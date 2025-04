İnternet engellemeleri ve izlemeyi aşmak

Faaliyetleriniz için ehemmiyet arz eden web sitelerine veya hizmetlere erişemiyorsanız bunun nedeni internet servis sağlayıcı (ISS) veya hükümet tarafından uygulanan engeller olabilir. Bu engeller genellikle bir tür sansürdür, ancak çoğu durumda çeşitli araçlar ve teknikler kullanarak engellenmiş web sitelerine ulaşmak mümkündür.

İnternetin nasıl çalıştığı ve web sitelerinin nasıl engellendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu kılavuz, aşağıdaki konularda bir dizi öneri sunar:

ülkenizde veya bağlandığınız yerel ağda (kütüphane, iş yeri, otel vb) engellenen veya sansürlenen web sitelerine ve hizmetlere nasıl erişebileceğiniz;

eriştiğiniz web sitelerinin ve hizmetlerin sahiplerinin veya yöneticilerinin konumunuzu bilmesini nasıl önleyebileceğiniz;

yerel internet sağlayıcınızın veya yerel ağınızdaki birinin sizi izlemesini nasıl önleyebileceğiniz.

Erişim sağlayamadığınız web sitesi veya hizmetin gerçekten engellenip engellenmediğini kontrol edin

Enter the address of the website or service you can't access in the search bar of Down for everyone or just me. Alternatively, you could ask a trusted person living in another country to try and access the website or service you would like to visit or use and let you know if they can access it.

Site veya hizmet çalışıyor ancak erişemiyorsanız, bu illaki ülkenizde veya kurumunuzda engellendiği anlamına gelmez. Eğer bu bir web sitesi ise, ana tarayıcınızdaki ayarlar veya yüklü eklentiler nedeniyle yüklenmiyor olabileceğinden, farklı bir tarayıcıyla erişmeyi deneyin. Eğer bir hizmetse, farklı bir uygulama veya cihaz kullanmayı deneyin.

Bunları denedikten sonra hala web sitesi veya hizmete erişemiyorsanız, olası engeli aşmak için aşağıdaki araçlardan birini deneyin.

Bu adımı neden öneriyoruz Bazen sansürle ilgili olmayan nedenlerden dolayı bir web sitesine veya hizmete erişemeyebilirsiniz. Web sitesi veya hizmet teknik nedenlerle kapalı olabilir, tarayıcınızın önbelleği güncellenmiyor olabilir, tarayıcınıza yüklediğiniz bir uzantı sitenin düzgün çalışmasını engelleyebilir, uygulamanız güncel olmayabilir. Özellikle yakın zamana kadar bu web sitesine veya hizmete erişebilidiyseniz, sorunu gidermek için bu bölümdeki adımları takip edin.

Bağlantı ve DNS'lerinizi şifreleyin

Bu adımı neden öneriyoruz Bazen web istekleri, sayfa adresine veya içeriğine uygulanan yetkisiz anahtar kelimeler listesine göre engellenebilir. Ancak bu tür bir sansür, yalnızca şifrelenmemiş web iletişimlerine uygulanabilir. Yalnızca HTTPS modunu kullanarak, tarayıcınızın web sitesiyle olan iletişimlerini şifrelerseniz, hangi sayfaları görüntülediğinizi ve bu sayfaların içeriklerinde ne olduğunu yalnızca siz ve web sitesi bilebilir. Bazı durumlarda sansür, DNS sorguları üzerinden uygulanır. Bu, belirli web adreslerinin IP adreslerine çevrilme işleminin engellenmesi veya değiştirilmesi anlamına gelir. Bu tür sansürden kaçınmak için ülkenizin dışındaki güvenilir DNS sunucularını kullanabilir ve DNS trafiğinizi şifreleyebilirsiniz. Ancak, internet bağlantınızı izleyen bir kurum, şifrelemeyi destekleyen yabancı bir DNS sağlayıcısı kullandığınızı fark edebilir ve bu sağlayıcıya erişimi engelleyebilir.

Bir VPN'e gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına karar verin

Bir VPN yüklemeden önce, tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin.

