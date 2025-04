څو انلاین هویتونه جوړ او خوندي یې کړئ

اپډېټ شوی دی 9 September 2024

په دې لارښود کې هغه دلایل وړاندې کیږي چې له مخې یې تاسو ته د آنلاین آدرس کارولو لپاره د څو نومونو (پېژندې نښانې لکه نوم، تخلص، او داسې نور) درلودلو سپارښتنه کوي. همدارنګه په دې لارښود کې به تاسو هغه میتود هم زده کړئ چې له مخې یې خپل آنلاین آدرس لپاره داسې نومونه جوړ کړئ ترڅو ستاسې له شخصي ژوند یا نورو انلاین هویتونو سره د دغو بدیل هویتونو تړاو ورکول ستونزمن کړي.

خپله ستراتېژي جوړه کړئ

د جلا هویتونو ساتلو ستراتېژۍ کولای شي له بشپړې روڼتیا څخه تر بشپړ پټېدو پورې توپیر ولري.

د ځان پر وړاندې د خطراتو کچو، خپل وضعیت، اړتیاوې او اهدافو ته په کتو کولای شئ چې خپل هویت اړوند مالومات په ښکاره توګه وکاروئ, د بل نوم او کیسې بدیل هویت جوړ کړئ یا هڅه وکړئ چې خپل هویت په بشپړه توګه پټ کړئ.

په راتلونکو برخو کې د دې ټولو ستراتېژیو په هکله درکړل شوي تفصیلي جزئیات ولولئ ترڅو وکړای شئ چې خپل ځان لپاره تر ټولو مناسبه لار غوره کړئ.

اصلي هویت (Real Identity)

تر رسمي نوم لاندې په آنلاین پاڼو او وسیلو کې د مالوماتو خپرول هغه وخت مانا لري چې هویت مو له شهرت سره تړاو ولري او تر خپل رسمي نوم د مالوماتو خپرول تاسو ته باور او اعتبار درکوي.

که پرېکړه وکړئ چې په ښکاره ډول خپل هویت وښیئ، دا په دې مانا نه ده چې خپل ټول شخصي ژوند د انټرنیټ پر مخ په ډاګه کوی. د بېلګې په توګه: کولای شئ د خپلو اسنادو نوم او تخلص د رسنیو یا نورو وېبپاڼو سره د خپلو همکاریو لپاره وکاروئ، په داسې حال کې چې په ټولنیزو رسنیو او چټ ګروپونو کې په مستعار نوم له خپلو نږدې دوستانو او کورنۍ سره اړیکه ونیسئ.

What counts in these cases is that you always apply basic practices to keep your identities separate.

دوامداره مستعاریت (Persistent Pseudonymity)

که ځينې فعالیتونو لپاره خپل مستعار نوم تر اوږدې مودې پورې وکاروئ، نو دا مانا لري چې د مستعار نوم کارولو استراتېژۍ مو غوره کړي ده. که څه هم دا استراتیژي کولی شي چې د ګواښونو کچه ټیټه کړي او یا ستاسو پر وړاندې د سیاسي یا اقتصادي غچ مخینوی وکړي، خو په عین وخت کې تاسو ته د بدیل نوم سره تړلی انلاین شهرت رامنځته کړي. او به نتیجه کې د نورو پام دې را اوړي چې آیا په تاسې باور وکړي که نه – چې دا د باور پر بنسټ جوړو شویو انلاین ټولنو یو خورا مهم اړخ دی.

همدارنګه، دا هم شونې ده چې د بېلابېلو موخو لپاره څو مستعار نومونه (او شهرتونه) وکاروئ. د بېلګې په توګه، کولای شئ چې رسمي کارونو لپاره خپل لومړۍ نوم، او شخصي کارونو لکه ټولنیزو رسنیو کې د عکسونو خپرولو نورو سرګرمیو سره تخلص وکاروئ.

یو بدیل هویت په ډله‌ييز ډول هم اداره کېدلای شي. دا غوراوی د ګروپي همکارۍ ګټې وړاندې کوي، خو که غواړئ چې انفرادي کسان د نورو د پرېکړو له امله له خطر سره مخ نه شي، نو باید د ښې همغږۍ لارې چارې او پیاوړي امنیتي تدابیر رامنځته کړئ.

په راتلونکو برخو کې د مستعار نوم لرونکي هویت جوړولو او خوندي کولو لپاره لارښوونې موندلی شئ.

