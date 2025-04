ခိုင်မာသော စကားဝှက်များကို ဖန်တီးပြီး ထိန်းသိမ်းပါ

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသော 28 March 2024

မာတိကာ ...မာတိကာ စတင်နေသည်...

စကားဝှက်များသည် သင့်၏ ဒေတာများနှင့် အထောက်အထားများကို လုံခြုံအောင်ထားသည့် အရေးကြီးသော ကိရိအရာများဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ တို်က်ခိုက်သူများသည် သင့်၏ စကားဝှက်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် နည်းလမ်းလှည့်ကွက်များ အသုံးပြုနိုင်ကြသည်။

အရေးကြီးတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ နည်းဗျူဟာ အချို့ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် သင်က ခုခံကာကွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။

သင့်ရဲ့စကာဝှက်များကို လုံခြုံစွာ ကာကွယ်ပါ။

သင်၏အကောင့်များ နှင့် စကားဝှက်များအား ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကနေ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ဤအပိုင်းတွင် ပါဝင်သောလမ်းညွှန်ကို ဖတ်ရှုပါ။

လုံခြုံပြီး ခိုင်မာအားကောင်းသော စကားဝှက်တွေကို ဖန်တီးပါ

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရမည်ဆိုလျှင် စကားဝှက်တွေကို ဖန်တီးရာမှာ Password Manager offline password manager တွေကို အသုံးပြုပါ။ Password Manager မှာ သိမ်းထားသော Database များအား ဖွင့်ရန် သင်မှတ်မိနို်င်တဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတဲ့ စကားစု စကားဝှက် (Passphrase) few longer passphrases that you can remember ကိုဖန်တီးပါ။

သင်က ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ စကားဝှက်တွေ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Password Manager ကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ပဲ လူ့ဦးနှောက်အလိုအလျောက်စဉ်းစားမိတဲ့ စကားဝှက်မျိုးကို ဖန်တီးရတာကို အားရနှစ်သက်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံးတော့ သင့်၏စကားဝှက်တွေက ခိုင်မာအားကောင်းပြီး လုံခြုံနိုင်ခြေရှိတဲ့ စကားဝှက်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ သေချာနေဖို့လိုပါသည်

ရှည်လျားတဲ့ စကားဝှက်ကို ဖန်တီးပါ - အနည်းဆုံတော့ စကားလုံး ၁၂ လုံးရှိဖို့လိုအပ်ပါသည်။ စကားလုံး ၁၄ လုံးဆိုရင်တော့ ပိုပြီး လုံခြုံအားကောင်းမှာဖြစ်ပါသည်။

အက္ခရာ၊ ကိန်းဂဏန်း၊ အမှတ်သင်္ကေတ (ဒေါ်လာပုံစံ၊ ညီမျှခြင်း၊ အနုတ်သင်္ကေတ) စသည်များကို အသုံးပြုပါ။