Bu durumlarda aşağıdaki bölümlerde yer alan talimatları izleyerek VPN kullanmayı denemelisiniz:

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinden veya kullandığınız diğer hizmetlerden IP adresinizi gizlemeniz gerekirse,

İnternet sağlayıcınızdan veya yerel ağınızdaki birinden Hangi web sitelerini veya hizmetleri kullandığınızı gizlemeniz gerekiyorsa,

Ülkenizde veya bağlandığınız yerel ağda (örneğin, kütüphane, iş yeri, otel gibi) uygulanan internet engellerini aşmanız gerekiyorsa.

Ancak, ihtiyacınızı farklı çözümlerle karşılayabileceğiniz başka durumlar da vardır, örneğin:

Bu adımı neden öneriyoruz Bir VPN hizmeti, IP adresinizi ziyaret ettiğiniz web sitelerinden gizleyebilir ve internet engellerini aşmanıza yardımcı olabilir. Ancak, yerel ağ düzeyinde izlenmekten korunmak ve internet servis sağlayıcınız ile ticari web siteleri tarafından profilinizin çıkarılmasını ve izlenmenizi engellemek için VPN yeterli değildir. Bu ihtiyaçları karşılamak için en azından tarayıcınızda geliştirilmiş gizlilik ayarlarını etkinleştirmeniz ve izlenmeyi önlemek için eklentiler yüklemelisiniz. If you are considering using a VPN to protect your online activities from someone on your local network, a VPN may not be your best solution, as (at the moment of writing this guide) VPNs have a vulnerability called TunnelVision that can allow an attacker to route your connections through their computer instead of your VPN so they can spy on your traffic. Gerçekten IP'nizi gizlemeye ihtiyaç duyduğunuz hassas durumlarda, VPN sağlayıcısı tüm trafiğinizi görebildiği için VPN hizmeti anonimlik için elverişli değildir.

Bir VPN hizmetinin size neler sağlayabileceğini değerlendirin

VPN hizmetleri, bulunduğunuz yerden farklı bir ülkede bulunuyormuş gibi görünmenizi sağlayabilir ve internet servis sağlayıcınıza aslında eriştiğinizden farklı bir web sitesi ziyaret ettiğiniz veya hizmet kullandığınız izlenimini verebilir.

Bazı VPN hizmetleri Windows, macOS, Linux, Android ve iOS işletim sistemlerinde yerleşik olarak bulunan işlevlere dayanır. Diğerleri OpenVPN veya WireGuard gibi ek yazılım yüklemenizi ve yapılandırmanızı gerektirir. Bazı VPN sağlayıcıları, tüm ayarları sizin için yapan özel bir yükleyici sunar.

VPN hizmetini nasıl seçeceğinizi öğrenin

Bir VPN hizmetini nasıl seçeceğinizi öğrenmek için kendinize şu soruları sorun:

Sizin için uygun mu? – Sizinle benzer bir durumda olan ve bu VPN hizmetini kullanan başka insanlar var mı? Bu hizmetin işlevsel olup olmadığını onlarla teyit ettiniz mi? Eğer bu durum söz konusu değilse, VPN sağlayıcısı sözleşme imzalamadan önce hizmetin sizin için çalıştığından emin olmanız açısından ücretisiz bir deneme süresi sunuyor mu? Özellikle VPN'inizle belirli araçları kullanmayı planlıyorsanız (örneğin eşler arası dosya paylaşım yazılımı gibi), VPN'in bu araçlarla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

VPN hizmetleri ülkenizde yasal mı? – Bazı ülkelerde VPN'ler yasa dışıdır ve kullanımı ağır para veya hapis cezasına tabi olabilir. Eğer VPN'ler ülkenizde yasaklanmışsa, gizlenmiş sunucular sunan bir VPN hizmeti ya da farklı bir sansür aşma aracı düşünebilirsiniz.