پټ هویت (Anonymity)

دا به ستونزمن کار وي چې وغواړو په آنلاین نړۍ کې خپل تول پېژندنې اړوند جزییات پټ وساتو، خو د پټېدو وسایل او ستراتېژۍ په هغو حالتونو کې ګټورې تمامېږي چې ستاسې ازادي، هوساینه یا نږدې اړیکې له خطر سره مخ کړي.

د دوامداره مستعاریت برعکس، د بشپړه پټ هویت کارول څو موخې درلودلی شي- د بېلګې په توګه: کله چې یو مشخص هدف ته د رسېدو په پار یې کاروئ او نه غواړئ چې تاسو ته منسوب کومه نښه پاتې نه شي. مثلاً تاسو د روڼتیا او حساب ورکوونې فعال په توګه غواړئ چې ځينې اسناد رسنیو ته واستوی ترڅو ټول پرې خبر شي. په داسې حالاتو کې تاسو د مستعار نوم او موقتي اکاونټ له لارې یې لیږئ. وروسته خپل اکاونټ ډیلیټ کوئ.

که د خپل انلاین فعالیتونو د پټولو په اړه فکر کوئ، نو دا په پام کې ونیسئ چې په ځینو هېوادونو کې چارواکي ممکن دا ستراتېژي داسې تعبیر کړي چې ګواکې تاسې یو ناسم کار ترسره کوئ. په داسې مواردو کې له ځانه وپوښتئ چې آیا خپلې موخې ته د رسېدو لپاره نورې لارې چارې شته، لکه د انټرنیټ د نه کارول.

Learn more about the tools and strategies you can use to anonymize your connections, messages and file sharing.

د ستراتیژیو پرتله کول

د بېلابېلو هویتونو او غوراویو ګټې او زیانونه:

تاسو ته خطرلرونکی ا د شهرت ساتنه ا اړتیا وړ هڅې ا اصلي هویت (Real Identity) + ++ ـ دوامداره مستعاریت (Persistent Pseudonymity) ـ + + پټ هویت (Anonymity) ـ ـ ـ ++

*اصلي هویت (Real Identity) * خطر: په آنلاین نړۍ کې د خپل رسمي هویت کارول په دې مانا دی چې تاسې د کورنۍ غړو، همکارانو او نورو لخوا د پېژندلو وړ یئ؛ ځکه خو ستاسو فعالیتونه تاسو ته منسوبیږي او یا تاسو پروې تړل کیږي. شهرت: نور په اسانه تاسې پېژني، چې د شهرت او باور ترلاسه کول اسانه کوي. هڅې: دا ستراتیژي لږ هڅې ته اړتیا لري، ځکه تاسې ته د مبهمو وسیلو د کارولو زده‌کړه نه ده په کار.

دوامداره مستعاریت (Persistent Pseudonymity) خطر: که تاسې د خپلو اړیکو د خوندي ساتلو لپاره احتیاطي ستراتیژي ونه کاروئ، مستعار نوم مو د رسمي هویت سره تړل کېدای شي. شهرت: دوامداره مستعار نوم تاسې ته په بېلابېلو پیټفارمونو کې د پېژندلو وړتیا درکوي او د شهرت او باور د ترلاسه کولو لپاره یوه ښه لاره ده. هڅې: د مستعار نوم ساتل ځینې هڅو ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه که تاسې بل ځای خپل رسمي نوم هم کاروئ.

پټ هویت (Anonymity) خطر: په هغو فعالیتونو کې چې په تاسې پورې اړوند چاپېریال کې غیر قانوني ګڼل کېږي، پټ هویت ګټور دی؛ خو ساتل یې ستونزمن دي. دا کار په احتیاط وکړئ او د هویت پټولو (مستعاره کولو) لپاره اړوند ابزار په سمه توګه وکاروئ. شهرت: پټ هویت د باور او شهرت ترلاسه کولو یا له نورو سره د اړیکو جوړولو لپاره لږ فرصتونه لري. هڅې: پټ هویت ترلاسه کول ستونزمن دی او د دې لپاره احتیاطي هڅې ته اړتیا ده؛ ترڅو هغه معلومات افشا نشي چې ستاسې هویت ښکاره کوي.



وګورئ چې په انټرنېټ کې ستاسې په اړه کوم ډول معلومات شته

مخکې له دې چې د خپلو انلاین فعالیتونو لپاره بدیل هویتونه جوړ کړئ، غوره ده چې انترنیت کې وګورئ چې کوم ډول مالومات ستاسو په اړه څه ښکاره کوي. دې پروسې ته ډېری وخت "self-doxing" ویل کېږي.

