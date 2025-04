အင်တာနက်ပိတ်ဆို့မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်မှုများအားကျော်ဖြတ်ခြင်း

အင်တာနက်ပိတ်ဆို့မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်မှုများအားကျော်ဖြတ်ခြင်း

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသော 17 September 2024

သင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် အရေးကြီးသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်ရောက်သွားလာနိုင်ခြင်းခြင်းမရှိတော့ပါက ထိုအရာသည် သင့်အစိုးရ၊ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့သူ သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုနေသောကွန်ရက်အတွင်း ပိတ်ဆို့မှုများအား ထည့်သွင်းအကောင်အထည်ဖော်လိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော ပိတ်ဆို့မှုများသည် ဆင်ဆာပြုလုပ်ကန့်သတ်ခြင်း၏ တွေ့ရလေ့ရှိသော ပုံစံများဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို အများအားဖြင့် တော်တော်များများသော နည်းလမ်းများ နှင့် ကိရိယာများကို အသုံးပြုကာ သွားရောက်နိုင်ပါသည်။

အင်တာနက် မည်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သည် နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ မည်ကဲ့သို့ ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ကြောင်းကို လေ့လာပါ၊.

ယခု လမ်းညွှန်တွင် အောက်ပါအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်သော အကြံပြုချက်များကို ကမ်းလှမ်းထားပါသည် :

( စာကြည့်တိုက်၊ အလုပ်ခွင် နှင့် တည်းခိုခန်း စသည့် ) သင် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေသော ကွန်ရက်များအတွင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံအတွင်း ပိတ်ပင်ထားသော သို့မဟုတ် ဆင်ဆာပြုလုပ်ကန့်သတ်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုနည်း ;

သင့်တည်နေရာကို သင်အသုံးပြုသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ပိုင်ရှင်များ၊ စီမံကိုင်တွယ်သူများမှ သိရှိခြင်းကို ရှောင်ရှားနည်း;

သင်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေသော ကွန်ရက်အတွင်းမှ သူတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့သူများ၏ စောင့်ကြည့်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနည်း.

သင်ဝင်ရောက်၍မရသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အမှန်တကယ် ပိတ်ပင်ထားခြင်းရှိမရှိကို စစ်ဆေးပါ

သင်အသုံးပြု၍မရသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု၏ လိပ်စာကို Down for everyone or just me ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Down for everyone or just me ၏ ရှာဖွေရန်နေရာမှ တစ်ဆင့် ထည့်သွင်းကာရှာဖွေပါ။ တခြားသော မတူညီသည့် နည်းလမ်းအနေဖြင့် မတူညီသည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည့် စိတ်ချရသူတစ်ဦးအား သင်ဝင်ရောက်လိုသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုနိိုင်ခြင်းရှိမရှိကို စမ်းသပ်အသုံးပြုရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။

ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုသည် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် အသုံးပြု၍ မရနေပါက သင်၏ နိုင်ငံအတွင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် ထိုဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို သွားလာခွင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်ဟု မဖြစ်မနေ သတ်မှတ်၍မရနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်အသုံးပြုလိုသည်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါက သင်အဓိကအသုံးပြုနေသော ဘရောက်ဇာအတွင်း ပြင်ဆင်ထားသော ချိန်ညှိမှုများ သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းထားသော ပလက်ဂင်များကြောင့် ဖွင့်ကြည့်ရန်အဆင်မပြေဖြစ်နေခြင်းဟုတ် မဟုတ် သေချာစေရန် မတူညီသည့် ဘရောက်ဇာတစ်ခုဖြင့် ပြောင်းလဲအသုံးပြုကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်အသုံးပြုလိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါက မတူညီသည့် အက်ပလီကေးရှင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းဖြင့် ပြောင်းလဲအသုံးပြုကြည့်ပါ။

ထိုနည်းလမ်းများအတိုင်း စမ်းသပ်ကြည့်သော်လည်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍မရနေသေးပါက ထိုအရာသည် ပိတ်ဆို့မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီး ကျော်ဖြတ်နိုင်ရန် အောက်ပါကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုကို စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်ပါ။

