اپډېټ شوی دی 16 May 2024

خوندیتوب د الکترونیکي وسیلې د سم تنظیمولو او معلوماتو له ساتنې پیلېږي. د دې لارښود ګامونه تعقیب کړئ ترڅو خپله Android وسیله خوندي کړئ. Android وسیلې د جوړونکي پر اساس توپیر لري؛ نو ښایي تنظیمات په مختلفو برخو کې ومومئ.

د خپلې وسیلې د عملیاتي سیسټم (آپېرېټېنګ سیستم) وروستۍ نسخه وکاروئ

ولې دا سپارښتنه کوو په ورځني ډول مو د وسایلو او اپلیکیشنونو په کوډ کې نوې نیمګړتیاوې موندل کېږي. بریدګر ممکن ستاسو وسیلو ته د لاسرسي لپاره له دې نیمګړتیاوو ګټه واخلي. خو سافټویر جوړوونکي په منظم ډول دا نیمګړتیاوې حلوي. له همدې امله دا خورا مهمه ده چې د خپلې وسیلې لپاره تازه نسخه وکاروئ او وسیله ابډېټ کړئ. سپارښتنه کوو، چې خپله وسیله د اتومات ابډېټ لپاره تنظیم کړئ، ترڅو دا کار هېر نه‌کړئ.

ټول نصب شوي اپلیکیشنونه په منظم ډول ابډېټ کړئ

د باور وړ سرچینو څخه اپلیکیشنونه وکاروئ

ولې دا سپارښتنه کوو The Google Play Store is the official app store for Android. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Google to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the Google Play Store. If you decide that the benefit of a particular app that cannot be installed through the Google Play Store outweighs the risk, take additional steps to protect yourself, like planning to keep sensitive or personal information off that device. Even in this case, only install apps from trusted alternative app stores like F-Droid or Aurora Store or from the websites of the developers themselves. "Mirror" download sites may be untrustworthy unless you know and trust the people who provide those services. د دې لپاره، چې د یو اپلیکېشن د کارولو طریقه زده‌ کړئ، لاندې برخې ته مراجعه وکړئ: څنګه د ډیجیټلي خوندیتوب صندوق هغه ابزار او خدمتونه انتخابوي چې موږ یې وړاندیز کوو . ځينو دولتونو له تکنالوژی کمپنیو څخه غوښتې چې خپلو هېوادونو کې پر یو لړ مشخصو اپلېکېشنونه کارولو باندې بندیز ولګوي. کله چې بندیز ولګیږي نو ستاسو ځينې ملګري له تاسو وغواړي چې خپل ډیوایس "root" کړئ تر څو منع کړل شوي اپلېکېشنونه انسټال کړای شئ. دا پروسه تاسې اړباسي چې د دریمګړي آپ-سټور یا ویبپاڼې ته ورشئ. په اصل کې، که له سانسور څخه د تېښتې تخنیکونه ښه طریقه ده او تاسو د ډیوایس "root" کولو ته هیڅ اړتیا نلرئ. موږ د وسیلې Root کول نه سپارښتو؛ ځکه چې دا کار د زیان رسوونکي کوډ د ګواښ احتمال زیاتوي.

هغه اپلیکیشنونه لرې کړئ چې اړتیا ورته نه لرئ او نه یې کاروئ

اپلېکېشنونه څنګه حذفولی (ډېلېټولئ) شو.

کله وار داسې هم کیږي چې په ټېلفون کې د کمپنۍ لخوا نصب شوي اپلېکېشنونه د حذفولو نه وي خو بیا هم د نورو مالوماتو لپاره هغو لارښودونه ته مراجعه وکړئ چې د غیرفعالولو یا حذفولو طریقې بیانوي.

ولې دا سپارښتنه کوو په وسیلو او اپلیکیشنونو کې هره ورځ نوې زیان رسوونکې برخې پیدا کېږي. هغه اپلیکیشنونه چې اړتیا ورته نه لرئ، لرې کول یې د زیان رسوونکو حملو شمېر محدودوي. سربېره پر دې، نه کارېدونکي اپلیکیشنونه د ځای معلوماتو په څېر ممکن نور شخصي معلومات شریک کړي.

