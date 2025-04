ဒေတာအသုံးပြုမှု မူဝါဒ

မည်သည်ကြောင့် ဤအရာသည် "ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမူဝါဒ" မဟုတ်သနည်း?

ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ ပင်မစာမျက်နှာများမှ ၎င်းတို့၏ “ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ မူဝါဒများ” နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်၊ သို့သော် ၎င်းတို့ သင့်အား အမှန်တကယ် ပြောပြသည်မှာ ၎င်းတို့အနေဖြင့် သင့်ဒေတာကို မည်သို့အသုံးပြုရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤဆိုက်ကို သင်ဝင်ရောက်သည့်အခါ သင်ချန်ထားခဲ့သောဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုမည်နှင့်ပတ်သက်၍ ဤမူဝါဒသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် အရေးကြီးသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်၊ သို့သော် ဤကတိနှင့် အခြားဝဘ်ဆိုက်၏ကတိများသည် သင့်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ လုံခြုံမှု အပြည့်အဝ မပေးပါ။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ မူဝါဒသည် ဝဘ်ဆိုဒ်အော်ပရေတာမှ စုဆောင်းပုံ၊ ထိန်းသိမ်းထားပုံနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မဖြစ်မနေထုတ်ပြန်ရသည့် တရားဝင်ထုတ်ဖော်မှုဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် သင်၏ ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များကို သီးသန့်မဟုတ်ပဲ ၎င်းတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များလည်ပတ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူများသည် သင့်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားရန် တရားဝင်အကြောင်းပြချက်များရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်သော ဒေတာများကိုသာ သိမ်းဆည်းထားရန် ကန့်သတ်ထားပါသည်။

Security-in-a-Box သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှူခြင်း

Securityinabox.org ကို EU ဒေတာ ဥပဒေ စိုးမိုးသော အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိ Dublin အခြေစိုက်Front Line Defenders အဖွဲ့မှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။

ဤဆိုက်ကို သင်သွားရောက်လည်ပတ်သောအခါတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် web browser များနှင့် ဆာဗာများအနေဖြင့် ရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းပါသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် Do not Track ကို ဖွင့်ထားခြင်းမရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သင်ဝင်ရောက်ကြည့်သောအခါတွင် အောက်ပါအမည်မသိ/အမည်ဝှက်ထားသော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းနေနိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

သင် ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သော အချိန်နှင့် ရက်စွဲ

သင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူသော ပထမစာမျက်နှာ

သင် လင့်ခ်အား ဘယ်နှစ်ကြိမ် နှိပ်သလဲ

ဆိုက်တွင် မည်မျှ ကြာကြာ နေသနည်း

သင်မထွက်ခင် နောက်ဆုံး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူသော စာမျက်နှာ

what site brought you to the page (if you followed a link from another page, like on a search engine or social media)

ကျွန်ုပ်တို့ဆိုက်ရှိလင့်ခ်များမှတစ်ဆင့် သင်သွားရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှူခဲ့သည့် ဆိုက်များ

ကျွန်ုပ်တို့ဆိုက်မှသင် မည်သည်ကို download လုပ်သနည်း

ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှတဆင့် သင် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အားရှာတွေ့ခဲ့ပါက အသုံးပြုခဲ့သည့် အဓိကစကားလုံး သို့မဟုတ် အဓိကစကားလုံးများ

သင် အသုံးပြုသော browser

သင် အသုံးပြုသော ကွန်ပျူတာလည်ပတ်ရေးစနစ်

သင်အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား (ကွန်ပျူတာ ၊ စမတ်ဖုန်း နှင့် တက်ဘလက်)

သင်အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်း တံဆိပ်အမျိုးအစား

သင်အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်း မော်ဒယ်

သင့် နို်င်ငံ

သင်၏ IP လိပ်စာ (ကျွန်ုပ်တို့သည် လာရောက်ကြည့်ရှူသူများ၏ IP လိပ်စာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စာရင်းအင်းများတွင် အမည်ဝှက်ထားပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဤအချက်အလက်ကို အသုံးပြုပါသည်။ security-in-a-Box ဧည့်သည်များကို သတ်မှတ်ရန်အတွက် ဤအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မသုံးပါ။)

သင် ၏ စက်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင် ရုပ်ထွက်

သင့် browser ၏ ဘာသာစကား

သင်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် အကြိမ်အရေအတွက်

သင် ဆိုက်ကို နောက်ဆုံးအကြိမ် ဝင်ကြည့်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းများ

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဤအရာမျာကို လူများက ဆိုက် မည်သို့အသုံးပြုသည်ကို ပိုမိုနားလည်ရန်နှင့် ပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာသောအခါတွင် ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူ-စုစုပေါင်းအရေအတွက် သို့မဟုတ် မည်သည့်နိုင်ငံမှဝင်ရောက်သလဲ သို့မဟုတ် ကြည်ရှူမှုအများဆုံး အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များ စသည့် ယေဘုယျအချက်အလက်များပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာများကိုလည်း အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ပါသည်။

Security-in-a-box သို့ ဝင်ရောက်သူများ၏ အပြုအမူများအကြောင်းကို စာရင်းအင်း ပြုစုထားပါသည်။ ၎င်းအစား Security-in-a-Box အနေဖြင့် toolkit အတွင်းတွင် စာမျက်နှာတစ်ခုမှ အခြားစာမျက်နှာသို့ လည်ပတ်သူမည်မျှရှိသည်ကို ဖော်ထုတ်ကောင်းဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် toolkit များကို မည်ကဲ့သို့ ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်နှင့် လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီအောင် အကြောင်းအရာများ မည်ကဲ့သို့ ရေးသားရမည်ဆိုသည်ကို အဖြေရှာရန်အတွက် ဤအရာကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

We collect this information using open-source analytics software that we host ourselves. This means that even the people who wrote the software do not see any of your information. This is done through a combination of server logs, javascript, and cookies. We need the server logs to protect this site and our servers, but you can block javascript using NoScript and turn off or delete cookies and the site will continue to work correctly. We do not partner with third parties to collect this information, nor do we share information with third parties, with the exception of the release of non-personally-identifying information in formats described above.

