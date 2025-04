خپل Mac کمپیوټر خوندي کړئ

اپډېټ شوی دی 25 June 2024

که Mac کاروئ، ممکن دا مو اورېدلې وي چې Mac کمپیوټرونه د نورو وسایلو په پرتله خوندي دي. خو دا تل ریښتیا نه‌وي. خونديتوب په دې پورې تړلی دی، چې موږ خپل وسایل او هغه سافټویرونه چې هر وخت زیانمنېدای شي؛ څنګه کاروو. د دې لارښود ګامونه تعقیب کړئ؛ ترڅو خپله وسیله خوندي کړئ او وخت په وخت د دې تنظیمات وڅارئ؛ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې کوم څه نه دي بدل شوي.

یادونې

په کلکه سپارښتنه کوو چې په خپل Mac کمپیوټر کې Lockdown Mode فعال کړئ دا چاره مو وسیله ډېره خوندي کوي او ممکن د وسیلې په کارولو کې هېڅ بدلون یا ډېر لږ بدلون رامنځته کړي.

ولې دا سپارښتنه کوو

Apple's App Store is the official app store for macOS. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

که ډاډه یاست، چې یو ځانګړی اپلیکیشن خوندي دی؛ نو یوازې د هغه جوړونکي له رسمي وېبپاڼې څخه یې ډاونلوډ کړئ. په هر صورت، "Mirror" وېبپاڼې کېدای شي ناباوره وي، پرته له دې چې په هغو خلکو باور لرئ، چې دا خدمتونه وړاندې کوي. که د یو اپلیکیشن ګټې له خطرونو ډېرې وي؛ نو له وسیلې څخه د شخصي معلوماتو د لېرې ساتلو په بڼه باید نور احتیاطي ګامونه پورته کړئ.

د دې لپاره چې وپوهېږئ ایا یو اپلیکیشن باید وکاروئ، دغې برخې ته مراجعه وکړئ: د ډېجېټلي خوندیتوب صندوق څنګه هغه زمونږ سپارښتنې غوره کوي چې مونږ یې وړاندې کوو.