که ممکنه وي، د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه له کارولو څخه ډډه وکړئ

پر ځای یې، ټولنیزو رسنیو یا نورو وېبپاڼو ته د براوزر له لارې لاړ شئ.

ولې دا سپارښتنه کوو د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه مو ممکن ډېری معلومات شریکه کړي، لکه د تلیفون ID، تلیفون شمېره او هغه وایفای شبکې چې تاسې ورته وصلېږئ. د ټولنیز رسنیو ځینې اپلیکیشنونه له اړتیا ډېر معلومات راټولوي؛ نو له همدې کله دا خدمتونه د Firefox په څېر په خوندي ډول د خوندي براوزر له لارې وکاروئ.

هغه اپلیکیشنونه وکاروئ چې د محرمو مالوماتو ساټلو لپاره آسانتیاوې لري

د ویب د لټون لپاره Firefox وکاروئ.

خپل برېښنالیک د K-9 Mail له لارې لوستلی شئ.

You can use F-Droid or Aurora Store to find free and open-source apps that offer an alternative to proprietary apps installed in your device.

ولې دا سپارښتنه کوو Android devices come with built-in apps that by default ask you to log in to your Google accounts, like for example Chrome or GMail. Instead, you can use more privacy-friendly apps to browse the web, read your email and much more. In many cases you can also choose to install these apps from alternative app stores focused on free and open-source software like F-Droid or Aurora Store. کله چې مو دغه اپلیکیشنونه نصب او تنظیم کړل؛ نو کولای شئ هغه جوړښتي (built-in) اپلیکیشنونه چې نه یې کاروئ، حذف یا غیر فعال کړئ.

د اپلیکیشن اجازه‌لیکونه دقیق ولولئ

ټول اجازه‌لیکونه یو-یو ولولئ؛ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ، چې یوازې د کارېدونکو اپلیکیشنونو لپاره فعال وي. لاندې اجازه‌لیکونه باید د هغو اپلیکیشنونو لپاره بند شي چې نه یې کاروئ یا هغه اپلیکیشنونه، چې تاسو یې نه پېژنئ:

ځای (Location)

اړیکې (Contacts)

اس-ام-اس

مایکروفون (Microphone)

غږیز پېژندنه (Voice or speech recognition)

(وېب) کېمره

د سکرین ثبتول (Screen recording)

د زنګونو نېټه (Call logs or call history)

ایمیل (Email)

د انځورونو البوم (Pictures library)

ایمیل

عکسونه

فلمونه یا ویډیوګانې او د هغوی زېرمه

فینګر پرېنټ ريډر (د ګوتې د نښان پېژندونکی آپشن)

نږدې ساحوي اړیکه (NFC)

بلوتوث (Bluetooth)

نور حساس تنظیمات (لکه "install" یا "disk access")

هر هغه سېټېنګ چې د «انسټال» کلمه یې کارولي وي

د مخ پېژندنې سافټوییر (بایومیټریک)

فزیکي فعالیت

د روغتیا څانګه

هغه آپشن ولري چې نورو اپلېکېشنونو ته د ډاونلوډ ته هم اجازه ورکوي

د انډرويډ په اپلېکېشن اجازه لیک (app permissions) کې بدلون راوستلو څرنګوالي لپاره د Google's support page برخې ته مراجعه وکړئ او د اجازه لیک د حذفولو او دا چې هر اجازه لیک کې لیکل شوي موارد څه مانا لرلی شي او همدارنګه څنګه کېمره او مایکروفون غیرفعالولی شو، نور مالومات ترلاسه کړئ.

ولې دا سپارښتنه کوو هغه اپلیکیشنونه، چې حساسو معلوماتو لکه ځای، مایکروفون، یا کېمرې ته لاسرسی لري، ممکن دا معلومات افشا یا د بریدګرو لخوا وکارول شي. نو که یو اپلیکیشن ځای، مایکروفون یا کېمرې ته اړتیا ونه لري، اجازه‌لیکونه یې بند کړئ.

موقعیت (لوکشن) ښودلو اړوند خدمات غیرفعال کړئ او تاریخچه پاکه کړئ

کله چې د لوکشن خدمات نه کاروئ نو د عادت له مخې نوموړي خدمات د ټول ډیوایس او همدارنګه د ټولو اپلېکېشنونو پرمخ غیرفعاله کړئ. د څرنګوالي لپاره اړوند لارښودونه ولولئ: د ډيوایس اړوند د لوکشن خدمات غیرفعال کړئ، د ځانګړیو اپلېکېشنونو پر وړاندې د لوکشن خدماتو غیرفعالول.

د لوکشن تنظیمات ممکن په د Android په مختلفو وسیلو کې په بیلابیلو برخو کې وي، خو معمولا په تنظیماتو، خوندیتوب (Privacy)، امنیت (Security) یا د Google حساب غوارویو کې موندل کېږي.

که مو د لوکشن تاریخچه فعاله ساتلې وي، نو په منظمه توګه یې وګورئ او پاکه یې کړئ. د تیرو تاریخچو د حذفولو او تنظیمولو لپاره، چې وسیله یا Google Maps مو د ځای فعالیت خوندي نه کړي، د for your Google Maps Timeline لارښود او Maps activity لارښود ته مراجعه وکړئ.

ولې دا سپارښتنه کوو ډېری وسایل مو د موقعیت په اړه معلومات ثبتوي، لکه د GPS، د موبایل برجونه (towers) او وایفای شبکې. که مو وسیله فزیکي موقعیت ثبتوي، نو یو څوک کولی شي ستاسې موقعیت وڅاري یا د ملکیت په اړه دا ثبت شوي معلومات د دې لپاره وکاروي، چې وښیي تاسې په ځانګړو ځایونو کې له ځانګړو کسانو سره وئ.

په خپلو وسیلو کې د یوزر (کاروونکي) بیل اکاونټونه جوړ کړئ

په وسیله کې له یو څخه زیات اکاونټونه جوړ کړئ، چې یو د "اداري (اډمېن-admin) " او نور د " عادي (standard) " اکاونټ په توګه کار ترې واخلئ. یوازې تاسو باید د اډمېن یوزر ته لاسرسۍ ولرئ. عادي یا ستاندرد اکاونټ باید ټولو اپلیکیشنونو، فایلونو یا تنظیماتو ته لاسرسی ونه لري.

عادي یا استاندرد اکاونټ خپل ورځني کارونو لپاره وکاروئ. اډمېن اکاونټ یوازې هغه وخت وکاروئ، کله چې د سافټویر د نصبولو په څېر د وسیلې خوندیتوب پورې اړوند بدلونونه غواړئ. د ورځني کار لپاره د عادي (ستاندرد) اکاونټ کارول د زیان رسوونکي سافټویر له بریدونو څخه د وسیلې د خوندي ساتلو امکانات زیاتوي. When you cross borders, having a standard user open could help hide your more sensitive files. Use your judgment: will the border authorities confiscate your device for a thorough search, or will they force you to log in to your account so they can take a quick look? If you expect they won't look too deeply into your device, being logged in as a standard user for work that is not sensitive provides you some plausible deniability.

د یوزر اضافه کولو او حذفولو اړوند د ګوګل خدماتي پاڼه ولولئ تر څو د یوزر اضافه کولو طریقه زده کړئ.

ولې دا سپارښتنه کوو په کلکه توګه سپارښتنه کوو، چې د حساسو کارونو لپاره خپلې وسیلې له نورو سره شریکې نه کړئ. خو که اړ شئ چې وسیله له همکارانو یا کورنۍ سره شریکه کړئ، د جلا اکاونټونو جوړولو له لارې کولی شئ خپل اډمین امتیاز او حساس معلومات خوندي وساتئ.

هغه کارکوونکي حسابونه لرې کړئ چې اړتیا ورته نه‌لرئ

د یوزر حذفولو اړوند د ګوګل خدماتي پاڼه ولولئ تر څو د هغو یوزرانو د حذفولو طریقه زده کړي چې نه غواړي ستاسو ډیوایس کې فعال وي.

ولې دا سپارښتنه کوو که نه غواړئ چې څوک مو وسیله وکاروي، غوره ده چې دا اضافي "دروازه" آپشن بنده کړئ (دا تدبیر د "برید سطحې کمولو" په نوم یادېږي). سربېره پر دې، د «what users can access your device» برخې فعالو یا (چک-مارک کول) تاسو ته دا امکان درکوي چې وګورئ کوم نور اکاونټونه ستاسو په ډیوایس کې پرته له تاسو خبرتیا جوړ شوي دي.

له وسیلې سره تړلي د Google حسابونه خوندي کړئ

ولې دا سپارښتنه کوو Most devices have accounts associated with them, like Google accounts for your Android phone, your Chromebook laptop, and Google TV. More than one device may be logged in to your Google account (like your phone, your laptop and maybe your TV). If someone else has access to your account without your authorization, the checks included in this section will help you see and stop this.

خپل سکرین د کلپ او غیرمتحرک (سلیپ-sleep) حالت ته تنظیم کړئ

ولې دا سپارښتنه کوو که مو وسیله غلا یا ضبط شي، یو پیاوړی سکرین قلف به د خوندیتوب یو پوړ درته برابر کړي. په ځانګړي توګه د اوږده پاسفریز کارول دا ستونزه حلوي چې څوک مو وسیله د لنډ PIN یا پاسورډ په اټکل سره پرانیزي.

وسیله مو ممکن ضبط یا غلا شي، چې بل څوک ورته اسانه لاسرسی موندلی شي. د اوږد پاسفریز تنظیمول مو ډاډمن کوي، چې څوک مو وسیله یوازې په لنډ PIN یا پاسورډ سره نه‌شي خلاصولی. موږ د سکرین لاک لپاره له پاسفریز پرته نورې لارې نه سپارښتو؛ ځکه چې د دې کار پر وړاندې د زور یا ټکنالوژۍ کارول ممکن دي.

ځکه خو مونږ د اوږد پاسفریز استعمال بهتره ګڼو.

تاسو یې وټاکئ چې کوم شیان باید په قلف شوي سکرین کې د ښکارېدو وړ وي

ولې دا سپارښتنه کوو که مو وسیله ضبط یا غلا شي، یو قوي سکرین لاک یې خوندیتوب برابروي. خو که د کلپ شوي سکرین خبرتیاوې فعالې وي، هر څوک مو چې وسیله ترلاسه کړي، کولای شي د پیغامونو یا ایمیلونو له لارې شخصي معلومات وګوري.

غږیز کنټرول (وایس کنټرول) غیر فعال کړئ

ولې دا سپارښتنه کوو که مو وسیله داسې تنظیم کړئ، چې تاسې ورته د کنټرول لپاره خبرې وکړئ، نو ممکنه ده چې بل څوک مو په وسیله کې داسې کوډ نصب کړي چې خبرې مو واوري. که مو وسیله د غږیز کنټرول لپاره تنظیم شوې وي، ممکن یو څوک مو په وسیله کې داسې کوډ نصب کړي، چې ستاسو خبرې ثبت کړي: د غږیز تقلید خطر هم شته؛ یو څوک مو غږ ثبتولی شي او ستاسې په وسیله کې یې له اجازې پرته کنټرولولی شي. که د ځانګړې اړتیا له امله غږیز کنټرول کاروئ، دا برخه لارښوونې وړاندې کوي چې څنګه یې په خوندي ډول تنظیم کړئ. خو که اړتیا ونه‌لرئ، دا غوره ده چې بند یې وساتئ.

د فزیکي خوندیتوب فلټر وکاروئ، ترڅو مو بل څوک سکرین ونه ویني

د نورو معلوماتو لپاره د محرمیت یا پرای-ویسي فلټرونو اړوند د Security Planner لارښود ته مراجعه وکړئ.

ولې دا سپارښتنه کوو ډېری وخت فکر کوو، چې په ډیجیټلي خوندیتوب بریدونه تخنیکي اړخونه لري، خو ممکنه ده چې د بشر حقونو ځینو مدافعینو خپل معلومات له لاسه ورکړي وي؛ ځکه چې بل چا یې سکرین له شا څخه لیدلی یا یې امنیتي کېمرې استعمال کړې دي. د خوندیتوب فلټر کارول د دې ډول بریدونو، چې "شولډر سرفینګ" ورته وایي، د بریا امکانات کموي. د خوندیتوب فلټرونه باید په هغو پلورنځیو کې شتون ولري، چې د وسیلو لپاره مو نور وسایل وړاندې کوي.

د کېمرې پوښ وکاروئ

لومړۍ کار دا دی چې وګورئ که ستاسو الکترونیکي وسیله کېمره لري، او که لري یې نو کېمره یې چېرته لګول شوي ده. کېدای شي چې ستاسو سمارټ فون څو کېمرې ولري.

کېمره لپاره یو ساده پوښ جوړ کړئ: په کېمره باندې یو کوچنی چسپ لرونکې پټۍ ولګوئ او کله چې ورته اړتیا لرئ، لرې یې کړئ. پټۍ د سټیکر په پرتله غوره ده؛ ځکه چې منځنۍ برخه یې چسپ نه لري، او لینز مو نه خرابوي.

بله طریقه به دا وي چې، د خپل غوره پلورنځي څخه د خپل وسیلې ماډل او "د ویب کام محرمیت پوښ یا نازک سلایډ" په اړه پلټنه وکړئ ترڅو د خپل ټیلفون یا ټابلیټ لپاره تر ټولو مناسب سلایدینګ (ښوویونکی) پوښ ومومئ.

کېمرې ته د ډیوایس د لاسرسي بشپړ بندول هم د خوندیتوب و اړین ګام دی.

ولې دا سپارښتنه کوو زیان رسوونکی سافټویر کولای شي، په وسیله کې مو کېمره فعاله کړي، ترڅو تاسې او شاوخوا خلک وویني، یا پرته له دې، چې پرې خبر شئ؛ ځای مو وپېژني.

هغه اړیکې بندې کړئ، چې نه یې کاروئ

د شپې له خوا خپلې الکترونیکي وسیلې په بشپړ ډول بندې کړئ.

دا مو عادت وګرځوئ، چې وای‌فای، بلوتوث یا د شبکې شریکولو خدمات بند وساتئ او یوازې هغه مهال یې فعال کړئ، چې اړتیا مو ورته وي.

د «الوتکې حالت» (Airplane mode) ستاسو په موبایل کې د اړیکو بندولو یوه ګړندی لاره ده. باید زده کړئ چې څنګه په Airplane mode کې یوازې وای فای او بلوتوث فعال وساتئ، ترڅو یوازې هغه خدمتونه وکاروئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ. د وای-فای او بلوتوبلوتوث خاموش کولو په موخه د Airplane mode فعاله کړئ. د Airplane mode په حالت کې د انډرویډ د بیسیمو اړیکو فعاله ساتلو اړوند د ګوګل خدماتي پاڼه ولولئ او وګورئ چې څنګه کولی شی چې د Airplane mode په حالت کې خپلې الکترونیکي وسیله له انترنټ سره وصل وساتئ.

د ګوګل په خدماتي پاڼه کې شامل د "Change more Wi-Fi settings" اړوند لارښوونې ولولئ او په انډرویډ کې د پرمختللی سېټېنګونو مدیریت طریقه زده کړئ، او ډاډ ترلاسه کړئ چې د "Turn on Wi-Fi automatically" او "Notify for public networks" تنۍ غیرفعاله دي.

که د ګرځنده شبکې د شریکولو (Hotspot) ځانګړتیا کاروئ، ډاډ ترلاسه کړئ، چې یوازې هغه مهال فعاله وي، چې اړتیا ورته لرئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو ډیوایس د هاټ-سپاټ له لارې بل چا ته انترنت اړیکه نه ورکوي. د دې لپاره چې د شبکې شریکول بند کړئ د the Android support page یا the Pixel support page برخو ته مراجعه وکړئ.



ولې دا سپارښتنه کوو ټولې بې‌سیمه اړیکې، لکه وای‌فای، NFC یا بلوتوث، ممکن د بریدګرو لخوا د شبکو د کمزورو ځایونو د غلطې کارونې لپاره وکارول شي. کله چې وای‌فای یا بلوتوث فعال کړئ، وسیله مو هڅه کوي، چې هغه شبکې یا وسایل پیدا کړي، چې مخکې ورسره نښلېدلي یاست. دا ډول فعالیت کولای شي ستاسې وسیله د بریدګرو لپاره د هدف په توګه اسانه کړي. د دې دلیل لپاره، غوره ده چې وای‌فای او بلوتوث یوازې هغه مهال فعال کړئ، چې اړتیا ورته ولرئ. دا کار هغه وخت را کموي، چې بریدګر یې ستاسې د وسیلې د زیانمنولو لپاره کارولی شي.

الکترونیکي وسیله کې مو د وای فای ثبت شوې شبکې پاکې کړئ

ولې دا سپارښتنه کوو کله چې وای‌فای فعال کړئ، وسیله مو هڅه کوي چې پخوانۍ شبکې پیدا کړي او ورته ونښلول شي. دا کړنه د وسایلو د پېژندنې د ځانګړې نښې په څېر ده، چې ممکن نږدې کسانو ته مو د وسیلې هدف ټاکل اسانه کړي. د دې خطر د مخنیوي لپاره، خپل ثبت شوې وای‌فای شبکې پاکې کړئ او وسیله داسې تنظیم کړئ چې ټولې شبکې په دوامداره توګه ونه لټوي. که هکر تاسو سره نږدي ناست وي، هغه کولی شي چې ستاسو الکترونیکي وسیله وپېژني او ځانګړنه یې داده چې تاسو به یو یا څو ځله د کور او دفتر انترنت سره خپله وسیله وصل کړي وي، او نوموړی هکر به وتوانیږي چې ستاسو د بایومیټریک نښې ته لارسری پیدا او ستاسو الکترونیکي وسیلي ته ننوځي. د دې لپاره ستاسو الکترونیکي وسیله له انترنیټ له لارې و نه پېژندل شي نو په وسیله کې مو ثبت شوي وای فای شبکې پاکې کړئ او خپله وسیلې سېټېنګ داسې اعیار کړئ چې په اتومات ډول د وای فای شبکې و نه پېژني. په دې توګه ستاسو وسیله به په آسانۍ سره هرې وای افی شبکې سره نه نښلیږي بلکه له هغو شبکو سره د نښلېدو آپشن درکوي چې په پسورد منیژر کې له مخه ثبت شوي وي.

هغه شریکونې بندې کړئ، چې نه یې کاروئ

د Android وسیلو تنظیمات د تولیدونکي شرکت د ځانګړتیاوو پر اساس توپیر لري؛ خو د "Connected Devices"، "Device Connections" یا ورته اپشنونه ولټوئ او ټول وصل شوي وسایل بند یا لرې کړئ.

Turn off Quick Share (چې په ځینو وسایلو کې Nearby Share بلل کېږي) بند کړئ. یوازې هغه وخت یې فعال کړئ، چې له شاوخوا باوري وسایلو سره د معلوماتو شریکولو اړتیا ولرئ. که اړ یاست، چې له نږدې چا سره معلومات شریک کړئ او هغه ستاسو د Google تماسونو برخه نه وي، نو د "Everyone" حالت وټاکئ؛ خو ډاډ ترلاسه کړئ چې "Use everyone mode temporarily" فعال وي؛ ترڅو مو څو دقیقې وروسته وسیله نورو ته ښکاره نه‌شي.



ولې دا سپارښتنه کوو ډېری وسایل دا امکان لري، چې فایلونه او خدمتونه له نږدې کسانو سره شریک کړي. که دا فیچر د اړتیا پرته فعال وي، زیان رسوونکي افراد مو وسیله د ناوړه کارونې لپاره هدف ګرځولی شي.

د لوړې کچې سپارښتنه: معلومه کړئ چې آیا وسیله مو له اجازې پرته د بل چا لخوا کارول شوې ده (ساده فورنسیک)

لاندې چک‌لېستونو کې ورکړل شوي لارښوونې تعقیب کړئ:

ولې دا سپارښتنه کوو تل دا معلومول اسانه نه وي، چې آیا وسیلې، فایلونو یا اړیکو ته مو بل چا لاسرسی پیدا کړی که نه. دا چک‌لسټونه به د وسیلې د امنیت په ارزونه کې درسره مرسته وکړي.

د انډرویډ وسیله پرته له ګوګل اکاونټ وکاروئ

که د Google لخوا د هر حرکت ثبتولو په اړه اندېښنه لرئ، خپل Google حساب د وسیلې له تنظیماتو څخه لرې کړئ. د دې لپاره انډرویډ کې د اکاونټ اضافه کول او حذفول برخې ته مراجعه وکړئ. تر دې هم غوره، کله چې لومړی ځل خپل تلیفون تنظیموئ، د "Sign in" پاڼه پرېږدئ. په دې توګه ستاسو وسیله به له هېڅ ګوګل حساب سره تړلې نه وي او د ځای، لټونونو، نصب شویو ایپسونو او نورو په اړه معلومات به یې پروفایل کې اضافه نشي.

With no Google account connected to your device, you will not be able to use the Google Play Store to install apps. Use alternative app stores like F-Droid and Aurora Store instead.

د F-Droid store یوازې «وړیا او open-source» اپلېکېشنونه وړاندې کوي. د انسټال لپاره F-Droid APK له رسمي وېب پاڼې ډاونلوډ کړئ او وروسته پر ډاونلوډ شوي فایل کلېک وکړئ او لارښوونو سره سم عمل وکړئ. تاسو به اړ شئ چې د لنډ مهال لپاره د نامعلومو اپلیکیشنونو نصبولو اجازه فعاله کړئ. له نصبولو وروسته دا اجازه بېرته غیر فعاله کړئ!

د Aurora Store په مرسته کولای شئ هغه اپلیکیشنونه نصب کړئ، چې په Google Play Store کې موجود دي. Aurora Store له F-Droid څخه انسټال کړئ.

د F-Droid او Aurora Store خلاصولو په مرسته او یا په منوال توګه، انسټال شوي اپلېکېشنونه په منظمه توګه اپډېټ کړئ. په یاد ولرئ چې اتومات اپډېټونه کېدای شي کار ونکړي، او که تاسو اپلېکېشن په منوال توګه اپدېټ نکړئ، ممکن اپلېکېشنونه مو زاړه او غیر محفوظ پاتي شي.

پرمختللې سپارښتنه: د Android وسیلې عملیاتي سیسټم (operating system) بدل کړئ

Android is made by Google so it is loaded with Google apps that track you and gather a lot of information about what you do and where you are. In some cases you can install a more secure and private alternative Android operating system such as security- and privacy-focused GrapheneOS or CalyxOS. This is an advanced solution: if you decide to do this, make sure your device is compatible. There are several steps you must take to install and if something goes wrong you could make your device unusable.