မည်သည်ကြောင့် ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ တစ်ချို့သောအချိန်များတွင် ဆင်ဆာပြုလုပ်ပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိနေသည့် အကြောင်းကိစ္စများကြောင့်လည်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို အသုံးပြု၍မရခြင်းမျိုး ဖြစ်တတ်ပါသည်။ နည်းပညာကိစ္စများကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ရပ်တန့်ခြင်း၊ သင်၏ ဘရောက်ဇာအတွင်း သိမ်းဆည်းထားသော ဖိုင်များ အသစ်ပြင်ဆင်နေခြင်းမရှိခြင်း၊ သင်၏ ဘရောက်ဇာအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို တားဆီးနေခြင်း သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုနေသည့် အက်ပလီကေးရှင်းသည် နောက်ဆုံးပေါ်စနစ်ကို မြှင့်တင်ထားခြင်းမရှိနေခြင်း စသည့်အကြောင်းကိစ္စများ အသုံးပြု၍မရခြင်းမျိုး ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် သိပ်မကြာသေးခင်ကာလအထိ ထို ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုလို့ရနေခဲ့သည်ဆိုလျှင်တော့ သင်ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် သင့်အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လိုက်လံဆောင်ရွက်၍ မမှားနိုင်ပါ။

သင်၏ ချိတ်ဆက်မှုများ နှင့် ဒိုမိန်းအမည်ပေးစနစ်ကို ဝှက်စာစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်ပါ

မည်သည်ကြောင့် ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ တစ်ချို့အချိန်များတွင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများ နှင့် ၄င်းတို့အတွင်းမှအကြောင်းအရာများပေါ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ခွင့်မပြုသည့် စာသားများ၏ စာရင်းများ အပေါ်တွင် အခြေခံ၍လည်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ ပေးပို့သော အချက်အလက်တောင်းဆိုမှုများအား ပိတ်ဆို့ခံရတတ်ပါသည်။ သို့သော် ယခုဆင်ဆာပြုလုပ်ပိတ်ပင်ခြင်းပုံစံသည် ဝှက်စာစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်ထားခြင်းမရှိသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင်သာ သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ HTTPS ချိတ်ဆက်မှုများပုံစံသာလျှင် အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင့်ဘရောက်ဇာနှင့် သွားရောက်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်အကြား ဆက်သွယ်မှုများအား ဝှက်စာစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုမှသာ သင် ကြည့်ရှုနေသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏စာမျက်နှာများ နှင့် ၄င်းတို့အတွင်းမှအကြောင်းအရာများကို သင် နှင့် သင်သွားရောက်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တခြားသော အခြေအနေများတွင်, ဆင်ဆာပြုလုပ်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ဒိုမိန်းအမည်ပေးစနစ် သို့ ပေးပို့သည့် အချက်အလက်များအား စစ်ဆေးသည့်အဆင့်တွင် သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ censorship is applied at the level of DNS queries: မည်သည့်အရာကို ပိတ်ဆို့မည် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲမည်ဆိုသည်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၏ လိပ်စာကို အင်တာနက်လမ်းကြောင်းများ၏ လိပ်စာအဖြစ် ပြောင်းလဲသော တောင်းဆိုချက်အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်သည်။ သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံပြင်ပတွင် အခြေစိုက်သော ဒိုမိန်းအမည်ပေးစနစ်များ၏ ဆာဗာများကို အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဒိုမိန်းအမည်ပေးစနစ်နှင့် သင့်အကြားပေးပို့ဆက်သွယ်သော လမ်းကြောင်းကို ဝှက်စာစနစ်နှင့် ကာကွယ်ထားခြင်းအားဖြင့် ဆင်ဆာပြုလုပ်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ တစ်ဖက်မှာတော့ သင်၏ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကို စစ်ထုတ်ကြည့်ရှုနေသူသည် သင့်အနေဖြင့် ဝှက်စာစနစ်ကို ထောက်ပံံ့သော ပြည်ပဒိုမိန်းအမည်ပေးစနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုနေကြောင်း မြင်တွေ့နိုင်ပြီး ထိုဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုနိုင်မှုကို စတင်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။

VPN ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်မှုရှိမရှိ စဉ်းစားပါ

VPN တစ်ခုကို ထည့်သွင်းခြင်းမစတင်မီ သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အရာက မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်းဆိုသည်ကို သင့်ကိုယ်သင့် မေးမြန်းပါ။

