သင့်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေး၏ လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ပါ။

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသော 15 September 2021

ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုစီသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် သို့မဟုတ် အခြားနည်းတစ်ခုစီတွင် အဆင်ပြေမှု၊ လူကြိုက်များမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များပါရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်သွယ်ရန်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အန္တရာယ်များကို ချိန်ဆရန် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးချင်းစီတွင် မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အန္တရာယ်များ ပိုမိုမြင့်မားလာသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများကို ပို၍ကောင်းစွာစဉ်းစားရွေးချယ်ခြင်းသည် ပညာရှိရာရောက်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ပါ

သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ပြီး အစမ်းလေ့ကျင့်ပါ။ သို့မှသာ သင်သည် စိတ်ဖိစီးမှု သို့မဟုတ် အကျပ်အတည်းဖြစ်နေချိန်တွင် အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှု မပြတ်တောက်သွားစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

သင့်အဆက်အသွယ်များနှင့် စကားပြောပါ။ သင်မည်သို့ဆက်သွယ်မည့် (မဆက်သွယ်မည့်) အရာအတွက် သီးခြားအစီအစဥ်တစ်ခုအပေါ်မူတည်၍ ဆွေးနွေးပြီး သဘောတူပါ ။ သဘောတူ ဆွေးနွေရန် ပါဝင်သည်များမှာ : သိရှိသည့် အန္တရာယ်များ သင်အသုံးပြုမည့်/မပြုမည့် အက်ပ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ တစ်ခုခု မှားသွားပါက သင်လုပ်ဆောင်မည့် အဆင့်များ

သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အလွတ်သဘောဆောင်ရွက်သည့် အဆင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၊ ပါဝင်သည်များမှာ: အခြား အရန်အီးမေးလ်လိပ်စာများကို ဖန်တီးခြင်းနှင့် ဖလှယ်ခြင်း ဖုန်းနံပါတ်များဖလှယ်ခြင်း။ အရေးပေါ်အဆက်အသွယ်များကို မျှဝေခြင်း

သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော ပိုမို သမရိုးကျသည့် အဆင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ: သင်၏အဖွဲ့အစည်းလုံခြုံရေး၊ ဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒတွင် ပံ့ပိုးပေးထားသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ပါ။

သင်ဘာပြောသလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုသည်ကို စဉ်းစားပါ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို အခြားသူများ ရယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ ၎င်းကို မပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် မပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် တစ်စုံတစ်ဦးသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဖြတ်ကျော်သွားလာနေချိန် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းခံထားရသည့်အခါ ထိုသူ့ကို စာတိုပေးပို့ခြင်းမပြုမိစေရန် စီစဉ်ပါ။ အမည်များ၊ လိပ်စာများ၊ သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ စသည်တို့ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖော်ပြခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သော ကုဒ်ဘာသာစကားကို တီထွင်ဖန်တီး စဉ်းစားပါ။

သင်၏ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်လေ့ကျင့်ပါ

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို အဘယ်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ အကျပ်အတည်းအခြေအနေတစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မတွေးတောဘဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်သည်။ အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာကို ကြိုတင်စီစဉ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘေးကင်းစေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

တစ်ခါသုံးအကောင့်များစွာကို ဖန်တီးပါ

Many popular email providers allow you to create email aliases for receiving emails to your main mailbox without revealing your main email address.

Firefox Relay အီးမေးလ်လိပ်စာ ကို အသုံးပြုပါ။

If you know it does not matter if you lose access to a mailbox, but you need a viable email address to sign up for an online service, try Guerrilla Mail.