Güvenilir mi? – En önemli soru, hizmeti sağlayan şirkete veya kuruluşa güvenip güvenemeyeceğinizdir. VPN kullanırken, güven noktanızı yerel ağınızdan ve internet servis sağlayıcınızdan VPN sağlayıcısına taşırsınız. Trafiğinizi kimin görebileceğini ve değiştirmenin risklerinizi gerçekten azaltıp azaltmadığını kendinize sorun. VPN sağlayıcısı artık internet trafiğinizi gözlemleyebilir hale geleceği için aşağıdaki noktalara dikkat ederek onlara güvenip güvenemeyeceğinizi değerlendirin. VPN sağlayıcısının misyonu nedir? – Bir VPN hizmetinin güvenilir olduğundan emin olmak için ilk araştırmanız gereken şey, sağlayıcının misyonu veya iş modelidir: VPN'i yöneten kişilerin hedefleri nedir? VPN bir şirket tarafından mı yoksa gözetimle mücadele etmek isteyen aktivistler tarafından mı yönetiliyor? Şirketse, kim tarafından kuruldu? Halka açık bir yüzü var mı? Kurucuların geçmişi nedir? Kayıt tutuyor mu? – Dikkate alınması gereken bir diğer önemli özellik de VPN hizmetinin kayıt tutup tutmadığıdır. Devlet otoriteleri, bir noktada soruşturma için VPN sağlayıcısından bir kullanıcısı hakkındaki verileri teslim etmesini isteyebilir. VPN bir ticari şirket tarafından yönetiliyorsa, şirket işini devam ettirmek için soruşturma otoriteleriyle iş birliği yapmak durumunda kalabilir. VPN sağlayıcısının kullanıcılarının güvenini ihlal etmekten ve verileri teslim etmekten kaçınmasının tek yolu, sunucularında bağlantılarınızla ilgili mümkün olduğunca az bilgi tutmasından geçer. Kayıt tutup tutmadıklarını anlamak için bir VPN'in gizlilik politikasını ve hizmet şartlarını kontrol edin. Ayrıca VPN hizmetinin geçmiş pratiklerini kontrol edin: Devlet otoritelerinden daha önce talep gönderilmiş mi? Bu taleplere nasıl yanıt verdi? Denetleniyor mu? – Bir VPN'in kullanıcılarını korumak için vaat ettiği şeyleri yerine getirdiğinden emin olmak için, saygın ve bağımsız üçüncü taraflarca düzenli denetimlere tabi tutulup tutulmadığını kontrol edin. Bir VPN hizmetinin sağladığı koruma, altyapısının nasıl kurulduğuna ve yönetildiğine bağlıdır, bu nedenle gerçekten güvenli olup olmadığını kontrol etmenin tek yolu düzenli testlere tabi tutulmasıdır. VPN'in denetimlerden geçip geçmediğini, en son ne zaman denetlendiğini ve sunucularının da denetlenip denetlenmediğini kontrol edin. Sadece uygulamaları denetlenmiş ancak altyapısı denetlenmemişse, verilerinize sunucularında nasıl işlem yaptıklarından emin olamazsınız. Nerede bulunuyor? – Şirketin merkezi, ülkenizin otoritelerinden gelen taleplere uyacak bir ülkede mi? Bu ülke insan haklarını ve tüketici haklarını uyguluyor mu? Özellikle VPN hizmetini ülkenizin ciddi şekilde kısıtladığı faaliyetleri güvence altına almak için kullanıyorsanız, VPN sağlayıcısının gizliliğinize ve haklarınıza saygı gösterip göstermeyeceğini ve ülkenizin otoriteleriyle işbirliği yapmaya zorlanıp zorlanmayacağını bilmek önemlidir.

Ağ ne kadar büyük? – VPN'in kaç sunucusu var ve bunlar kaç farklı konumda? Ağ ne kadar büyükse, bağlantınız o kadar güvenilir olur. Ayrıca, VPN'in bölgenize yakın sunucularının olup olmadığını kontrol edin zira size daha yakın sunucuların bulunması bağlantılarınızı muhtemelen daha hızlı hale getirecektir.

Hangi teknolojiyi kullanıyor? – VPN güvenilir bir protokol ve modern şifreleme teknolojisi kullanıyor mu? En az 256 bit şifreleme ve açık kaynaklı WireGuard veya OpenVPN gibi modern bir VPN protokolü sağlayan hizmetleri bulmaya çalışın.

Kill switch özelliği var mı? – Bağlantı sorunları durumunda, VPN bağlantınız kopabilir ve siz farkında olmadan bağlantınız güvensiz hale gelebilir. Bu riski önlemek için, iyi VPN hizmetlerinde bir kill switch özelliği bulunur. Bu özellik, bağlantı sorunu yaşadığınızda tüm bağlantıları otomatik olarak durdurur. Bazı işletim sistemlerinin (Android gibi) kendi ayarlarında benzer bir özellik sunduğunu unutmayın.