ဒီနည်းလမ်းတွေ အတိုင်း စကားဝှက်တွေကိုဖန်တီးခြင်းကလည်း သင်၏စကားဝှက်တွေကို လုံခြုံမှု အပြည့်အဝပေးနိုင်မည် မဟုတ်သည်သတိပြုချပ်ပါ။ သင်၏စကားဝှက်များအား လုံခြုံအားကောင်းသော စကားဝှက်များအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုပါက သင့်အနေဖြင့် စကားဝှက်တွေကို ပိုပြီးရှုပ်ထွေးပြီး လူအများခန့်မှန်းရ ခက်ခဲအောင် ပြုလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုခက်ခဲရှုပ်ထွေးအောင် ပြုလုပ်ခြင်းကိုတော့ သင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အက္ခရာတွေကို သူနဲ့ ပုံစံတူသည့် အမှတ်သင်္ကေတ (သို့) နံပါတ်များအဖြစ်သို့ အစားထိုးအသုံးပြုခြင်းကလည်း နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ (ဉပမာအားဖြင့် “a” နေရာတွင် "@” ဆိုသော အမှတ်သင်္ကေတ ကိုသုံးနိုင်သလို (ဒါမှမဟုတ်) “e” နေရာတွင် “3” ကိုအစားထို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စကားဝှက်များဖန်တီးရာတွင် အဆုံးပိုင်း၌ အမှတ်သင်္ကေတ (!, ?, @,#, $, &) များ၊ နံပါတ်များ (1,2,3,4,..)၊ အခြားသောသင်္ကေတများ (“,”,) စသည်များကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းသည် တစ်စုံတစ်ဦးက မိမိ၏စကားဝှက်များအား အလွယ်တကူခန့်မှန်း မမိအောင် ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်မျိုးပင် ဖြစ်ပါသည်။ လူအများစု၏ စကားဝှက်ဖန်တီးမှုတွင် ထိပ်ဆုံးစကားလုံး (သို့) အက္ခရာများ အထူးသဖြင့် English အက္ခရာအကြီးဖြင့် ပေးလေ့ရှိခြင်းကြောင့် စကားဝှက်များကို တိုက်ခိုက်ခိုးယူသူများသည် ထိုအားနည်းချက်ကို အသုံးချလေ့ရှိသည်။ သင်၏စကားဝှက်တွင်လည်း ပထမဆုံး စားလုံးများကို English အက္ခရာအကြီးများ အသုံးပြုခြင်းက တိုက်ခိုက်ခိုးယူမည့်သူများ၏ မျက်စိကျစရာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။



အောက်ပါဖော်ပြထားချက်နှင့် ညွှန်းဆိုထားမှုများကိုလည်း မှတ်မိထားဖို့လိုအပ်ပါသည်:

လုံခြုံသည့် စကားဝှက်များ အနည်းငယ်ကို မှတ်ထားပါ

စကားဝှက်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ Password Manager ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုလျှင်တောင် သင့်အနေဖြင့် စကားဝှက်အချို့ကိုမှတ်ထားဖို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သည့်နေရာမှာ Password Manager Database ကိုဖွင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ လုံခြုံအားကောင်းပြီး ထူးခြားတဲ့ သင်၏စကားဝှက်များကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် Password Manager Database ကိုဖွင့်ဖို့ရန်အတွက် သင့်အနေဖြင့် တစ်ချို့သော စကားဝှက်တွေကို မှတ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို မည်သည်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ There will be a few passwords you must memorize, including the password to log in to the device where you have installed your password manager and the master password to your password manager. The diceware method can help you create passphrases that are easy to remember but extremely difficult to guess, even for an attacker who has a lot of time and skills and knows how to use "password cracking" software.

အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် စကားဝှက်များကို ဝေမျှဖို့လိုအပ်လျှင်

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို မည်သည်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ သင်၏စကားဝှက်ကို တစ်ခြားသူများနှင့် မျှဝေအသုံးပြုခြင်းက သင်၏အိမ်တစ်လုံးရဲ့ သော့အပိုတစ်ချောင်းကို လူတစ်ယောက်နဲ့မျှဝေထားတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် သင်မျှဝေလိုက်သူရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် သော့ပျောက်သွားနိုင်သော ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိပါသည်။ အဲ့ဒါတွေထပ် ပိုဆိုးတဲ့ အန္တရာယ်တွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်ကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ပဲနဲ့ သင်၏အိမ်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့် တစ်နည်းအားဖြင့် သင့်၏အိမ်နှင့်တူသော သင့်အကောင့်များ စက်ပစ္စည်း များအား တစ်ခြားသူများက ဝင်ရောက်သုံးစွဲနေနိုင်သည့်အထိဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကို လျှော့ချဖို့ဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာမဆို သင်၏စကားဝှက်များကို မည်သူနှင့်မှ မျှဝေထားခြင်းမရှိခြင်းသည်က သာလျှင် အန္တရာယ်တွေကို လျော့ချနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။.