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို အဘယ်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ တိုက်ခိုက်သူများသည် သင်၏စာများကို မဖတ်နိုင်စေရန်အတွက် ဝှက်စာစနစ်ကိရိယာများသည် သင့်မက်ဆေ့ချ်များရှိ အကြောင်းအရာကို ထုတ်ဖော်မသွားရန် တားဆီးထားသည်။ သို့သော် မက်ဆေ့ချ်ပေးပို့သူ သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိသူ၊ မက်ဆေ့ချ်များ ပေးပို့လက်ခံသည့် နေ့ရက်များနှင့် အချိန်များ၊ သတင်းအချက်အလက်မည်မျှ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်းနှင့် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများအကြောင်း အချက်အလက်များကို ဖုံးကွယ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲသည်။ ဤကဲ့သို့သော "သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်" ကို "မက်တာဒေတာ" ဟုခေါ်သည်။ သင်နှင့်လက်ခံသူကြားရှိ ကွန်ပျူတာများ၊ router များ၊ ဆာဗာများနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများသည် သင့်မက်ဆေ့ဂျ်ကို မှန်ကန်သောလူထံ ရောက်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းကို ဝှက်ထားခြင်းမရှိပေ။ အထူးသဖြင့် တစ်စုံတစ်ဦးမှ ၎င်းကို ပိုမိုက်ယ်ျပန့်စြာ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်သည်ဆိုပါက၊ မက်တာဒေတာသည် သင်သိသူနှင့် သင်၏ ဆက်သွယ်မှုပုံစံများအကြောင်း များစွာဖော်ပြနိုင်သည်။ သင့်ဆက်သွယ်ရေးကို သိသိသာသာအနှောင့်အယှက်မပေးသည့် စွန့်ပစ်နိုင်သော အကောင့်များစွာကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင်မည်သူဖြစ်သည်ကို ဖုံးကွယ်ရန် နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။

Tor Browser , Tails သို့မဟုတ် ယုံကြည်ရသော VPN ကိုသုံးပါ

[ပိတ်ဆို့ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်း] (../../internet-connection/anonymity-and-circumvention) တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ပါ။ Tor ၊ VPN များနှင့် အခြားကိရိယာများသည် သင်ဘာလုပ်နေသည် ဆိုသည့် သင့်အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို မြင်လိုသည့် သူများရန်မှ ကာကွယ်သည်။

Tails အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ။

သင်နေထိုင်သည့်နေရာတွင် ထိုကိရိယာများကို အသုံးပြုရန် သင့်အတွက် လုံခြုံပြီး တရားဝင်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို အဘယ်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ Using the Tor Browser, a VPN, or Tails allows you to visit websites without disclosing to the website who you are or where you are from. If you log in to a website or service while doing so, you will still be sharing your account information (and potentially personal information) with the website. Tails သည် သင့်ကွန်ပျူတာ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုစနစ် (Windows၊ Mac သို့မဟုတ် Linux) အစားအသုံးပြုသည့် လည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်Tor ကို အချိန်တိုင်း အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်စက်ထဲသို့ ပလပ်ထိုးထားသော USB drive ကို ပိတ်သွားစေသည်။ Tails ကို သင်ပိတ်လိုက်သောအခါ ၎င်းသည် သင့်မှတ်တမ်းကို ဖျက်ပစ်ပြီး သင်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည့် ဝဘ်ဆိုက်များ၊ သင်အသုံးပြုထားသည့် wifi နှင့် သင်ထည့်သွင်းထားသော အက်ပ်များမှနေ၍ သင့်ကွန်ပျူတာကို ခြေရာခံနိုင်ခြေ နည်းစေသည်။

