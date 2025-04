WhatsApp ကို အသုံးပြုနေချိန် သင့်ကိုယ်သင်နှင့် သင့်အချက်အလက်တွေကို ကာကွယ်ပါ

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသော 2021

ဤအရာကို ကျွနု်ပ်တို့ ဘာကြောင့် အကြံပြုထားတာလဲဆိုတာ လေ့လာပါ

Governments, police, domestic abusers, and other adversaries may find ways to watch your accounts by logging in from their devices. If they do so, it is possible you will be able to see it from these pages where social media services show which devices have been used to log in to your accounts.