موږ ولې دا سپارښتنې درته کوو؟ " self-doxing" دا مانا لري چې د موجودو سرچینو په مرسته د یو چا په اړه معلومات راټول او خپاره شي. یو زیان رسوونکی شخص ممکن دا چاره د خپل هدف په اړه د ارزښتناکو معلوماتو د موندلو لپاره وکاروي؛ د بېلګې په توګه د یوې انلاین پېژندنې شخصي جزئیات. " self-doxing" تاسې ته دا اجازه درکوي؛ ترڅو دا ومومئ، چې ستاسې په اړه کوم معلومات شتون لري او که اړتیا وي، هغه حذف کړئ ترڅو دا معلومات بیا خپاره یا پراخ نشي.

د نا غوښتل شوو معلوماتو او زړو هویتونو لرې کول

که داسې عکسونه، ویډیوګانې یا نور معلومات ومومئ چې ستاسې هویتونه یو له بل سره تړلي ثابتولای شي، کولای شئ د هغو ویب پاڼو یا پلټفارمونو سره اړیکه ونیسئ چې دا مواد یې خپاره کړي او ترې وغواړئ چې لرې یې کړي.

موږ ولې دا سپارښتنې درته کوو؟ کله چې تر یو هویت لاندې خپل رسمي او شخصي فعالیتونو تر اوږدې مودې پر مخ وړئ ـ تاسو ډېر هغه مالومات رامنځته کولی شي چې په مرسته یې بریدګر کولی شي ستاسو اړوند د پېژندنې مالومات راټول کړي او یا ستاسو ډيټا لاسته راوړلو لپاره ستاسو پر ډیجټلي اکاونټونو برید وکړي. دا به ګټوره وي، چې د خپلو ټولو هویتونو په اړه داسې فکر وکړئ لکه هغوی چې بې ارزښته کیدونکي وي، حتی هغه چې ستاسې رسمي نوم لري. د اړتیا په صورت کې معلومات، عکسونه، ویډیوګانې او زاړه حسابونه حذف کړئ.

خپل ټولنیز ډومېنونه مشخص کړئ

مخکې له دې، چې ګڼ هویتونه جوړ کړئ؛ یو مهم ګام د خپلو ټولنیزو ډومېنونو مشخصول دي. په دې توګه تاسو به پوه شئ چې د بېلابېلو دومینونو کارول څنګه یو بل سره تړلي او یا اړیکي پیدا کوي. تاسو ته به دا هم مالومه شي نوموړي اړيکي څنګه د بریدګرو لخوا تاسو ته ګواښ پیښولی شي.

انلاین او افلاین ټولنیزې شبکې، فعالیتونه او اړیکې وڅیړئ او وارزوئ چې هر ډومېن څومره حساس دی. هغه ډومېنونه په نښه کړئ چې ستاسې د نورو شبکو په پرتله ډېر حساس دي. په دې اړه فکر وکړئ چې څنګه دا حساس ډومېنونه له نورو شبکو څخه جلا وساتئ. د خپلو حساس ډومېنونو د خوندي ساتلو لپاره انلاین هویتونه ډیزاین کړئ او ډاډ ترلاسه کړئ چې دا هویتونه د نورو فعالیتونو او ډومېنونو سره تړاو ونه لري.

موږ ولې دا سپارښتنې درته کوو؟ هر څوک د بېلابېلو ټولنیزو ډومېنونو، لکه: د کار ځای، د فعالانو ډلې، کورنۍ، د ملګرو ډلې، د سپورټ ټیمونه، ګاونډیان یا د ویډیوګېم ملګرو برخه وي. مونږ لېوال یو تر څو ځینې شبکې د نورو په پرتله ډېرې خوندي کړو. د بېلګې په توګه، ممکن د کار یا فعالیتونو لپاره خپلې اړیکې خوندي کړو، خو په ټولنیزو رسنیو کې له دوستانو سره د تعامل پر مهال لږ احتیاط وکړو؛ خو د دې ډلو ترمنځ هره همغږي یو ګواښ جوړولای شي. د بېلګې په توګه، که یو فعال په یوه ټولنیزه شبکه کې د خپل شوق په اړه خبرې وکړي، یو جاسوس ممکن د ککړ شوي PDF په لیږلو سره په دې موضوع کې د دوی پام راجلب کړي او په وسیله یې ویروس نصب کړي. د دې ډول برید مخنیوی هغه مهال ممکن دی، چې یو څوک د ټولو فعالیتونو لپاره جلا هویتونه ولري. له همدې امله، د ټولنیزو ډومېنونو جلا ساتل کولی شي زموږ خورا حساس فعالیتونه خوندي وساتي.