အီးမေးလ်ကို ပိုမိုလုံခြုံစွာ အသုံးပြုပါ

သင့်အီးမေးလ်မက်ဆေ့ချ်များကို ဝှက်စာပြုလုပ်ထားပါ

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို အဘယ်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ အီးမေးလ်ဝှက်စာစနစ်သည် သင့်ဖိုင်များ သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်များ၏ အကြောင်းအရာများကို ရောထွေးရန် ရှုပ်ထွေးသော သင်္ချာပညာကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဖယ်ထုတ်ရန် "သော့" ရှိသူကသာ ၎င်းတို့ကို ဖတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများသည် ဝှက်စာစနစ်ကို ယုံကြည်သည်၊ အကြောင်းမှာ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ၎င်းကို ဖယ်ထုတ်ရန် သင်္ချာပညာဖြင့် လုံလောက်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်သည့် ကွန်ပြူတာတစ်ခုမျှ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်ဖြင့် ဝှက်စာစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်အီးမေးလ်သည် သင်စာရေးနေသောသူထံသို့ ၎င်း၏သွားရာလမ်းတွင် အခြားစက်ပစ္စည်းများစွာကို ဖြတ်သန်းသွားပါသည်။ သင်ချိတ်ဆက်ထားသည့် wifi hub သို့မဟုတ် hotspot လည်း ပါဝင်ပါသည်။ မက်ဆေ့ချ်များသည် ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုများ (wifi နှင့် Bluetooth ကဲ့သို့) မှတဆင့်လည်း ဖြတ်သန်းပါသည်။ သင့်အီးမေးလ်ကို ဆာဗာများဟုခေါ်သော စက်ပစ္စည်းများတွင်လည်း သိမ်းဆည်းထားပြီး ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ကွန်ပျူတာကဲ့သို့ သင့်လက်ခံသူ၏ စက်ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုထက်ပိုသောစက်များတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ တိုက်ခိုက်သူတစ်ဦးသည် သီအိုရီအရ သင့်မက်ဆေ့ချ်များကို ဤနေရာများအနက်မှ တစ်ခုခုတွင် ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဝှက်စာစနစ်သည် တိုက်ခိုက်သူများကို ၎င်းတို့တွေ့သမျှအရာအား ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေပြီး သင်၏မက်ဆေ့ချ်များကို တိုက်ခိုက်သူများအား အဓိပ္ပါယ်မဲ့သောစာများနှင့် နံပါတ်များ ပါသည့်စာပိုဒ်များကဲ့သို့ ဖတ်နိုင်စေရန် ပြုလုပ်ပေးသည်။ အီးမေးလ်ကို ဝှက်စာစနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်း မရှိပါ။ ၎င်းကို 1970 ခုနှစ်များတွင် တီထွင်ခဲ့ပြီး လူအရေအတွက် အကန့်အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအများစု (Gmail၊ Outlook၊ Yandex စသည်ဖြင့်) သည် သင့်စက်ပစ္စည်းမှနေ၍ သင့် အိမ်ရှိ wifi router မှတဆင့် သင့်ကို အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ဆာဗာများသို့ ရောက်သွားသည့်အခါ HTTPS ကိုအသုံးပြု၍ သင့်မက်ဆေ့ချ်များကို ဝှက်စာစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်ပေးသည် (၎င်းကို တစ်ခါတစ်ရံ ကွန်ပျူတာမှ ဆာဗာသို့ ဝှက်စာစနစ်ပြုလပ်ခြင်းဟုခေါ်သည်)။ သို့သော် သင့်စာတိုများသည် သင့်စက်ပစ္စည်းနှင့် သင့်အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူ၏ ဆာဗာများအပြင် လက်ခံသူ၏စက်ပစ္စည်းနှင့် အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ဆာဗာများတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့်အခါတွင် ၎င်းတို့ကို ဝှက်စာပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ ဆာဗာများ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသူက သင့်မက်ဆေ့ချ်များကို ဖတ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ Because of this, we recommend email clients or services that are end-to-end encrypted (e2ee). For example those which use or enable PGP encryption (like Thunderbird and Mailvelope or Proton Mail). This means that your messages are protected with encryption when they are saved on your email provider's servers, as well as on your and recipients devices. သို့သော် အီးမေးလ်ဝှက်စာပြုလုပ်ခြင်းတွင် အားနည်းချက် အနည်းငယ်ရှိသည်။ အီးမေးလ်၏ဝှက်စာစနစ် အများစုသည် မည်သူ့ကို မေးလ်ပို့နေသနည်း သို့မဟုတ် မည်သည့်အချိန်ကပေးပို့သည် စသည့်အချက်အလက်တို့ကို ဖုံးကွယ်မထားပေ။ တိုက်ခိုက်သူသည် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပြောဆိုနေကြကြောင်း ပြသရန် ထိုအချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဝှက်စာစနစ်ကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ပိုမို အားစိုက်ထုတ်ရန်နှင့် သတိရှိရန် လိုအပ်သည်။