သင်၏ စကားဝှက်များ ခိုးယူခံထားရခြင်း ရှိမရှိ ရှာဖွေစစ်ဆေးပါ

တိုက်ခိုက်သူတွေ သင်၏စကားဝှက်တွေကို ဘယ်လိုခန့်မှန်းနေလဲဆိုတာ အမြဲတမ်းသတိပြုပါ

ဒီမှာကတော့ သင်၏စကားဝှက်များကို ရှာဖို့ တိုက်ခိုက်သူတွေ အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါသည် :

သင့်ရဲ့ စကားဝှက်ကို တစ်ယောက်ယောက်က အီးမေးလ်ကဖြစ်စေ ဖုန်းခေါ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ စာပို့ခြင်းဖြစ်စေ တောင်းခံလာရင် မပေးပါနှင့်

သင့်ကို စာပို့လာလျှင် သူတို့ရဲ့ အက်ပ် သို့မဟုတ် ဆိုဒ်ကို သွားပြီ တောင်းဆိုမှုကို အတည်ပြုစစ်ဆေးပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ အသုံးပြုစဉ်တွင် သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင်၏အချက်အလက်များကာကွယ်နိုင်ရန် protecting yourself and your data when using social media ဤလမ်းညွှန်တွင်ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။

သင့်ကို စာတိုပို့နေသူက သင်အသိ သို့မဟုတ် သင့်ရုံးကဖြစ်နေခဲ့သည်ဆိုလျှင် သူတို့ကို အခြား ချန်နယ်တစ်ခုမှ သူတို့တောင်းဆိုခြင်း ဟုတ်မဟုတ် အတည်ပြုစစ်ဆေးပါ။ ဥပမာ သူတို့ စာတိုပို့ခြင်းသည် အီးမေးလ်မှဆိုလျှင် ဖုန်းခေါ်ပြီး စစ်ဆေးပါ။ အီးမေးလ်မှ လင့်ကို နှိပ်ခြင်းမျိုး သို့မဟုတ် စာပြန်လိုက်ခြင်းမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။

မက်ဆေ့(ချ်) တစ်နည်းအားဖြင့် စာလေးတစ်စောင်က သင့်ကို ကြောက်လန့်စေခြင်း၊ အခုမှ တစ်ခုခုမလုပ်လိုက်ရင် အခွင့်အရေးတစ်ခု လက်လွတ်သွားမယ်လို့ ခံစားမှုမျိုးကိုပေးခြင်း၊ ဘာကိုမှ စဉ်းစားချိန်မရလိုက်ပဲ တစ်ခုခုကို အလျင်အမြန် လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းသလိုဖြစ်နေခြင်း၊ စတာတွေအားလုံးက သင့်ရဲ့ ဖုန်း မက်ဆေ့(ချ်)လေးတစ်ခု အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ Email အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း ရောက်လာခဲ့ရင် သေချာတယ် Phishing ပါ။ Phishing ဆိုတာက ငါးမျှားစာလေးချိတ်ပေးပြီး ငါးဖမ်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လိုမျိုးပါပဲ။ လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားလောက်မယ့် ငါးစာလေးချပြီး လူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူဖို့စောင့်နေတဲ့ မသမာသူတွေက ငါးမျှားတံကို ကိုင်ထားတာမျိုးပါ။ အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ခဏလေးရပ်လိုက်ပါ၊ စိတ်ငြိမ်အောင်ထားပါ၊ တကယ်ရော ဒါဟုတ်၏..မဟုတ်၏ ကို စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

သင့် စကားဝှက်ကို ပြောင်းလဲရမည်ဆိုပါက

သင်၏စကားကို ချက်ချင်းပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်သောအချိန်မှာ :

It appears your account, devices or colleagues and people around you have been victims of a data breach.

သင်၏စကားဝှက်များအား မယုံကြည်ရသောနေရာများတွင်သော်လည်းကောင်း၊ မျှဝေထားသော (သို့) လူအများမျှဝေသုံစွဲသည့် စက်ပစ္စည်းများတွင် သင်၏စကားဝှက်များအား ထည့်ခဲ့မိပါက ၎င်းတွင် အန္တရာယ်ရှိသောကုဒ်ကို ထည့်သွင်းထားနိုင်ခြေရှိသည်။

စကားဝှက်များရိုက်နှိပ်ရာတွင် သင့်စကားဝှက်အား တစ်စုံတစ်ယောက်က ကြည့်နေသည်ကို သင်စိုးရိမ်နေနို်င်ပါသည်။

ထိခိုက်ခံရနိုင်သူများအား သတိပေးခြင်းဖြင့် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချပါ။

Also consider changing your password if you get a credible warning from the services you use that there was an attempt to log in from an unauthorized device or location. In such cases, go through the following steps to figure out whether your password may actually be compromised:

Look for news reports about data breaches.

