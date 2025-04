اړوند ابزار

Passwords

اپډېټ شوی دی 28 March 2024

Use the following tools to create and maintain strong passwords and to protect your devices and accounts. In this section, you can also learn more about how to create and maintain strong passwords, manage your passwords safely and use 2-factor authentication.

«د ډیجیټلي خوندیتوب صندوق» اړوند د ابزارو لارښودونه

KeePassXC

KeePassDX

خپل پاسورډونه په خوندي ډول مدیریت کړئ

(Linux ،macOS ،Windows لپاره)

د کمپیوټرونو د پاسورډ د مدیریت لپاره یو وړیا او د پرانیستې سرچینې وسیله ده

دا اپلېکېشن ډاونلوډولی شئ، زمونږ لارښود او په دې اړه مهمو پوښتنو ته ځوابونه هم لوستلی شئ

(انډرویډ لپاره)

د Android موبایلونو او ټابلیټونو د پاسورډ مدیریت لپاره وړیا او د پرانیستې سرچینې له ابزارو څخه دی

له Google Play یا F-Droid څخه یې ډاونلوډولی شئ؛ او په دې اړه زمونږ لارښود اود دوی مستنده ټولګه لوستلی شئ

(iOS ،macOS لپاره)

د آیفون او macOS کمپیوټرونو د پاسورډ مدیریت لپاره وړیا او د پرانیستې سرچینې له ابزارو څخه ده

دا اپلېکېشن له iOS App Store او macOS App Store څخه ډاونلوډولی شئ. په دې اړه د دوی مستنده ټولګه هم لوستلی شئ

(Android ،iOS ،Linux ،macOS ،Windows لپاره)

دا اپلېکېشن په آنلاین توګه د پاسورډ مدیریت لپاره کارول کیږي؛ د پرانیستې سرچینې یوه وسیله ده، چې په وړیا، د پیسو په بدل کې او یا په self-hosted توګه ترلاسه کېدای شي

دا اپلېکېشن له دوی وېب پاڼې، iOS App Store او Google Play څخه ډاونلوډولی شئ. به دې اړه د دوی مستند لارښود وګورئ

دوه پړاویز تصدیق (2FA)

(انډرویډ لپاره)

د دوه پړاویز تصدیق د ټوکنونو (MFA, 2FA) مدیریت لپاره کاریږي او د وړیا او د پرانیستې سرچینې اپلیکیشن دی

دا اپلېکېشن له Google Play یا F-Droid څخه ډاونلوډولی شئ. په دې اړه د دوی لارښود ولولئ

(iOS ،macOS لپاره)

د دوه پړاویز تصدیق د ټوکنونو (MFA, 2FA) مدیریت لپاره کاریږي او د وړیا او د پرانیستې سرچینې اپلیکیشن دی

دا اپلېکېشن له Apple's iOS App Store یا Apple's App Store څخه ډاونلوډولی شئ

(Android ،iOS لپاره)

د دوه پړاویز تصدیق د ټوکنونو (MFA, 2FA) مدیریت لپاره کاریږي او د وړیا او د پرانیستې سرچینې اپلیکیشن دی

دا اپلېکېشن له Google Play یا F-Droid (انډرویډ لپاره)، او یا له App Store (iOS لپاره) ډاونلوډولی شئ