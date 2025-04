خپله iOS وسیله خوندي کړئ

اپډېټ شوی دی 30 May 2024

که iPhone یا iPad کاروئ، شاید اورېدلي مو وي چې دا وسایل خوندي دي. خو دا خبره تل ریښتیا نه‌وي. د وسیلې خوندیتوب مو د دې وسیلې د کارولو په طریقې او د سافټویر کیفیت پورې تړلي دي او هر وخت یې نیمګړتیاوې موندل کېدی شي. که غواړئ خپله وسیله خوندي کړئ؛ په دې لارښود کې راغلې سپارښتنې تعقیب کړئ. همدارنګه کله نا کله خپل تنظیمات وڅارئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې کوم څه خو به بدل شوي نه‌وي.

یادونې

که iPhone، iPad یا کومه بله iOS وسیله کاروئ، سپارښتنه کوو چې Lockdown Mode فعال کړئ. ډېر احتمال لري چې د وسیلې په کارولو کې کوم خاص توپیر ونه‌وینئ؛ خو ستاسو خوندیتوب به خورا ښه شي.

Apple's App Store is the official app store for iOS devices. This centralized way of distributing apps makes it easier for people to find what they need, and it also makes it easier for Apple to monitor the offered apps for major security violations, as well as generally enforce their policies on listed apps. Only install apps from the App Store.

ټول اجازه‌لیکونه یو-یو ولولئ؛ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ، چې یوازې د کارېدونکو اپلیکیشنونو لپاره فعال وي. لاندې اجازه‌لیکونه باید د هغو اپلیکیشنونو لپاره بند شي چې نه یې کاروئ یا هغه اپلیکیشنونه، چې تاسو یې نه پېژنئ:

ولې دا سپارښتنه کوو

Apple devices have Apple ID accounts associated with them. More than one device may be logged in at a time (like your phone, laptop and maybe your TV). If someone else has access to your accounts without your authorization, the steps included in this section will help you see and stop this.