သင်မလိုအပ်တော့သော အရေးကြီးသည့် အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်ထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ

ဖြစ်နိုင်လျှင် စာတိုပေးပို့ခြင်း အပလီကေးရှင်းများတွင် အလိုအလျောက်ပျောက်သော မက်ဆေ့စနစ်ကိုထည့်သွင်းပါ။

ဖြစ်နိုင်သမျှ မက်ဆေ့ချ်များကို ဖျက်ပါ။

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို အဘယ်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ Consider which messages someone might find if they were able to get access to your account on your email server or device. What would those messages reveal about your work, your views, or your contacts? Weigh that risk against the benefit of having access to your email on multiple devices. Backing up your email to an encrypted device is one way to retain and save your emails safely.

ဗီဒီယိုနှင့် အသံ ဖြင့် ပေးပို့ပြောဆိုခြင်းပိုမိုလုံခြုံစေရန်

အစမှ အဆုံးထိ ဝှက်စာပြုလုပ်ထားသော ဗီဒီယို၊ အသံနှင့် စာသားဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုပါ

အစမှ အဆုံး ဝှက်စာစနစ်ပြုလုပ်ခြင်းကို အသုံးပြုရန် မဖြစ်နိုင်ပါက၊ ယုံကြည်ရသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆာဗာများပေါ်တွင် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် အကြံပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို သေချာ အသုံးပြုပါ။

ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများနှင့် စကားပြောဆိုရန် ချိတ်ဆက်ထားသူများကို ထိန်းချုပ်ပါ

သင့်အနေဖြင့် သင်ဖုန်းခေါ်နေသည့်သူ သို့မဟုတ် စာပေးပို့နေသည့်သူသည် မည်သူဆိုသည်ကို သိရှိပါ။ သင်ပေးပို့နေသည့် ဖုန်းနံပါတ်များ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာများကို အတည်ပြုပါ။ ဖိတ်ကြားချက်များကို အများသုံးဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် မမျှဝေပါနှင့်။

သင်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုမစတင်မီ အသံတိတ်ရန်၊ ပိတ်ဆို့ရန် သို့မဟုတ် မလိုလားအပ်သောပါဝင်သူများကို ထုတ်ပစ်နိုင်စေမည့် စနစ်များသို့မဟုတ် ထိန်းညှိကိရိယာများပြုလုပ်နည်းကို သင်ကိုယ်တိုင် ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပါ။ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများတွင် အသံတိတ်ရန်နှင့် ပိတ်ဆို့နိုင်စေရန် ထိန်းညှိပေးသောစနစ်ကို ထည့်ပါ။

ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်မှုစတင်သောအခါတွင် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် အမည်များကို ဖတ်ခြင်းဖြင့်သာ ချိတ်ဆက်ထားသူများကို သိပြီဟု မယူဆပါနှင့်။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူအမည်တွင် သင်သိသောလူတစ်ဦး၏အမည်ကို ထည့်သွင်းကာ ဟန်ဆောင်ဝင်ရောက်ရန် မခက်ခဲပါ။ စကားပြောရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ကင်မရာကို ဖွင့်ခိုင်းခြင်းဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုသူတိုင်း၏ အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပါ။ ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေသူသည် ၎င်းတို့၏ စခရင်အမည်က မည်သူဖြစ်ကြောင်း (လုံခြုံသော့ ချက် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ကဲ့သို့) အခြားချန်နယ်ကနေ တဆင့် အတည်ပြုပါ။ နောက်ပိုင်းတွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် တရားဥပဒေဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အထောက်အထားများ စုဆောင်းရန် screenshot ရိုက်ပါ သို့မဟုတ် မလိုလားအပ်သော ပါဝင်သူများကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု သို့မဟုတ် စကားဝိုင်းတွင် သင်မပါဝင်လိုသော မည်သူကိုမဆို ထုတ်ပယ်ပါ။