ဤအခြေအနေများတွင်တော့ သင့်အနေဖြင့် အောက်ပါလမ်းညွှန်များကို လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ပြီး VPN တစ််ခုကို စမ်းသပ်အသုံးပြုသင့်သည်:

သင်အသုံးပြုသော ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များထံမှ သင်၏ အင်တာနက်ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်သည့် လိပ်စာကို ကွယ်ဝှက်ထားရန် လိုအပ်ပါက

သင်၏ ဒေသတွင်းကွန်ရက်မှ တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် သင်၏ ဒေသတွင်း အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံမှ သင်အသုံးပြုဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖျောက်ထားရန် လိုအပ်ပါက

if you need to circumvent internet blockages implemented in your country or in the local network you are connecting from (like your library, workplace, hotel, etc.). သင်ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေသတွင်းကွန်ရက် ( သင်၏ စာကြည့်တိုက်၊ အလုပ်၊ ဟိုတယ် စသည်ဖြင့် ) သို့မဟုတ် သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံတွင် တပ်ဆင်ထားသော အင်တာနက်ပိတ်ဆို့မှုများကို ကျော်ဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါက။

သင်၏ လိုအပ်ချက်များကို တခြားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်းကို လိုအပ်သည့် အခြေအနေမျိုးလည်း ရှိပါသေးသည်။ ဉပမာ:

သင့်အတွက် ဗွီပီအန်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုက မည်ကဲ့သို့ အသုံးဝင်မည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ

ဗွီပီအန်ဝန်ဆောင်မှုများက သင်သည် သင်အမှန်တကယ်နေထိုင်ရာနိုင်ငံတွင်မဟုတ်ပဲ တခြားမတူညီသည့်နိုင်ငံတစ်ခုတည် တည်ရှိနေသည့်ပုံစံဖြစ်သည့် ကွန်ရက်တစ်ခုကို ကမ်းလှမ်းပေးပြီး သင်အသုံးပြုနေသည့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း သင်တကယ်တမ်းသွားရောက်နေသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ပဲ တခြားသောဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို အသုံးပြုနေသည့်ဟန်ပြပေးပါသည်။

တစ်ချို့သော ဗွီပီအန်ဝန်ဆောင်မှုများသည် လည်ပတ်ရေးစနစ်များဖြစ်သည့် ဝင်းဒိုး၊ မတ်အိုအက်စ် ၊ လင်းနဇ်စ် ၊ အန်းဒရွိုက် နှင့် အိုင်အိုအက်စ်များတွင် ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်များပေါ်တွင် မှီတည်ပါသည်။ တစ်ချို့ဝန်ဆောင်မှုများတွင် OpenVPn နှင့် WireGuard ကဲ့သို့သော ထပ်တိုးဆောဖ့်ဝဲများကို ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ချို့သော ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့သူများသည် သင့်အတွက် အရာရာကို ဖြေရှင်းပေးမည့် အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းသည့်ဖိုင်များကို ကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မည်။

ဗွီပီအန်ဝန်ဆောင်တစ်ခုအား မည်ကဲ့သို့ရွေးချယ်ရမည်ကို လေ့လာပါ

ဗွီပီအန်ဝန်ဆောင်တစ်ခုကို မည်ကဲ့သို့ ရွေးချယ်ရမည်ကို လေ့လာရန် သင့်ကိုသင် ဤမေးခွန်းများကို ပြန်လည်မေးမြန်းကြည့်ပါ:

**

ဗွီပီအန်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ

See ချိတ်ဆက်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်သည့် ကိရိယာများကို စုစည်းထားသည့် စာရင်းကို ညွှန်းထားသော ဗွီပီအန်ဝန်ဆောင်မှုများကို သိနိုင်ရန် ကြည့်ပါ။ for some recommended VPN services. These include options for running your own VPN. ဤစာရင်းများအတွင်းတွင် ကိုယ်ပိုင် ဗွီပီအန်တစ်ခုကို စီမံသည့် ရွေးချယ်စရာများလည်း ပါဝင်ပါသည်။

သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး အလုပ်ဖြစ်သော ဗွီပီအန်များကို သိရှိပြီးပါက တစ်ခုအလုပ်မလုပ်ချိန်တွင် တစ်ခုအလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး နှစ်ခု သုံးခုမျှ ထည့်သွင်းထားရန် စဉ်းစားပါ။