ကျွန်ုပ် VPN တစ်ခုကို အသုံးပြုနေပါသည်

VPN များသည် သင်၏ IP လိပ်စာနှင့် သင့်နိုင်ငံတည်နေရာကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သော်လည်း အချို့သောဒေတာများမှာ မြင်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်စဉ် VPN ကိုအသုံးပြုပြီး DNT ကိုဖွင့်မထားပါက အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ IP လိပ်စာနှင့် နိုင်ငံတည်နေရာကို သိမ်းဆည်းနိုင်မည် ၊ ၎င်းသည် သင့် VPN ထွက်ပေါက်အမှတ်၏ IP လိပ်စာနှင့် နိုင်ငံကိုပြသမည် ဖြစ်သည်။ .

ကျွန်ုပ်သည်TOR ကို အမှန်တကယ် အသုံးပြုပါသည်။

သင် VPN ကိုအသုံးပြုနေချိန်ကဲ့သို့ပင် ပြောင်းလဲနေသော exit node IP လိပ်စာများသည် ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ထပ်တိုးလာသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သေးသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိပါက Tor မှ ပုံမှန်ထုတ်ဝေနေသော exit node IP လိပ်စာများမှတဆင့် ပြန်သွားကာ သင် TOR ကိုအသုံးပြုနေသလား ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအရာသည် ကျွနု်ပ်တို့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ပြုလုပ်ခြင်းမျိုးမရှိ ၊ ပြုလုပ်မည်လည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Onion ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ဤဆိုက်ကို သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါက အလားတူအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့လည်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

toolkit နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်း

ရံဖန်ရံခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆိုက်မှ တဆင့် Front Line Defenders ၊ Tactical Tech သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှတဆင့် ပရောဂျက်များကို ချိတ်ဆက်ကောင်းချိတ်ဆက်ပါမည်။

Front Line Defenders မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အခြားပရောဂျက်များတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်လိုအပ်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ညှိနိုင်းဆောင်ရွက်ရန် အခွင့်အရေးပေးပါသည် ၊ သင်လက်ခံရရှိချင်သောကြောင့် သင်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့် နောက်ဆုံးပေါ် အကြောင်းအရာများပို့နိုင်ရန် သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများ ပံ့ပို့ပေးခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည် ။ထိုအခြေအနေတွင်၊ Front Line Defenders သည် လာရောက်ကြည့်ရှူသူ၏ အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်မှုရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် လိုအပ်သည့် သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည့်အတိုင်းသာ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းပါသည်။သင်၏အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အမြဲတမ်းငြင်းဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကို အချိန်မရွေး ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား အချို့သောလှုပ်ရှားမှုများတွင် အပြည့်အဝပါဝင်ခြင်းမှ တားဆီးနိုင်သော်လည်း မည်သည့် အတားအဆီးမှမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြောင်းအရာ အများအပြားကို ရရှိနိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကြိုးစားပါသည်။ Front Line Defenders ဆိုက် နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် သင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့် မည်သည့်နည်းလမ်းမဆို ဆန္ဒအလျောက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး Security-in-a-Box ၏အသုံးပြုမှုကို ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် Security-in-a-Box ကို ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင့်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သိရှိနိုင်သော အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုမည်မဟုတ်ပါ။

Front Line Defenders နှင့် အခြားသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ဆောင်ရွက်သော ပရောဂျက်များနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဒေတာအသုံးပြုမှု မူဝါဒများရှိပြီး သင့်ဒေတာအကြောင်း နှင့် ထိုဆိုဒ်များ အကြောင်း မေးခွန်းများရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။

မူဝါဒ ပြောင်းလဲမှုများ

ပြောင်းလဲမှုအများစုသည် အသေးအဖွဲဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဥပဒေနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများပေါ်မူတည်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အရ Security-in-a-Box ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ မူဝါဒကို အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဒေတာအသုံးပြုမှုမူဝါဒဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတစ်စုံတစ်ရာအတွက် ဤစာမျက်နှာကို မကြာခဏစစ်ဆေးရန် ဧည့်သည်များအား တိုက်တွန်းပါသည်။ ဤဒေတာအသုံးပြုမှုမူဝါဒတွင် အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုပြီးနောက် ဤဆိုက်ကို သင်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည် ဤပြောင်းလဲမှုကို သင်လက်ခံသည်ဟု ယူဆပါသည်။

အဆက်အသွယ်များ

Security-in-a-Box ၏ ဒေတာအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းအားလုံးကို Front Line Defenders ကို တိုက်ရိုက်ရေးသားမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ဤဒတောအသုံးပြုမှုမူဝါဒအားပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း

သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ခြေရာခံခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် အသုံးပြုသူများ အချက်အလက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းနည်းလမ်းနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေပြီးနောက် သင်သည် ဤဒေတာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာမူဝါဒအား ကိုးကားပြီးနောက် ပြန်လည်အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကြိုဆိုပါသည်။

ဤဖိုင်အား၂၀၂၀ခုနှစ်အောက်တိုဘာ၁၃ရက်နေ့တွင် နောက်ဆုံး မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။