တစ်စုံတစ်ဦးကို ထုတ်ပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်း အလုပ်မဖြစ်ပါက စကားဝိုင်းအသစ်တစ်ခု စတင်ပါ။ သင်စကားပြောဆိုမှုတွင် ပါဝင်စေလိုသူများအတွက် ၎င်းတို့မှန်ကန်ကြောင်း သေချာစေရန် သင်ပေးပို့ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာများစာရင်းကို နှစ်ခါစစ်ဆေးပါ။ အတည်ပြုရန်အတွက် မတူညီသော ချန်နယ်တစ်ခုမှ လူတစ်ဦးချင်းစီ ဆက်သွယ်ပါ (ဥပမာ ၎င်းတို့၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ မှားယွင်းနေသည်ဟု သင်ထင်ပါက ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးအတည်ပြုပါ)။

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို အဘယ်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် အခြားသူတစ်ဦး၏အမည်ကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်မှုလုပ်ခြင်းများကို ကာကွယ်မပေးပါ။ လူတိုင်းသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် ထိရှလွယ်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မဆွေးနွေးမီ ၎င်းတို့၏အထောက်အထားကို အတည်ပြုပါ။ COVID ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း၊ လူများစွာသည် ၎င်းတို့အား အနှောင့်အယှက်ပေးလိုသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏စည်းရုံးရေးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ကြသည်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ သင်ယူခဲ့ကြရပြီးဖြစ်သည်။ ညှိနှိုင်းပေးသူများသည် ခေါ်ဆိုမှုများမှ ပါဝင်သူများကို အသံတိတ်ရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိသည့်အတွက် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကို အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများတွင် နဂိုပြင်ဆင်ချက်အရ မိုက်နှင့် ကင်မရာပိတ်ရန် ပြောင်းလဲနိုင်သည်

သင့်အနေဖြင့် ခေါ်ဆိုချိတ်ဆက်သည့်အခါ သင့်ကင်မရာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းကို နဂိုအတိုင်း ဖွင့်ထားနိုင်သည်ဟု ယူဆပါ။ ဤဆက်တင်ကို ချက်ခြင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် ၎င်းတို့ကို မပိတ်ခင်အထိ သင်ပြောလိုသည့်အရာနှင့် ပြောလို့သည့်အရာများကိုလည်း ဂရုစိုက်ပါ။

သင့်ကင်မရာကို စတစ်ကာ သို့မဟုတ် ကော်ပတ်တီးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားရန် စဉ်းစားပြီး ကင်မရာကို အသုံးပြုသည့်အခါမှသာ ၎င်းကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။

မချိတ်ဆက်မီ ဝန်ဆောင်မှုတွင် ၎င်းတို့ကို မပိတ်နိုင်ပါက စက်ပစ္စည်း၏ ဆက်တင်ပြင်ဆက်များတွင် သင့်မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် ကင်မရာကို ပိတ်ရန် စဉ်းစားပါ။

ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများတွင် ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် ပါဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ သတ်မှတ်ပါ