If you received the alert through an email or chat message, double-check on the service provider's own website that they sent the alert. Never click links in emails, SMS messages or chat messages.

ဆိုရှယ်မီဒီယာများနှင့် ပက်သက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို ဤလမ်းညွှန် our guide on social media တွင်ကြည့်ပါ။ သင်၏စက်ပစ္စည်း အကောင့်များအတွက် စကားဝှက် ပြောင်းနည်းလမ်းညွှန်ကိုလည်း ဤ လမ်းညွှန်တွင် Android, iOS, Linux, macOS, and Windowsဖတ်ရှုနို်င်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို မည်သည်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ လူများသည် စကားဝှက်များကို မကြာခဏပြောင်းရန် လိုအပ်သောအခါတွင် လည်း စကားဝှက်အသစ်တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲလိုက်မည့်အစား မူလစကားဝှက်များအား စကားဝှက်ကို အနည်းငယ်သာ ပြောင်းလဲလေ့ရှိကြပါသည်။ Bruce Schneier ရဲ့ ပို့စ်တစ်ခုတွင် ဘာကြောင့် စကားဝှက်ကို ထပ်တစ်လဲလဲပြောင်းလဲခြင်း မကောင်းဘူးလဲဆိုတာကို သုံးသပ်ထားသည့် သုတေသနကို ဤတွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။in Bruce Schneier's post on why changing passwords frequently is a bad security idea. ဒေတာကျိုးပေါက်သွားသည့်အခါ သင့်စကားဝှက်များကို ပြောင်းလဲရန် ပိုအရေးကြီးပါသည်။ ဒေတာပေါက်ကြားသည့်အချိန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲမသိသောကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်၊ လအနည်းငယ်မှ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ၎င်းကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ရသည့်အခါ စကားဝှက်များကို ချက်ချင်းပြောင်းရန် အကြံပြုပါသည်။

သင်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲ၊ သင့်စကာဝှက် ရိုက်နေတဲ့အချိန်တွေ ဘယ်သူတွေ ကြည့်နေနိုင်လဲဆိုတာ ကိုသတိချပ်ပါ

အကယ်၍ သင်သည် အများပြည်သူနေရာတစ်ခုတွင် ရှိနေပြီး သင်၏စကားဝှက်ကို ရိုက်လိုက်ပါက သင့်ကျောနောက်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်က မြင်နိုင်ပြီး သင်မသိလိုက်ပဲ မှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိထားသင့်ပါသည်။

သင့်စကားဝှက် ကို ထည့်သွင်းနေချိန်တွင် သင့်ကီးဘုတ် သို့မဟုတ် သင့်ဖုန်းကို စောင့်ကြည့်နေသူ ရှိနေသလား ကြည့်ရှူစစ်ဆေးပါ။

သင်ရိုက်ထည့်နေချိန် ကြည့်ရှုရခက်ခဲသည့် တစ်ကိုယ်ရည် အကာကွယ်ပေးသည့် ဖန်သားမျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုပါ။

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို မည်သည်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ Adversaries can monitor and record you entering a password. If a mobile device is confiscated by the authorities, and they don't have the password to unlock it, they can, for example, study the daily routines of the owner of the device to find a CCTV that may have filmed the owner and the screen of the device while they were typing the password to unlock the device.

