خپلې برېښنالیکي اړیکې خوندي کړئ

اپډېټ شوی دی 10 October 2024

برېښنالیک یو لیکلی پیغام دی چې هغه فایلونه هم ورسره ضمیمه (مل) کېدای شي، چې د براوزر یا د وسیلې پر مېل کلاینټ اپلیکیشن (Thunderbird یا K-9 Mail) په مرسته یې استوئ. کله چې د "استولو" تڼۍ کېکاږئ، پیغام مو د برېښنالیک چمتو کوونکي (پرووایډر) سرورونو ته رسېږي، چیرته چې یاد پیغام زېرمه کېږي (عموماً ستاسې د "لیږل شویو پیغامونو" فولډر کې زېرمه کېږي) او بیا شاتړ یا بیک اپ هم ورڅخه اخیستل کېدای شي. ستاسې د انترنېت چمتوکوونکي کمپنۍ (پرووایډر) دا پیغام/برېښنالیک د مخاطب (هغه کسانو چې تاسې ورته برېښنالیک استوئ) د انترنېټ پرووایډر سرور ته استوي، چیرته چې دا پیغام زېرمه کېږي (او بیا شاتړ کېدای شي). په پای کې، برېښنالیک ستاسې مخاطب ته رسیږي، چې دوی یې د خپلو براوزرونو یا د خوښې مېل کلاینټونو له لارې لولي. په دې وخت کې، د پیغام/برېښنالیک مخاطب پرېکړه کوي چې برېښنالیک په انلاین ډول زېرمه کړي یا یې خپلو وسیلو ته ډاونلوډ کړي او له سرورونو یې حذف کړي.

اوسمهال ډېری خلک برېښنالیک په ندرت سره کاروي او د ورځینو اړیکو لپاره د انکرېپټ شویو چټ اپلیکیشنونو یا ویډیو زنګونو-وېډیوکال کارولو ته ترجیح ورکوي. سره له دې، موږ لا هم برېښنالیک د ډېرو مختلفو دلایلو لپاره کاروو، لکه د انلاین اکاونټونو جوړولو، د کار تنظیم، او د بېلابېلو پارامترونو پراساس د خبرو اترو ترتیبولو لپاره.

په ډیفالټ توګه، برېښنالیک د انلاین اړیکو لپاره تر ټولو خوندي میتود نه دی، ځکه چې برېښنالیک انکرېپټ نه وي، ځان سره ډېره مېټا ډېټا لېږدوي، د انترنېټ چمتوکوونکي لوري په سرورونو کې پاتي کیږي، او تاسو له فیشینګ، مالویر انفېکشن او نورو بریدونو سره مخ کوي. په دې سره، برېښنالیک لا هم یوه باوري ټکنالوژي ده چې حتی که سرورونه موقتاً کار پرېږدي، بیا هم اړیکې دوامداره ساتي. لکه څنګه چې په دې لارښود کې تشریح شوي، داسې لارې چارې شته چې پر مټ یې برېښنالیکونه لازیات خوندي او باوري کولی شو.

د برېښنالیک چمتو کوونکي د ټاکلو لپاره له ځانه لاندې پوښتنې وکړئ:

زمونږ د برېښنالیکونو برابروونکو لېست به تاسو سره مرسته وکړي چې د برېښنالیک غوره برابروونکی سره خپل برېښنالیک آدرس جوړ کړی.

په ځینو مواردو کې، تاسې ممکن د یوه مشهور سرور (لکه Gmail) اکاونټ فعال کړئ، د دې لپاره چې د داسې نادره ډومېن کارولو څخه ډډه وکړئ چې په زیاتره مواردو کې د فعالانو لخوا کارول کېږي. که داسې وي، د دې خطر په پام کې ونیسئ چې یو سوداګریز برېښنالیک چمتو کوونکی ممکن د پلټنې په صورت کې ستاسې معلومات چارواکو ته وړاندې کړي. د دې لپاره، د خپل برېښنالیک انکرېپټولو په اړه غور وکړئ.

موږ ولې دا سپارښتنې درته کوو؟

برېښنالیک د امنیت په ټکي په ځانګړي تمرکز سره جوړ شوی نه و. لومړی ځل په ۱۹۷۰مه لسیزه کې جوړ شو، دا نو هغه مهال و چې تر اوسه یوازې لږ شمېر خلکو ورته اړتیا لرله ترڅو یو له بل سره اړیکه ونیسي. نن ورځ، زیاتره برېښنالیک چمتو کوونکي ستاسې پیغامونه هغه مهال د کاروونکي-تر-سرور-انکرېپشن (TLS) په مرسته خوندي کوي چې ستاسې له وسیلې څخه، د ځايي روټر او ISP له لارې، د برېښنالیک چمتو کوونکي سرورونو ته ځي. دا چاره د دې مخه نیسي چې څوک په ستاسې ځايي شبکه یا د وسایلو ترمنځ د نښلولو پر مهال ستاسې پیغامونه لوستلای شي.

However, your messages remain unencrypted when they are stored on your device and on your email provider's servers as well as on the recipient's device and email provider's servers. This means someone with access to the servers or devices can read your email. Therefore we strongly recommend you to consider also encrypting your messages, especially if their content is particularly sensitive.