အစည်းအဝေးမစတင်မီ အခြေခံစည်းကမ်းများကို သဘောတူပါ။ ဤအရာများကို ပြောကြားနိုင်သည်: ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ၏ အမည်ရင်းများ သို့မဟုတ် အမည်ပြောင်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်ဆိုသည်များ ၎င်းတို့ကင်မရာများကို သင်အနေဖြင့် အဖွင့်အပိတ်လုပ်မည်ဆိုသည် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများသည် စကားမပြောသည့်အခါတွင် ၎င်းတို့၏ မိုက်ခရိုဖုန်းကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်သည်ဆိုသည်များ ပါဝင်‌ဆွေးနွေးသူများက သူတို့စကားပြောချင်သည်အခါ မည်သို့ ညွန်ပြနိုင်သည်ဆိုသည်များ အစည်းအဝေးကို ဘယ်သူက ဦးဆောင်မည်သည် ဆိုသည် မည်သူက မှတ်စုယူမလဲ၊ မည်သည်နေရာတွင် မှတ်စုရေးယူမည်လဲ ၊ မည်သို့ မှတ်စုများကို ရေးပြီး ဖြန့်ဝေမည် ဆိုသည် screen shot ရိုက်ရန် သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကို မှတ်တမ်းတင်ရန် လက်ခံနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ ဆိုသည်



ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို အဘယ်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ သင်၏ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများသည် ၎င်းတို့၏လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ပါက ခေါ်ဆိုမှုတွင် ၎င်းတို့၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းသည် ၎င်းတို့၏တည်နေရာနှင့် သင့်အဖွဲ့နှင့်ဆက်နွယ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါက အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အန္တရာယ်ရှိပါက ကင်မရာများနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းများအကြောင်း အခြေခံစည်းမျဉ်းများ သတ်မှတ်ပါ။ စည်းကမ်းချက်များချမှတ်ခြင်းတစ်ခုတည်းမှ တစ်စုံတစ်ဦးမှ ခေါ်ဆိုမှုကို အသံသွင်းခြင်းမှ ရပ်တန့်မည်မဟုတ်ကြောင်း သတိရပါ။ စကားမပြောသည့်အခါ မိုက်ခရိုဖုန်းကို ပိတ်ထားခြင်းနှင့် မည်ကဲ့သို့ အလှည့်ကျပြောကြားမည် ဆိုသည့် စည်းမျဉ်းရှိခြင်းသည် ပိုမိုချောမွေ့၍ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသော အစည်းအဝေးကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

နားကြပ်ကို သုံးပါ

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို အဘယ်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ နားကြပ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်စကားဝိုင်းကို နားထောင်နေသော သင့်အနီးရှိလူတစ်ဦးသည် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင် အခြားသူများပြောနေသည်ကို မကြားနိုင်တော့ကြောင်း သေချာစေသည် (သေချာသည်မှာ ၎င်းတို့သည် သင့်အား ကြားနိုင်ပေလိမ့်မည်)။

မည်သည့်အရာများ မြင်နိုင် ကြားနိုင်မှုရှိသည်ကို စစ်ဆေးပါ

သင့်ဗီဒီယို၏ နောက်ခံတွင် မြင်နိုင်သည်များကို သတိထားပါ၊ မည်သူနှင့် မည်သည့်အရာသည် နောက်ခံဘောင်ထဲတွင် ရှိနေသည်ကို သတိထားပါ။

သင့် အိမ်၊ မိသားစုပုံများ၊ နံရံများ သို့မဟုတ် ဘုတ်များပေါ်ရှိ မှတ်စုများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် သင့်ပြတင်းပေါက်အပြင်ရှိ မြို့ကြီးအစရှိသည့် အရာများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များစွာကို သင်မပေးလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

ဖြစ်နိုင်လျှင် သင့်နောက်တွင် နံရံအလွတ်ရှိသော တည်နေရာကို ရွေးချယ်ပါ သို့မဟုတ် ရှုပ်ပွနေမှုများကို ရှင်းလင်းပါ။

_ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းမပြုမီ_နောက်ဖက် မြင်ကွင်းကို စစ်ဆေးပါ ၊ ဥပမာအားဖြင့် သင့်ကင်မရာအက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် meet.jit.si ကိုဖွင့်ကာ သင့်ကင်မရာကို ဖွင့်ထားခြင်းဖြင့် အလွတ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကို စတင်ခြင်းတွင်ပါသောအရာကို သင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

