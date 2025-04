Security-in-a-box အကြောင်း

မာတိကာ ...မာတိကာ စတင်နေသည်...

Security in a Box (SiaB) သည် Front Line Defenders ၏ စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

Created in 2005 (as NGO in a Box - Security edition) in collaboration with Tactical Technology Collective and then renamed to its current title in 2009, it was significantly overhauled by Front Line Defenders in 2021 and is undergoing a continuous update process.

Security in a Box သည် Front Line Defenders Front Line Defenders ၏ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်Tactical Technology Collective နှင့်ပူးပေါင်းဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်Front Line Defender များမှသိသိသာသာပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ Security in a Box ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်များလုပ်ကိုင်နေရသော လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများအား ကူညီရန် ဖြစ်သည်။အန္တရာယ်ကျရောက်နေသောလူများအား ၎င်းတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးသည့် အခြေခံအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အသိအမှတ်ပြုထားသည်။

Security in a Box ကတော့ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ပွင့်လင်းနည်းပညာကို အခြေခံထားပါသည်။ ပွင့်လင်းနည်းပညာ နှင့်သက်ဆိုင်နည်းပညာများ Tools များကို Gitlab ပေါ်တွင် ပြုစု၍ တင်ထားပေးပါသည်။ Gitlab.com.

ကျွန်တော်တို့နှင့် ပက်သက်၍ အကြံပြုချက်ရှိ၍သော်လည်းကောင်း၊ အကူအညီပေးလိုလျှင်သော်လည်းကောင်း အောက်ပါ Gitlab Link တွင်အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍ the instructions in the Readme file of the SiaB project on Gitlab အကြံပေးနိုင်ပါသည်။

Security in a Box အား အမည်မဖော်ဘဲသုံးစွဲပါ

Tor Browser အားအသုံးပြုပြီး Security in a Box အား အမည်မဖော်ဘဲသုံးစွဲရန် သင့်အနေဖြင့် အောက်တွင်ပေးထားသော onion serviceသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။

http://lxjacvxrozjlxd7pqced7dyefnbityrwqjosuuaqponlg3v7esifrzad.onion/en/

Front Line Defenders အကြောင်း

Front Line Defenders သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (UDHR) တွင် ပြဌာန်းထားသည့် အခွင့်အရေးအားလုံး သို့မဟုတ် မည့်သည့်အခွင့်အရေးအတွက်မဆို အကြမ်းမဖက်ဘဲ အလုပ်လုပ်နေသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန် တိကျသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Front Line Defenders အဖွဲ့သည် လူအခွင့်အရေးကာကွယ်သူများမှ သတ်မှတ်ထားသော အချို့လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သည့် ကာကွယ်မှု ၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း ၊ သင်တန်းများပို့ချခြင်း နှင့် သူတို့ကိုယ်စား အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ဝင်များကို ဝင်ရောက်ခြင်း တို့ကို ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်သည်။

ငွေကြေးမတည်သူများ

Security in a Box တို့ကိုရေးသားပြုစုရန်အတွက် Hivos, Internews, Sida, Oak Foundation, Sigrid Rausing Fund, AJWS, Open Society Foundations, Ford Foundation, and EIDHR.¹တို့မှ ပံ့ပိုးပေးထားပါသည် ။

¹ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဤ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါသော အကြောင်းအရာများသည် Front Line Defenders ၏ တာဝန်ခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ အမြင်များ ထင်ဟပ်ထားမှု မရှိပါ။

လိုင်စင်

ဤအလုပ်သည် Creative Commons Attribution-Share Alike 34.0 Unported Licenseအောက်တွင် လိုင်စင်ပြုလုပ်ထားပါသည် ။ ကျွနု်ပ်တို့မှ Security in a Box ရှိ အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းပါသည်။