Ayrıca bir araç seçerken takip edilmesi gereken kriterler hakkında bilgi edinin.

VPN hizmeti seçme

Önerilen bazı VPN hizmetleri için bağlantıları korumak için araçlar listemize bakın. Bu listede kendi VPN'inizi çalıştırma seçeneği de bulunmaktadır.

Sizin için en iyi VPN'leri belirledikten sonra, en azından bunlardan birkaç tanesini yükleyin. Böylece, birinin çalışmaması durumunda alternatifiniz olur.

Çalışıp çalışmadığını kontrol edin

Sizin için uygun olan hizmeti seçtikten sonra, IP adresinizi sızdırmadığından ve gerçekten çalıştığından emin olmak için bu bölümde listelenen adımları izleyin.

Bu testleri mümkünse internete erişiminizin iyi olduğu ve sansürü aşmanız gerekmediği bir zamanda yapın.

Herhangi bir IP sızıntısı olup olmadığını kontrol edin

Mevcut IP adresinizi kontrol edin. IPLocation veya WhatIsMyIP gibi bir siteden ya da Google arama çubuğuna "IP adresim nedir?" yazarak öğrenebilirsiniz. Adres 172.105.249.143 veya 2a01:7e01::f03c:92ff:fecd:7e45 gibi görünebilir. Aynı cihazda, internet engellerini aşmak için kullanmak istediğiniz VPN'i veya diğer uygulamayı etkinleştirin. Adım 1'de kullandığınız IP adresi sorgulama sayfasına geri dönün ve sayfayı yenileyin. Bir öncekinden farklı bir IP adresi gösterdiğinden emin olun.

Öncekiyle aynı IP adresini görüyorsanız, kullandığınız uygulama düzgün çalışmıyor demektir. Kullandığınız araç IP adresinizi sızdırıyorsa, bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları deneyin: Cihazınızı yeniden başlatın.

Uygulamanızın VPN sunucusuna bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Güvenlik duvarını ve antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakın. Bu adımdan sonra IP adresiniz sızmıyorsa, VPN'inizin işlevselliğini devre dışı bırakmadıklarından emin olmak için güvenlik duvarınızın veya antivirüsünüzün belgelerini kontrol edin.

Herhangi bir DNS sızıntısı olup olmadığını kontrol edin

VPN'inizi kapatarak BrowserLeaks'in DNS sızıntı testi sayfasını açın. Görünen alan adlarını not edin. VPN'inizi başlatın ve DNS sızıntı testi sayfasını yeniden açın. Şimdi görünen IP adresleri, adım 1'de gördüğünüzden farklı olmalıdır. Eğer değişmediyse, VPN'iniz muhtemelen DNS'inizi sızdırıyordur.

Herhangi bir WebTRC sızıntısı olup olmadığını kontrol edin

VPN'inizi kapatarak BrowserLeaks'in WebRTC sızıntı testi sayfasını açın. Public IP Address (Genel IP Adresi) alanında IP adresinizi görmelisiniz. VPN'inizi başlatın ve WebTRC sızıntı testi sayfasını yeniden açın. Şimdi görünen IP adresleri, adım 1'de gördüğünüzden farklı olmalıdır. Eğer değişmediyse, VPN'iniz muhtemelen DNS'inizi sızdırıyordur. Bu sorunu çözmek için tarayıcınızda WebRTC'yi devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz, ancak bu video arama işlevlerini de devre dışı bırakır. Tarayıcınızda WebRTC'yi nasıl devre dışı bırakacağınızı öğrenin.

Bu adımı neden öneriyoruz Most VPN providers advertise their services as effective, but you should check that they work and they don't leak your IP address. Kullandığınız VPN hizmetinin düzgün çalıştığını ve sizi koruduğunu önceden test etmek önemlidir, böylece ihtiyacınız olduğunda (örneğin, ziyaret etmek istediğiniz bir web sitesi veya kullanmanız gereken bir hizmet engellendiğinde) hazır olursunuz. Acil durumlarda bir aracı doğru bir şekilde kullanmak daha zor olabilir ve kritik durumlarda, bu araçların indirilebileceği web siteleri bile engellenebilir.