နောက်ခံတွင် မည်သူ နှင့် မည်သည့်အရာများ ကြားရနိုင်သည်ဆိုသည်ကို သတိထားပါ။

တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက်များကို ပိတ်ပါ သို့မဟုတ် သင့်နေရာအကြောင်း သင့်အစည်းအဝေးတွင် မျှဝေနေသူများအား သတိပေးပါ။

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို အဘယ်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ တိုက်ခိုက်သူများသည် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်သူများကို သူတို့၏ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများတွင် ပါရှိသော အသံနှင့် ဗီဒီယို နှစ်ခုစလုံးကို နောက်ခံတွင် မြင်နိုင်ကြားနိုင်သည်ကို အခြေခံ၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဘေးကင်းရန် အောက်ပါအချက်များကို မှတ်သားထားပါ။

လုံခြုံသော ဆက်သွယ်ရေးကို သုံးပါ

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို အဘယ်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်တည်နေရာ၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ အကြောင်းအရာနှင့် သင်ပြောနေသည့် အကြောင်းအရာများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရယူပြီး စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ သင့်လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။

ဆက်သွယ်ထားသော မှတ်တမ်းကို ဖျက်ပါ

အက်ပ်တစ်ခုတွင် စကားဝိုင်းများ အားလုံးကို ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် တိကျသော အကြောင်းအရာများကို ဖျက်ရန် ရွေးစရာကို ရှာပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ဆက်သွယ်ရေးအက်ပ်ကိုဖျက်ပါက အက်ပ်ကိုမဖယ်ရှားမီ မက်ဆေ့ချ်များကို ဦးစွာဖျက်ပါ ၊ မက်ဆေ့ချ်များဖယ်ရှားပြီးကြောင်း ပိုမိုသေချာစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ မက်ဆေ့ချ်များ အလိုအလျောက် ပျောက်ကွယ်သွားစေရန် ရွေးချယ်စရာမရှိပါက မက်ဆေ့ချ်များကို ကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားနည်းကို လေ့လာပါ။ သင့်အဆက်အသွယ်များကို အလားတူ လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုပါ။

မက်ဆေ့ချ်များကို "သက်တမ်းကုန်သည်" ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာပြီးနောက် သင့်ဖုန်းနှင့် လက်ခံသူ၏ဖုန်းမှ ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ မက်ဆေ့ချ်များကို ၎င်းတို့သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အချိန်မည်မျှကြာအောင် မြင်နိုင်စေရန် သင်စဉ်းစားပါ။ မိနစ်၊ နာရီ သို့မဟုတ် ရက်များအတွင်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးစေရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ မက်ဆေ့ချ်များ ပျောက်ပျက်ခြင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်း သင့်မက်ဆေ့ချ်များကို မည်သည့်အခါမျှ ရှာတွေ့နို်င်မည်မဟုတ်ဟု အာမခံချက်မရှိပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် မက်ဆေ့ချ်များကို screenshot ရိုက်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် အခြားကင်မရာကို အသုံးပြု၍ screenshotကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ရိုက်ယူနိုင်သည် ဖြစ်နိုင်သည်။



ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို အဘယ်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ ဆက်သွယ်ရေးအက်ပ်များသည် သင်နှင့် သင့်အဆက်အသွယ်များပြောသည် သို့မဟုတ် မျှဝေထားသည့်အရာအားလုံးကို မူရင်းအတိုင်း သိမ်းဆည်းထားသည်။ သင့်ဖုန်းတွင် အက်ပ်တစ်ခုမှ သိမ်းဆည်းထားသည့် အချက်အလက်ပမာဏကို ကန့်သတ်ရန် အလိုအလျောက်ပျက်သွားသောမက်ဆေ့ချ်များကို အသုံးပြုပါ။

သင့်ဓာတ်ပုံများနှင့် အခြားဖိုင်များမှ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်များကို ထုတ်ယူပါ