အလုပ်လုပ်မလုပ် စစ်ဆေးပါ

သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်သော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီးပါက ဤအပိုင်းတွင် စီထည့်ထားသော အဆင့်များဖြစ်သည့် အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်မှု ရှိမရှိ နှင့် သင့်အင်တာနက်ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်သည့် လိပ်စာကို ပေါက်ကြားစေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းများကို လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ပါ။

ဖြစ်နိုင်ပါက သင့်အနေဖြင့် အင်တာနက်ကို ကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ကျယ်ပြန့်စွာပိတ်ပင်ထားမှုများကို ကျော်ဖြတ်ရန် မလိုအပ်သည့် အခြေအနေတွင် ဤ စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် လိပ်စာများ ပေါက်ကြားခြင်းများ ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ

ဒိုမိန်းအမည်ပေးစနစ်များပေါက်ကြားထားခြင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးပါ

WebRTC များ ပေါက်ကြားခြင်းရှိမရှိကို စစ်ဆေးပါ

မည်သည်ကြောင့် ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ Most VPN providers advertise their services as effective, but you should check that they work and they don't leak your IP address. သင်လိုအပ်သည့်အချိန် ( ဉပမာ။ သင်သွားရောက်လိုသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုလိုသည့် ဝန်ဆောင်မှုသည် ပိတ်ဆို့ခံထားရသည် ) တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် သင်အသုံးပြုသည့် ဗွီပီအန်ဝန်ဆောင်မှုသည် အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပြီး သင့်အားကာကွယ်မှုနိုင်မှု ရှိမရှိကို စမ်းသပ်ကြည့်ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင်အသုံးပြုသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရယူနိုင်သော နေရာများပင်လျှင် ပိတ်ဆို့ခံထားရသည့်အခြေအနေတွင် သင်အသုံးပြုမည့် ကိရိယာသည် အရေးအပေါ်အခြေအနေများ၊ စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေများတွင် မှန်ကန်စွာအသုံးပြုနေခြင်းကို သေချာစေရန် ခက်ခဲလှသည်။

ပုံမှန်ဗွီပီအန်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် မတူညီသည့် တခြားသောနည်းလမ်းများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ

ဗွီပီအန်ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတွင် ပိတ်ဆို့ခံထားရပါက သင်သွားရောက်လိုသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို ဝင်ရောက်နိုင်သည့် ပိတ်ဆို့မှုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သည့် မတူညီသည့်ကိရိယာများကိုလည်း သင့်အနေဖြင့် ကြိုးစားအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ဗွီပီအန်ကို ထည့်သွင်းပါ

ဆင်ဆာပြုလုပ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ကျော်ဖြတ်သည့် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိရိယာတစ်ခုကို စမ်းသပ်အသုံးပြုပါ

မည်သည်ကြောင့် ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ ဗွီပီအန်များသည် အမြဲအလုပ်မလုပ်ပါ။ တစ်ချို့သော နိုင်ငံများ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုလိုသည် ဝက်လ်ဆိုက်စာမျက်နှာများကဲ့သို့ပင် ဗွီပီအန်များသည်လည်း ပိတ်ပင်ခံထားရနိုင်ပါသည်။ တစ်ချို့သော ကိစ္စရပ်များတွင် သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်များမှ သိရှိခြင်းမရှိသော အင်တာနက်ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်သည့် လိပ်စာတစ်ခုကို ရမည့် ကိုယ်ပိုင်ဗွီပီအန်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့ တခြားသော အဖြေများလည်း ရှိပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက အင်တာနက်စစ်ထုတ်ခြင်းများကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သည့် နည်းပညာကို အသုံးပြုရေးဆွဲထားသည့် ကိရိယာများကိုလည်း သုံးနိုင်ပါသေးသည်။ Algo ဗွီပီအန်၊ Outline ဗွီပီအန် နှင့် Amnezia ဗွီပီအန်တို့သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက်သာမက အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပါ လုံခြုံသော ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများကို စီမံခြင်းကို လွယ်ကူစေသည့် ပွင့်လင့်နည်းပညာအက်ပလီကေးရှင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဗီပီအန်များကို အင်တာနက်များဖြင့် စစ်ထုတ်ပိတ်ပင်ခံထားရသော နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သူများအား အင်တာနက်ကို လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သော သူများမှ ပိတ်ပင်ထားသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဗွီပီအန်များ တပ်ဆင်ကာနိုင်ပါသည်။ Psiphon သည် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆင်ဆာပိတ်ဆို့မှုများကို ဖြတ်ကျော်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းနည်းပညာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ Psiphon သည် ဗွီပီအန်များကို မှတ်သားကာ စစ်ထုတ်သည့် ပတ်ဆို့မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ရှုပ်ထွေးသည့်အလွှာတစ်ခုကို အသုံးပြုကာ အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာများကို ပိတ်ဆို့မှုမရှိကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ထောက်ပံ့ပါသည်။ Psiphon သည် ကြော်ငြာများအား အသုံးပြုသူများထံပေးပို့ပေးရန် ငွေကြေးပေးသည့် ကြော်ငြာသူများထံမှ ငွေကြေးရရှိပါသည်။ Lantern သည် သာမာန် အင်တာနက်မှ အချက်အလက်အသွားလာ လမ်းကြောင်းကို ရောဝင်နိုင်သည့် ပွင့်လင့် ပရိုတိုကောများ ကို အသုံးပြုထားသည့် ဆင်ဆာပိတ်ဆို့မှုများကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သည့် ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။Lantern သည် သာမန်အင်တာနက်လမ်းကြောင်းများကို ရောနှောနိုင်သောကြောင့် သူ၏ ချိတ်ဆက်မှုများကို သတိမပြုမိနိုင်ပဲ ပိတ်ဆို့မခံရနိုင်အောင် ထားထားနိုင်ပါသည်။