လက်ဗွေရာ သို့မဟုတ် မျက်နှာဖြင့် လော့ဖွင့်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ (ဇီဝဆိုင်ရာအချက်အလက်)

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို မည်သည်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ ဇီဝအချက်အလက်ဖြစ်တဲ့ (အထူးသဖြင့် သင့်လက်ဗွေရာ၊ မျက်နှာ Scan ဖတ်ခြင်း) စသည့် အချက်အလက်များဖြင့် သင့်စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖွင့်ဖို့ သတ်မှတ်ခဲ့လျှင်တော့ သင့်စက်ပစ္စည်းတွေကို အလွယ်တကူဖွင့်နိုင်ပါသည်။ ဒီိလိုထားခဲ့ခြင်းကတော့ သင့်စက်ပစ္စည်းနဲ့ အကောင့်တွေကို ဖွင့်ဖို့အတွက် အားကောင်းလှတဲ့ လုံခြုံရေးတော့ ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ ဇီဝဗေဒအချက်တွေနဲ့ စကားဝှက်တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်ကိုပြောပါဆိုလျှင်တော့ စကားဝှက်တွေကို သင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်ပေမယ့် သင့်လက်ဗွေရာတို့၊ မျက်စိ၊မျက်နှာ စတဲ့ ဇီဝအချက်အလက်တွေကတော့ ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါသည်။ လူအများစုက ဇီဝနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လေဆိပ်၊ အစိုးရ ရုံး စသည့်နေရာများတွင် ပေးထားရလေ့ရှိပါသည်။ အဲ့ဒါက သင့်အကောင့်တွေကို သင့်ဆန္ဒမပါဝင်ပဲ ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာရှိတဲ့ အန္တရာယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ တစ်ဘက်လူက (သို့) ရန်သူများက သင့်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အခြေအနေ (သို့) အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးမည်ဆိုလျှင် စက်ပစ္စည်းများကို ဖွင့်ခိုင်းမည်ဆိုပါက ဇီဝအချက်အလက်ဖြင့် ပေးခဲ့သည်များက စက်ပစ္စည်းများက စကားဝှက်များနှင့် ပေးခဲ့သော စက်ပစ္စည်းများထပ် ပို၍လွယ်ကူစွာဖွင့်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ .

Passkesys ဆိုတာကတော့ Password လို့ခေါ်တဲ့ စကားဝှက်တွေ ထားဖို့အတွက် အခြားပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Passkeys တွေကအများအားဖြင့် သင့်ရဲ့ ဇီဝအချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ မျက်လုံး၊မျက်နှာ၊လက်ဗွေရာတို့ကို Scan ဖတ်ခြင်းကိုအထူးသဖြင့် အခြေခံထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Passkeys တွေကို ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာကို သေချာလေးစဉ်းစားထားဖို့ လိုပါသည်

တစ်ချို့သောအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတွေကတော့ သာမာန် Username တို့ Password စကားဝှက်တွေကို သုံးမယ့်အစား Passkey ကို အသုံးပြုဖို့ passkeyတိုက်တွန်းထားတာလည်းရှိနေတတ်ပါသည်။

Passkeys offer stronger protection against phishing, but rely a lot on biometrics and cloud sharing, which we don't recommend using for anything sensitive, let alone for credentials to log in to your accounts. If you think you may be exposed to advanced phishing attacks, however, you may choose to protect yourself against this threat with passkeys, and use them without biometrics or cloud sharing.

Passkeys တွေ အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက် Password Manager တွေနဲ့လည်း ပြုလုပ်ဖန်တီးနိုင်သလို၊ သင့်ကွန်ပျူတာ (သို့မဟုတ်) ဖုန်းထဲတွင်ပါဝင်သော အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေး Chip တွေကနေလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ တော်တော်များများသော အခြေအနေမှာ လူအများစုက သူတို့ Passkey ကိုဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်က အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးမှ အသုံးပြုလို့ရသော စကားဝှက်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော Password Manager တွေကို အသုံးပြုပြီး (ဒါမှမဟုတ် ) သူတို့ရဲ့ လက်ဗွေရာ (သို့) မျက်နှာသွင်ပြင် Scan ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဖွင့်လေ့ရှိပါသည်။