Standart VPN'lere alternatif hizmetleri değerlendirin

VPN hizmetleri ülkenizde veya kurumunuzda engellenmişse, ziyaret etmek istediğiniz web sitelerine erişmek için alternatif sansür aşma araçlarını deneyin.

Kendi VPN'inizi kurun

Join forces with someone who lives in a different country to set up your own VPN using tools like Outline, Algo or Amnezia VPN.

Özel bir sansür aşma aracı deneyin

Bu adımı neden öneriyoruz VPN'ler her zaman çalışmayabilir. Bazı ülke ve kurumlarda, erişmek istediğiniz web sayfaları gibi VPN'ler de engellenmiş olabilir. Bu gibi durumlarda, kendi VPN'inizi kurmak gibi alternatif çözümler kullanabilirsiniz. Bu şekilde, bulunduğunuz ülkedeki yetkililer tarafından bilinmeyen bir IP adresine sahip olabilirsiniz. Ayrıca, internet filtrelerini aşmak için tasarlanmış teknolojiler kullanan özel araçları da tercih edebilirsiniz. Algo, Outline and Amnezia VPN are open-source applications that make it easier for individuals and organizations to administer their own secure VPN service. By using these tools, people enjoying free access to the internet can set up a VPN to give access to blocked websites to people who live in countries where VPNs are filtered by their IP addresses. Psiphon, VPN'leri tanıyan filtrelere dayalı engellemelere karşı savunma sağlamak için bir gizleme katmanı kullanan, sansürü aşmaya yönelik ücretsiz ve açık kaynaklı bir araçtır. Psiphon, çevrimiçi içeriğe sansürsüz erişim sağlar. Finansmanını, ödeme yapan reklamlarla sağlar. Lantern, sansürü aşmak için açık kaynaklı bir dizi protokol kullanan bir araçtır. Bu protokoller, bağlantılarını normal internet trafiğiyle harmanlayarak bağlantıların engellenmeden ve tespit edilmeden çalışmasını sağlar.

Tor'u deneyin

Anonimlik araçları kılavuzumuza göz atın.

Tıpkı web siteleri ve diğer kaynaklar gibi, Tor ağı da ülkenizde engellenmiş olabilir. Bu tür durumlarda, bir Tor Köprüsü (Tor Bridge) kullanabilirsiniz.

Bu adımı neden öneriyoruz Yalnızca internet sansürü değil, aynı zamanda devlet gözetimi konusunda da endişeleriniz varsa Tor Tarayıcı gibi ücretsiz ve açık kaynaklı anonimlik araçlarını kullanmak özellikle faydalı olabilir. Bu, belirli web sitelerini ziyaret etmenin veya çevrimiçi belirli faaliyetlerde bulunmanın yasa dışı olduğu ve cezalandırıldığı bir ülkede, sansürlenmiş kaynakları kullanan biri olarak tanımlanmaktan kaçınmanıza imkan tanır. Tor, VPN gibi internet trafiğinizi tek bir hizmet sağlayıcı üzerinden yönlendirmez. Bunun yerine, bağlantılarınızı dünya genelindeki gönüllüler tarafından işletilen bir dağıtılmış röle ağı üzerinden yönlendirir. Web isteklerinizi şifreler ve hedefe ulaşmadan önce en az üç sunucu üzerinden geçirir. Bu yöntem, internet bağlantınızı izleyen birinin hangi siteleri ziyaret ettiğinizi öğrenmesini engeller ve ziyaret ettiğiniz sitelerin fiziksel konumunuzu öğrenmesini önler. If Tor is blocked or unsafe to use in your country, you can use Tor Bridges – Tor relays that are not listed in the public Tor directory and are therefore harder to identify for ISPs or governments trying to block access to the Tor network.

Merkezi olmayan ağlarda içeriğe erişin ve paylaşım yapın

Bu adımı neden öneriyoruz Özellikle baskıcı rejimlerde, birçok sansür aşma aracına erişilemeyebilir veya kullanımı riskli olabilir. I2P ve Ceno Browser gibi eşler arası merkeziyetsiz ağlara dayalı araçlar, bu tür durumlar için özel olarak geliştirilmiştir. Merkezi olmayan bir ağın temel fikri, tek bir hata noktası olmadığından ve içerik her bir düğümde paylaşılıp erişilebildiğinden sansüre karşı daha dirençli hale gelmesidir. I2P is one of these anonymous, resilient networks, so you cannot be identified if you use it. Ceno Browser, sansürlenmiş web içeriklerine erişimi mümkün kılan bir tarayıcıdır. Kullanıcılar arasında web içeriklerinin paylaşılmasını teşvik eder ve sağlar, böylece birbirine yardımcı olan merkeziyetsiz bir eşler ağı oluşturur.

