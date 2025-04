وینډوز کمپیوټر مو خوندي کړئ

اپډېټ شوی دی 18 June 2024

سره له دې،چې مایکروسافټ وینډوز د نړۍ تر ټولو زیات کارېدونکی عملیاتي سیستم دی، خو د زیان رسوونکي سافټویر (مالویر) لپاره تر ټولو عام هدف هم دی. د وینډوز وسیلې د خوندي کولو لپاره لاندې لیست تعقیب کړئ.

ټول اجازه‌لیکونه یو-یو ولولئ؛ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ، چې یوازې د کارېدونکو اپلیکیشنونو لپاره فعال وي. لاندې اجازه‌لیکونه باید د هغو اپلیکیشنونو لپاره بند شي چې نه یې کاروئ یا هغه اپلیکیشنونه، چې تاسو یې نه پېژنئ:

دا چې څنګه خپل د اپلېکېشن سېټېنګ پیدا کړئ او پوه شئ چې د اپلېکېشن اجازه لیک سره موافقه ښودل، نوموړي اپلېکېشن ته د کومو کړنو ته اجازه ورکوي، د د اپلېکېشن اجازه لیک لپاره د مایکروسافټ لارښوود وګورئ.

سربېره پر پوړتنیو مواردو چې باید اجازه (permission) ورته فعال (On) کړی، د لاندو مواردو لپاره بیا اجازه (permission) غیرفعال (Turn off) کړئ:

ولې دا سپارښتنه کوو

Most devices have accounts associated with them, like Microsoft accounts for your Windows computer. More than one device may be logged in to your Microsoft account or services (like your Windows computer, your Xbox console or Microsoft products like Skype). If someone else has access to your account without your authorization, the checks included in this section will help you see and stop this.