بدیل هویت جوړ او خوندي کړئ

یو نوم وټاکئ

د خپل نوي هویت لپاره داسې نوم او تخلص وټاکئ چې هغه ټولنیزې شبکې چې تاسې پرې حساب جوړوئ، د رسمي نوم په توګه باور پرې وکړي. یو څه د باور وړ نوم وټاکئ، خو پام وکړئ چې ځینې پیټفارمونه، لکه؛ فیسبوک د کاروونکو څخه غواړي چې د "هغې نوم" سره ځان ثبت کړي چې دوی په ورځني ژوند کې کاروي. په دې حالت کې، د معتبر نوم انتخاب درسره مرسته کوي. که د ټولنیزو شبکو په پیټفارمونو کې مستعار نوم کاروئ، تل دا په پام کې ونیسئ چې حساب مو هر وخت غیرفعالیدلی شي. ځکه خو د اړیکو ساتلو په موخه د بدیلې طریقو لار هم په نظر کې ولرئ.

د نوم او تخلص له ټاکلو وروسته، ورګورئ چې آیا بل څوک هم دغه نوم یا تخلص کاروي او که نه.

د تیلیفون بېله شمېره ترلاسه کړئ

د تیلفیون بېلې شمېرې ترلاسه کولو لپاره څو لارې شتون لري؛ ستاسو د هستوګنې سیمي د قوانینو په نظر کې نیولو سره او که امکان یې وي نوي شمېره په داسې نوم ثبت کړئ چې ستاسو اصلي هویت (نوم) سره تړاو ونلري.

په ځینو هېوادونو کې، کولی شئ ارزانه او مخکې- پرداخت شوې سیم کارتونه وپیرئ چې له مخکې نه ثبت شوي وي او ستاسې د اسنادو ښودلو ته اړتیا ونه لري.

کولی شئ له انلاین تیلفیون خدماتو لکه لهHushed, Google Voice یا Twilio څخه د تیلفون شمېرې ترلاسه کړئ.

په یاد ولرئ، چې دا مهمه ده ترڅو د خپلې بدیل تیلفیون شمېرې کنټرول له ځان سره وساتئ. که د دې لپاره پیسې ورکول بند کړئ، ستاسو سیم-کارت به ممکن بل چا ته وسپارل شي، چې بیا ستاسې هغه اوکاونټ ته لاسرسی ستونزمن شي چې تاسې د دې شمېره سره ثبت کړی دی.

موږ ولې دا سپارښتنې درته کوو؟ کله چې تاسې نوې برېښنالیک پتې یا د ټولنیزو رسنیو، پیغام رسولو اپلیکیشنونه او نور اکاونټونه ثبتوئ، ډېر کله له تاسې د تیلفیون شمېرې غوښتنه کېږي. په ډېرو مواردو کې، دا تیلفیون شمېره ستاسې له اسنادو او رسمي هویت سره تړاو لري، نو دا ممکن ستاسې د بدیل هویتونو د موندلو لپاره ضعیف ټکی شي. له همدې کبله، د ګڼ هویتونو د جوړولو لپاره یو له لومړنیو ګامونو څخه باید د داسې دایمي تیلفیون شمېره ترلاسه کول وي چې د هر انلاین هویت لپاره جلا وي.

خپله IP پته پټه کړئ

د خپلې IP پتې د پټولو لپاره کولی شئ یو باور وړ VPN وکاروئ، خو په یاد ولرئ چې ستاسې VPN برابرونکی شرکت به ستاسې د انلاین فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. له همدې امله، باید د باور وړ VPN خدمت وټاکئ. که غواړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې رسمي نوم مو د بدیل هویتونو سره ونه تړل شي، غوره ده چې خپلې اړیکې د (Tor ) په مرسته مبهمې کړئ.

موږ ولې دا سپارښتنې درته کوو؟ د دې لپاره، چې (ISP)، برېښنالیک کمپنۍ او د انلاین پیټفارمونه رسمي هویت مو د بدیل هویتونو سره ونه تړل شي؛ غوره ده چې خپله IP پته پټه کړئ. دا د نویو هویتونو د جوړولو پر مهال او د دې حسابونو د کارولو یا تنظیمولو پر مهال ځانګړې اهمیت لري.