Ülkenizde erişilemeyen yazılımları yüklemek

Download censorship circumvention apps through Paskoocheh.

Bu adımı neden öneriyoruz Sansür aşma uygulamalarını indirmenin özellikle zor olduğu baskıcı bir rejimde yaşıyorsanız, yüklemek istediğiniz araçları Paskoocheh'in sansüre dirençli kanalları aracılığıyla indirin. Bu kanallar arasında Paskoocheh web sitesi, Android uygulaması, e-posta botu ve Telegram botu bulunmaktadır.

Erişime engellenen web sitelerine girmek için kullandığınız diğer uygulamalar ile ilgili de bu soruları sorup değerlendirmede bulunun

Bu kılavuzda, engellere rağmen internete bağlı kalmak için kullanabileceğiniz çeşitli araçlar bulunmaktadır.

Arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız tarafından önerilen diğer araçlar görebilir ve bunların kullanımının güvenli ve etkin olup olmadığını merak edebilirsiniz.

Bu, web tabanlı bir proxy mi, başka bir proxy türü mü yoksa kurulması gereken bağımsız bir yazılım mı?

Web tabanlı proxy'ler, kontrolünüzde olmayan bir bilgisayara yazılım yükleyemiyorsanız veya bunu yapmak sizi riske atacaksa kullanışlı olabilir. Ancak, tarayıcınız dışında çalışan saygın uygulamaların, web tabanlı proxy'lerden hem daha güvenli hem de daha güvenilir olduğunu unutmayın.

Eğer tarayıcınız üzerinden bir proxy kullanmanız gerekiyorsa, şifre girmeyin veya hassas bilgileri paylaşmayın. Ayrıca, HTTPS yerine HTTP ile başlayan bir web tabanlı proxy asla kullanmayın, çünkü bu, web isteklerinizi ve girdiğiniz verileri proxy sahiplerinin görmesine neden olur.

Ayrıca, bazı proxy'lerin (SOCKS proxy'ler olarak adlandırılır) web tabanlı olmadığını, ancak tüm trafiğinizi kendi sunucuları üzerinden yönlendirdiğini unutmayın. Bu, ülkenizde veya kurumunuzda filtrelenen hizmetlere (örneğin mesajlaşma uygulamaları) erişmenize yardımcı olabilir, ancak bağlantılarınızı şifrelemez.

Kamuya açık mı yoksa özel mi?

Halka açık Proxy'ler herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. Ancak eğer ilgili Proxy'nin kim tarafından neden sağlandığını bilmiyorsanız kötü niyetli bir girişim olabilir. Ayrıca, halka açık Proxy'lerin kullanıcı sayısı daha hızlı artar ve aşırı yığılma gözlemlenir. Bu yavaşlamaya ve hatta engellenmelerine sebep olabilir. Özel Proxy'ler ise herkesin erişimini genellikle aylık veya yıllık bir ücret alma şeklinde sınırlar.

Güvenilir, güvenli ve saygın bir özel proxy hesabı alabilirseniz, bu proxy muhtemelen halka açık bir proxy'den daha uzun süre çalışmaya devam edecektir.

İleri Düzey: OONI ile çalışın

Yaşadığınız bölgede internete erişim sırasında web siteleri veya hizmetler engelleniyorsa, dünya çağında bu tür durumlarla ilgili veri toplayan Open Observatory of Network Interference (OONI) konuyla ilgili bilgi paylaşımından memnun olacaktır.

Eğer OONI ile iş birliği yapmaya karar verirseniz, internet aktivitelerinizi izleyen birinin OONI Probe çalıştırdığınızı göreceğini göz önünde bulundurun. Bu nedenle, baskıcı bir rejimin radarındaysanız, başlamadan önce OONI için test yapmanın potansiyel riskleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