ဒါပေမယ့် ဒါကတော့ တကယ်လိုအပ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သင်က သင်ရဲ့ Passkeys တွေကို ပိုပြီးလုံခြုံ ပုံစံမျိုးနဲ့ သိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်တော့ Physical Security Key လို့ခေါ်တဲ့ Key လေးတွေကို ဝယ်ပြီး သိမ်းလို့ရသလို၊ သင်၏ဖုန်း (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာတွင် အလိုအလျောက်ပါဝင်သော Chip တွင်လည်း သိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ထို့သို့သိမ်းရာတွင်လည်း သင့်အနေဖြင့် ဇီဝအချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ လက်ဗွေရာ၊ မျက်နှာ Scan များဖြင့် မသိမ်းရန် သတိချပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။

သင့်ရဲ့ Passkey တွေကို KeepassXC KeePassXC နဲ့ သိမ်းနိုင်သလို၊ Browser KeePassXC browser integration တွင်လည်း KeepassXC နှင့်ထပ်ပေါင်း၍ သိမ်းနို်င်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းက သင်အသုံးပြုနေသော Browser ပေါ်တွင် မှီတည်နေသောကြောင့် Browser တွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုများကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ အဲ့ဒါကြောင့် Browser ပေါ်တွင် Keepass XC နှင့် ချိတ်ဆက်၍ သိမ်းဆည်းခြင်းက သင်၏လက်ထဲတွင်ရှိသော စက်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) Chip ပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းခြင်းထပ်၍ ပို၍ လုံခြုံရေး အားနည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလုံခြုံသော ပြန်လည်ရယူမည့်မေးခွန်းများကို သတ်မှတ်ပါ

Web Service - ဝက်ဘ် ဝန်ဆောင် မှု များ စွာ က အကောင့် တစ် ခု ဖန်တီး သောအခါ "လုံခြုံ ရေး မေးခွန်း များ "ဒါမှမဟုတ်" သင်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်မည့် ထပ်ဆောင်းမေးခွန်းတွေ မေ့လေ့ရှိပါသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးက သင်၏အချက်အလက်များကို ခန့်မှန်းရခက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပါ:

အချက်အလက်အမှန်တွေကို မထည့်ပါနှင့်။

စကားဝှက်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ Password Manager တွေကဖန်တီးပေးတဲ့ ထူးခြားပြီး အစဉ်လိုက်တိုင်းမဟုတ်သော စကားဝှက်တွေကို ထည့်နို်င်ပါသည်။

သင် အပေါ်တွင် ရေးသားခဲ့သော လုံခြုံရေး မေးခွန်းများနှင့် သင်စစ်မှန်ကြောင်းဖြေဆိုခဲ့သော မေးခွန်းအဖြေများအား မေ့ပစ်သွားမည့် အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် နှင့် အကောင့် မထွက်သွားစေရန် ထိုအဖြေများအားလုံးကို Password Manager တွင်သေချာစွာ သိမ်းဆည်းထားပါ။

ကျွနု်ပ်တို့ ဤ အရာကို မည်သည်ကြောင့် ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အကောင့်ထဲ ဝင်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားနေသည်ဟု သံသယရှိပါက ပြန်လည်ရယူမည့်မေးခွန်းများသည် ဝန်ဆောင်မှုများမှ သင်မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်အကောင့်ထဲသို့ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မှု ဆုံးရှုံးသည့်အခြေအနေတွင် သင့် စကားဝှက်များကို ပြောင်းလဲရန် ထိုအဖြေများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ "သင်ရဲ့မွေးရပ်ဇာတိက ဘယ်မှာလဲ" သို့မဟုတ် "သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် နာမည်ကဘာလဲ" အစရှိသည့်မေးခွန်းများကို သင်ထားခဲ့ပါက ထိုမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရန် ကံမကောင်းစွာဖြင့် အွန်လိုင်းတွင် အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည် ။ အဖြေ အတုအယောင်များပေးထားခြင်းဖြင့် သင့်အကောင့်ကို ခိုးယူလိုသည့် တိုက်ခိုက်သူများအတွက် ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။.

ပိ်ုမို ဖတ်ရှုရန်