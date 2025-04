پر وېب پاڼو له لګول شویو محدودیتونو او څارنو څنګه تېرې دی شو

کله چې داسې خدمت وټاکئ چې تاسې لپاره ګټور وي، لاندې ګامونه واخلئ ترڅو نوموړی وي-پی-ان په سمه توګه کار وکړي او ستاسې IP پته ښکاره نه کړي.

که شونې وي، د آزمویلو په وخت کې له چټک او ښه انترنت سره خپله وسیله ونښلوئ.

Most VPN providers advertise their services as effective, but you should check that they work and they don't leak your IP address.

که VPN خدمتونه ستاسې په هېواد یا اداره کې بند وي، تاسې کولای شئ د سانسور د مخنیوي لپاره بدیله وسیلې وازمویئ ترڅو د اړتیا وړ ویب‌پاڼو ته لاسرسی ومومئ.

موږ ولې دا سپارښتنه کوو

په هغو هېوادونو کې چېرژیمونه یې ډېر ځپونکي وي، ډېری د سانسور مخنیوي وسیلې ممکن د لاسرسی وړ نه وي او یا یې کارول خطرناک وي. په غیرمرکزي شبکو باندې جوړ شوي وسیلې، لکه I2P او Ceno Browser، په ځانګړي ډول د دې مواردو لپاره جوړې شوې دي. ایډيا دا ده چې که شبکه مرکزي نه وي، نو دا د سانسور په وړاندې ډېره مقاومه کېږي، ځکه چې هیڅ ځانګړې نقطه نشته چې ناکامه شي او منځپانګه په هر نوډ کې شریکېدای او د لاسرسي وړ کېدای شي.

I2P is one of these anonymous, resilient networks, so you cannot be identified if you use it.

Ceno Browser یو براوزر دی چې د سانسور شوو ویب‌منځپانګو ته د لاسرسي امکان درکوي. دا د ویب‌منځپانګو شریکولو ملاتړ کوي او کاروونکو ته اجازه ورکوي چې د یوې غیرمرکزي شبکې له لارې یو بل سره مرسته وکړي.