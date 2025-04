သင်၏စကားဝှက်ကို လုံခြုံစွာစီမံပါ။

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသော 28 March 2024

မာတိကာ ...မာတိကာ စတင်နေသည်...

လူအများစုက သူတို့ရဲ့ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ စတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ‌အကောင့်များစွာကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ရှည်လျားပြီး ကျပန်းဖြစ်တဲ့ စကားလုံးတွေ တစ်နည်းအားဖြင့် (ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်တွေ) မပါဝင်တဲ့ စကားဝှက်တွေ ဖန်တီးပြီး အမြဲတမ်းမှတ်မိနေဖို့ဆိုတာ သာမန်လူ့ဦးနှောက်နဲ့တော့မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး။ အဲ့လိုဖန်တီးပေးနိုင်တာကတော့ Password Manager လို့ခေါ်တဲ့ လုံခြုံအားကောင်းတဲ့ စကားဝှက်များစွာကို ဖန်တီးသိမ်းဆည်းပေးတယ်၊ ပြီးရင် စကားဝှက်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲ(လ်) (သို့) App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Password Manager ကတော့ အထူးသဖြင့် သင့်အတွက် လုံခြုံအားကောင်းသော စကားဝှက်များကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ သူ့ဆီမှာသိမ်းဆည်းပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖန်တီးထားတဲ့ စကားဝှက်တွေကိုလည်း ဝှက်စာစနစ်နဲ့ ကာကွယ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။

Password Manager များကတော့ သင့်ရဲ့ စကားဝှက်တွေကို သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ (သို့) အဝေးတစ်နေရာရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ ဆာဗာ လွယ်လွယ်နဲ့ နားလည်ရမယ်ဆိုရင် Cloud ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆာဗာပေါ်မှာ သိမ်းဆည်းပေးပါတယ်။ Cloud-based လို့ခေါ်တဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုရန်လိုပြီး အကောင့်တစ်ခုနဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုရတဲ့ Clould-based Password Manager တွေက ဘယ်လောက်ပဲ အစွန်းနှစ်ဖက် ဝှက်စာစနစ်အားကောင်းတယ်ပြောပြော ကိုယ်တောင် မသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ အွန်လိုင်းပေါ်က မသမာမှု တစ်နည်းအားဖြင့် Hacking အလုပ်ခံရပြီး ကိုယ်သိမ်းဆည်းခဲ့တဲ့ စကားဝှက်တွေက လုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မှတ်ချက်ပေးတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားပြီး အင်တာနက်၊ ‌အကောင့်တစ်ခုခုနဲ့ ချိတ်ဆက်စရာ မလိုတဲ့ Offline Password Manager တွေကိုအသုံးပြုဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ အဲ့ဒီ Offline Password Manager တွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် ‌တွေထဲမှာလည်း ဖော်ပြထားပါတယ် our section on password managers ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အင်တာနက် (သို့) အကောင့်တစ်ခုခုနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့ Cloud-based Password Manager (သို့) Online Password Manager တွေကိုပဲ အသုံးပြုဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကို လျော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြံပြုချက်လေးတွေကို Password Manager အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်တွေရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ at the end of this guide ထည့်ထားပေးပါတယ်။

အချို့သော ဘရောက်ဇာများ (Browsers)၊ Email Clients (ဒါမှမဟုတ်)၊ ကိုယ်ကိုတိုင် Downlad ဆွဲစရာမလိုပဲ ဖုန်းတွေထဲမှာ တစ်ခုတည်း ထည့်ထားပြီးသား Application တစ်နည်းအားဖြင့် Built-in ပါဝင်သော Application တွေကသင့်ရဲ့ စကားဝှက် တွေကို သူတို့ဆီမှာသိမ်းထားပေးနိုင်ပါသည်။ ဉပမာ iColud နဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရဲ့ Keychain ထဲမှာလည်း သင့်ရဲ့စကားဝှက်တွေကို သိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ အဲ့လိုနေရာတွေမှာ သင့်ရဲ့စကားဝှက်တွေကို မှတ်ထားခြင်းက များသောအားဖြင့် Password Manger ထဲမှာ သင့်ရဲ့ စကားဝှက်တွေကို သိမ်းထားတာထပ်ဆိုင်ရင် လုံခြုံမှုပို အားနည်းတာကို တွေ့ရပါသည်။ သို့ပေမယ့် သင့်အနေဖြင့် ဘရောက်ဇာထဲမှာ (Browser) (သို့မဟုတ်) Mail Client ထဲမှာပဲသိမ်းထားဖို့ ပိုပြီး အဆင်ပြေလွယ်ကူပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါက သင့်အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့အကြံပြုထားတဲ့ အချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါသည်။ Firefox, Chorme, Chromium နဲ့ Thunderbird our advice on how to do this securely on Firefox, Chrome/Chromium and Thunderbird တွေထဲမှာ စကားဝှက်တွေကိုသိမ်းမည်ဆိုလျှင် လုံခြုံရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည် စတဲ့ သတိပေးချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ဉပမာအနေနဲ့ သင့်၏ Apple ID အကောင့် စကားဝှက် နှင့် ထို Apple ID နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော iCould Keychain စကားဝှက်မှာ တစ်ခုတည်းဖြစ်သောကြောင့် တစ်ထစ်ချ ၁၀၀% လုံခြုံတယ်လို့ မဆိုနိုင်သောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကတော့ Password Manager dedicated password manager အသုံးပြုဖို့ ညွှန်းဆိုလိုပါသည်

လုံခြုံမှုအားကောင်းပြီး သူများနဲ့မတူတဲ့ ထူးခြားတဲ့ စကားဝှက်တွေကို Passwrod Manager တွေအသုံးပြုပြီး ဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကို အောက်ပါစာပိုဒ်များကို သေချာလေးဖတ်ရှုပြီး သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Password Manager တစ်ခုစတင်အသုံးပြုဖို့ သင့်ရဲ့ ဖုန်း (သို့) ကွန်ပျူတာ စတဲ့ စက်ပစ္စည်း တစ်ခုခုတွင် Password Manager တစ်ခုကို installed လုပ်ပြီးသွင်းပါ။

Linux၊ macOS (သို့) Window ကွန်ပျူတာများအတွက် ဒီတွင် KeePassXC (for Linux, macOS or Windows) မှာရယူနိုင်ပါသည်။

အန်းဒရွိုက် (Andriod) အသုံးပြုသူများ ဒီတွင် KeePassDX (for Android) မှာရယူနိုင်ပါသည်။

iOS နှင့် MacOS အသုံးပြုသူများအတွက် ဒီတွင်

Strongbox (for iOS or macOS)တွင်ရယူနိုင်ပါသည်။