Create a new email account

You can register a new mail account, create an alias starting from your current email account or, if you don't need a permanent address, you could use a disposable email service. Read more on all these options in our guide on safe email.

موږ ولې دا سپارښتنې درته کوو؟ An important step to creating an alternative online identity consists in creating a new email account. You will need to use this email to register new accounts on social networking platforms and other online services. که نه غواړئ چې د برېښنالیک شرکت ستاسو نوی اکاونټ له رسمي هویت سره وتړي، د نوي برېښنالیک اکاونټ جوړولو پر مهال د IP پتې پټولو وسیله وکاروئ. همدارنګه، تل د خپل برېښنالیک د کتلو لپاره همدا وسیله وکاروئ.

خپل بېلابېل هویتونه (د اکاونټ نومونه او آدرسونه) له یو بل بیل وساتئ

Apply basic practices to keep your identities separate

Whatever approach you choose, you should always apply some basic practices that can help you reduce the risk of revealing too much about your identities when using social media, chats and other online platforms.

د شخصي معلوماتو شریکولو لپاره شخصي پروفایلونه وکاروئ. د خپل شخصي ژوند په اړه د جزئیاتو شریکولو پر مهال، داسې پروفایلونه وکاروئ چې یوازې ټاکل شوي کسان ورته لاسرسی ولري. په سوداګریزو ټولنیزو شبکو کې د شخصي پروفایلونو کارولو پر مهال د هغه پیټفارم د محرمیت پالیسۍ کې له منظمو بدلونونو څخه خبر اوسئ. ځینې وختونه د محرمیت تنظیمات بدلېږي، چې ممکن د شخصي پروفایلونو، عکسونو، منځپانګې او ډلو (ګروپونو) خبرې اترې افشا کړي.

کله چې د پیښو په اړه لیکنه کوئ یا عکسونه خپروئ، دا فکر باید تل درسره وي چې کیدای شي بریدګر د دغو مالوماتو په مرسته ستاسو اړوند د پېژندني څرک به تر لاسه کړي او یا تاسو ته به زیان ورسوي. د اشخاصو په اړه د یو څه لیکلو لپاره تل له هغوی اجازه واخلئ. که د مالوماتو د شریکولو پرېکړه مو کړي وي، بیا یوازې د پیښې تر پای ته رسېدو وروسته یې شریک کړئ.

خپل هر اکاونټ لپاره پیاوړي او ځانګړي پاسورډونه او دوه پړاویز تصدیقونه وکاروئ.

د وېب لټون پر مهال د څارنې له خطر څخه د خوندي پاټې کېدو لارې چارې زده کړئ.

له عکسونو او فایلونو څخه د پېژندنې معلومات لرې کړئ

کله چې عکسونه، ویډیوګانې یا نور فایلونه اپلوډ کوئ، ډاډ ترلاسه کړئ چې د اړوند فایلونو میټاډاټا او نورو هغه معلومات مو حذف کړي چې کولی شي ستاسو هویت، موقعیت یا نور شخصي جزئیات څرګند کړي.

د خپلو اړیکو لپاره بېلابېل حسابونه او پیټفارمونه وکاروئ

هر هویت مو باید د ټولنیزو شبکو او پیغام رسونې اپلیکیشنونو لپاره جلا اکاونټ ولري او د دې اکاونټونو د ثبت پر مهال باید جلا IP پته, تیلفیون شمېره او برېښنالیک، او هغه پته وکاروئ، چې ستاسې له اصلي هویت سره تړاو ونه لري.

د خپلو فعالیتونو د ډولونو او هغه شخصیت په اړه، چې تاسې یې څرګندول غواړئ؛ د خپلو هویتونو لپاره بېلابېلې ټولنیزې شبکې او د پیغام رسونې اپلیکیشنونه وکاروئ. د بېلګې په توګه؛ د پیښو په اړه د څرګندونو لپاره فیسبوک او د ځوان مخاطبینو سره د اړیکو ټینګولو لپاره ټیک ټاک وکاروئ. په دې توګه کولی شئ هر هویت ته مشخصې ځانګړتیاوې ورکړئ او خپل فعالیتونه له یو بل څخه جلا وساتئ.

خپل انلاین اکاونټونه په واقعي توګه جلا وساتئ

که په ورته ټولنیزو شبکو کې بېلابېل اکاونټونه کاروئ، لاندې سپارښتنې تعقیب کړئ تر څو خپل اکاونټونه به جلا توګه وساتلی شئ او څوک و نه توانیږي چې دوی یو له بل سره ونښلولي: