ځان د فزیکي ګواښونو پر وړاندې خوندي کړئ

موږ د حساسو معلوماتو د خوندي ساتلو لپاره خپلې ډېرې هلې ځلې پر ډیجیټلي خوندیتوب متمرکزې کوو؛ خو دا یوازې د معلوماتي خوندیتوب یوه برخه ده. که وسایل مو ورک شي، غلا شي، له منځه ولاړ شي، ضبط شي یا زیانمن شي، بیا نو ستاسې ټولې ډیجیټلي هڅې په یوه شېبه کې بې پایلې او په اوبو لاهو کېږي. د فزیکي خوندیتوب لپاره پلان جوړول هماغسې مهم دي لکه د ډیجیټلي وسایلو د خوندي کول چې دي.

د خطر کره ارزونه، د خوندي کاري چاپېریال ساتل او د خوندیتابه تګلارو لیکل کولی شي د فزیکي زیان رسوونکو پېښو مخه ډب کړي. که له رسمي سازمان (ادارې) سره کار نه کوئ، بیا هم دا یو ښه نظر دی چې د ځان، کورنۍ او همکارانو لپاره لارښوونې او ځوابيز پلانونه ولیکئ.

مجرمین او سیاسي انګېزه لرونکي بریدګر دواړه ستاسو د معلوماتو د هدف ګرځولو لپاره دلایل لرلی شي. دوی ممکن ستاسې مالي معلوماتو، د کار اړوند حساسو معلوماتو یا شخصي جزئیاتو ته لاسرسی ومومي؛ ترڅو ومو ډار کړي، تورن مو کړي یا ستاسې د نوم د کارولو هڅه وکړي. تاسو له نورو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو له کبله هم هدف ګرځول کېدای شئ، لکه د اړیکو لېستونه، مرکې، شهادتونه یا د قربانیانو یا شاهدانو پیژندویه معلومات. جرمونه او سیاسي بریدونه ډېر کله له یو بله تفکیک کېدای نه شي او د حساسو معلوماتو ترلاسه کولو هڅې اکثراً د قېمتي وسایلو د غلا په څېر برېښي.

کله چې د خپل خوندیتوب لپاره پلان جوړوئ، د ټولو اړوندو کسانو د خوندیتوب په اړه فکر کول ډېر مهم دي. د دې لپاره د Front Line Defenders د هوساینې او فشار مدیریت سرچینې ته مراجه وکړئ.

د فزیکي خوندیتوب پر مهال، اړ یاست چې په دې پروسه کې ډېر حساس معلومات تبادله او زېرمه کړئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې هم ستاسو حساس معلومات او هم ستاسو د انلاین اړیکو محرمیت خوندي کړئ.

د لاندې ګامونو په پام کې نیولو او تعقیبولو سره د فزیکي خوندیتوب پلان جوړول پیل کړئ.

د کورنۍ او دفتر لپاره د بیړني حالت د اړیکو پلان لرل خورا مهم دي. لاندې ټکي په پام کې ونیسئ او په خپل پلان کې یې شامل کړئ:

خپل د خطرونو او زیان‌منونکو سیمو ارزونه وکړئ او د لاندې پوښتنو ځوابونه مو په پلان کې شامل کړئ:

ولې دا سپارښتنه کوو

Internet service providers have full access to the router they have provided you with to give you access to the internet. In some cases, they can use this router to access your network, communication and devices. So placing your own router with firewall function between your local network and the ISP's router (or replacing the ISP's router with your own) and connecting to your router rather than to the ISP's router can stop your ISP from seeing what devices connect to your network.