memasang QubesOS, sistem operasi gratis dan bersumber terbuka, yang berorientasi pada keamanan, yang memungkinkanmu membuat kompartemen terpisah (yang disebut qubes) untuk setiap identitas dan kebutuhanmu. Lihat beberapa contoh tentang bagaimana tipe pengguna berbeda mengatur qubes mereka untuk mengetahui bagaimana kamu bisa mengatur qubes untuk setiap identitasmu.

Cara aman lainnya untuk mengelola identitas yang terpisah dan menganonimkan semua koneksi internetnya adalah dengan Whonix, mesin virtual anonim yang bekerja seperti aplikasi dan mengarahkan semua lalu-lintas internetnya melalui Tor.

Kamu juga bisa memisahkan identitasmu dengan menggunakan mesin virtual (atau VM) untuk setiap identitas. Kamu bisa membuat VM dengan alat seperti VirtualBox, VMware atau KVM, namun pikirkan bahwa solusi ini memerlukan banyak sumber daya dari komputermu dan tidak akan mengubah alamat IP-mu, sehingga sebaiknya tidak menjalankan lebih dari satu VM dalam waktu bersamaan dan menyalakan VPN atau Tor sebelum kamu memulai mesin virtual.

Di Windows, kemungkinan serupa yang memerlukan lebih sedikit sumber daya tapi juga tidak mengubah alamat IP-mu adalah Sandboxie, sebuah alat sandbox untuk memisahkan identitasmu.

Buat beberapa akun berbeda di perangkatmu

Jika kamu tidak perlu melindungi personamu terhadap serangan rumit atau seseorang yang memeriksa perangkatmu, kamu bisa membuat beberapa akun pengguna berbeda untuk setiap identitasmu. Pelajari bagaimana membuat akun pengguna berbeda di Windows, Mac, dan Linux.



Gunakan peramban, profil peramban, atau ekstensi yang berbeda

Ponsel

Menggunakan perangkat berbeda

Consider dedicating a separate phone to each of your identities. Note that these devices have to be able to receive security updates. Periksa jika perangkat yang kamu pikir akan gunakan untuk identitas alternatifmu akan menerima pembaruan keamanan dalam panduan kami tentang Android dan iOS.



Membuat akun berbeda di Android

Jika kamu tidak perlu melindungi personamu terhadap serangan rumit atau seseorang yang memeriksa perangkatmu, kamu bisa membuat beberapa akun pengguna di tablet atau ponselmu untuk setiap identitas. Pelajari bagaimana membuat akun pengguna berbeda di Android.



Menempatkan aplikasimu dalam sandbox di Android

Jika kamu lebih memilih untuk tidak berpindah dari satu akun ke akun lainnya setiap saat, kamu juga bisa menggunakan [Shelter] (hanya tersedia di F-Droid), sebuah alat sandbox yang memungkinkanmu memisahkan identitas alternatif di profil kerja Android. Catatlah bahwa hal ini tidak mengubah alamat IP-mu dan tidak akan melindungimu terhadap serangan canggih atau seseorang yang memeriksa perangkatmu.

Menggunakan peramban berbeda

Jika kamu hanya memerlukan peramban untuk mengelola identitas alternatifmu, kamu bisa menggunakan peramban berbeda dari yang biasanya kamu gunakan untuk identitas utamamu. Pelajari peramban apa yang bisa kamu pilih dalam panduan kami tentang berselancar yang lebih aman. Pertimbangkan untuk menggunakan Tor Browser di Android, atau Onion Browser di iOS untuk mengelola identitas alternatif dengan alamat IP berbeda saat menggunakan perangkat yang sama.



Pelajari kenapa kami merekomendasikan ini Menjaga identitasmu terpisah dari satu sama lain dengan mengelola setiap identitas di perangkat berbeda, profil pengguna atau sandbox akan membantumu menghindari kelalaian manusiawi seperti membalas pesan dari akun yang salah, dan juga akan menyulitkan untuk mengaitkan identitasmu yang berbeda dengan cara pencocokan sidik jari perangkat atau peramban. Beberapa dari alat-alat berikut, seperti Whonix, Tor Browser, atau Qubes OS, juga memungkinkan untuk mengelola lebih dari satu identitas dengan alamat IP berbeda saat menggunakan perangkat yang sama. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin hanya ingin mengelola setiap identitas di peramban atau aplikasi berbeda untuk memastikan kamu tidak salah menggunakan identitas di akun media sosial, aplikasi bertukar pesan, dll.

Menggunakan metode pembayaran yang tidak menyingkap identitas resmimu

Jika kamu perlu melakukan pembayaran daring untuk identitas pseudonimmu, kamu mungkin perlu menggunakan metode pembayaran yang tidak tersambung ke nama resmi dan akun bank milikmu.

Selain mata uang kripto, yang lebih sulit dikelola, kamu bisa menggunakan uang tunai untuk membeli kartu prabayar yang tersedia di supermarket atau kamu bisa membuka akun di bank yang menawarkan fitur kartu kredit virtual yang menjaga identitasmu terlindungi dari penjual.

Pikirkan bagaimana cara mengelola beberapa identitas di ruang fisik

Jika aktivitas dari identitas alternatifmu tidak terbatas dalam ranah daring, kamu perlu memikirkan bagaimana menampilkan wajahmu berkaitan dengan pseudonim milikmu.

Bayangkan bagaimana untuk memisahkan kehidupan sehari-harimu dari aktivitas fisik persona alternatifmu, contohnya saat berbicara di publik atau menghadiri sebuah acara. Kamu bisa memilih untuk menyamar dengan menggunakan tampilan berbeda atau menggunakan masker, atau hanya menampilkan wajahmu di tempat dan dengan orang yang kamu percaya dan di tempat yang tidak memperbolehkan foto dan video. Bagaimanapun, pikirkan juga bahwa cara untuk menuju tempat tersebut mungkin saja diawasi, contohnya dengan kamera keamanan.

Kamu bisa membuat identitas sekali pakai yang bisa kamu gunakan untuk berhubungan dengan kenalan baru. Ini akan memberikanmu waktu untuk mengetahui apakah kamu bisa percaya pada kontak baru ini sebelum kamu sertakan mereka ke jaringan yang lebih terpercaya.

[Tingkat Lanjut] Membuat situsweb yang tidak bisa terkoneksi ke identitasmu

Periksa apakah nama domain dan registrar yang kamu pilih memungkinkan perlindungan privasi, dan cobalah untuk mencari penyedia nama domain yang menawarkan opsi ini secara gratis.

Untuk memastikan bahwa penyedia nama domainmu bahkan tidak mengetahui siapa dirimu, kamu bisa mendaftarkan domainmu di Njalla, sebuah registrar anonim yang menerima permintaan terenkripsi dan pembayaran dalam mata uang kripto.