Tor ကို စမ်းကြည့်ပါ

မည်သည်ကြောင့် ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ တစ်ချို့သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ နှင့် အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများသည် သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံတွင် တရားမဝင်ဖြစ်ပြီး တားမြစ်ခံထားရသည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်အနေဖြင့် ဆင်ဆာပြုလုပ်ပိတ်ပင်ထားသော အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုနေသူတစ်ဦးအဖြစ် သိသာစေခြင်းမှ ရှောင်ရှားလိုသည်ဆိုလျှင်၊ ထို့အပြင် သင်၏ စိုးရိမ်ရမှုတွင် အင်တာနက်အား ဆင်ဆာပြုလုပ်ပိတ်ပင်ခြင်းသာလျှင်မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံအဝှမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းပါ ပါဝင်သည်ဆိုလျှင် အခမဲ့ပွင့်လင်းနည်းပညာဖြစ်ပြီး မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို ဖုံးကွယ်နိုင်သည့် ကိရိယာဖြစ်သော Tor ဘရောက်ဇာ ကို အသုံးပြုခြင်းသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် အထောက်အပံ့ရစေနိုင်ပါသည်။ Tor သည် ဗွီပီအန်တစ်ခုကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ဦးထံမှာသာ သင်၏ အင်တာနက်လမ်းကြောင်းများကို ဖြတ်သန်းစေခြင်းမဟုတ်ပါ။ TOR သည် သင်၏ ချိတ်ဆက်မှုအား ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင် ဆောင်ရွက်နေသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ ဖြန့်ဖြူးထားသည့် ကွန်ရက်အဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းကာ ပေးပို့ပါသည်။ ထိုသို့ပေးပို့ရာတွင် သင်၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ပေးပို့သော တောင်းဆိုချက်များကို ဝှက်စာစနစ်ပုံစံပြောင်းလဲ၍ သွားရောက်မည့်နေရာသို့မရောက်ရှိခင် အနည်းဆုံး ဆာဗာသုံးခုကို ဖြတ်သန်းသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်သွားရောက်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များအား လေ့လာ၍ သင်၏ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကို တစ်ဦးဦးမှ စောင့်ကြည့်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် သွားသွားရောက်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ သင်နေထိုင်ရာနေရာအား လေ့လာခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အကယ်၍ TOR ဝန်ဆောင်မှုသည် သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံတွင် ပိတ်ပင်ထားသည် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် ဘေးမကင်းပါက Tor Bridges များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ TOR Bridges များသည် TOR ၏ပုဂ္ဂလိကလမ်းညွှန်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့် TOR ကွန်ရက် အား အသုံးပြုခြင်းကို ပိတ်ပင်ရန် ကြိုးစားနေသည့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အစိုးရများအနေဖြင့် ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန် ပိုမိုခက်ခဲပါသည်။

ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းမဲ့သော ကွန်ရက်များမှ အကြောင်းအရာများကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်း နှင့် မျှဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ

မည်သည်ကြောင့် ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ ဖိနှိပ်အားမြင့်သည့် နိုင်ငံများတွင် အများစုသော ဆင်ဆာပိတ်ဆို့မှုအားဖြတ်ကျော်နိုင်သော ကိရိယာများသည် အသုံးပြု၍ မလွယ်ကူခြင်းများ ကြုံရနိုင်သလို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ပါသည်။ I2P နှင့် Ceno ဘရောက်ဇာကဲ့သို့ အချင်းချင်းမျှဝေသော ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းဝေးသော ကွန်ရက်များတွင် အခြေတည်သော ကိရိယာများသည် ဤကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များအတွက် အထူးဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးသည် အကယ်၍ ကွန်ရက်တစ်ခုကိုသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါက ပွိုင့်တစ်ခုတည်းသာမဟုတ်တော့သောကြောင့် ဆင်ဆာပိတ်ဆို့မှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရာများကိုလည်း နေရာတစ်ခုချင်းစီမှ မျှဝေနိုင်၊ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ I2P is one of these anonymous, resilient networks, so you cannot be identified if you use it. Ceno ဘရောက်ဇာသည် ဆင်ဆာပိတ်ပင်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှ အကြောင်းမရာများကို ကြည့်ရှုနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သော ဘရောက်ဇာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အချင်းချင်းကူညီနေသောသူများဖြင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသော ကွန်ရက်တစ်ခုဖန်တီးကာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ အကြောင်းအရာများကို အချင်းချင်းကြားတွင် မျှဝေခြင်းကိုလည်း Ceno ဘရောက်ဇာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

သင်၏ နိုင်ငံတွင် ဝင်ရောက်မရနိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ထည့်သွင်းပါ

မည်သည်ကြောင့် ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ ညွှန်းသည်ကို လေ့လာပါ အကယ်၍ သင်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံသည် ဆင်ဆာပိတ်ဆို့မှုများအား ဖြတ်ကျော်နိုင်သော အက်ပလီကေးရှင်းများအား ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရယူရန်ခက်ခဲသော ဖိနှိပ်မှုမြင့်မားသည့် နိုင်ငံဖြစ်ပါက Paskoocheh ၏ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းအားခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ချန်နယ်များဖြစ်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ အန်းဒရွိုက်အက်ပလီကေးရှင်း၊ အီးမေးလ်အလိုအလျောက်စကားပြန် နှင့် တယ်လီဂရမ်အလိုအလျောက်စကားပြန်များမှတစ်ဆင့် ကိရိယာများအား ရယူခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။

ပိတ်ဆို့ထားသော ဝဘ်ဆိုက်များသို့ ဝင်ကြည့်ရန် အခြားကိရိယာများအကြောင်း ဤမေးခွန်းများကို မေးပါ

မည်မျှပင် ပိတ်ဆို့ထားပါစေ သင့်အနေဖြင့် အင်တာနက်ဖြင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိစေရန် အသုံးပြုနိုင်သော ကိရိယာများကို ဤလမ်းညွှန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။

မိတ်ဆွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှ ညွန်းသော တခြားသော ကိရိယာများကို တွေ့ဖူးပြီး သူတို့သည် အမှန်တကယ်စိတ်ချရပြီး အသုံးတည့်ခြင်းရှိမရှိကို သိချင်သည့် အခြေအနေမျိုး ကြုံဖူးပါလိမ့်မည်။

ဤအရာသည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အခြေပြု ပရောက်စီတစ်ခု ဖြစ်ပါသလား။ မတူညီသည့် ပရောက်စီ တစ်ခု သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသလား?

သင်အထိန်းအချုပ်မရှိသော ကွန်ပျူတာတွင် သင့်အနေဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် သင့်အား အန္တရာယ်ကျရောက်စေနိုင်သည် ဆိုပါက ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အခြေတည်သော ကြားခံဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်အတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သင့်ဘရောက်ဇာပြင်ပတွင် အလုပ်လုပ်သည့် နာမည်ရှိသည့် အက်ပလီကေးရှင်းများသည် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အခြေတည်သော ကြားခံဝန်ဆောင်မှုများထက် ပို၍ လုံခြုံပြီး ပို၍ စိတ်ချယုံကြည်ရနိုင်ပါသည်။

သင်၏ ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့် ကြားခံဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို မဖြစ်မနေအသုံးပြုရမည်ဆိုပါက စကားဝှက်များရိုက်ထည့်ခြင်း နှင့် ထိရှလွယ်သောအချက်အလက်များ မျှဝေခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့် ။ သင်၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ပေးပို့သော တောင်းဆိုချက်များ နှင့် ထည့်သွင်းသော အချက်အလက်များသည် ကြားခံဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံတွင် ပေါ်နေနိုင်သောကြောင့် HTTPS နှင့် မစတင်ပဲ HTTP ဖြင့်သာစတင်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အခြေတည်သော ကြားခံဝန်ဆောင်မှုများအား မည်သည့်အခါမှ အသုံးမပြုပါနှင့်။

တစ်ချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများ ( SOCKS ကြားခံဝန်ဆောင်မှုများဟု ခေါ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ) သည် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အခြေတည်သော ဝန်ဆောင်မှုများမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ထိုဝန်ဆောင်မှုများသည် သင်၏ လမ်းကြောင်းများကို သူတို့၏ ဆာဗာများမှတစ်ဆင့်သာ ဖြတ်သန်းသွားစေပါသည်။ ထိုဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတွင် စစ်ထုတ်ပိတ်ပင်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများ ( ဉပမာ ။ ဆက်သွယ်ရေး အက်ပလီကေးရှင်းများ ) ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်ကာကွယ်ပေးနိုင်သော်လည်း သင်၏ ချိတ်ဆက်မှုများကို ဝှက်စာစနစ်ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲပေးမည်မဟုတ်ပါ။

အများပိုင်လား ဒါမှမဟုတ် ပုဂ္ဂလိကလား?

ပုဂ္ဂလိကကြားခံဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သူမဆို အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဝန်ဆောင်မှုကို မည်သည်ကြောင့် သို့မဟုတ် မည်သူမှ ထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းကို သင်မသိပါက ထိုသော ထောက်ပံ့ခြင်းသည် မကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ရင်းနဲ့ ထောက်ပံံ့ထားခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကကြားခံဝန်ဆောင်မှုများသည် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြင့်ပင် အသုံးပြုသူများနှင့် ပြည့်နှက်သွားတတ်ပါသည်။ ထိုကြောင့်လည်း ဝန်ဆောင်မှုများသည် နှေးသွားစေပြီး ပိတ်ပင်မှုခံရနိုင်ချေကိုလည်း မြင့်တက်စေပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကကြားခံဝန်ဆောင်မှုများသည်လည်း လစဉ် သို့မဟုတ် နှစ်စဉ်ငွေကြေးကောက်ခံခြင်းကြောင့် အသုံးပြုရာတွင် တားဆီးပိတ်ပင်မှုများလည်း ရှိပါသည်။

စိတ်ချရ၍ လုံခြုသော တစ်ကိုယ်ရည်ပရောက်စီပေါ်တွါင် အကောင့်တစ်ခုကို ရရှိနိုင်ပါက အများအသုံးပြုသော ပရောက်စီပေါ်တွင် ရှိသော အကောင့်ထက် ပိုမိုကြာရှည်စွာ အလုပ်လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်ပါသည်။

အဆင့်မြင့်- OONI နှင့် ပူးပေါင်းပါ

အင်တာနက်ကို အသုံးပြုရာတွင် သင်နေထိုင်ရာဒေသအတွင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိတ်ပင်ထားပါက ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှ ပိတ်ဆို့မှုအခြေအနေများကို အချက်အလက်စုဆောင်းနေသော Open Observatory of Network Interference (OONI)သည် သင့်အကြောင်းကို သိချင်ပါလိမ့်မယ်။

OONI ဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်မည်ဆိုလျှင့် သင့်အနေဖြင့် သင်၏ အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်နေသူ မည်သူကမဆို OONI Probe ကို အသုံးပြုနေကြောင်းကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ သင့်အနေဖြင့် ဖိနှိပ်သော နိုင်သော၏ ရေဒါအတွင်းတွင် ရှိနေသည်ဆိုပါက မစတင်ခင် OONI အတွက် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုလေ့လာထားခြင်းက အကောင်ဆုံးဖြစ်သည်။

